Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) In der Nacht zum Montag hat es in einem Nebengebäude des Bahnhofs gebrannt. Das leerstehende Haus ist als Baustelle mit umzäunt. "Da hat jemand was angezündet", ist sich Stadtwehrführer Alexander Voigt sicher. 16 Einsatzkräfte mussten um 2.44 Uhr ausrücken. Zum Glück habe ein Anwohner aus dem gegenüberliegenden Bahnhofsblock das Feuer bemerkt. So konnte schnell gelöscht werden, so Voigt.

Die gut 120 Einsatzkräfte seiner Wehr hat er wegen der Corona-Pandemie jetzt in zwei Züge aufgeteilt. Jeder Zug hat eine Woche Bereitschaft. So soll vermieden werden, dass die gesamte Wehr ausfällt oder in Quarantäne muss, wenn ein Kamerad an dem neuen Virus erkrankt. Denn Sicherheitsabstände können nicht eingehalten werden, wenn ein Brand bekämpft werden muss. Dann gelten andere Prioritäten. Bei technischen Einsätzen, wie den beiden langen Öl und Dieselspuren durch die Stadt, die die Wehr in den letzten Tagen beseitigen musste, oder bei Türnotöffnungen, habe er die Zahl derjenigen, die ausrücken, reduziert, so der Stadtwehrführer.