Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Zahl der Coronavirus-Erkrankten liegt nach Angaben der Kreisverwaltung auch am Montag bei 46. Das entspricht dem Stand vom Vortag. Die Patienten sind in häuslicher Isolation, zwei werden gegenwärtig stationär betreut. Einschließlich der ermittelten unmittelbaren Kontaktpersonen, die Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten, wurde für 205 Menschen die häusliche Isolation angeordnet. Der Verwaltungsstab am Montag eine Intensivierung der Kontrollen zur Einhaltung der Isolation beschlossen. Neben Anrufen auf dem Festnetzanschluss werden Verwaltungsmitarbeiter auch durch Besuche machen. Hintergrund ist offenbar, dass am Sonnabend eine infizierte Storkowerin trotz Isolation mit dem Auto im Kreis unterwegs war.

Der Aufbau von Testzentren zur Abklärung begründeter Verdachtsfälle, so die Kreisverwaltung, sie angelaufen. Zwei arbeiten bereits, vier weitere stationäre Zentren und eine mobile Einheit sollen im Laufe der Woche hinzukommen. Voraussetzung für einen Test dort ist eine Überweisung durch den Hausarzt oder eine Anordnung durch das Gesundheitsamt. Durch die Zentren sollen Infektionsrisiken in den Arztpraxen minimiert und der Einsatz knapper Schutzausrüstungen konzentriert werden. Weitere Lieferungen von Schutzausrüstungen wurden vom Bund in Aussicht gestellt, so der Kreis. Angaben zum konkreten Auslieferungstermin lägen bislang noch nicht vor.