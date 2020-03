Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die auf hochwertige Designerschuhe spezialisierte Firma Trippen hat in ihrem Zehdenicker Werk am Montag Kurzarbeit für die rund einhundert Mitarbeiter in der Produktion eingeführt, wie Unternehmenssprecherin Vanessa Wunsch auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte. Die Arbeit in dem Werk wird zwar reduziert, aber keineswegs ganz heruntergefahren.

"Auch an uns zieht die Coronakrise nicht spurlos vorbei. Viele Läden, die Trippen-Schuhe verkaufen, mussten vorübergehend schließen und können daher ihre Lieferungen nicht bezahlen und stornieren ihre Aufträge für den Winter. Viele unserer Kunden befinden sich auch in Italien", so Wunsch. Betroffen seien natürlich auch die firmeneigenen Läden im In- und Ausland. Der Online-Handel des Unternehmens mit der Firmenzentrale in Berlin läuft weiter. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der aktuellen Situation längere Lieferzeiten auftreten könnten.

Auch zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos in der Produktion im Zehdenicker Industriegebiet wird seit Montag deshalb in zwei Schichten gearbeitet: Die erste Schicht ist von 6 bis 11 Uhr in der Fabrik tätig, die zweite dann von 11.15 bis 16.15 Uhr. "Wobei auf ausreichend Abstand und entsprechende Hygiene geachtet wird", so Vanessa Wunsch weiter. Gleichzeitig werde die Arbeitszeit um ein Drittel reduziert. "Wir haben Kurzarbeit beantragt", führt die Unternehmenssprecherin aus. Andere Mitarbeiter, die nicht in der Produktion tätig sind, arbeiteten so weit wie möglich im Home Office.

"Die Geschäftsführung hält über eine interne Website alle Mitarbeiter über den aktuellen Stand auf dem Laufenden, um in der Krise so transparent wie möglich kommunizieren zu können und eventuellen Ängsten entgegenzuwirken. Ob die Firma Trippen Staatshilfen in Anspruch nehmen müsse, um das Unternehmen zu stabilisieren? Darauf antwortete die Unternehmenssprecherin zwar nicht, sie teilte aber mit: "Wir sind zuversichtlich, aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen."

Die Firma Trippen, die seit Anfang den 1990er-Jahren in Zehdenick produziert, liefert ihre in Handarbeit gefertigten Schuhe in alle Welt. Die Schuhe gehen an firmeneigene Läden von Trippen in Deutschland und Paris sowie in Partnergeschäfte in Deutschland, Großbritannien, Israel, Japan, Taiwan, China, Hongkong, der Mongolei und den USA. Beliefert werden weltweit mehr als 450 Geschäfte.