Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Fürstenberger wollen Fürstenbergern helfen – in Zeiten einer sich zuspitzenden Corona-Krise, die vor nichts und niemandem halt macht. Auch kleine Kommunen sind betroffen, also auch die Wasserstadt. Aus dem Dunstkreis der Verstehbahnhof-Initiative haben sich Leute um Daniel Domscheit-Berg vor ein paar Tagen geschart. Um in gleich mehrfacher Hinsicht Solidarität zu üben. Nicht zuletzt mit den Bedürftigen, den Alten, Immobilen, sozial Schwachen.

Schutz vor Keimen

Und nicht zuletzt mit jenen, die in der Öffentlichkeit derzeit viel riskieren, um die notwendigen Aspekte des öffentliche Lebens am Laufen zu halten. Kassiererinnen in Supermärkten etwa, oder Postboten, Ärzten und anderen. "Die setzen sich zurzeit einem hohen Risiko aus", sagt Daniel Domscheit-Berg. Der Digital-Avantgardist vom Verstehbahnhof Fürstenberg hat mit Gleichgesinnten auch für solche Risikogruppen getüftelt. Und an 3D-Druckern werden sie in den nächsten Tagen Masken Marke Eigenbau herstellen, "damit sich zum Beispiel Kassiererinnen oder Paketzusteller bei Bedarf vor den Keimen der Kunden besser schützen können", erklärt er. So etwas in Eigenregie herzustellen, sei zwar nicht seine Idee, nützlich sei sie aber dennoch, merkt Domscheit-Berg an. Wer hätte das gedacht. Dafür eigneten sich zum Beispiel einfache Staubsaugertüten.

"Fürstenberg hilft", lautet die Überschrift des neuen Projektes und der Name einer neuen Website, die Interessierte aufrufen können, die mitmachen wollen. Eine Homepage, die ins Leben gerufen worden sei, "um einerseits mit guten Informationen bei der Aufklärung zu dieser Infektionskrankheit zu helfen und andererseits das solidarische Miteinander – also die ganz konkrete Nachbarschaftshilfe – zu fördern", heißt es einleitend.

Nicht wenige Wasserstädter waren spontan begeistert, als sie davon lasen und stellten das Projekt am Wochenende auf der Stelle bei Facebook vor. Kein Wunder: Nicht allein werden allgemeine Informationen und Verhaltenstipps gebündelt. Nachbarschaftshilfe und Lieferdienste sollen organisiert, der Kampf gegen die Langeweile zu Hause aufgenommen und für die jungen Leute das digitale Lernen verbessert werde.

Ortsteile werden einbezogen

Dafür haben sich Domscheit-Berg und seine Mitstreiter bereits etwas Besonderes ausgedacht: "Für das Strittmatter-Gymnasium habe ich zum Beispiel eine komplexe Lernplattform auf digitaler Basis entwickelt", sagt der Experte. Klare Sache für ihn: "Wenn andere Schulen einen Bedarf danach haben, kann ich ihnen helfen, die Rechen-Kapazitäten habe ich", merkt er an.

Und so wie diese neue Lernkultur für Schüler erst allmählich in den Alltag wechselt, müssten nach den Worten des Digital-Pioniers auch die anderen Vorhaben der Fürstenberg hilft-Initiative strukturiert werden und im gemeinsamen Handeln wachsen. Etwa indem sich so viele Mitstreiter wie möglich bei der Initiative melden, um mitzuhelfen. "Wir können bereits ein positives Feedback verzeichnen", freut sich der 42-Jährige. Um die Idee nun zur Wirklichkeit werden zu lassen, werden Flyer und Abrisszettel mit Kontaktdaten vorbereitet, die anschließend in der Wasserstadt verteilt werden. Zum Beispiel mit der "Gießkanne" in möglichst viele Briefkästen und auch an den Pin-Wänden der Discounter und Supermärkte. Selbstverständlich seien die Ortsteile davon nicht ausgenommen. Im Gegenteil, weil dort ältere Menschen lebten, die jetzt und in den kommenden Wochen auf Nachbarschaftshilfe angewiesen sind, sollten die Dörfer im Seenland einbezogen werden. Und auch dazu brauche es Fürstenberger, die tatkräftig mithelfen.