MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Coronavirus (SARS-CoV-2, Erkrankung: Covid-19) br eitet sich in Berlin und Brandenburg aus. Alle wichtigen Infos gibt es in einem Newsblog / Newsticker / Liveticker.

Was die Corona-Verordnung in Brandenburg verbietet und erlaubt.

Hinweise zu Symptomen und Vorbeugung gibt es hier.

Zur Corona-Testapp der Charité geht es hier.

Hinweise des Robert-Koch-Instituts (RKI) gibt es hier.

Übersicht über die aktuellen Corona-Fallzahlen in Deutschland, bereitgestellt vom RKI.

Corona-Bürgertelefon für das Land Brandenburg: +49 331 8665050

24. März

Menschen in Eisenhüttenstadt zeigen Verständnis für Einschränkungen

Unweit der Magistralbrücke stehen Susanne und Karsten Kirsch am Kanalufer und füttern die Enten. "Das wollten wir schon lange mal machen", erklärt Karsten Kirsch, "aber heute haben wir endlich mal Zeit." Seine Frau ist zu Hause, muss ab Anfang April für einen Monat in Kurzarbeit. Er hat einen freien Tag, geht ab Mittwoch für drei Tage in Kurzarbeit.

Riva schickt 250 Hennigsdorfer Stahlwerker in die Kurzarbeit

"Aus heutiger Sicht sind wir gezwungen, die Produktion im Elektrostahlwerk und Walzwerk um 40 Prozent zu reduzieren," sagt die Riva-Geschäftsführung. Diese Regelung gilt vorerst bis Ende September.

Lederer fürchtet wegen Coronakrise um kulturelle Infrastruktur

Berlins Kultursenator Klaus Lederer sorgt sich angesichts der Coronakrise um den Erhalt der kulturellen Infrastruktur. „Wir arbeiten dran, alles zu vermeiden, dass etwas wegbricht“, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Die kulturelle Infrastruktur ist zentral für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft.“

Lederer fordert für den Erhalt der Kulturszene ähnliche Anstrengungen wie bei der Bankenkrise. „2008 war es binnen weniger Tage möglich, mehrstellige Milliardenbeträge für die Rettung von Banken bereitzustellen. Wenn das damals möglich war, dann muss es jetzt möglich sein, diese existenzielle Kulturinfrastruktur zu sichern“, sagte er. „Gerade im Kulturbereich leben Menschen in besonderer Weise in prekären Verhältnissen, daraus resultiert eben auch eine besondere Verpflichtung der öffentlichen Hand von Bund und Ländern, sich um diese Menschen zu kümmern.“

Kein Mindestabstand: Supermarkt schließt nach Polizeieinsatz

Nachdem die Polizei einen Verstoß gegen die Abstandsregeln festgestellt hatte, musste ein Supermarkt-Betreiber in Charlottenburg-Wilmersdorf am Montag seinen Laden schließen. In dem Supermarkt sei es zu voll gewesen, um den Mindestabstand einzuhalten, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Die Beamten hätten am Montag festgestellt, dass sich in dem Supermarkt deutlich zu viele Kunden aufhielten, wie es hieß. Sie stellten sich vor den Eingang und kontrollierten den weiteren Zugang. Auch sei der Betreiber mehrfach auf die Abstands-Regel hingewiesen worden. Er habe sich schließlich entschieden, das Geschäft ganz zu schließen.

___________________________________________________________________________________________________________________

23. März

Medien als kritische Infrastruktur anerkannt

Landesregierung Brandenburg, Landkreise und kreisfreie Städte haben abgestimmt, dass Medien zur kritischen Infrastruktur zählen, da Berichterstattung in Krisenzeiten notwendig ist.

5 bestätigte Corona-Fälle in Berliner Flüchtlingsunterkünften

In den insgesammt 80 Flüchtlingsunterkünften in Berlin wurden bereits fünf Fälle des neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Nach den ersten Fällen wurden bereits über 100 Menschen unter Quarantäne gestellt.

Weniger Züge im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg

Im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg fahren vor dem Hintergrund der Corona-Krise weniger Züge. So fallen zum Beispiel auf einigen Linien Zusatzfahrten zur Hauptverkehrszeit weg, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Montag in Berlin mitteilte. Zwei kurze Linien sollen eingestellt und durch Busse ersetzt werden. Auf mehreren Linien ist derzeit die Fahrt über die Grenze nach Polen nicht mehr möglich. Dort kann dem VBB zufolge in diesen Abschnitten auch kein Ersatzverkehr eingerichtet werden. Weil kurzfristige Änderungen möglich seien, werden Fahrgäste gebeten, sich auf den Webseiten der Eisenbahnverkehrsunternehmen im VBB zu informieren. Dazu zählen: Bahn.de/aktuell, Neb.de, Odeg.de, hanseatische-eisenbahn.de, mitteldeutsche-regiobahn.de.

Berliner Senat verbietet private Geburtstagsfeiern mit Gästen

Freunde und Verwandte zu sich nach Hause einzuladen, ist nur noch unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Nach der neuen vom Senat am Sonntag beschlossenen Verordnung muss dafür ein zwingender Grund vorliegen. Ein Geburtstag sei das nicht, teilte eine Sprecherin des Senats am Montag mit. Wer einfach nur feiern möchte, darf das nicht mehr wie sonst vielleicht mit zahlreichen Gästen. Anders ist es zum Beispiel, wenn in der Familie jemand gestorben ist: Eine Trauerfeier gilt als ausreichende Begründung, daran dürfen bis zu zehn Personen teilnehmen.

Infiziertenzahl in Brandenburg erhöht sich auf 385 - 32 neue Fälle

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Brandenburger wächst weiter. Derzeit seien mit Stand Montag, 15.00 Uhr, offiziell 385 Infizierte in Brandenburg gemeldet, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Das sei ein Zuwachs von 32 Fällen innerhalb der vergangenen 24 Stunden. 29 Menschen sind demnach in Behandlung in Krankenhäusern, acht davon werden intensiv medizinisch beatmet. Weiterhin ist ein Todesfall im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Die meisten Infizierten gibt es im Kreis Märkisch-Oderland mit 49 Fällen, gefolgt vom Kreis Oder-Spree mit 46 Infizierten. Der Landkreis Barnim registrierte 40 Fälle. Die wenigsten Infizierten meldeten der Kreis Prignitz mit einem Fall und der Kreis Uckermark mit vier mit dem Virus Infizierten.

Berliner Gastwirte schreiben offenen Brief an Bürgermeister Müller

In der Corona-Krise könnte Berlin aus Sicht von Gastronomen in wenigen Wochen viele seiner "kulinarischen Attraktionen" verlieren. Davor warnen Restaurant-Betreiber in einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Die Liste der Unterzeichner reicht vom Drei-Sterne-Restaurant Rutz über Grill Royal und Café Einstein bis Loretta am Wannsee.

Vorerst alle Demonstrationen in Berlin von der Polizei abgesagt

In der Zeit der Coronakrise gibt es wegen der Ansteckungsgefahr auch fast kein Recht mehr auf Demonstrationen. Das gilt auch für seit langem angemeldete Kundgebungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie bat die Anmelder von Demonstrationen um Verständnis, „dass Ihre bis zum 20.4.2020 angemeldeten Versammlungen (...) grundsätzlich nicht stattfinden können“. Ausnahmen kann es nach den neuen Regelungen in besonderen Ausnahmefällen für Demonstrationen mit bis zu 20 Teilnehmern geben. Allerdings nur, wenn die Ansteckungsgefahr gering bleibt und das Risiko vertretbar ist. Darüber entscheiden Polizei und das zuständige Gesundheitsamt.

Berliner Flughäfen in der Corona-Krise - wird einer geschlossen?

Die Flughafengesellschaft gerät durch die Corona-Krise in erhebliche Finanzprobleme. Darüber informierte der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Bretscheider Mitglieder des BER-Sonderausschusses. Er geht von einem dreistelligen Millionenbedarf, um die Liquidation weiter zu gewährleisten. Aktuell werde auch über die Schließung eines der beiden Flughäfen (Schönefeld oder Berlin-Tegel) gesprochen. Die Entscheidung werde jedoch von den Luftfahrtbehörden getroffen. Auch die Fertigstellung des BER wird deutlich teurer als bislang gedacht. Unklar ist zudem, ob die Eröffnung des BER auch dann genehmigt wird, wenn die großen Tests mit tausenden Menschen nicht stattfinden sollten.

Asklepios-Klinik Birkenwerder räumt Station für Corona-Patienten

Eine ganze Station hat die private Asklepios Klinik in Birkenwerder freigeräumt, um für Covid-19-Patienten bereit zu sein. Acht freie Betten mit Beatmungsgeräten stehen jetzt zur Verfügung, teilte Geschäftsführer Guido Lenz auf Nachfrage mit. Gleichzeitig wurden alle nicht notwendigen Operationen abgesagt.

