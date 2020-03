Wochenmarkt in Rathenow

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Mittwochs war immer Wochenmarkt auf dem Märkischen Platz in Rathenow. Er darf auch in Coronazeiten weiter bestehen. Geöffnet ist von 8.00 bis 16.00 Uhr. Allerdings hat nun die Stadtverwaltung das Ständeensemble erheblich ausgedünnt.

In Reaktion auf die Besucherströme am vorigen Mittwoch, es war eigentlich Tag 1 der landesweit geltenden Rechtsverordnung zur Eindämmung des Coronavirus, ist nun allen Non-Food-Standbetreibern abgesagt worden. Das heißt, Texilien, Taschen etc. werden fortan nicht mehr auf dem Wochenmarkt verfügbar sein. Von vormals 34 Ständen bleiben nur 23 übrig. Dadurch werden Abstände größer, und die Zahl der Kundenschlangen reduziert sich. Laut Stadtsprecherin Anne Kießling werden Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf dem Markt und andernorts unterwegs sein und auch darauf achten, dass die geforderten Mindestabstände von 1,50 Metern zischen den Menschen eingehalten werden.