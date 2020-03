Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) In Słubice nimmt der Widerstand gegen den Bau des Kleistturms neue Wege. Beim Verwaltungsgericht Gorzów ging Mitte Januar eine Klage gegen den Beschluss des Słubicer Stadtrats zum Haushalt 2020 vor. Der sieht insgesamt 3,1 Millionen Złoty an Eigenmitteln für das von der EU geförderte Projekt vor. Vorgesehen waren einst 700 000 Złoty, aber wegen gestiegener Baukosten muss die Stadt viel mehr Geld zuschießen. Der Kläger argumentiert, die Abstimmung sei nicht korrekt verlaufen und widerspreche einem anderen Haushaltsbeschluss.

In der Sitzung Ende Februar entgegnete der Stadtrat, die Klage sei nicht zulässig. "Die Richtigkeit unserer Haushaltsbeschlüsse hat der Rechnungshof in Zielona Góra bestätigt", teilt zudem Stadtsprecherin Beata Bielecka mit. Die Klage habe keinen Einfluss auf den Zeitplan für Turmbau, betont sie.

Eingereicht hat sie das Mitglied eines siebenköpfigen Vereins ein, der sich gerade unter dem Namen "Ökologische Gemeinde" neu gründet. Die Gruppe engagierte sich bisher unter dem Namen "Nowe Słubice". Bekannteste Stimme ist Piotr Karp, ein junger Słubicer, der ein gleichnamiges Facebook-Forum mit rund 4300 Nutzern betreibt, sich für lokale Geschichte interessiert und mit der Idee einer Doppelstadt nicht viel anfangen kann, vor allem nicht mit dem zum Leuchtturmprojekt erklärten Kleistturm. Schon 2017 sammelte Karp Unterschriften und reichte die Petition bei der EU und beim polnischen Kulturministerium ein – ohne Erfolg. "Wir brauchen diese Investition einfach nicht. Wir wollen, dass die Vegetation im Wald hinter dem Stadion erhalten und gepflegt wird und nicht für einen zweifelhaften Turm mit Parkplätzen Bäume abgeholzt werden", sagt Karp, der in der Nähe wohnt und wie viele Słubicer gern dort spazieren geht. Allein durch die Bauarbeiten in dem schwer zugänglichen Terrain werde viel Wald zerstört. Sein Verein habe sich schon öfter gegen Baumfällungen engagiert, sagt Karp. Er kritisiert auch die hohen Kosten für die Stadt, nicht nur für den Bau, auch später für die Erhaltung. Dass der Turm dem preußischen Dichter Ewald Christian von Kleist gewidmet wird, findet Karp unangemessen. "Er diente in der Armee von Friedrich dem Großen und der hat die Teilungen Polens veranlasst. Ich verstehe, dass er eine wichtige Figur für die Frankfurter vor dem Krieg war, aber nicht für die Polen, die nach 1945 kamen." Karp plädiert dafür, die Ruinen des 1945 gesprengten Kleistturms zu sichern und eine neue Info-Tafel aufzustellen.

Schon ein verwahrloster Park

Auch Leute, die nicht zu dem kleinen Verein gehören, sehen den geplanten Turmbau kritisch. "Die, mit denen ich gesprochen habe, sind dagegen", sagt Stadtrat Daniel Szurka. Viele befürchteten, dass mit dem Kleistturm dasselbe passieren würde wie mit dem Park neben dem großen Basar, der im Rahmen des Europagartens 2003 entstand. Die Holzstege, die über das Sumpfgebiet führen, sind heute verrottet. Gut findet Szurka, dass zum Kleistturm ein neuer Radweg entstehen soll. "Zu den Folgekosten, die die Erhaltung der Anlagen rund um den Turm mit sich bringt, hat uns Stadträten keiner etwas gesagt", so Szurka. Bürgermeister Mariusz Olejniczak will den Turm bauen, um die Pflicht aus dem Fördervertrag zu erfüllen. Frankfurt hat sich darin zur Beleuchtung der Stadtbrücke verpflichtet.

Die in Słubicer Online-Foren immer wieder vorgebrachte Behauptung, der Kleistturm werde nur gebaut, damit Frankfurt seine Fördergelder für das Bolfrashaus bekomme, ist hingegen falsch. "Projektphase I, in der das Bolfrashaus und eine Planung für den Kleistturm entstand, ist fertig abgerechnet. Der Turmbau gehört zu Projektphase II", sagt Christa Moritz von der Frankfurter Arle gGmbH, die das Projekt koordiniert. "Für uns ist es aber erst dann ein Erfolg, wenn der Kleistturm auch gebaut ist, denn er ist Teil des Gesamtkonzepts des gemeinsamen Tourismusmarketings. Ich will keine Investitionsruine haben", so Moritz.

Piotr Karps Verein wartet nun darauf, dass die Baugenehmigung für das Vorhaben erteilt wird. "Auch dagegen werden wir vor Gericht klagen", kündigt Karp an.