Veltener Rathaus koordiniert Einkaufshilfe für die Stadt

Die Veltener Stadtverwaltung koordiniert jetzt die Einkaufshilfe für ältere und erkrankte Menschen, die während der Corona-Pandemie zur sogenannten Risikogruppe gehören.

Video-Rundgang durch geschlossene DDR-Kunst-Ausstellung auf Burg Beeskow

Projektleiter Martin Maleschka und das Spree-Journal Beeskow führen Sie im Online-Video durch die Ausstellung "Leben in einem Land, das es nicht mehr gibt", den ersten Teil des Projekts "Alle in die Kunst!" von Kunstarchiv und Burg Beeskow.

Seelsorge-Telefon der katholischen Kirche Berlin Buch und Barnim

Die Katholische Kirche hat für die Menschen in Buch und im Landkreis Barnim ein Seelsorgetelefon eingerichtet. In der Zeit von 10:00-18:00 Uhr sind dort Seelsorger der Katholischen Kirche erreichbar, geht aus einer Mitteilung hervor. "Es richtet sich an Menschen, die einfach mal reden wollen und an Helferinnen und Helfer, die in Sachen Corona" im Einsatz sind, und ihre Eindrücke reflektieren möchten", heißt es. Die Seelsorger stehen selbstverständlich unter Schweigepflicht. Die Rufnummer ist ab sofort freigeschaltet: 030 89379956

Berliner Abgeordnete holen Sitzung nach - mit besonderem Programm

Die in der vergangenen Woche ausgefallene Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses Berlin wird am Donnerstag nachgeholt. Die Sitzung wurde abgesagt, weil etliche Abgeordnete Kontakt zu dem positiv getesteten israelischen Botschafter Jeremy Issacharoff hatten. Am Freitag stellte sich heraus, dass keine Gefahr der Ansteckung bestanden haben konnte, weil der Diplomat zum Zeitpunkt des Treffens noch nicht angesteckt war. Die Plenarsitzung soll in Zeiten der Cororona-Krise dennoch so kurz wie möglich sein und bereits mittags enden, wie der Sprecher erklärte. Die Aktuelle Stunde zu Beginn entfällt - zugunsten der Regierungserklärung zur Corona-Pandemie. Für die Abgeordneten gelten ebenfalls Regeln für den nötigen Sitzabstand. Außerdem ist geplant, dass die Fraktionen nicht in voller Stärke zur Plenarsitzung erscheinen. Wie das im Detail geregelt wird, werde noch abgesprochen, sagte Hinz.

Auch in Brandenburg sollen Menschen Ausweis bei sich tragen

Angesichts der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wendet sich die Brandenburger Polizei mit einer dringenden Empfehlung an die Bevölkerung: Die Menschen sollten unbedingt den Personalausweis oder den Reisepass bei sich tragen, sagte der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums in Potsdam, Torsten Herbst, am Montag. In Brandenburg ist vorerst bis zum 5. April das Betreten öffentlicher Orte wie Wege, Straßen, Plätze oder Grünanlagen und Parks untersagt. Als Ausnahmen gelten Wege zur Arbeit, zum Arzt, zum Einkaufen oder für Sport und Bewegung an der frischen Luft. Das dürften aber nur Personen allein oder maximal zu zweit im Abstand von 1,5 Metern. Schon am Wochenende sei registriert worden, dass die Menschen sich immer mehr an die da bereits geltenden Maßnahmen hielten.

Tinder-Dates ja - Elternbesuche nein

Angesichts der strengeren Regeln zu Ausgehverboten sieht sich die Berliner Polizei mit diversen Anfragen zur Auslegung der Bestimmungen konfrontiert. Bei Twitter bemühte sie sich am Montag, einige Antworten zu geben, unter anderem auf die Frage, ob Tinder-Dates weiter erlaubt seien.

Bisher fünf Corona-Fälle in Berliner Flüchtlingsunterkünften

In den rund 80 Berliner Flüchtlingsunterkünften haben sich bisher mindestens fünf Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Es handele sich um einen Mitarbeiter und vier Bewohner, teilte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten am Montag mit. Nach einem ersten Fall mit zwei Infektionen in einer Unterkunft in Charlottenburg-Wilmersdorf seien vor rund zwei Wochen etwa 100 Bewohner unter Quarantäne gestellt worden. Diese laufe am Dienstag aus, weitere Ansteckungen seien nicht festgestellt worden. In einer weiteren Berliner Unterkunft, einem Containerdorf, seien ein infizierter Bewohner nebst Partner von den übrigen Menschen separiert worden, hieß es weiter. Eine andere Unterkunft sei teilweise unter Quarantäne gestellt worden. Die Versorgung der Menschen sei auch unter Quarantänebedingungen sichergestellt. Am Montag veröffentlichte das Flüchtlingsamt einen Podcast in sechs Sprachen, um Flüchtlinge über den Sinn von Quarantänemaßnahmen und zu diversen Fragen rund um das Thema zu informieren.

Zehn Millionen Euro für digitale Lehre an Berliner Hochschulen

Die Berliner Landesregierung unterstützt mit zehn Millionen Euro die Hochschulen der Hauptstadt mit einem Sofortprogramm beim Ausbau des digitalen Lehr- und Prüfungsbetriebs. Das Geld soll in zusätzliche IT-Infrastruktur fließen, wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte. „Der Präsenzbetrieb an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist zwar stark eingeschränkt, aber wir arbeiten gemeinsam daran, möglichst viele Seminare und Vorlesungen digital zugänglich zu machen und auch verlässliche neue Formate für Online-Prüfungen zu gestalten“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister und Senator für Wissenschaft und Forschung, Michael Müller, laut Mitteilung.

In Märkisch-Oderland stagniert Zahl der Corona-Infizierten

Im Landkreis Märkisch-Oderland sind laut Lagemeldung von Montag (10 Uhr) 47 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Demnach stagniert die Zahl seit Sonntag. In Krankenhäusern werden sechs behandelt. Es gibt 377 begründete Verdachtsfälle in häuslicher Isolation. 33 konnten aus der Isolation entlassen werden. Verfügt wird die Schließung der Kindertagespflegestellen.

Neues Corona-Bürgertelefon für Brandenburg

Ein neues Bürgertelefon für das Land Brandenburg ist unter der Telefonnummer +49 331 8665050 montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr zu erreichen - diese Zeiten sollen noch ausgeweitet werden. Im Internet bündelt die Seite corona.brandenburg.de Informationen wie Fragen und Antworten zum Virus und regionale Infotelefone. Das neue Bürgertelefon soll auch helfen, die richtigen Ansprechpartner zu finden - ob es um die Notbetreuung in Kitas und Horten geht oder um Hilfe für Unternehmen. Die bereits bestehende Hotline im Landesamt für Gesundheit (+49 331 8683777) wird auf das neue Bürgertelefon umgeleitet.

Berliner Justiz arbeitet, Rechtsstaat handlungsfähig

Trotz der Coronakrise ist die Berliner Justiz aus Sicht von Senator Dirk Behrendt (Grüne) nicht lahmgelegt. Damit Menschen ihre Rechte weiter wahrnehmen können, seien in der vom Senat beschlossenen Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus Ausnahmen für die Justiz und Rechtspflege getroffen worden, teilte Behrendt am Montag mit. So könnten dringende Termine bei Gerichten, Rechtsantragsstellen, Rechtsanwälten und Notaren weiter wahrgenommen werden. „Trotzdem und gerade in der Krise muss der Rechtsstaat handlungsfähig bleiben“, betonte Behrendt. Das gelte gerade für schwere Gewalt- sowie Staatsschutzdelikte, Haftentscheidungen, drohende Räumungen, die Inobhutnahme von Kindern und häusliche Gewalt. An den Gerichten ist der Betrieb stark heruntergefahren worden. Am Landgericht für Strafsachen finden aber noch Prozesse statt.

5400 Brandenburger Firmen fragen nach Wirtschaftshilfe

Rund 5400 Brandenburger Unternehmen haben bisher bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) Rat gesucht zu Hilfen in der Corona-Pandemie. Wirtschaftsministerium und WFBB haben zentralen Telefonberatungen eingerichtet. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach rief die Firmen auf, von Kündigungen abzusehen und statt dessen das Kurzarbeitergeld in Anspruch zu nehmen. Außerdem appellierte er an die Arbeitgeber, die Löhne weiter zu zahlen, auch wenn Eltern wegen geschlossener Kitas oder Schulen nicht zur Arbeit kommen können.

