© Foto: How I like

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) In Zeiten geschlossener Betriebe und Homeoffice braucht es oft keine Kantinen mehr. Damit bleiben auch die smarten Kühlschränke mit Fertiggerichten und Snacks des Oranienburger Start-Up "How I like" oft leer. Die "kleinste Kantine der Welt" soll der Belegschaft in den Pausen Essen und Energie liefern. Weil die Nachfrage jetzt gesunken ist, will die Firma freie Kapazitäten zur Verfügung stellen. "Systemrelavante Betriebe, Einrichtungen und Behörden bekommen den Kühlschrank jetzt gebührenfrei", sagt Firmensprecher Kenan Koca. Die Gebühr entfalle für drei Monate.

Vor allem Krankenhäuser, Feuerwehren und soziale Einrichtungen in Brandenburg und Berlin sollen sich von dem Angebot angesprochen fühlen. "Wir haben vergangene Woche schon einen Kühlschrank im Potsdamer St.-Josefs-Krankenhaus aufgestellt. Es gab Applaus von der Belegschaft", berichtet Kenan Koca.

Zehn Kühlschränke seien auf Lager der Firma in der Sachsenhausener Straße. Bei Bedarf könne noch Nachschub geliefert werden. Beschäftigte können sich zur Teilnahme anmelden. Der Kühlschrank wird dann per Karte oder Smartphone geöffnet. Alles, was sie aus dem Kühlschrank herausnehmen, wird automatisch und monatlich abgerechnet. Das Angebot ist rund um die Uhr verfügbar. Der Kühlschrank wird nach Kundenwünschen bestückt und regelmäßig aufgefüllt.

How I like, das im vergangenen Jahr vom schwedischen Branchenriesen Convini übernommen wurde, ist unter kontakt@howilike.de oder direkt über Anika Balarin unter 0176 47184376 erreichbar.