Am Sonnabend gelandet: Adolar besetzt mit einer Partnerin so früh wie nie seit 1994 das Nest in Meyenburg. © Foto: Dietmar Rietz

Der erste Storch ist in Meyenburg in der Pension von Heike Moritz und Hund Kali eingetroffen, aber das Coronavirus vertreibt die Gäste. Immer mehr Abbestellungen leeren die Bücher bis in den Juni hinein. © Foto: Dietmar Rietz

Dietmar Rietz

Meyenburg (MOZ) Eine gute und eine schlechte Nachricht hielt das Wochenende für Pensionsbetreiberin Heike Moritz bereit: Der erste Storch des Jahres 2020 landet auf ihrem Hof. Und: Das am Sonntag erlassene Kontaktverbot nimmt ihr wohl die letzten Gäste.

Adolar, so nennt Heike Moritz ihren Storch, landete am Sonnabend um 14.32 Uhr in zehn Metern Höhe auf dem Nest der Pension Moritz. "Das muss ein Männchen gewesen sein, er hat sofort angefangen, Äste durch die Gegend zu werfen und kickte auch ein altes Ei in die Tiefe", erzählt die Pensionsbetreiberin. "So früh war noch nie ein Storch bei uns - das ist ein Rekord. Sonst kommen die Störche zwischen dem 26. März und dem 4. April bei uns an."

Kinder sind aus dem Häuschen

Adolar blieb übrigens nicht lange allein. Zwei Stunden nach seiner Ankunft gesellt sich ein zweiter Storch zu ihm. "Mindestens einer von beiden war wahrscheinlich schon mal bei uns zu Gast", glaubt Heike Moritz. Sie war unter dem Nest durchgelaufen. Der Moritz-Test zeigt, ob die Störche aufgeregt sind wegen der Menschen in ihrer Umgebung oder vertraut mit ihnen. "Die Nachbarskinder waren wegen der Storchen-Ankunft auch ganz aus dem Häuschen", berichtet die Meyenburgerin. 1994 hatte die Pension erstmals einen zehn Meter hohen Mast samt altem Meliorationsrad auf dem Hof aufgestellt. Drei bis vier Tage später kam der erste Storch. "Seitdem hatten wir jedes Jahr Störche im Nest und auch Nachwuchs", berichtet Heike Moritz.

Im Vorjahr hatte ein Sturm einen Jungstorch aus dem Nest geweht. Er fiel so unglücklich, dass er sich einen Flügel verletzte. Heike Moritz brachte ihn zu einer Storchenaufzuchtstation, wo er in guten Händen und guter Gesellschaft verblieb.

Eigentlich hätte Heike Moritz im April und im Mai viel Anlass zum Feiern. Am 1. April wird ihr Hofladen 20 Jahre alt und im Mai ihre Pension 25. Das Coronavirus und dessen Auswirkungen dämpfen die Stimmung aber enorm. Bis zum Wochenende waren Dienstreisende die letzten zahlenden Gäste. Alle anderen Anmeldungen, vor allem an den Wochenenden, gingen schon davor dramatisch zurück. Nach Ostern ist alles komplett abgesagt. Bis in den Juni hinein reichen die Stornierungen. Die jüngste Eskalation des Coronavirus-Eindämmungsplans hat die Lage weiter verschärft.

"Schlimmer hätte das Jahr nicht anfangen können", sagt die Geschäftsfrau. Zum Glück sind die Kredite nach 25 Jahren abgezahlt. Trotzdem müssen wir unsere Rücklage angreifen, die für die Rente zurückgelegt war. Wir werden versuchen, Hilfen zu beantragen. Auch bei Berufskollegen herrscht Aufregung. Bei ihnen ist die Lage ähnlich. Sie wird nicht besser, ehe das Coronavirus eingedämmt ist. Ich kann nur an alle appellieren: Bleibt zu Hause und bleibt gesund!"