Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ruhiger als sonst geht es dieser Tage sowohl an der städtischen als auch an der Kleistmusikschule in Frankfurt zu. Beide sind für den Publikumsverkehr geschlossen. Doch das bedeutet nicht, dass der Unterricht ausfällt. Fast alle Lehrer führen ihre Stunden trotzdem durch – allerdings größtenteils über Videochats. "Für mich war wichtig, die Honorare und Gehälter der Mitarbeiter weiterzahlen zu können und den Unterricht nicht einstellen zu müssen", erklärt Christian Seibert, der die private Kleistmusikschule mit 14 Mitarbeitern leitet.

Die Entscheidung lag zwischen drei Varianten: die Schüler freizustellen und den Unterricht nachzuholen, Aufgaben und Tutorials für zu Hause mitzugeben oder per Videochat den Unterricht (fast) normal weiterlaufen zu lassen. Das Kollegium sei relativ jung, sagt er, so gut wie alle hätten sich für die Videochats entschieden. Er selbst habe die komplette vergangene Woche so unterrichtet. "Das klappt gut", erzählt er.

Auch an der städtischen Musikschule findet solcher Online-Unterricht statt. Wie Leiter Rainer Pfundstein berichtet, gibt es diesen zu den Uhrzeiten, in denen vorher auch unterrichtet wurde. "Viele Eltern arbeiten im Home-Office. Wir wollten ein Angebot schaffen, mit dem die Kinder feste Termine in der Woche haben", erklärt er. Dabei gehe es nicht nur um den Unterricht, sondern auch um den sozialen Kontakt und darum, "ein bisschen Normalität aufrechtzuerhalten."

Die Lehrer nutzen Whatsapp, Skype oder Facetime für die Stunden. Selbst jene, die weniger Computer-affin sind, machen mit, erzählt der Leiter. Die Musikschüler, die eine für Videoübertragungen zu schlechte Internetverbindung haben, nehmen sich beim Spielen auf und schicken das dem Lehrer. Ausprobiert werden soll auch der Videokonferenz-Service Zoom. Gemeldet hat die Musikschule etwa 900 Schüler im Einzelunterricht, hinzu kommen musikalische Früherziehung und der Klassenmusikunterricht, der aktuell aussetzen muss, sodass man auf die Zahl 1500 kommt.

Selbst für das Nachwuchsorchester gab es schon eine Probe: An einem Tag um 16 Uhr sollten alle zu Hause ihre Instrumente auspacken. Über Whatsapp spielten sie alle ein Lied ein – und schickten sich dann im Gruppenchat die verschiedenen Sequenzen. Gleichzeitig zu spielen ist zwar problematisch, weil die Verzögerung bei der Übertragung zu groß ist. Gemeinsames Üben funktioniert so aber trotzdem.

Eine weitere Idee ist, Teilnehmern der Mini-Maxi-Kurse (für Kinder unter drei Jahren und Eltern), Kindergärten und weiteren Kooperationspartnern auf der Internetseite der Musikschule einen Zugang zu geben, sodass sie auch in Quarantäne pädagogische Spiele, Lieder, Tänze und rhythmische Übungen wahrnehmen können.

An der Kleistmusikschule machen Einzelstunden 95 Prozent des Unterrichts aus. Chor, Kammermusikformation und Band liegen aktuell erst einmal auf Eis. Doch der Einzelunterricht läuft: entweder über das Handy oder über die Software Jitsi Meet, ein eigenes System über die Musikschulsoftware, das ohne E-Mail-Anmeldung funktioniert. "Wir müssen auch auf den Datenschutz achten", erklärt Christian Seibert. Über dieses System bekommen Lehrer und Schüler eine Raumnummer und treffen im virtuellen Unterrichtsraum per Videokonferenz aufeinander.

Lob für die Teams

Beide Musikschulen haben so bislang noch nicht gearbeitet, nur privat solche Unterrichtsformen ausprobiert. Die Musikschulleiter sind zufrieden mit ihren Teams, die sich gut auf die neue Arbeitsweise eingestellt haben. Was Christian Seibert aufgefallen ist: Der derartige Unterricht findet sehr konzentriert statt. Einige seiner Schüler bereiten sich aktuell auf die Musikexamensprüfungen im Mai und November vor. "Vielleicht spielen sie danach sogar besser?", scherzt er. Auf Dauer, sagt er, würde aber auch etwas verloren gehen: das Spontane und Persönliche im "echten" Unterricht. Und Rainer Pfundstein glaubt, dass die musikalische Früherziehung über den Homepage-Zugang durchaus ein Pilotprojekt für die Zukunft sein kann.