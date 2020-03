Bärbel Kraemer

Niemegk Seit mehreren Wochen qualmen den Laienschauspielern des Neuen Volkstheaters Fläming e.V. in Niemegk die Köpfe. Wer in der neuen Eigenproduktion "Es fährt kein Zug nach Irgendwo..." auf der Bühne steht, hat seine Textpassagen auswendig zu lernen. Zusätzlich wurde zweimal wöchentlich im Niemegker Kulturhaus geprobt, damit Szene für Szene zusammenwächst.

Damit nicht genug. Mit 14 Darstellern wird dieses Stück personenmäßig das Größte sein, das bislang aufgeführt wurde - wenn es denn zu unbestimmter Zeit auf die Bühne kommt. Dazu kommt, dass am Premierenabend - wann auch immer dieser stattfinden wird - gleich drei neue Mitstreiter ihr Debüt geben werden. Für Regisseur Christian Pietrucha ist damit eine besondere Herausforderung verbunden. "Wir freuen uns auf dieses Experiment", so Pietruchas Mutter Regine. Im neuen Stück ist sie die Larissa, die leidenschaftlich gerne kegeln geht - in Begleitung ihrer Kegelschwestern Bärbel (Verena Anhalt), Thea (Beate Ulrich) und Stacy (Stefanie Trübe). Das Damen Quartett liebt zugleich das Leben wie das Reisen und hat Bahntickets für den ICE 6948 gebucht, der im April und Mai an vier Tagen durch den Fläming sausen wird. Außerhalb des regulären Fahrplans natürlich.

Und sie werden nicht allein reisen. Eine Geschäftsfrau und eine Motivationstrainerin gehören ebenfalls zu den Glücklichen, die die begehrten Reisetickets ergattert haben.

Doch, wie erwartet, wird die Reise nicht nach Plan laufen. Es wird gemunkelt, dass der ICE 6948 auf seiner Fahrt nach Berlin einen außerplanmäßigen Halt einlegen muss. Ein Triebwerkschaden wird ihn zur Rast zwingen und die Fahrgäste samt Publikum an einem trostlosen Provinzbahnhof stranden lassen - in Baitz! Ohne Handyempfang, ohne Taxi, ohne eine Aussicht auf Weiterfahrt. Das bedeutet: Warten in der Einöde. Und dabei kann die Zeit lang werden. Unter den Reisenden, denen der Zwangshalt besonders arg zu schaffen machen wird, sind die Eheleute Christa (Jutta Linthe) und Klaus (Dr. Bernd Fredrich). Die glücklichen Zeiten ihrer Ehe liegen schon lange hinter ihnen. Festsitzend im ICE sind sie jedoch gezwungen, es miteinander auszuhalten. Beäugt von Mitreisenden, deren Charaktere nicht unterschiedlicher sein könnten - mittendrin ein Psychopath. Ein unglaublich witziges Nervenchaos nimmt seinen Lauf - soviel darf an dieser Stelle verraten werden.

Auf der Bühne stehen ferner Carola Hausig, Doreen Schumann, Doreen Lintow, Stefanie Trübe, Sven Schüler, Dr. Frank Hülsenbeck, Dennis Landmann und Niemegks Pfarrer Daniel Geißler. Welche Rolle er spielt, darüber darf spekuliert werden - verraten, wird aber auch das nicht.

Das Stück aus der Feder von Winni Abel hat Christian Pietrucha für die Theatercrew ausgewählt. Und er hat die einzelnen Charaktere zueinander fließen lassen. "Dabei hat er wieder einmal ein sehr glückliches Händchen bewiesen", finden Verena Anhalt und Jutta Linthe.

In den kommenden Wochen oder gar Monaten (?), wenn sich die 14 Laienschauspieler unter der Regie von Christian Pietrucha das Theaterstück "Es fährt kein Zug nach Irgendwo..." Szene für Szene weiter erarbeiten dürfen, beginnen auch für David Anhalt sehr arbeitsintensive Zeiten. Der Kuhlowitzer zeichnet, wie in den vergangenen Produktionen, für das Bühnenbild verantwortlich.

Nur eines schmerzt die Theater Compagnie. Sämtliche Tickets für alle vier Vorstellungen sind ausverkauft. Bereits zwei Wochen nach Beginn des Kartenvorverkaufs war kein einziges Ticket mehr erhältlich. "Das ist für unseren Verein natürlich ein Grund zur Freude", so Vereinschef Hartwig Matthes. Andererseits macht es auch traurig, den Ticketanfragen nicht mehr gerecht werden zu können.