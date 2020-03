Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) "Mit dieser weiteren Maßnahme wollen wir erreichen, dass sich die Corona-Pandemie langsamer ausbreitet. Der Präsenznotbetrieb stellt uns alle vor große Herausforderungen, doch er ist in erster Linie konsequent", sagt Prof. Wilhelm-Günther Vahrson, Präsident der Hochschule.

Es werde mit allen Kräften daran gearbeitet, den Hochschulbetrieb durch geeignete Online-Formate am Laufen zu halten und alle Vorkehrungen zu treffen, um die Aktivitäten in Lehre, Forschung und Verwaltung zu einem späteren Zeitpunkt wieder hochzufahren. Nachdem zum Start des Sommersemesters am 16. März bereits die Anwesenheitspflicht für die Studierenden ausgesetzt worden sei, gehe es jetzt darum, die Lehrenden, Wissenschaftler und sonstigen Mitarbeiter zu schützen.

An der Hochschule wird nur ein Minimalbetrieb aufrechterhalten. Ein begrenzter Personenkreis kümmert sich um die strategische Leitung, die IT-Systeme und die Auszahlung der Gehälter. Zudem werden die Rechnungen externer Dienstleiter sowie der Posteingang essentiellen Inhalts bearbeitet. Überdies gehen zum Beispiel Dauerversuche und die Versorgung von Pflanzen im Forstbotanischen Garten weiter. "Nur autorisierte Personen haben während des Präzensnotbetriebes Zugang zu den Räumlichkeiten auf dem Stadt- und Waldcampus", heißt es von der Hochschule. Alle anderen Mitarbeiter seien aufgefordert, ihren dienstlichen Verpflichtungen im Homeoffice nachzukommen.