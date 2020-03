Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Die Oranienburger Tafel kann nicht mehr alle Kisten für Bedürftige füllen. Die Ausgabestelle in Liebenwalde wurde nun geschlossen. Und die Tafelhelfer plagen in der Corona-Krise noch andere Probleme.

Viola Knerndel hat sonst immer für alles eine Lösung. Doch auch bei ihr ist die Anspannung buchstäblich mit Händen zu greifen. "Wir haben keine Schutzausrüstung mehr, maximal Handschuhe. Desinfektionsmittel werden auch knapp", sagt die Chefin der Oranienburger Tafel am Montag. Was sie aber besonders umtreibt, ist, dass die Waren immer knapper werden für ihre Kunden. Das sind Menschen, die zu wenig Geld haben, um sich alles leisten zu können und auf Lebensmittel von der Tafel angewiesen sind. Sonst waren die Lager gut gefüllt. Nachschub von den Händlern, vom Bäcker bis zum Rewe-Großlager in Oranienburg, gehörten zur täglichen Routine. Doch jetzt ist alles anders. "Wir erhalten 80 Prozent weniger", sagt Viola Knerndel. Längst können die Kisten für ihre Kunden nur noch, wenn überhaupt, zur Hälfte gefüllt werden. "Unter anderem Brot gibt es gar nicht mehr", sagt die Tafelchefin, die versucht, den Mangel, so gut es geht, zu verwalten. Mancher kommt gar umsonst zu den Ausgabestellen in Oberhavel, weil nichts mehr da ist.

Die Ausgabestelle in Liebenwalde ist ganz geschlossen. "Da wissen wir noch nicht, wie es weitergeht", sagt Knerndel. "Alles ändert sich tagtäglich." Wie groß der Warenkorb am heutigen Montag, dem Tafeltag in Hennigsdorf, sein wird, weiß sie noch nicht. 60 Kunden hat sie dort. "Unsere Klienten wissen, was los ist. Viele rufen an und bleiben dann sowieso zu Hause, bevor sie umsonst kommen", so Knerndel.

Um möglichst Kontakte zu vermeiden, müssen ihre Kunden sich an Regeln gewöhnen. "Auf den Hof in Oranienburg darf niemand mehr. Alle Angebote, wie etwa die Nähstube, sind geschlossen." Beratungen finden höchstens am Telefon oder per Mail statt. Allerdings ärgert sich Viola Knerndel auch über ihre Tafel-Kundschaft. "Viele halten den Sicherheitsabstand nicht ein, stehen in einer Traube vor dem Hofeingang." Sie dürfen den Innenbereich nur einzeln betreten, um sich ihre Lebensmittelration zu holen. Einfach einkaufen zu gehen, um die Bestände bei der Tafel aufzufüllen, ist nicht angesagt. "Wir haben eine größere Geldspende für Lebensmittel erhalten. Doch uns gibt verständlicherweise kein Markt große Warenmengen heraus, auch nicht für die Tafel. Sie wollen erst einmal ihre eigenen Kunden bedienen." Das Geld hat Viola Knerndel dem Spender erst einmal zurückgegeben. "Wir können damit derzeit wenig machen."

Am Nachmittag fährt sie zur "Kirche im Container" in Oranienburg. "Dort wurde dazu aufgerufen, ein, zwei Stück mehr für die Tafel in den Einkaufswagen zu legen."

Auch die Mitarbeiter für die Tafel werden knapp. Nur noch vier von 22 Ehrenamtlichen sind an Bord. "Die meisten gehören zur Risikogruppe mit über 60, so wie ich", sagt Knerndel. Eigentlich müsste sie auch zu Hause bleiben. Eigentlich. Doch nichts ist zurzeit, wie es sein soll. Alle Ein-Euro-Jobber wurden abgezogen. Derzeit hat sie nur zwei Leute über den Bundesfreiwilligendienst und sechs Mitarbeiter im Einsatz. Noch. "Homeoffice geht bei uns nicht." Es ist aktuell völlig offen, wie lange die Tafel noch Lebensmittel ausgeben kann, darf oder will.