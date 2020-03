HGA

Velten (MOZ) Die Veltener Stadtverwaltung koordiniert jetzt die Einkaufshilfe für ältere und erkrankte Menschen, die während der Corona-Pandemie zur sogenannten Risikogruppe gehören.

Für sie sei es momentan "womöglich sehr schwer, den Einkauf im Supermarkt, in der Drogerie und in der Apotheke zu organisieren", erklärte die Veltener Stadtverwaltung am Montagnachmittag auf ihrer Facebook-Seite. "Es gibt aber auch viele Veltenerinnen und Veltener, die anderen beim Einkauf helfen könnten und wollen." Deshalb bringt die Stadt Velten ab sofort Hilfebedürftige mit engagierten Veltenerinnen und Veltenern zusammen."Wir bündeln Angebot und Nachfrage", heißt es in der Mitteilung.

Wer Hilfe beim Einkauf sucht oder helfen möchte, kann sich bei der Stadtverwaltung unter den Rufnummern 03304 379222, 03304 379223, 03304 379224 oder 03301 379 225 sowie per E-Mail an einkaufsvermittlung@velten.de melden.

Die Telefone sind von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 und 12 Uhr sowie 13 und 16 Uhr geschaltet, Dienstag auch bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr.