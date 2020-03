Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus wächst die Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander. Viele Initiativen werden gestartet, um vor allem Menschen zu helfen, die zu den Risikogruppen gehören oder in Quarantäne sind und deshalb zu Hause bleiben müssen. So hat die Wohnungsgenossenschaft Uckermark einen "Verkupplungsservice" als Nachbarschaftshilfe gestartet. Jeder, der helfen möchte, kann sich bei Vorstand Nadine Celinger melden. Ob Einkäufe für die älteren Nachbarn, Unterstützung für die alleinerziehende Mutter nebenan, die mit den Kindern nun zu Hause sitzt, oder aufmunternde Ideen, die trotz Kontaktbeschränkungen Einsamkeit und Sorgen vertreiben, alle Angebote werden im Vorstand angenommen und koordiniert.

Die Genossenschaftsphilosophie der großen Familie soll gerade in der schwierigen Krisenzeit gelebt werden. Die Geschäftsstelle in der Pestalozzistraße ist zwar für den Publikumsverkehr geschlossen, doch die Mitarbeiter sind telefonisch oder per E-Mail erreichbar und die Hauswarte weiterhin in ihren Wohngebieten im Einsatz.

Neuer "Verkupplungsservice"

Der Handballclub HCA hat auf seiner Homepage ein Hilfsangebot veröffentlicht. Da das Training und der Spielbetrieb ruhen, wollen engagierte Vereinsmitglieder nun helfen, den schwierigen Alltag für hilfsbedürftige Menschen zu erleichtern und bieten Einkaufshilfen und Unterstützung bei Besorgungen zum Beispiel in der Apotheke an.

In der Not erfinderisch werden auch einige Geschäftsleute. Katrin Mühlenbeck, Inhaberin des notgedrungen geschlossenen Handarbeitslädchens in der Rosenstraße, bietet ihren Kunden Hauslieferungen an. Wem die Häkelwolle oder Nähstoff ausgeht, der kann sich bei ihr telefonisch Nachschub besorgen.

Die Stadtverwaltung Angermünde hat am Montag ein Bürgertelefon für Hilfesuchende und Helfer freigeschaltet. Das Projekt, das von Bürgermeister Frederik Bewer und dem Krisenstab initiiert wurde, soll vor allem für Bürger sowie Menschen in Quarantäne zur Verfügung stehen. In Zusammenarbeit mit Freiwilligen soll Hilfe etwa beim Einkauf oder bei Apothekengängen geleistet werden. Bereits bestehende Initiativen, ehrenamtliche Helfer und Vereine können sich ebenfalls über diese Telefonnummer melden, sodass das Bürgertelefon als Koordinierungsstelle dient.

Dank an Einzelhandel

Bürgermeister Frederik Bewer hatte sich am Wochenende per Mail und Facebook an die Angermünder gewandt und eindringlich die Einhaltung der Beschränkungen angemahnt: "Die Einschränkungen sind massiv, im privaten wie im beruflichen Alltag. Sie treffen uns hart und nicht bei allen auf Verständnis. Jede Entscheidung, die weitere Einschränkungen mit sich bringt, wird vom Krisenstab der Stadt sorgsam abgewogen und fällt immer schwer." Bewer nutzt seinen öffentlichen Aufruf auch, um Dank auszusprechen: "Ringsum erreichen uns Bilder von Menschen, die in diesen Zeiten besonders unverzichtbar für uns alle sind. Pflegepersonal, Ärzte, Rettungskräfte und Feuerwehren. Deren Botschaft ist, dass sie für uns da sind. Deren dringende Bitte ist, dass wir zu Hause bleiben sollen. Und dann die Menschen, die im Einzelhandel arbeiten – auch dort meinen großen Respekt und Dank." Das Bürgertelefon ist ein ergänzender Beitrag der Stadt, ein ehrenamtliches Helferteam aufzubauen.

Bürgertelefon: 03331 26 00 70, Mo-Fr, 9 - 17 Uhr; www.angermuende.de