Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer aus der Ukraine stammt, ist an einen sorgenvollen Alltag gewöhnt. Denn das Land muss sich seit Jahren der militärischen Aggression Russlands erwehren. Andererseits bietet ihm auch die EU nur die Nachbarschaft und keine Beitrittsperspektive. Wegen der weit verbreiteten Korruption gibt es zudem große wirtschaftliche Probleme.

Das alles spürt man im Gespräch mit Tetyana Stupak. Die 23-Jährige hat sich offenkundig schon viel mehr Gedanken über ihr Leben gemacht als viele gleichaltrige Deutsche. Nur wenn sie lacht, kommt ihre Jugend zum Vorschein.

Steigende Preise, gleiche Löhne

Im Herbst 2017 kam sie aus Lemberg (Lviv) an die Europa-Universität in Frankfurt (Oder). Ein Bachelorstudium im Finanz- und Kreditwesen (in Deutschland würde man "Betriebswirtschaftslehre" sagen) hatte sie da bereits in der Tasche. Die Viadrina ist schon seit über zwei Jahrzehnten ein besonderer Anlaufort für Ukrainer. Seinerzeit hatte noch Bundeskanzler Helmut Kohl ein Stipendienprogramm initiiert, von dem jetzt auch Tetyana Stupak profitiert.

Sie ergatterte einen der begehrten Plätze im Masterprogramm für Europäische Studien (European Studies) und wählte den Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften. Was lag näher, als sich in ihrer Masterarbeit mit den Gründen zu beschäftigen, aus denen Millionen Ukrainer als Arbeitsmigranten ihre Heimat in Richtung Westen verließen?

"Ich habe zahlreiche Interviews dazu geführt. Mit Menschen, die in der Ukraine geblieben sind, mit anderen, die jetzt in Polen leben. Und mit solchen, die gern weiter in Richtung Deutschland gehen würden", berichtet die junge Frau. Die Hauptgründe sind zwei: "Während in der Ukraine die Preise stark stiegen, sind die Löhne fast gleich geblieben und reichen nicht mehr zum Überleben. In Polen kann man auch für einfache Tätigkeiten zweieinhalb Mal soviel Geld verdienen."

Der zweite Grund ist die unsichere politische Situation. "Die Besitzerin eines kleinen Restaurants in Słubice hat mir erzählt, dass sie und ihr Sohn nur deshalb nach Polen ausgewandert sind, damit der Sohn nicht in den Krieg in der Ostukraine eingezogen wurde." Die dortigen Kämpfe, die schon mehr als 13 000 Menschen das Leben kosteten, erscheinen vielen Ukrainern längst sinnlos, weil sie andererseits sehen, wie Politiker und Oligarchen ihres Landes Geschäfte mit Russland machen. "Die meisten der Leute, die ich befragte, waren sehr offen zu mir. Vielleicht könnte ich auch Journalistin werden", sagt Tetyana. "Doch meine Mama empfahl mir, ich soll etwas mit Wirtschaft machen."

Ihre Masterarbeit hat sie in Rekordzeit abgeschlossen und kürzlich die Note 1,7 erhalten. "Sie ist eine wirklich sehr gute Studentin", lobt ihre Betreuerin, Professorin Dagmara Jajesniak-Quast.

Dafür spricht auch, dass Tetyana nun schon seit einigen Monaten als Praktikantin bei dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (pwc) in Berlin tätig ist. Doch die Corona-Krise hat auch in ihrem Leben viel verändert. "Als erstes, dass Polen und mittlerweile die gesamte EU ihre Grenze geschlossen haben. Andererseits hat aber auch die Ukraine Flugzeugverbindungen gekappt", berichtet sie. Zehntausende Ukrainer verließen mittlerweile Polen, weil ihnen ihre Jobs sehr rasch von den Arbeitgebern gekündigt wurden. Auf eine Kurzarbeit-Reglung wie in Deutschland kann man östlich der Oder nicht hoffen.

Auch Tetyana kann derzeit nicht nach Hause und ihre Eltern dürfen sie nicht besuchen. "Zum Glück läuft mein Studentenvisum noch bis zum Herbst", sagt sie. Zurzeit vergleicht sie ihre deutschen Erlebnisse während der Corona-Krise mit den Berichten ihrer Eltern von zu Hause. "Dort scheint die Angst vor dem Virus noch größer zu sein, obwohl es bisher nur wenige Erkrankungen gibt (am Freitag waren es 41). Fast alle Läden sind zu. Auch mein Stiefvater, der Arzt ist und eine eigene Praxis besitzt, hat diese geschlossen." Das liege aber auch daran, dass er Patienten privat behandelte und die meisten Ukrainer sich dies nicht mehr leisten können.

"In Deutschland scheint mir die Atmosphäre trotz allem entspannter zu sein. Ich empfinde auch, dass die Menschen hier recht zuversichtlich sind", sagt Tetyana. Doch auch ihr Praktikum bei pwc geht Ende März zu Ende. Auf die Frage, ob sie sich Sorgen um die Zukunft macht, schüttelt sie nur mit dem Kopf. In ihren Augen stehen dabei die Worte: "Ich bin eine Kämpferin."