Ältere Menschen in Berlin sollten in Selbstquarantäne

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci empfiehlt älteren Menschen, das Haus konsequent nicht mehr zu verlassen. Sie bitte alle Berlinerinnen und Berliner über 70, sich zu Hause in Selbstquarantäne zu begeben, sagte die SPD-Politikerin am Montag im Gesundheitsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus. „Abstand ist der sicherste Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus.“ Kalayci appellierte an die Solidarität der Berliner, Ältere zu unterstützen: „Freundinnen, Freunde, Angehörige und Nachbarn sind jetzt gefragt, bei der Versorgung zu helfen.“ Sie sollten dabei allerdings streng auf den empfohlenen Abstand von 1,5 Metern achten. „Soziale Kontakte sind auch mit Abstand möglich“, so die Senatorin.

Polizei in Berlin kontrolliert Ausgangsbeschränkungen

Angesichts der strengen Regeln zum Aufenthalt außerhalb von Wohnungen müssen sich die Menschen in der Hauptstadt auf vermehrte Kontrollen der Polizei einstellen. Wer einzeln oder zu zweit unterwegs ist, steht nicht im Fokus der Kontrollen. Zu dritt oder zu viert dürfen nur Menschen unterwegs sein, die zusammen leben und wohnen. Sie müssen das durch ihre Ausweise auch belegen. Daher wies die Polizei daraufhin, dass Menschen beim Spazierengehen oder Einkaufen die Ausweise dabei haben sollten. Die Polizei schloss auch wieder zahlreiche Cafés, Imbisse und Bäckereien, weil sie Gäste in ihren Räumen essen und trinken ließen.

Der Feuerwehr Zehdenick geht die Schutzausrüstung aus

Der Freiwilligen Feuerwehr Zehdenick gehen Atemschutzmasken und Einmalhandschuhe aus. Stadtbrandmeister Gerd Leege hat deshalb am Montag einen öffentlichen Aufruf insbesondere an die seit Montag geschlossenen Tattoo-Studios und Friseursalons in der Region gerichtet, der Feuerwehr zu ihrem Eigenschutz bei Einsätzen entsprechendes Material zur Verfügung zu stellen. Um die Einsatzbereitschaft weiterhin gewährleisten zu können, brauche die Feuerwehr dringend die Schutzausrüstung.

Minister Altmaier und Scholz zu Sonderkrediten für Firmen

Anstieg der Infiziertenzahl in Brandenburg geht etwas zurück

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Brandenburger wächst weiter - aber nicht mehr so schnell. Derzeit seien zum Stand 8.00 Uhr offiziell 375 Infizierte in Brandenburg gemeldet, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Potsdam mit. Das sei ein Zuwachs von 33 Fällen innerhalb der vergangenen 24 Stunden - dies entspreche einem Zuwachs von knapp zehn Prozent. Der Anstieg von Samstag auf Sonntag (Stand 15.00 Uhr) lag noch bei 12 Prozent.

Die meisten Infizierten gibt es im Kreis Märkisch-Oderland mit 49 Fällen, nachdem es am Sonntag noch der Kreis Oder-Spree war. Der Kreis Oder-Spree zählte demnach 46 Infizierte, der Kreis Barnim 40 Fälle. Die wenigsten Infizierten meldet der Kreis Prignitz mit einem Fall.

Robert-Koch-Institut ist vorsichtig optimistisch

Schulen und Kitas geschlossen, viele Arbeitnehmer im Home-Office, die meisten Läden und Restaurants dicht: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat sich vorsichtig optimistisch gezeigt, dass sich der Anstieg der Coronavirus-Fallzahlen in Deutschland bereits leicht abschwächt. „Wir sehen den Trend, dass die exponentielle Wachstumskurve sich etwas abflacht“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Montag in Berlin und berief sich auf tägliche Analysen.

Deutsche Bank schließt vorübergehend 200 Filialen

Die Deutsche Bank schließt als Sicherheitsmaßnahme in Zeiten der Corona-Pandemie vorübergehend über 200 Filialen in Deutschland für den Kundenverkehr.

Einschränkungen im Brandenburger Nahverkehr angekündigt

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg will im Laufe des Montags weitere Einschränkungen seines Angebots verkünden. Damit reagiere man auf die gesunkene Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel und auf steigende Krankenstände in den Unternehmen, sagte eine Sprecherin am Montagvormittag. Eine Reduzierung im großen Stil werde es aber nicht geben. „Ein gutes Grundangebot wird bleiben.“

Mehr als 26.000 Corona-Infizierte in Deutschland

In Deutschland sind inzwischen mehr als 26.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 113 Menschen starben (Stand Montagvormittag).

Was Corona-Verordnung in Brandenburg erlaubt und verbietet

Die neue Brandenburger Rechtsverordnung zum Coronavirus ist in Kraft. Was erlaubt ist und was verboten, gibt es hier im Detail.

Zweiter Corona-Toter in Berlin

In Berlin gibt es einen weiteren Coronavirus-Toten. Es handele sich um einen 70-jährigen Mann, teilte die Gesundheitsverwaltung am Montag mit. In der vergangenen Woche war bereits ein 95-jähriger Mann gestorben, er hatte schwere Grunderkrankungen. In Berlin haben sich nachweislich 1071 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert (Stand Sonntag).

Mehr als 22.600 Coronavirus-Infizierte in Deutschland

In Deutschland gibt es laut Robert-Koch-Instituts mehr als 22.600 Coronavirus-Infizierte (23. März, 0 Uhr). Es gibt demnach 86 Todesfälle zu beklagen. Durchschnittlich sind 27 pro 100.000 Einwohner betroffen. Dabei gibt es regionale Unterschiede. In Hamburg sind 51 von 100.000 Einwohnern betroffen, in Sachsen-Anhalt sind es 10 von 100.000. Die Infizierten sind im Durchschnitt 45 Jahre alt, die Verstorbenen waren durchschnittlich 82 Jahre alt. 57 Prozent der Infizierten sind Männer.

Corona-Update des Robert-Koch-Instituts

Corona-Abzocker bewerben unsinnige "Medizin"

Verbraucherzentrale Brandenburg warnt vor unseriösen Gesundheitsversprechen: Zur Behandlung der COVID-19-Erkrankung gibt es noch keine Arzneimittel, ebenso keine Schutzimpfungen. Trotzdem nutzen Anbieter die aktuelle Lage und bestehende Unsicherheiten aus, um angeblich wirksame Mittel gegen Corona zu verkaufen. Aktueller Fall: Immunität gegen das Corona-Virus durch homöopathische Globuli.

Drastische Corona-Folgen in der Uckermark

Noch ist nicht klar, welche akuten Auswirkungen die Verbote auf die ohnehin schwache Wirtschaft der Uckermark haben. Im Jobcenter melden sich Selbstständige, Kleinunternehmer und Freiberufler, deren Geschäfte einbrechen. Die Arbeitsagentur Eberswalde sieht verstärkte Arbeitslosmeldungen. Ein besonders starker Anstieg ist bei Kurzarbeit zu verzeichnen. Eine Größenordnung lässt sich noch nicht abschätzen.

Krankenhaus Märkisch-¬Oderland erlässt Schutzmaßnahmen

Das Krankenhaus verschiebt alle planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe – soweit medizinisch vertretbar – auf unbestimmte Zeit. Das Krankenhaus wird sich somit auf die Patienten konzentrieren, die jetzt eine Versorgung dringend benötigen. Darüber hinaus werden die dadurch freiwerdenden Kapazitäten an Betten und Personal genutzt, um mehr Intensivplätze zu schaffen und möglichst viele Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen durch Covid-19 bereitstellen zu können. Es wurde eine "Task Force" eingerichtet, die unter Beteiligung aller wesentlichen Abteilungen die medizinischen und personellen Ressourcen des Hauses bündeln soll. Es besteht absolutes Besuchsverbot.

Polizisten stoppen Klopapier-Verkäufer in Bernau

Einen schnellen Euro wollte ein Barnimer am Sonnabend am Forum Bernau machen. Sein Transporter war bis unters Dach mit Toilettenpapier beladen. 33 Großpakete a 64 Rollen hatte er gehortet. Die bot er Passanten an – das Paket für 20 Euro.

Ausstellung in Wriezen findet ohne Besucher statt

"Wir bauen die Ausstellung auf, auch wenn sie erst einmal niemand besuchen kann", erklärte Steffen Blunk, Inhaber der Villa Blunk in Wriezen am Freitag.

Autofahrer durchbrechen Einreisekontrollen in MV

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt gegen zwei Autofahrer aus Brandenburg, die Kontrollstellen für das Einreiseverbot durchbrochen haben und unerlaubt ins Land gefahren sind. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereigneten sich beide Vorfälle am Samstag auf der Bundesstraße 109 bei Rollwitz und auf der Bundesstraße 96 nahe Neustrelitz. Niemand sei dabei verletzt worden. Die Flüchtenden seien nicht verfolgt worden, da die Kennzeichen und die Halter der Fahrzeuge bekannt seien.

