BRAWO

Brandenburg Besonders aufmerksam war ein Straßenbahnfahrer am Freitagnachmittag, der einen jungen Mann dabei beobachtete, wie dieser aus einer Außenanlage einer Drogerie eine Dose Waschmittelpads entwendete und anschließend schnurstracks in die Straßenbahn einstieg. Umgehend informierte der Zeuge die Polizei, die den Täter so dann an der Haltstelle des Oberlandesgerichtes in Empfang nehmen konnte. Das Diebesgut hatte der 31- Jährige in einem mitgeführten Beutel verstaut. Die Beamten erhoben die Personalien des Ladendiebes und fertigten eine Strafanzeige.