Roland Becker

Velten (MOZ) Das Architekturbüro abdelkader bda aus Münster (Westfalen) hat zusammen mit den Landschaftsarchitekten von frei(Raum)planung aus Hilter den Architekturwettbewerb für die geplante Integrations-Kita gewonnen, die im Stadtteil Süd an der Hermann-Aurel-Zieger-Straße gebaut werden soll. An dem europaweit ausgeschriebenen Wettstreit hatten sich elf Büros beteiligt. Das teilte die Stadt am Montag (23. März) mit. Der Bau wird auf die Betreuung von 160 Krippen- und Kita-Kinder ausgelegt.

Der Sieger-Entwurf sieht einen in Teilen zweigeschossigen, langgestreckten Holzständerbau mit dunkel lasierter Außenhaut vor, von der sich ein breiter und heller Eingangsbereich abhebt. Im neuen Gebäude werde durch die Einbeziehung von Innenhöfen ein sehr abwechslungsreiches Raumangebot mit viel natürlichem Licht geschaffen. Der Entwurf nutze mithilfe seiner kompakten Form das Grundstück optimal aus. Veltens Baudezernent Berthold Zenner lobte: "Das neue Gebäude bietet die besten Voraussetzungen für eine anspruchsvolle pädagogische Arbeit und ein kindgerechtes Umfeld."

Ursprünglich war vorgehen, mit dem Bau der Kita im kommenden Jahr zu beginnen, und zwar mit Hilfe von Fördermitteln des Landes. Dieser Weg gerate jetzt aber in die Gefahr, erschwert zu werden, teilte die Stadtverwaltung mit und begründete dies mit dem jüngst im Stadtparlament gefassten Beschluss zur Wachstumsbegrenzung. Wie berichtet war auf Initiative von Pro Velten und mit Stimmen von AfD, NPD und CDU beschlossen worden, den Wohnungsbau auf höchstens 50 Einheiten pro Bauantrag zu begrenzen.In der Mitteilung aus dem Rathaus heißt es : "Die Stadt wird aber auch weiterhin versuchen, den Bau der neuen Kita finanziell vertretbar darzustellen und Fördermöglichkeiten prüfen." Die Kosten für den Bau sollen im ersten Planungsschritt ermittelt werden.

Das aus Architekten, Stadtplanern, Veltener Abgeordneten und Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) und unter Vorsitz des Oldenburger Architekten Dr. Volker Droste bestehende Preisgericht Droste hatte sich am 13. März mehrere Stunden Zeit genommen, ehe die Entscheidung fiel.

Hinter den Münsteraner Architekten belegten das bfa Büro für Architektur mit Lysann Schmidt (Insel Poel/Wismar) sowie Studiokubik Architekten mit Fugmann JanottaPartner Landschaftsarchitekten aus Berlin die Plätze zwei und drei. Die Voten fielen mit großer Mehrheit (acht zu eins Stimmen), im Fall des Drittplatzierten gab es sogar ein einstimmiges Ergebnis.

Für die drei Erstplatzierten hatte die Stadt Velten Preisgelder von insgesamt 34 500 Euro ausgelobt. Der Erstplatzierte erhielt 15.180 Euro, der Zweite11 385 Euro, an den Dritten gingen 7 935 Euro. Alle Arbeiten waren vor der entscheidenden Jurysitzung vom Unternehmen DSK-BIG GmbH dahingehende geprüft, ob die Entwürfe den von der Stadt formulierten Kriterien entsprachen.

Aufgrund der Absage aller städtischen Veranstaltungen wegen der Coronapandemie entfiel auch die für vergangenen Montag (16. März) geplante Ausstellungseröffnung. In dieser sollten im Ratssaal alle eingereichten Entwürfe gezeigt werden. Rathaussprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer kündigte an, dass diese Präsentation nach Aufheben der jetzigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens nachgeholt werden soll.