In Mecklenburg-Vorpommern besteht im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen das Coronavirus ein Einreiseverbot für Einwohner anderer Bundesländer, wenn sie nicht zur Arbeit in den Nordosten müssen. Rollwitz grenzt an die Uckermark, Neustrelitz an die Region Oberhavel. Am Wochenende waren im Süden des Landes rund 6000 Autos kontrolliert worden, wobei etwa jedes zehnte Fahrzeug wieder umkehren musste.

1071 Corona-Fälle in Berlin nachgewiesen

In Berlin haben sich bis Sonntagnachmittag nachweislich 1071 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Das waren 46 Fälle mehr als am Vortag. Insgesamt gibt es damit erstmals weniger Neuinfektionen als in der vergangenen Woche mit teils mehr als 100 neu registrierten Ansteckungen pro Tag. Allerdings lag nun das Wochenende bei den Auswertungen dazwischen.

47 Corona-Infektionen in Märkisch-Oderland

Dem Lagebericht des Landkreises von Sonntag nach hat es zum vergangenen Wochenende 47 bestätigte Corona-Infektionen in Märkisch-Oderland gegeben, außerdem 300 begründete Verdachtsfälle und 270 verhängte häusliche Isolationen. 25 Entlassungen aus häuslicher Isolation sowie 120 veranlasste Abstrichuntersuchungen wurden am Sonnabend ebenfalls gemeldet.

_________________________________________________________________________________________________________________

22. März

Ausgangsbeschränkung auch für Berlin beschlossen

Im Kampf gegen das Coronavirus gelten von Montag an noch strengere Einschränkungen für den Alltag der Menschen in Berlin. Kontakte und Aufenthalte im Freien sollen drastisch reduziert werden. Am Sonntag verständigte sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zusammen mit den übrigen Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf, Ansammlungen von mehr als zwei Personen zu verbieten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

Sport und Bewegung an der frischen Luft ist der Verordnung zufolge ebenfalls im Freien erlaubt, alleine, mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit einer anderen Person. Und auch wer Tiere betreuen muss, darf die Wohnung verlassen und sei es, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Über die Telefonschalte mit der Kanzlerin sagte Müller im rbb-„Spezial“ am Sonntagabend: „Es war über mehrere Stunden tatsächlich eine heftige Diskussion.“ Es habe aber eine einvernehmliche Entscheidung gegen eine komplette Ausgangssperre gegeben.

Zwei neue Corona-Fälle in Frankfurt (Oder)

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Frankfurt (Oder) erhöhte sich am Wochenende auf fünf. Darüber informierte OB René Wilke (Linke) am Sonntag. Es handelt sich um ein Rentner-Ehepaar, dass sich im Urlaub in Ägypten infiziert und bereits dort Symptome hatte. Beide seien am 18. März zurückgekehrt und hätten sich bei ihrem Hausarzt gemeldet. Der Test sei positiv gewesen. Bisher verlaufe der "Krankheitsverlauf milde".

Erste Unternehmen in Frankfurt (Oder) melden Kurzarbeit an

Staatlich verordnet müssen auch Frankfurter Firmen und Ladeninhaber aufgrund des Coronavirus ihre Geschäfte schließen. Sie melden Kurzarbeit an.

Polizei und Ordnungskräfte kontrollieren weiter

Die Einhaltung der neuen Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern sollen in Berlin von Polizei und Ordnungskräften kontrolliert werden. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Sonntag in der rbb-„Abendschau“ an. Die übergroße Zahl der Berlinnerinnen und Berliner wisse, worum es im Kampf gegen den Coronavirus gehe, sagte Müller. „Die Menschen haben es zum großen Teil verstanden.“ Polizei und Ordnungskräfte würden aber weiter kontrollieren. „Wir müssen und werden eingreifen, wo Leute glauben, es sei alles ein großer Spaß.“

Regierung in Potsdam lobt Verhalten der Bürger in der Corona-Krise

Die Brandenburger Landesregierung hat das Verhalten der Menschen in der Coronavirus-Krise als überwiegend besonnen beschrieben. Die allermeisten Brandenburger hätten sich vorbildlich an die Verhaltensmaßregeln gehalten in den letzten Tagen, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Sonntagabend im Rbb. Die Krise stelle die schwierigste Lage in der jüngeren Geschichte des Landes dar. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte: „Ansammlungen im öffentlichen Raum sind kaum noch zur Kenntnis zu nehmen.“ Dennoch sei es richtig, dass es den Schulterschluss mit den anderen Bundesländern gebe. Auch Innenminister Michael Stübgen (CDU) lobte das Verhalten der Bevölkerung als besonnen.

Mehrere Treffen und Partys in Neuruppin aufgelöst

In Neuruppin hat die Polizei am Wochenende gleich sechs größere Feiern und Sporttreffen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgelöst. In allen Fällen wurde das Ordnungsamt eingeschaltet, das über Sanktionen entscheiden soll, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Zuletzt waren in der Nacht zu Sonntag gleich zwei größere Partys im Stadtgebiet aufgelöst worden, weil die Gäste „zum einen die Lärmtoleranzschwelle der Bewohner erheblich strapazierten“ und die Ansammlung zudem gegen die Eindämmungsverordnung gegen die Coronavirus-Ausbreitung verstießen. Zuvor waren in vier Fällen fast 30 junge Leute im Alter von elf und 36 Jahren von drei Sport- und Fußballplätzen sowie einem Spielplatz verwiesen worden. Aufgebrachte Anwohner hatten die Beamten alarmiert. In einem Fall ermittelt die Polizei, weil nach dem Erlass von Platzverweisen ein Spiegel an einem Streifenwagen zerstört wurde.

Touristen aus Coronavirus-Risikogebiet Agypten in Berlin gelandet

In Berlin-Schönefeld ist am frühen Sonntagabend eine Maschine mit rund 200 Touristen aus dem Coronavirus-Risikogebiet Ägypten gelandet. Das bestätigte Daniel Tolksdorf von der Flughafengesellschaft auf Anfrage. Die Urlauber kamen gegen 18.20 Uhr mit knapp einstündiger Verspätung am Flughafen in Brandenburg an. Der Landkreis Dahme-Spreewald, die Flughafengesellschaft und Hilfsorganisationen hatten die Ankunft seit dem Vormittag vorbereitet, hieß es zuvor in einer Mitteilung des Interministeriellen Koordinierungsstabs Corona Brandenburg.

Zwei Menschen maximal - neue Regeln in der Corona-Krise

Es gelten jetzt noch drastischere Einschränkungen der sozialen Kontakte. Mehr als zwei Menschen dürfen sich nicht zusammen draußen aufhalten - es sei denn es sind Angehörige aus dem gemeinsamen Haushalt. Also mit einem Freund, einer Freundin spazieren gehen ja - zu dritt nicht. Zu allen anderen soll man, wo immer möglich, einen Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Generell sollen alle Kontakte zu anderen außer den Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum reduziert werden. Joggingrunden, Toben mit den eigenen Kindern oder Gassi-Gänge bleiben erlaubt - also Sport und Bewegung an der frischen Luft - aber eben individuell. Der Weg zur Arbeit oder zur Notbetreuung der Kinder bleibt erlaubt, Einkäufe, Arztbesuche, zu nötigen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere. Die Beschlüsse im Detail.

Kanzlerin Merkel muss wegen Kontakt zu Corona-Infizierten in Quarantäne

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss sich in der Corona-Krise nun selbst in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntagabend in Berlin mit. Die Kanzlerin sei nach ihrem Presseauftritt am Abend unterrichtet worden, dass sie am Freitag zu einem Arzt Kontakt hatte, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Der Mediziner habe am Freitagnachmittag bei Merkel eine vorbeugende Pneumokokken-Impfung vorgenommen.

Keine Neuinfektionen in Oberhavel

Die Zahl der COVID-19-Infektionen in Oberhavel ist am Sonntag nicht weiter angestiegen. Dies bestätigte die stellvertretende Pressesprecherin des Landkreises, Ivonne Pelz, am Nachmittag.

Corona-Schützausrüstung vom Bund für den Landkreis Potsdam-Mittelmark

Der Landkreis erwartet am morgigen Montag die Lieferung von weiteren Schutzausrüstungen vom Bund. Außerdem wurden die Abstreichstellen mit Material beliefert. Bundesweit gibt es Anstrengungen mehr Material zu ordern beziehungsweise an die Länder zu liefern.

Sechs neue Corona-Infektionen im Kreis Märkisch-Oderland

Im Landkreis Märkisch-Oderland ist mit Stand vom Sonntag, 16 Uhr, die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen von 41 am Samstag auf nun 47 gestiegen. Drei befinden sich im Krankenhaus. Die Zahl der Verdachtsfälle hat sich bis zu diesem Zeitpunkt von 266 auf 300 erhöht. 270 Personen befinden sich in Quarantäne. 25 konnten aus der Isolation entlassen werden.

