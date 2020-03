Silvia Passow

Havelland Die Landesregierung legt ein Soforthilfeprogramm auf, dass sich gezielt an kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler richtet, die durch die Corona-Krise in eine existenzbedrohliche wirtschaftliche Schieflage geraten sind. Wie Finanzministerin Katrin Lange (SPD) und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) in Potsdam mitteilten, besteht dieses Soforthilfeprogramm aus zwei Bestandteilen: Zum einen sollen notleidende Unternehmen unbürokratisch und kurzfristig zwischen 5.000 und 60.000 Euro zur Abwendung einer akuten Existenzgefährdung erhalten können. Diese Soforthilfen sollen nicht als Darlehen, sondern als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt werden.

"Die Folgen der Corona-Pandemie haben sehr schwerwiegende Auswirkungen auf Betriebe und Selbstständige. Das Land ergreift jetzt kurzfristig Maßnahmen zur direkten finanziellen Hilfe für die Betroffenen. Hier geht es nicht um Darlehen und Bürgschaften, sondern um echte Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Einer entsprechenden Richtlinie des Wirtschaftsministeriums hat das Finanzministerium heute zugestimmt. Der Haushaltsausschuss des Landtages hatte bereits in einem ersten Schritt außerplanmäßigen Ausgaben von 7,5 Mio. Euro zugestimmt, um so schnell wie möglich mit den geplanten Hilfsmaßnahmen beginnen zu können", sagt Finanzministerin Lange. Diese Mittel sollen nach erfolgtem Beschluss des Nachtragshaushaltes 2020 durch den Landtag aus dem bereits vorgestellten Rettungsschirm für das Land Brandenburg von insgesamt 500 Millionen Euro verstärkt werden.

Wirtschaftsminister Steinbach sagt: "Brandenburg ist geprägt von einer sehr kleinteiligen Wirtschaftsstruktur. Es sind die kleinen und mittleren Unternehmen, die die Substanz unserer Wirtschaft ausmachen. Wir wissen, dass gerade der Mittelstand mit seinen vielen Klein- und Kleinstbetrieben oft nur über ein sehr dünnes finanzielles Polster verfügt. Wir setzen alles daran, den von der Ausbreitung des Coronavirus betroffenen Firmen schnell zu helfen. Mit diesen Soforthilfen für kleine und mittelständische Unternehmen wollen wir dazu beitragen, Insolvenzen infolge der Corona-Krise zu vermeiden."

Die finanzielle Unterstützung aus dem Soforthilfeprogramm ist gestaffelt und richtet sich nach der Anzahl der Erwerbstätigen im Unternehmen. Bei bis zu zwei Erwerbstätigen (EWT) kann die Unterstützung aus dem Soforthilfeprogramm bis zu 5.000 Euro betragen, bei bis zu fünf EWT bis zu 10.000 Euro, bei bis zu 15 EWT bis zu 15.000 Euro, bei bis zu 50 EWT bis zu 30.000 Euro und bei bis zu 100 EWT bis zu 60.000 Euro betragen.

Die Soforthilfe wird von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen auf das Konto des Empfängers überwiesen. Anträge können von gewerblichen Unternehmen und Freiberuflern, die ihre Betriebs- oder Arbeitsstätte im Land Brandenburg haben, gestellt werden. Unternehmer und Freiberufler, die durch die Corona-Krise in existenzbedrohliche wirtschaftliche Schieflage geraten sind, wenden sich an: Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), Telefon: 0331/6602211 oder E-Mail an: beratung@lib.de

Das Referat Selbständige der Gewerkschaft ver.di hat bereits einige Forderungen zur Hilfe für Selbständige und Freiberufler aufgestellt. Und es können rechtliche Informationen eingeholt werden. Denn oft sind Fälle höherer Gewalt nicht in Verträgen mit dem Auftraggeber vorgesehen. Dennoch, kann eine Leistung aufgrund einer behördlichen Verfügung nicht erbracht werden, besteht ein Anspruch auf eine teilweise Bezahlung. Hilfen bieten auch Berufsverbände, für Angehörige der schreibenden Zunft kann das zum Beispiel die VG Wort mit ihrem Sozialfonds sein. Angehörige kreativer Berufe finden beim Deutschen Kulturrat Hilfe. Hier lohnt sich ein Blick in die Unterlagen. Wer sich als selbständiger in Quarantäne befindet, erkrankt oder als Verdachtsfall, und somit seiner Arbeit nicht nachgehen kann, kann finanzielle Entschädigung nach § 56 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetztes beantragen. Wenn nur noch ein Kredit helfen kann, um die Folgen der Corona-Krise zu mildern, dann kann das Sonderprogramm der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) eine mögliche Hilfe sein.