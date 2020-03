© Foto: via www.imago-images.de

Manuela Bohm

Falkensee (MOZ) Am Bahnhof Falkensee-Finkenkrug wurde ein Fahrkartenautomat gesprengt. Wie die Polizeiinspektion Brandenburg-West am Montag mitteilte, wurde die Tat am Freitagmittag durch die Bundespolizei festgestellt.

Der Automat sei vollständig zerstört, unbekannte Täter haben ihn "offenbar mittels unbekannten Stoffs gesprengt", vermutet die Polizei. Die Geldkassette sowie die Ticketrolle befanden sich noch im Automaten. Der Schaden an dem Gerät beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren. Eine Anzeige wegen des versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall wurde aufgenommen.