Ein Toter und 353 Corona-Infizierte in Brandenburg

Das Coronavirus hat Brandenburg fest im Griff. Bereits 353 Menschen sind bis Sonntag positiv getestet worden. Innerhalb von 24 Stunden seien das 38 mehr, teilte das Brandenburger Gesundheitsministerium am Sonntag (Stand: 15:00 Uhr) mit. 24 Personen werden den Angaben nach stationär versorgt, davon zwei intensiv medizinisch beatmet.

Weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wird am Sonntagabend (19 Uhr) weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im Land bekanntgeben. Mit seinen Stellvertretern Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) stelle er die Neufassung der Rechtsverordnung des Landes Brandenburg zur Eindämmung des Virus vor, teilte die Staatskanzlei mit. Vorgesehen sind nach ersten Angaben weitere Festlegungen unter anderem zur Schließung von Gaststätten. Außerdem soll es Einschränkungen beim Aufenthalt im öffentlichen Raum geben.

Soziale Kontakte werden für mindestens zwei Wochen massiv begrenzt

Darauf verständigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag bei einer Telefonkonferenz in Berlin. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. Eine Gruppe von zwölf Ländern, darunter Berlin, hatte sich bereits vor der Schaltkonferenz im Grundsatz auf ein umfassendes Kontaktverbot verständigt. Demnach sollte es sich ausdrücklich nicht um eine Ausgangssperre, sondern um eine Art Kontaktverbot handeln, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Brandenburger Nutztierhalter setzen auf Solidarität

Die Brandenburger Tierhalter setzen in der Corona-Krise jetzt auf die Solidarität der Betriebe untereinander. „Tiere können nicht im Homeoffice betreut werden“, sagte Lars Schmidt, Mitglied des Vorstandes des Landesbauernverbandes und selbst Milchviehalter im Havelland, am Sonntag. Kühe müssten täglich gefüttert und gemolken werden. Dazu benötigten Jungtiere Betreuung. „Wenn bei einem Landwirt Mitarbeiter ausfallen, weil sie in Quarantäne sind, werden Kollegen helfen“, ist sich Schmidt sicher. Schon jetzt sei in Betrieben entlang der Oder an der deutsch-polnischen Grenze zu spüren, dass polnische Erntehelfer fehlten. Viele pendelten aus ihren Heimatorten zur Arbeit nach Brandenburg. Aufgrund der Ansteckungsgefahr würden es weniger. In Gesprächen mit seinen Berufskollegen spüre er die Sorge vor der Zukunft.

Kältehilfe-Angebote in Brandenburg verlängert

In Brandenburg reagieren während der Corona-Krise viele Kommunen und Anbieter von Obdachlosen- und Kältehilfe mit einer Erweiterung ihres Angebots. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist eine längere Verweildauer der Bewohner im Vergleich zum Vorjahr zugesagt“, sagt beispielsweise Potsdams Stadtsprecherin Christine Homann. Eine Verlängerung der Kältehilfe zum Schutz der Gesundheit sei bis zum 30. April möglich. Zudem auch der Aufenthalt tagsüber. Die Schlafplätze seien derzeit zu 90 Prozent ausgelastet. Aktuell seien 250 Obdachlose in den Einrichtungen untergebracht.

Brandenburger Hochschulen gehen in Präsenznotbetrieb

„Wir wollen und müssen dazu beitragen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden und sich die Ausbreitung der Corona-Pandemie verlangsamt“, sagte Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) am Samstag laut einer Mitteilung. Dabei soll die höchstmögliche Zahl von Mitarbeitern zu Hause arbeiten und nur die Beschäftigen, die unbedingt notwendig sind, sollen vor Ort sein. Nachdem der Präsenzbetrieb für Studierende bereits seit dem 13. März ausgesetzt sei, gehe es jetzt um den Schutz der verbliebenen Mitarbeiter. Die digitale Lehre und systemrelevante Forschung bleibe weiterhin möglich, sagte Oliver Günther, Vorsitzender der Brandenburgischen Landesrektorenkonferenz und Präsident der Universität Potsdam. Die TH Wildau und die FH Potsdam beginnen am Montag, die übrigen Einrichtungen am Dienstag.

Steinbach: Nervosität von Unternehmen ist berechtigt

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat Unternehmen auf die anstehenden Finanzhilfen wegen der Corona-Krise hingewiesen. „Es herrscht große Aufregung“, sagte Steinbach am Sonntag im „info Radio“ des rbb. „Ich halte das für berechtigt.“ Kurzfristig stünden in Brandenburg für Firmen, die in ihrer Existenz bedroht seien, 7,5 Millionen Euro bereit, die ab kommendem Mittwoch ausgezahlt würden, sagte Steinbach. „Es ist eine Ersthilfe.“

Bilderstrecke Schwedt schaltet auf Notfallmodus Bilderstrecke öffnen

Gegen Corona-Partys in der Uckermark wird hart vorgegangen

Gegen sogenannte unerlaubte Corona-Partys will Uckermark-Landrätin Karina Dörk einschreiten. Vor dem Hintergrund verschiedener Verabredungen zu Feiern und Veranstaltungen, zu denen auch im Internet eingeladen wurde, kündigt der Landkreis an, in diesen Fällen hart durchzugreifen und die Veranstalter zur Verantwortung zu ziehen. In Schwedt war die Polizei im Einsatz, um eine solche Party in einem Club zu unterbinden.

Senat bespricht am Sonntag weiteres Vorgehen in der Corona-Krise



Der Berliner Senat will sich am Sonntag über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie austauschen. Das teilte eine Sprecherin am Sonntagvormittag mit. Zuvor ist geplant, dass die Länderchefs darüber gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten. Bereits am Samstag hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bekannt gegeben. So sind in Berlin seit Sonntag Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlungen mit mehr als zehn Personen nicht mehr erlaubt. Gaststätten dürfen keine Gäste mehr platzieren, sondern Speisen und Getränke nur noch zum Mitnehmen oder Ausliefern anbieten. Ob es noch härtere Maßnahmen geben soll, wird Müller zufolge am Sonntag mit Bund und Ländern abgestimmt. Dazu könnten zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen gehören.

Mehr als 1000 Corona-Fälle in Berlin nachgewiesen

In der Hauptstadt habe es bis Samstagnachmittag 1025 bestätigte Fälle gegeben, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Das waren 157 Fälle mehr als am Vortag. 39 Menschen werden zur Zeit in Krankenhäusern behandelt, 14 von ihnen wegen schwerer Verläufe auf Intensivstationen. Eine Häufung von bestätigten Ansteckungen gibt es in den Berliner Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf (136), Mitte (133) und Friedrichshain-Kreuzberg (118). Die meisten Infizierten sind zwischen 25 und 60 Jahre alt

Bislang 342 Brandenburger positiv auf Coronavirus getestet

In Brandenburg sind bislang 342 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit (Stand: 8 Uhr). Im Vergleich zum Vortag seien das 54 Personen mehr. 21 Personen werden den Angaben nach stationär versorgt, davon zwei intensiv medizinisch beatmetet.

Weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens treten heute in der Uckermark in Kraft

Die Sparkasse Uckermark schließt Filialen auf dem Lande. Die Verkehrsgesellschaft lässt Busse im Ferienfahrplan rollen. Die Bahnlinie Angermünde-Stettin ist eingestellt, es gilt Schienenersatzverkehr bis Tantow. Die ersten Tankstellen haben ihre Öffnungszeiten reduziert. An der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern wird die Einreise von Auswärtigen kontrolliert. Ferienfahrten sind untersagt.

Barnimer Kommunen setzen Elternbeiträge für Kita und Hort aus

Alle Kommunen im Barnim haben beschlossen, die Zahlung der Elternbeiträge für Kita und Hort vorläufig auszusetzen. Das teilte der Amtsdirektor von Britz-Chorin-Oderberg im Namen aller Bürgermeister und Amtsdirektoren des Landkreises, mit. „In allen Kommunen werden somit für den Monat April vorerst keine Beiträge erhoben“, heißt es in der Pressemitteilung vom Sonnabend. Von der aktuellen Krise seien vor allen Familien betroffen. Für Berufstätige wäre es eine Herausforderung, bei geschlossenen Kitas und Horten eine Betreuung ihrer Kinder zu organisieren. Die gehe außerdem häufig mit Lohneinbußen einher. „Eltern müssen daher sofort von dieser Zahlungspflicht ausgenommen werden, damit eine spürbare und schnelle finanzielle Entlastung der Familien erfolgen kann“, fordern die Hauptverwaltungsbeamten aus dem Barnim.

837106

Das "Corona-Telefon" des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurde personell verstärkt

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind inzwischen 32 Personen an Corona erkrankt. Die meisten Fälle sind im Raum Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow zu verzeichnen.

