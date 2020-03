Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Lindenallee in Eisenhüttenstadt gehört auch außerhalb von Krisenzeiten eher zu den ruhigen Einkaufsstraßen. An diesem Montag ist es aber noch ruhiger als sonst.

Die Märzsonne scheint, aber auf den breiten Gehwegen sind mittags nur wenig Menschen unterwegs. Die meisten laufen allein, einige sind zu zweit. Nur drei junge Leute, die im Trio zwei Hunde ausführen, haben von den seit Mitternacht geltenden Bewegungseinschränkungen offenbar noch nichts gehört.

"Warum soll man denn noch hierherkommen?", fragt eine ältere Dame. Sie wohnt nebenan im Brunnenring, geht wie an jedem Tag spazieren. "Hier sind doch fast gar keine Läden mehr auf." Tatsächlich kann man die Zahl der am Montag geöffneten Geschäfte beinahe an einer Hand abzählen. Zwei Fotoateliers, der Tabakwaren- und Zeitungsladen, das ab Mittwoch endgültig geschlossene Süßwarengeschäft Chocolata, die Bäckerei Dreißig und der Landkostladen – das war’s. Sowohl bei Dreißig als auch im Landkostladen gibt es Ware nur noch zum Mitnehmen – zum Essen Platz nehmen darf niemand mehr.

Auf der Insel ist es am frühen Nachmittag auch ziemlich leer. Zwei einsame Jogger drehen ihre Runden, hin und wieder kommt ein Radfahrer vorbei. Aus dem geschlossenen Tiergehege hört man das Blöken der Schafe. "Seit ein paar Tagen treffe ich hier kaum noch jemand", bestätigt Annelies Kriening. Die Rentnerin wohnt in der Poststraße, geht täglich 45 bis 60 Minuten spazieren. "Die Maßnahmen der Regierung sind richtig", sagt sie, "sonst nimmt das Ganze gar kein Ende mehr." Sie hoffe, dass sich die Situation jetzt bald wieder bessern werde.

Am Ufer des Oder-Spree-Kanals genießt das Ehepaar Wiedner den Sonnenschein. "Am Sonntag haben wir hier noch sechs, sieben junge Leute sitzen sehen", erzählt Susanne Wiedner, "sie sind das eben so gewohnt." Sie begrüßt die nun geltenden Einschränkungen ebenfalls, auch wenn das gerade für Familien mit Kindern jetzt schwer sei. "Ich wünsche mir, dass es in den Supermärkten mehr Möglichkeiten gibt, die Griffe der Einkaufswagen zu desinfizieren", sagt sie.

Unweit der Magistralbrücke stehen Susanne und Karsten Kirsch am Kanalufer und füttern die Enten. "Das wollten wir schon lange mal machen", erklärt Karsten Kirsch, "aber heute haben wir endlich mal Zeit." Seine Frau ist zu Hause, muss ab Anfang April für einen Monat in Kurzarbeit. Er hat einen freien Tag, geht ab Mittwoch für drei Tage in Kurzarbeit. "Ich habe ja auch lange gedacht: So schlimm wird das nicht", sagt er, "und vielleicht hätte es auch schon früher größere Einschränkungen geben müssen. Aber niemand hat mit einer solchen Situa­tion Erfahrung, auch der Staat nicht. Kommt so etwas noch mal, sind wir auch besser vorbereitet."

Die jetzt geltenden Maßnahmen seien richtig, auch wenn gerade die kleinen Unternehmen darunter litten. "Wichtig ist gerade jetzt, dass sich die Menschen aus seriösen Quellen informieren, umfassend, und dass sie nicht jedes Halbwissen sofort weiterverbreiten", betont Karsten Kirsch.