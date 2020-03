Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Durchgeschnittene Ballfangzäune, eine zerquetschte Bierdose und eine halbvolle Weinflasche auf dem Boden: Überstürzt mussten am vergangenen Donnerstag mehrere Jugendliche das Weite suchen, die auf der eigentlich gesperrten Skateranlage am Havelsportplatz in Zehdenick so lautstark eine Party gefeiert hatten, dass Anwohner die Polizei alarmierten. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, ergriffen einige Partygäste die Flucht. Letztlich sprachen die Polizisten vier Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren Platzverweise aus und belehrten sie zum Schutz vor einer Übertragung mit dem Coronavirus.

Es ist der traurige Höhepunkt einer Reihe ähnlicher Vorfälle auf der Skateranlage, die vom SV Zehdenick 1920 seit rund 20 Jahren bewirtschaftet wird. Nach erneuter Randale auf dem Platz hatte Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) sie vor einigen Wochen geschlossen. Sie soll aber wiedereröffnet werden, nachdem Kronenberg das Gespräch mit dem SV Zehdenick und Jugendlichen in der Stadt geführt hat. Keine gute Idee sei das, findet Vereinschef Peter Hildebrandt.

Er ist stinksauer auf die Jugendlichen, die keinerlei Rücksicht auf fremdes Eigentum nehmen würden. Mit Skaten habe die Anlage schon lange nichts mehr zu tun. Fast schon allabendlich überstiegen die Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren die Absperrungen, die weniger sportlichen Teenager durchtrennten die Maschendraht- und Ballfangzäune, so wie am Donnertag geschehen, um sich illegal Zutritt zu der Anlage zu verschaffen. Und dann würden Partys mit lauter Musik und Alkohol gefeiert, wohl auch, weil die Jugendlichen sich ja irgendwo treffen müssten. Er sei auch nicht gegen die Skateranlage, aber bitte nicht neben einem Sportplatz, der zumeist von Ehrenamtlern gehegt und gepflegt wird, sagt Hildebrandt. Wenn die Stadt schon eine solche Anlage habe wolle, dann solle sie diese doch woanders errichten, wie zum Beispiel auf dem neuen Festplatz, wo die Stadt gerade für rund eine Million Euro einen neuen Jugendclub gebaut hat. Ohne Aufsicht dürfe die Skateranlage nicht bleiben. Sollte sie tatsächlich an ihrem jetzigen Standort wiederöffnet werden, appelliert Hildebrandt an die Verwaltung, dem Spuk ganz schnell ein Ende zu machen.

Ohnehin müsse in nächster Zeit viel Geld in den Havelsportplatz mit seinen verschlissenen Trainingsplätzen investiert werden. Moderne Sportanlagen seien auch ein Argument für den Zuzug von Familien nach Zehdenick. Die Stadt stelle gerade viel Bauland bereit. Dann müsse sie aber auch für ein entsprechendes Freizeitangebot sorgen, sonst würden Familien wohl eher nach Gransee oder Fürstenberg ziehen, wo die Kommunen mehr für den Sport übrig hätten, so der Vereinsvorsitzende. Rund einhundert Kinder und Jugendliche spielen beim SV Zehdenick Fußball.

Peter Hildebrandt und seine Vereinskollegen stehen vor schwierigen Gesprächen mit der Stadt Zehdenick. Dabei gehe es unter anderem um den Zuschuss der Kommune. Auf der Sportanlage selbst gebe es einen riesigen Investitionsstau. Für diese Woche, sollte es nicht doch noch abgesagt werden, sei ein Gespräch mit Fachbereichsleiterin Verena Rönsch von der Stadt Zehdenick anberaumt worden, für nächste Woche habe der Bürgermeister ein Gespräch angesetzt, wo es dann um die Zukunft der Skater­anlage gehen soll. Sie am jetzigen Standort zu belassen, wäre nach all den negativen Erfahrungen der vergangenen Jahre aus Sicht des SVZ keine gute Idee.