Berliner U-Bahnen fahren nur noch alle zehn Minuten

Die Berliner müssen von Sonntag an länger auf die U-Bahn warten. Da wegen der Coronapandemie weniger Menschen mitfahren, dünnt die BVG den Takt aus. Tagsüber fahren die Züge noch alle zehn Minuten statt wie bisher alle fünf Minuten. Zusätzliche Fahrten soll es nur nach Bedarf geben, sagte eine Sprecherin. Am Mittwoch hatte das Landesunternehmen schon den Takt bei Busse und Straßenbahnen ausgedünnt. Auch für sie gilt ein Zehn-Minuten-Takt. Allerdings wollen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) vereinzelt wieder mehr Busse fahren lassen, etwa zu Krankenhäusern und Polizeiabschnitten.

Den Prenzlauer Bürgermeister hat die Corona-Krise getroffen

Der Bürgermeister von Prenzlau, Hendrik Sommer, ist seit Sonnabend nach einer Ägyptenreise mit seiner Frau wieder in der Uckermark zurück. Aber er muss von zuhause arbeiten, weil Ägypten zum Risikogebiet erklärt wurde. Jetzt will er sich mit dem Gesundheitsamt des Landkreises in Verbindung. „Ab sofort übernehme ich wieder alle Amtsgeschäfte und werde diese von zu Hause aus führen. Dank Telefon und Digitalisierung sollte das kein Problem sein.“ Gleichzeitig bedankt er sich bei seinen Beigeordneten und Mitarbeitern für das gute Krisenmanagement in den zurückliegenden Tagen.

Der Landkreis Oder-Spree kommt mit der Einrichtung on Corona-Testzentren voran

Eine Stelle in Schöneiche arbeitet bereits seit vergangener Woche. Landrat Rolf Lindemann überzeugt sich persönlich vom Fortgang der Arbeiten. Er betont, dass dort nur Personen getestet werden sollen, die eine entsprechende Überweisung von ihrem Hausarzt erhalten oder bei denen das Gesundheitsamt einen Test anordnet. Von weiteren Schließungsverfügungen, beispielsweise für Friseure oder für nicht ärztlich angeordnete Behandlungen bei Therapeuten, will Lindemann absehen. Dies müsse landesweit einheitlich geregelt werden, argumentiert er.

Keine Einigkeit bei Diskussion um Notparlament in Berlin

Unter den Fraktionen des Abgeordnetenhauses gibt es noch keine gemeinsame Antwort auf die Frage, wie sich die Funktionsfähigkeit des Berliner Landesparlaments in der Corona-Krise sichern lässt. Laut einem Sprecher des Abgeordnetenhauses will sich der Ältestenrat am Montag treffen. Dann soll darüber beraten werden. SPD und CDU befürworten eine Verfassungsänderung zugunsten einer Notparlamentslösung mit deutlich weniger Abgeordneten, die FPD-Fraktion ist entschieden dagegen, große Skepsis gibt es auch bei den Grünen.

Im Oder-Center Schwedt herrscht gespenstige Stille

Wegen der Corona-Pandemie sind zahlreiche Läden in den Einkaufspassagen geschlossen. Nur systemrelevante Betriebe – Lebensmittelhändler, Apotheken oder Drogerien – sind weiter geöffnet. "Mich erreichen jetzt viele Fragen, wie die Kunden denn zu den offenen Geschäften kommen", sagt der Center-Manager.

Über 130 Menschen der Uckermark in Quarantäne

In Quarantäne wurden insgesamt 131 Personen betreut. Für zwölf von ihnen konnte die Isolationsanordnung zwischenzeitlich aufgehoben werden. Während der Quarantäne muss ein Tagebuch geführt werden, in dem unter anderem die Körpertemperatur dokumentiert wird. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes stehen im täglichen Kontakt zu den Personen und erfragen Befunde, Körpertemperatur und eventuelle Probleme.

Homegottesdienst und Haustaufen: Kirchen passen sich an Corona an

Weil Gottesdienste während der Corona-Krise verboten sind, werden die Kirchen kreativ. Ein evangelischer Pfarrer aus Brück (Potsdam-Mittelmark) versammelt seine Gemeinde nun per Telefonschalte zum Gottesdienst. „Da sitzt der Klavierspieler in Belzig, der Moderator in Rottstock und die Gemeindemitglieder überall verteilt“, sagte Pfarrer Helmut Kautz. Auch katholische Geistliche suchen neue Wege, das Gemeindeleben aufrecht zu halten. Priester taufen Kinder beispielsweise in den Wohnungen der Eltern - selbstverständlich ohne Gäste, erklärt ein Sprecher des Erzbischöflichen Ordinariats Berlin, das auch für Brandenburg zuständig ist. Messen werden im Fernsehen oder im Internet übertragen. Auffällig sei, dass viele Menschen - vor allem in Potsdam - aber ihre örtliche Gemeinde streamen. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten suchen die Menschen Nähe“, erklärt der Sprecher.

___________________________________________________________________________________________________________________

21. März

Berlin verschiebt Abi und Mittleren Schulabschluss

Berlins Abiturienten machen vor den Osterferien keine Prüfungen mehr. Wegen der Corona-Pandemie hat die Bildungsverwaltung entschieden, das Abitur auf einen späteren Termin zu verschieben. Das gelte auch für alle Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss, die vor den Osterferien angesetzt waren, teilte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Samstag mit. Dieser Schritt sei auch deshalb notwendig, weil ab Sonntag alle öffentlichen Treffen von mehr als 10 Menschen untersagt sind. Alle schriftlichen Abiturprüfungen, deren Termine vor den Osterferien liegen, würden deshalb auf den jeweiligen Nachschreibetermin verlegt.

Weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Berlin und Potsdam

Der Berliner Senat hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie beschlossen. Ab Sonntag dürften in der Hauptstadt keine Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlungen mit mehr als zehn Personen mehr stattfinden, teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Samstagnachmittag mit. Gaststätten mit Tischbetrieb müssten für den Publikumsverkehr schließen. Sie dürften aber weiter Speisen und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung anbieten. Auch in der Stadt Potsdam gelten für die Bürger wegen der Gefahr durch das Coronavirus ab Sonntag weitere Einschränkungen. Ab dann sei die Außenbestuhlung an Cafés und Restaurants untersagt, kündigte Mike Schubert (SPD), Potsdamer Oberbürgermeister, am Samstag an.

Rückkehrer: Flugzeuge dürfen weiter nachts in Tegel landen

Am Flughafen Tegel dürfen auch weiterhin nachts Maschinen landen. Die Aufhebung des Nachtflugverbots für ankommende internationale Flüge werde bis zum 3. April verlängert, sagte Dorothee Winden, Vize-Sprecherin der Senatsverwaltung für Verkehr, der Deutschen Presse-Agentur. Damit solle Urlaubern, die aus dem Ausland zurückkehren, eine rasche Heimkehr ohne Umwege ermöglicht werden. Die Ausnahme solle dabei helfen, Ansteckungen bei der Heimreise zu verhindern, sagte Winden.

Brandenburg: Ein Toter und 315 bestätigte Corona-Fälle

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle an COVID-19 im Vergleich zum Vortag um 50 erhöht. Damit gibt es derzeit insgesamt 315 Menschen in Brandenburg, die positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurden (Stand: 21.03.2020, 15:00 Uhr). Leider ist jetzt auch in Brandenburg der erste Corona-Todesfall zu beklagen. Im Landkreis Oberhavel ist am späten Freitagabend ein 81-Jähriger mit schwersten Vorerkrankungen nach einer Coronavirus-Infektion verstorben. Aktuell müssen in Brandenburg 20 Patienten, das sind 6,3 Prozent aller bestätigten COVID-19-Fälle, stationär versorgt werden, davon werden zwei intensiv medizinisch beatmet. Bei zwei aktuellen Fällen handelt es sich um ein Ehepaar aus Frankfurt (Oder), das aus einem Urlaub in Ägypten zurückgekehrt ist.

Brandenburger Hochschulen gehen in Präsenznotbetrieb

Die Brandenburger Hochschulen gehen in der nächsten Woche bis auf weiteres in den sogenannten Präsenznotbetrieb über. „Wir wollen und müssen dazu beitragen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden und sich die Ausbreitung der Corona-Pandemie verlangsamt“, sagte Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) am Samstag laut einer Mitteilung. Dabei soll die höchstmögliche Zahl von Mitarbeitern zu Hause arbeiten und nur die Beschäftigen, die unbedingt notwendig sind, sollen vor Ort sein. Nachdem der Präsenzbetrieb für Studierende bereits seit dem 13. März ausgesetzt sei, gehe es jetzt um den Schutz der verbliebenen Mitarbeiter. Die digitale Lehre und systemrelevante Forschung bleibe weiterhin möglich, sagte Oliver Günther, Vorsitzender der Brandenburgischen Landesrektorenkonferenz und Präsident der Universität Potsdam. Die TH Wildau und die FH Potsdam beginnen am Montag, die übrigen Einrichtungen am Dienstag.

