Einst und jetzt in Milow

Peter Wittstock

Milow Regelrecht jungfräulich präsentiert sich in dieser Ansichtskarte von Johann Lindenberg um 1920 der Milower Berg. Auf den meisten Fotos bzw. Ansichtskarten zeigt sich jenes "Überbleibsel" aus der letzten Eiszeit dicht bewaldet. Oben, an der Kuppel des 72 Meter über NN befindlichen Sandhügels, wurden Bäume gepflanzt. Es handelte sich um zwei Eichen, die wenig später noch einen "hölzernen Bruder" erhielten. Daher auch die im Volksmund gebräuchliche Bezeichnung von den "Drei Eichen".

Rechts vom höchsten Punkt aus, hatten einst auch Segelflieger eines ihrer aktiven Domizile (neben Premnitz und Bützer). Bei genauer Betrachtung der Karte wird ebenfalls deutlich, dass an verschiedenen Stellen Sand entnommen wurde. Vor allem in den Nachkriegsjahren wurden immense Mengen Kies bzw. Sand gefördert und für das Wiederaufbauwerk genutzt - auch für den Straßen- und Brückenbau in und um Milow.

Auf der Ansichtskarte ist im unteren Teil die breiteste Stelle der Stremme zu sehen, deren Wassertiefe dort zwar nur etwa ein Meter betrug, aber dafür "schlummerte" eine haushohe Morastschicht unter dem Wasserspiegel. Vermutlich stammt daher die Sage vom "Glückspott", wo ein Schatz (samt Kutsche) untergegangen sein soll, mit dem "Freier" für die elf Töchter des Milower Burgvogtes bestochen werden sollten. In der Realität diente der ehemalige Elbarm dem Fischfang und dem Flößen von Holz. Die Waldflächen der Vieritzer Berge boten reichlich Rohstoff, um im 500 Meter stromab gelegenen Sägewerk Wolfsmühle Särge herzustellen. Die Konturen des Milower Berges sind heute durch den Bewuchs kaum zu erkennen.