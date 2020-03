Brandenburg an der Havel

Ingmar Höfgen

Brandenburg Erst sollte alles ganz schnell gehen - dann aber ist die Urteilsverkündung im Strafprozess wegen des mutmaßlichen Mordes in der Brandenburger Tismarstraße geplatzt. Weil am Landgericht Potsdam eine Richterin der zuständigen 1. Strafkammer ausgefallen ist, musste der neunte Verhandlungstag am Montag kurzfristig abgesagt werden.

Dabei sollte der Montag zugleich der letzte Verhandlungstag gegen Maximilian B. sein, der wegen Mordes an seiner Freundin im August 2019 angeklagt ist. Sachverständige sollten gehört, die Plädoyers gehalten und am Montagnachmittag ein Urteil verkündet werden. Dieses Programm ist jetzt auf unbestimmte Zeit vertagt. Drei weitere Termine waren kurzfristig gestrichen worden.

Wann es weitergehen könnte, war am Montag noch offen, weil noch nicht absehbar ist, wann die Richterin wieder an Bord sein könnte. Die Strafkammer muss allerdings in unveränderter Besetzung zu Ende verhandeln. Würde der Prozess insgesamt platzen, müssten er neu beginnen. Dann müssten alle Zeugen erneut aussagen. Besonders für Angehörige und Freunde wäre das eine schwere seelische Belastung.

Nach der aktuellen Rechtslage dürfte der Prozess nur für drei Wochen ab dem letzten Verhandlungstag am 16. März unterbrochen werden. Allerdings plant das Bundesjustizministerium, eilig ein Gesetz beschließen zu lassen, nachdem die Verhandlungen wegen Infektionsschutzmaßnahmen zwei Monate länger unterbrochen werden dürfen. Der Bundestag könnte darüber in dieser Woche abstimmen.

Ob davon auch dieses Potsdamer Verfahren profitieren wird, bleibt abzuwarten. Für die Angeklagten, für die die Unschuldsvermutung gilt, ginge es möglicherweise mit einer Ausdehnung der Untersuchungshaft einher, obwohl der Prozess nicht vorankommt.