Berliner Senat will Notbetreuung von Kindern erleichtern

Der Berliner Senat will für Eltern in systemrelevanten Berufen wie Feuerwehr, Pflege und Einzelhandel den Zugang zur Notbetreuung für ihre Kinder erleichtern. Künftig reiche es bereits aus, wenn ein Elternteil in einem dieser Berufe arbeite, teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Samstag mit. Bislang wurde vorausgesetzt, dass beide Elternteile in diesen Bereichen arbeiten. Die geänderte Regel soll künftig für den Gesundheitsbereich gelten, wie beispielsweise für Ärzte, Krankenhausmitarbeiter, Reinigungspersonal und Apothekenangestellte. Auch Mitarbeiter in der Pflege, bei Polizei, Feuerwehr, Justiz, Behindertenhilfe, Drogerien und dem Lebensmitteleinzelhandel kommen demnach in den Genuss der Neuregelung.

Corona-Pandemie: Berliner CDU will drei Wochen Ausgangssperre

Die Berliner CDU hat wegen der Corona-Pandemie für die Hauptstadt eine sofortige Ausgangssperre für 21 Tage vorgeschlagen. „Wir müssen heute leider Freiheiten einschränken, um Leben zu retten“, heißt es in Maßnahmevorschlägen der Oppositionspartei vom Samstag. Zu den Vorschlägen gehört auch die Einstellung des Fernverkehrs auf der Schiene und die Schließung der Berliner Flughäfen. Ausnahmen sollten Rückflüge für EU-Bürger und Transportflüge für Lebensmittel und medizinisches Material sein. Darüber hinaus schlägt die Partei das Heranziehen der Bundeswehr vor - unter anderem, um Unterstützung bei der Überwachung der Ausgangssperre zu leisten. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will eine Ausgangssperre bisher möglichst vermeiden - auch aus Sorge vor sozialen Folgen.

Weniger Anzeigen wegen Corona-Verstößen in Berlin

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zum Samstag deutlich weniger Verstöße gegen die Coronavirus-Verordnung des Senats festgestellt als noch in der Nacht zuvor. Rund 200 Beamte notierten seit Freitagabend (18.00 Uhr) insgesamt 26 Strafanzeigen, wie eine Sprecherin am Samstag mitteilte. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren es demnach noch 90 Anzeigen gewesen. Die Sprecherin erklärte weiter, auch Bürger hätten Hinweise auf Verstöße gegeben. „In einem Spätkauf wurden zehn Menschen auf engstem Raum aufgefunden. Das ist nicht erlaubt - auch wenn Spätkauf-Läden natürlich weiterhin öffnen dürfen.“ Ein Club sei diesmal nicht dabei gewesen.

Berliner Supermärkte und Lieferanten arbeiten am Limit

Die Nachfrage nach Lebensmitteln und Hygieneprodukten in den Berliner Supermärkten übersteigt in der Corona-Krise das Volumen des Weihnachtsgeschäfts um fast das Dreifache. „Ein großes Zentrallager am Berliner Stadtrand konfektioniert derzeit täglich eine Menge von bis zu 700.000 Einheiten. Zu Weihnachten sind es nur rund 250 000“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, am Samstag. Die Geschäfte leiden demnach immer noch unter einem „irrationalen Abverkauf“ von Waren wie Toilettenpapier, Seife, Drogerieartikeln, Mehl und Pasta. „Der Flaschenhals ist die Belieferung per Lkw. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen. Die Firmen arbeiten mit Volldampf und Überlast“. Fahrer aus Bereichen wie dem Event- und Messebau würden die Lebensmittellogistik unterstützen, um die Lieferketten aufrecht zu erhalten. In manchen Berliner Drogerie- und Supermärkten überwachten private Sicherheitskräfte den Mindestabstand zwischen den einzelnen Menschen. An den Kassen komme es immer wieder zu Konfliktsituationen, weil Kunden die Mengenbeschränkungen für begehrte Artikel nicht einhalten.

Online-Kreuzweg der Jugendlichen aus der evangelischen Kirche Uckermark

Mit einer ganz neuen Idee retten Jugendliche der evangelischen Kirche Uckermark ihren geplanten Jugendkreuzweg in der Kirche von Günterberg. Weil sie wegen der Corona-Krise den lange vorbereiteten Gottesdienst absagen mussten, haben sie alle Stationen des Kreuzwegs mit modernen Liedern, Texten und Bildern aufgenommen und ein Video gedreht. Es wird ersatzweise für den Gottesdienst am 27. März Punkt 18 Uhr ins Netz gestellt auf www.sterneundmon.de sowie auf Instagram.

Alle Recyclinghöfe im Barnim sind dicht

Nachdem die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft (BDG) am 18. März bereits die Wertstoffhöfe in Ahrensfelde, Althüttendorf, Wandlitz und Werneuchen geschlossen hat, sind ab Montag bis vorerst 19. April auch die Recyclinghöfe in Bernau und Eberswalde geschlossen. Die beiden Recyclinghöfe erlebten am vergangenen Donnerstag einen enormen Zulauf, es entstanden Warteschlangen von mehreren Kilometern und Wartezeiten von bis zu zwei Stunden. „Diese Situation ist in den aktuellen Zeiten, in denen die Kontaktmöglichkeiten allerorts eingeschränkt werden, nicht haltbar. Daher müssen wir zum Schutz aller, leider zu dieser Maßnahme greifen“, erklärt Christian Mehnert, Geschäftsführer der BDG, in einer Pressemitteilung. So nachvollziehbar es sei, die Zeit für einen Frühjahrsputz zu nutzen, so sehr belaste der Entsorgungsansturm die Abfallwirtschaft, die aktuell darum bemüht ist, die reguläre Entsorgung des Hausmülls und des Biomülls aufrecht zu erhalten.

Zahl der Infizierten im Kreis MOL ist auf 41 gestiegen

Laut Lagebericht des Kreises Märkisch-Oderland von Samstag, 10 Uhr, ist die Zahl der mit dem Coronoavirus infizierten Personen von 40 auf nun 41 gestiegen. Drei befinden sich im Krankenhaus. Die Zahl der Verdachtsfälle hat sich bis zu diesem Zeitpunkt von 210 auf 266 erhöht. 259 Personen befinden sich in Quarantäne. 25 konnten aus der Isolation entlassen werden. Der Kreis rechnet mit einem exponentiellen Anstieg Erkrankter.

Abzocker unterwegs: Gemeinde Wandlitz warnt vor falschen Corona-Testern

Sie kommen in Schutzkleidung und tragen eine Atemschutzmaske, ihr Angebot spekuliert auf die Angst der Menschen vor Corona. Denn angeblich wollen diese Betrüger an den Haustüren der Wandlitzer freiwillige Tests vornehmen, natürlich gegen Geld. Derartige Trick-Betrüger versuchen offenbar aus der Pandemie ein Geschäft zu machen.

41 bestätigte Fälle des Coronavirus im Landkreis Oder-Spree, Hotline wurde eingerichtet

Der Landkreis Oder-Spree meldet am Sonnabend Vormittag 41 bestätigte Corona-Infizierte. Das sind vier Personen mehr als am Vorabend. Nach wie vor würden bei den Betroffenen nur milde Symptome verzeichnet. Lediglich ein Patient befinde sich in stationärer Behandlung, könne aber voraussichtlich in der kommenden Woche entlassen werden. Derweil gibt es von Bewohnern im Kreis vor allem auf Sozial-Media-Kanälen weiterhin Kritik, dass nicht genügend Tests durchgeführt werden. In einigen Kommentaren ist zu lesen, dass man wegen einer Grippe krankgeschrieben und nach Hause geschickt werde.

Der Verwaltungsstab des Landkreises arbeitet derweil auch am Wochenende. So ist die vom Kreis eingerichtete Corona-Hotline heute und morgen von 8 bis 12 Uhr unter 03366 352002 erreichbar. Das Büro des Landrats ist von 9 bis 16 Uhr unter 03366 361001 erreichbar. Ärzte, die Schutzausrüstungen für ihre Praxis benötigen, können sich auch per Mail an buero.landrat@l-os.de melden.

SOUND CITY Festival im Juni in Spremberg abgesagt

Das Musik-Festival SOUND CITY wurde offiziell abgesagt. Bis zu 30.000 Zuschauer wurden dieses Jahr erwartet. Jetzt wurde es auf 2021 verschoben.

