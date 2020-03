Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Zwei Frauen sind am Sonnabend nach einem Messerangriff schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Bei dem Täter handelte es sich um den Sohn beziehungsweise Enkelsohn der 57 und 82 Jahre alten Frauen.

Wie die Polizei mitteilte, fügte der 36-Jährige den beiden gegen 9 Uhr in der Neuruppiner Heinrich-von-Kleist-Straße mit dem Messer erhebliche Verletzungen zu. Anschließend flüchtete er. Nachbarn riefen Polizei und Rettungskräfte. Polizisten trafen den Mann an der Alt Ruppiner Allee an. Er wurde gefesselt. Ob er Widerstand leistete, konnte Polizeisprecher Stefan Rannefeld nicht sagen. Die Tatwaffe wurde am Tatort gefunden und sichergestellt. Zu den Hintergründen der Tat, warum der Mann sich in der Wohnung aufhielt und ob es vorher einen Streit gegeben hatte, konnte Rannefeld noch keine Auskunft geben. Die Opfer wurden aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands noch nicht befragt. Der 36-Jährige ist der Polizei aufgrund frühere Delikte wie schwerer Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung bereits hinlänglich bekannt. Da er sich bei seiner Verhaftung auffällig verhielt, wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Ob er bereits vorher in psychiatrischer Behandlung war, war am Montag noch unklar.

Die Mordkommission der Polizeidirektion Nord hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen.