Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Erfreulicherweise kein Aprilscherz: Andere Arztpraxen haben bereits Corona-bedingt geschlossen und Dr. Holger Andree eröffnet zum 1. April neu in der Neuenhagener Rudolf-Breitscheid-Allee 32.

Der Facharzt für Innere Medizin hat gleich zwei Abschlüsse vorzuweisen. Er vereint die Fachgebiete Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie und arbeitet eng mit anderen Disziplinen zusammen.

Nicht jeder erkranke gleich am Coronavirus, und es gebe Termine, die bereits Monate vorher geplant sind, erklärt der Mediziner – daher bestehe für ihn gerade jetzt kein Grund, nicht aufzumachen: "Natürlich haben wir als Ärzte und medizinisches Personal ein erhöhtes Risiko, uns anzustecken – mit einer Schließung würden wir uns aber aus der Patientenversorgung rausnehmen."

Diese Woche noch geht alternativ Andrees digitale Sprechstunde online, in der Patienten über Skype und Smartphone direkt ins Sprechzimmer zugeschaltet werden. Am Telefon und per Videoübertragung lassen sich genauso gut Arztgespräche führen, sagt Andree. Für Ältere ohne Internetzugang und mobil Eingeschränkte mache er momentan keine Hausbesuche, jedoch seien neben Arztgängen auch Krankentransporte möglich.

Seit 1. Januar ist der Internist schon mit Personal in den Neuenhagener Praxisräumen seines Vaters, Dr. Hartwig Andree, Dahlwitzer Straße 66, vertreten. Demnächst kommen onkologisch erfahrene Schwestern hinzu. Zum Jahresende rechnet Holger Andree damit, weitere Räumlichkeiten im fertig gestellten Geschäftshaus am Bahnhof Neuenhagen zu beziehen. "Für viele Patienten aus der Gegend, die bisher weite Strecken in andere Facharztpraxen oder Krankenhäuser zurücklegen mussten, ist es ein Gewinn, dass wir hier ein breites Spektrum anbieten."

Auf den Ernstfall vorbereitet

Die Grundversorgung an Mundschutzen und Desinfektionsmitteln ist für die neue Praxis erst einmal abgesichert, die Hygienestandards und Abstandsregelungen haben alle Schwestern verinnerlicht. Eine Plexiglasscheibe am Tresen soll schnell dazukommen, kündigt Andree an. Neben Leber-, Darm- und Magenerkrankungen betreut er hier bald langfristig Krebspatienten und macht Tumortherapie. Eine Zusatzausbildung lässt ihn sterbebegleitend tätig werden, in Sprechstunden klärt er Angstpatienten über schonende Sedierungen ohne Klinikatmosphäre auf. "Wir werden auch versuchen, in Kooperation Ernährungstherapien anzubieten oder psychologische Hilfestellungen zu geben", stellt der Mediziner klar.

Andree kennt sich als Ur-Neuenhagener bestens im Ort aus. Sein Großvater, Dr. Wilhelm Homann, war hier schon als Hausarzt tätig. Über Generationen hinweg setzt sich sein Stammbaum mit praktizierenden Medizinern fort. Und integriert ist der verheiratete Arzt auch: Drei Kinder zwischen acht und 14 Jahren halten ihn und seine Frau nach dem Feierabend in der Gartenstadt auf Trab. Dr. Anke Andree ist als Oralchirurgin in Berlin-Mahlsdorf tätig.

Praxis Andree im Internet: www.doktorium.de; Telefon 03342 23780