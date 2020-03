Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Bei der Agentur für Arbeit in Neuruppin sind aufgrund der weltweiten Corona-Krise, die sich auch auf die Wirtschaft auswirkt, die Anträge auf Kurzarbeit enorm gestiegen. "Allein in diesem Monat gab es hunderte Beratungsanfragen zu Kurzarbeit, seit letzten Montag sind die Anfragen und Vorankündigungen von Kurzarbeit förmlich explodiert", so Beate Kostka, Vorsitzende der Agentur-Geschäftsführung. Der Beratungsbedarf sei enorm, da viele Betriebe das erste Mal mit Kurzarbeit konfrontiert seien. "Aktuell telefonieren etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich mit Betrieben. Die Zahl der Beratungen und Anzeigen ist hoch. Ich gehe aber davon aus, dass die Zahl der Anzeigen in den nächsten Wochen weiter steigen wird", sagte Kostka. Von Arbeitsausfall betroffen seien fast alle Branchen: "Bei uns melden sich Hotels und Gaststätten, Baubetriebe, Touristik- und Kulturbetriebe, Fachgeschäfte des Einzelhandels, aber auch Friseure, Kosmetiker und Physiotherapeuten, da ihnen die Kunden wegbleiben oder sie nicht mehr ihr Geschäft öffnen dürfen", so Kostka. Bevor Unternehmen Kündigungen aussprechen, sollten sie die Möglichkeit der Kurzarbeit prüfen. "Wir setzen alles daran, um möglichst vielen Betrieben mit Kurzarbeitergeld durch die Krise zu helfen und Entlassungen von Beschäftigten zu vermeiden. Die Bearbeitung von Anzeigen und Anträgen auf Kurzarbeit hat bei uns derzeit oberste Priorität", ergänzt sie. Als erstes sollen sich Unternehmen unter www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit über die Voraussetzungen von Kurzarbeit informieren. Im zweiten Schritt sollten sie unter der Arbeitgeber-Hotline 0800 4555520 anrufen, um ihren Fall klären zu lassen.

Kurzarbeit ist eine Möglichkeit, bei vorübergehendem Arbeitsausfall Kündigungen zu vermeiden. Betriebe, bei denen aufgrund eines erheblichen Arbeitsausfalls die regelmäßige Arbeitszeit reduziert wird, können den Verdienstausfall durch Kurzarbeitergeld zum Teil ausgleichen. Die betroffenen Beschäftigten arbeiten bei Kurzarbeit weniger oder überhaupt nicht und erhalten von ihrem Arbeitgeber eine Entgeltersatzleistung aus der Arbeitslosenversicherung, das Kurzarbeitergeld, für bis zu zwölf Monate. Es entspricht 60 Prozent des pauschalierten Nettogehaltes. Wenn Arbeitnehmer mindestens 0,5 Kinder auf der Lohnsteuersteuer eingetragen haben, beträgt der Satz des Kurzarbeitergeldes 67 Prozent. Arbeitgeber erreichen die Agentur in Neuruppin montags bis freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr unter 0800 4555520. Zusätzlich gibt es die Servicehotline 03391 69 2000.