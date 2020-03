Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im 184 000 Einwohner zählenden Landkreis Barnim gibt es damit im Vergleich zu Sonnabend, 12 Uhr, einen positiv laborbestätigten Fall mehr.

Die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne stieg von 224 auf 233 Fälle. In Eberswalde sind fünf Einwohner erkrankt (+1), in Bernau 10 (unverändert). Auch in Werneuchen (1), Ahrensfelde (2), Panketal (8) sowie in Wandlitz und im Amt Biesenthal-Barnim (je 5) ist die Zahl konstant geblieben.

Bei den Verdachtsfällen liegt Panketal vorn (54, +3), gefolgt von Eberswalde (49, +3), Bernau (47, +1), Wandlitz (27, unverändert), Britz-Chorin-Oderberg (16, unverändert), Biesenthal-Barnim (13, +1), Werneuchen (10, +1), Schorfheide (9, -1), Ahrensfelde (5, +1) und Joachimsthal (Schorfheide) (3, unverändert).