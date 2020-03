Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Für 250 der etwa 750 Hennigsdorfer Stahlwerker beginnt am 1. April die Kurzarbeit. Das bestätigt die Riva-Geschäftsführung und fügt hinzu: "Aus heutiger Sicht sind wir gezwungen, die Produktion im Elektrostahlwerk und Walzwerk um 40 Prozent zu reduzieren." Diese Regelung gilt vorerst bis Ende September. Laut Betriebsrat Detlef Krebs arbeiten die Betroffenen vier bis sieben Tage und damit bis zu 30 Prozent pro Monat weniger. Nach seinen Angaben stockt Riva das von der Arbeitsagentur gezahlte Kurzarbeitergeld so weit auf, dass sich der Verlust in der Lohntüte 15 Prozent nicht übersteigt.

Es sei nicht die Coronakrise, die Riva zu diesem sich seit dem Jahreswechsel abzeichnenden Schritt veranlasst habe. Da sich die wirtschaftliche Weltlage zunehmend in Schieflage geraten sei, heißt es im Riva-Schreiben, seien starke Einbrüche beim Maschinenbau und bei den Bestellungen von Baustahl zu verzeichnen gewesen. Laut Krebs lag der Rückgang in der Bauindustrie eher am aus- als am inländischen Auftragseingang. Hinzu komme, dass die von der EU verhängten Schutzzölle nicht weitgehend genug seien, um die die deutsche Stahlindustrie belastenden Billigimporte aus China und Russland wirksam zu begrenzen. Krebs erwähnt auch die gestiegenen Schrottpreise, die Riva zu schaffen machen. Die Geschäftsführung weist zudem darauf hin, dass "die Energiepreise im Verhältnis zum europäischen Ausland unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig erschweren".

Ob die Kurzarbeit früher verringert oder beendet werden kann oder aber ausgeweitet werden muss, hängt von der Auftragslage ab. Die Coronakrise lässt da kaum auf Entspannung hoffen. "Da wird bestimmt noch einiges auf uns zukommen", meint der Betriebsrat. Auch die Geschäftsführung äußert sich dazu eher skeptisch. "Die Belastungen und Auswirkungen im Zuge der Coronakrise können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht quantifiziert werden und finden somit in den vorliegenden Planungen noch keine Berücksichtigung."