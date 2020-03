Jens Sell

Strausberg (MOZ) Als Versorger und Betreiber kritischer Infrastruktur arbeiten die Strausberger Stadtwerke derzeit im Krisenmodus.

Geschäftsführer Frank Elstermann und sein Stab haben schon, als die Krise absehbar war, einen dreistufigen Notfallplan ausgearbeitet. Es begann mit der Schließung des Kundencenters für den Besucherverkehr, hygienischen Maßnahmen und Abstandsregelungen. Die Mitarbeiter sind gewissermaßen auseinander dividiert worden, was die Arbeitsplätze und die Pausenräume anbelangt.

Derzeit in Stufe zwei

Inzwischen greift Stufe 2, nachdem Schulen und Kitas geschlossen wurden: Um den Betrieb aufrechtzuerhalten und zuverlässig Wärme und Strom an die privaten und gewerblichen Kunden liefern zu können, haben die Stadtwerke Teams gebildet, die sich bei Ausfall ersetzen können und jetzt strikt getrennt arbeiten. Die IT-Struktur ist für die verstärkte Arbeit zu Hause (Homeoffice) aufgerüstet worden. "Wegen der für einige entfallenden Kinderbetreuung haben wir die Kernarbeitszeit aufgelöst, so dass sich Eltern besser gegenseitig zu Hause ablösen können", sagt Frank Elstermann. Die persönlichen Termine und Meetings sind so gut wie auf null gefahren. Telefonkonferenzen, gemeinsames digitales Arbeiten an Dokumenten und kontinuierliche Kommunikation zur aktuellen Lage intern und extern ersetzen persönliche Gespräche weitestgehend.

Doch das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht, und dafür gibt es die Stufe drei: Die tritt ein, wenn das Coronavirus die Stadtwerke befällt, Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne bleiben müssen und es eine behördliche Anordnung der gänzlichen Einstellung des öffentlichen Lebens gibt. Dieser Notfallplan wird derzeit in der Chefetage vorbereitet. "Wenn einer von der Schicht infiziert ist, muss es ein Back-up durch eine Ersatzschicht geben, durch Leute, die sich jetzt fernhalten", erläutert Frank Elstermann.

Alle Aktivitäten mit Publikum und in der Verwaltung müssten dann auf ein Minimum reduziert werden, nur der Netzbetrieb mit Strom und Wärme wird aufrechterhalten. Elstermann erwägt sogar, im Notfall ehemalige Mitarbeiter mit Fachkenntnissen, die erst kürzlich in Ruhestand gegangen sind, zu reaktivieren, sollte dies unumgänglich sein. Mehr noch: In den Gebäuden werden für den Ernstfall Unterbringungsmöglichkeiten für Mitarbeiter vorbereitet und an Einkaufslisten für haltbare Lebensmittel für deren Versorgung gearbeitet.

Niedrigere Abschläge möglich

Gute Nachrichten hat der Geschäftsführer der Stadtwerke-Gruppe für Strom- und Wärmekunden, die unmittelbar durch die Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten fürchten: "Wir werden die Lieferung nicht sperren, wenn es zum Zahlungsverzug kommt, sondern nach Möglichkeiten suchen, unsere Forderungen zu stunden und Zahlungsfristen zu strecken."

Gewerbekunden, denen durch die angewiesene Schließung Umsatz und Erlöse wegbrächen, könnten auch wegen des geringeren Verbrauchs gern die Abschläge in Abstimmung mit den Stadtwerken reduzieren und so ihre Kassenlage etwas entlasten. "Sie sollten sich rechtzeitig an uns wenden, damit wir über Lösungen reden können", ermuntert der Stadtwerkechef.

Für die Mitarbeiter der Stadtwerke, die zu Verdachtsfällen werden bzw. Corona-infiziert sind, hat Frank Elstermann mit dem Gesundheitsamt ein Verfahren abgestimmt, das im Fall der Fälle abgearbeitet wird.