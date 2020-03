Heike Weißapfel

Schmachtenhagen (MOZ) Einen grausigen Fund hat eine Familie mit zwei Kindern beim Spaziergang am Samstagmittag in Schmachtenhagen gemacht. Sie entdeckten in der Bäke am Malzer Weg eine leblose Person.

Die Oranienburger Familie alarmierte die Polizei. Die Frau habe kopfüber mit dem Oberkörper in dem Gewässer gelegen, teilte Polizeisprecher Stefan Rannefeld mit. Die beiden Erwachsenen und zwei Kinder seien anschließend von einem Seelsorger betreut worden.

Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Es wäre möglich, dass es sich um einen Selbstmord handelt, sagte Stefan Rannefeld. Von einem Fremdverschulden werde derzeit nicht ausgegangen. Voraussichtlich werde der Leichnam noch obduziert.

Hinweise auf die Identität der Toten gibt es auch: Zumindest wurde in der Nähe des Fundorts ein Auto entdeckt, in dem sich auch Ausweisdokumente befanden, so Rannefeld weiter. Demnach würde es sich um eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Oberhavel handeln.