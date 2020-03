Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das Video vom Konzert der Berliner Band ?Shmaltz!, das am Sonnabend in der 663. Ausgabe der Kulturreihe Guten-Morgen-Eberswalde per Livestream übertragen wurde, ist bis Montagvormittag bereits fast 3000-mal aufgerufen worden.

Für die Galerie Fenster an der Brandenburger Allee 19 im Brandenburgischen Viertel, die im Auftrag der Wohnungsgenossenschaft 1893 durch die Guten-Morgen-Eberswalde-Macher betrieben wird, gibt es indes keine Online-Variante. Da die Galerie vorerst bis zum 19. April geschlossen bleiben muss, wird zunächst kein Besucher die Fotos der fünften Ausstellung "Tourist – wir sind überall" zu Gesicht bekommen.

Dabei hätten die Bilder von Mario Schneider Publikum verdient. Der gelernte Metallurge, Jahrgang 1970, hat Philosophie, Kunstgeschichte und Musikwissenschaften studiert. Mehr als 100 seiner Fotos sind im Bildband "Tourist" im Mitteldeutschen Verlag erschienen. Das Buch kann über Guten-Morgen-Eberswalde bestellt werden.

E-Mail an post@mescal.de, Video vom ?Shmaltz!-Konzert auf www.facebook.com/gutenmorgeneberswalde