Bad Belzig Aufgrund einer Ruhestörung, verursacht durch laute Musik begab sich am Samstagabend der 62-jährige Mieter eines Mehrfamilienhauses zweimal zu seinem Nachbarn, um sich zu beschweren. Beim zweiten Besuch unterstrich er seinen Unmut, indem der Mann mit den Fäusten gegen die Wohnungstür des Lärmverursachers klopfte. Als der Störenfried daraufhin seine Tür öffnete, ergriff er sofort seine Kettensäge und drohte dem Ruhesuchenden damit. Dieser zog sich zurück in seine Wohnung und informierte die Polizei. Auf Befragung, gab der Störenfried später gegenüber den Beamten an, dass er sich persönlich angegriffen fühlte und die Säge nur zum Selbstschutz ergriffen hätte. Dabei soll die Säge weder in Betrieb, noch der Kettenschutz abgenommen worden sein. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Bedrohung aufgenommen und ermittelt nun gegen den 37-jährigen Mieter.