Berliner Senat bereitet verschärfte Einschränkungen vor

Um das Coronavirus weiterhin einzudämmen, bereitet der Senat Einschränkungen im öffentlichen Leben vor.

In Cottbus, Potsdam und Frankfurt (Oder) ist mit weiteren Einschränkungen im ÖPNV zu rechnen

Ab Montag ist in vielen Städten Brandenburgs mit Einschränkungen im ÖPNV zu rechnen. Die Verkehrsverbände informieren über ihre Webseiten über die Details.

Friseure in Beeskow warten auf Schließbescheide

Es entstehen weitere Test-Zentren im Landkreis Oder-Spree und derzeit möchten viele Friseure und andere Geschäfte in Beeskow ihre Betriebe schließen. Dafür warten sie derzeit noch auf offizielle Schließbescheide.

Erster Corona-Toter in Oberhavel

Im Landkreis Oberhavel hat es den ersten Todesfall durch das Coronavirus gegeben. Der 81-jährige Mann war zuvor stationär in den Oberhavel Kliniken aufgenommen worden.

Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke fordert Einwohner zum Zusammenhalt auf

Zusammenhalt durch Abstand lautet das Motto. Oberbürgermeister René Wilke richtet sich mit einem persönlichen Appell an die Frankfurterinnen und Frankfurter.

Erntehelfern wird für die Spargelzeit die Einreise verweigert

Viele Betriebe sind in der Erntezeit auf die Hilfe von Arbeitern aus dem Ausland angewiesen. Diese kommen aufgrund der Corona-Krise nun meist nicht über die Grenze.

20. März

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Familie aus Altlandsberg wartet seit Tagen auf Corona-Testergebnis

Die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für die Abstriche, die für Corona-Tests notwendig ist, wird immer dringlicher. Das Beispiel einer Familie aus Altlandsberg unterstreicht dies.

48 Abstriche in Frankfurt (Oder) mit einem Fall von Corona

Die Patienten der ersten Corona-Sprechstunde in Frankfurt (Oder) wurden getestet. Unter den 48 untersuchten Menschen wurde bei einem Patienten das Coronavirus nachgewiesen.

Bäckerfilialen in Eisenhüttenstadt stellen den Café-Betrieb ein

In der Innenstadt bleiben immer mehr Geschäfte geschlossen. Andere Händler und Dienstleister reduzieren ihre Öffnungszeiten.

Therapeuten in Frankfurt (Oder) können dringende Fälle weiterbehandeln

Laut einer Verordnung müssen u. a. Physiotherapeuthen ihre Arbeit einstellen. Dies gilt jedoch nur für Fälle, die nicht dringlich sind. Patienten die dringend Hilfe ihrer Physiotherapeuten benötigen werden weiterhin behandelt.

Gemeindearbeit in Eisenhüttenstadt vorerst nur per Telefon

Gebete am Telefon werden in den kommenden Tagen die Gläubigen in und um Eisenhüttenstatt begleiten. Pfarrer Mathias Wohlfahrt organisiert seine Gemeinde nun über das Telefon.

Doch keine Corona-Party in Zepernick

Nach Verdacht auf eine Corona-Party in Zepernik haben die beschuldigten Abiturientinnen und Abiturienten den Vorwurf zurückgewiesen. Sie haben nur nach ihrem letzten Schultag zusammengesessen heißt es.

Polens Patient Null genesen und entlassen

Nach fast drei Wochen konnte der erste Fall von Corona in Polen geheilt werden. Der 66-jährige Mann hatte sich in Westdeutschland angesteckt und wurde nun aus dem Klinikum Zielona Góra entlassen.

Keine Führerscheinprüfung mehr - HU und AU weiter möglich

Die Dekra hält den Prüfbetrieb von Fahrzeugen auch zu Zeiten des Coronavirus aufrecht. Schlechter sieht es allerdings für den Erwerb von Fahrerlaubnissen aus. Diese werden bis zum 19. April vorerst ausgesetzt.

Bernau setzt Zahlung von Kita-Beiträgen aus

Seit dem 18. März sind die Kitas und Horte in der Stadt aufgrund einer Allgemeinverfügung des Landkreises Barnim in Folge des Coronavirus geschlossen. Eine Vielzahl der betroffenen Eltern muss seitdem eine private Betreuung organisieren oder verzichtet auf Arbeitsentgelt. Zum Teil können dadurch starke existenzielle Einschränkungen bei den Eltern auftreten. Darum wissend, hat die Stadt die Zahlung von Kitabeiträgen vorerst für zwei Monate ausgesetzt.

Lagebesprechung im Landkreis Dahme-Spreewald

Der Krisenstab des Landkreises Dahme-Spreewald ist am heutigen Freitag erneut zu seiner täglichen Lagebesprechung zusammengekommen, um weitere notwendige Maßnahmen in der aktuellen Corona-Krise festzulegen. Das Gesundheitsamt informierte zunächst über die derzeitige Gesundheitslage hinsichtlich der Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19. Bestätigt wurden bisher insgesamt 21 positive Fälle der neuartigen Coronavirus-Infektion im Kreisgebiet: in Königs Wusterhausen (6), Lübben (5), Mittenwalde (3), Zeuthen (3), Wildau (2), Eichwalde (1), und im Amt Schenkenländchen (1). Bislang befinden sich alle Erkrankten in häuslicher Isolation, im stabilen Zustand und werden hausärztlich betreut. Nach wie vor muss niemand stationär behandelt werden. Aktuell sind 98 Quarantänen verhängt worden, 136 Verdachtsfälle werden abgearbeitet.

Coronavirus-Infektionen in Brandenburg auf 265 gestiegen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Brandenburg hat sich am Freitag auf 265 erhöht (Stand: 15.00 Uhr). 61 bestätigte Fälle seien im Vergleich zum Vortag hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Neu gemeldet wurden demnach 13 Sars-CoV-2-Infektionen im Landkreis Oder-Spree, zwölf in Potsdam und zehn im Landkreis Dahme-Spreewald. Acht Infektionen kamen im Landkreis Barnim dazu, sieben im Landkreis Oberhavel. Neue Infektionen verzeichneten auch die Landkreise Märkisch-Oderland, Teltow-Fläming, Havelland und Elbe-Elster sowie die Städte Cottbus und Brandenburg/Havel. Die meisten Infektionen sind aktuell im Landkreis Oder-Spree registriert. Dort gibt es derzeit insgesamt 37 bestätigte Coronavirus-Fälle.

Erster Corona-Todesfall in Berlin - Neue Klinik braucht Helfer

Zum ersten Mal ist in Berlin nachweislich ein mit dem neuen Coronavirus infizierter Patient gestorben. Es handle sich um einen 95 Jahre alten Mann mit schweren Grunderkrankungen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag mit. Unterdessen soll nächste Woche der Innenausbau einer Halle auf dem Messegelände beginnen, wie Projektleiter Albrecht Broemme am Freitag sagte. Sie soll möglichst bald als Behandlungszentrum für bis zu 1000 Covid-19-Patienten bereit sein.

Berliner Bezirksbürgermeister Dassel in Quarantäne

Der Berliner Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), hat sich mit einer eindringlichen Botschaft aus der häuslichen Quarantäne gemeldet. „Akzeptieren Sie die Einschränkungen Ihrer persönlichen Freiheit, die aktuell leider notwendig sind“, wandte sich der 53-Jährige am Freitag in einem auf Twitter verbreiteten Video an die Berliner. „Auch ich bin an Corona erkrankt“, teilte er darin mit. Die Bürger von Mitte, die Unterstützung brauchen, könnten sich an das Bezirksamt wenden. „Wir sind weiterhin voll handlungsfähig“, sagte der erkrankte Grünen-Politiker.

Berliner Koalition ist uneins über die Ausgangssperre, es kursieren Fake-News

Eine gefälschte Nachricht zu einer angeblichen Ausgangssperre in Berlin hat sich am Freitag im Internet verbreitet. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) sprach von einer "Fake-News mit der Startseite des Lageso zu einer Ausgangssperre" und betonte: "Das ist falsch. Bitte nicht weiterverbreiten, bzw. verbreiten dass es sich um ein Fake handelt." In dem gefälschten Screenshot war von einer weitreichenden Beschränkung des öffentlichen Lebens ab Montag die Rede. Ob Berlin eine Ausgangssperre braucht oder sich die Hauptstädter vernünftig genug verhalten, damit das nicht nötig ist - darüber sind die Regierendeangesichts der steigenden Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus und des ersten Todesfalls in Berlin sehr unterschiedlicher Ansicht.

Brandenburger Bauern suchen Arbeitskräfte für Spargel- und Gemüseanbau

Wegen der Coronavirus-Krise sorgt sich der Bauernverband in Brandenburg um die Arbeitsfähigkeit in den landwirtschaftlichen Betrieben. Derzeit fehle es aufgrund der Grenzschließung an Arbeitskräften im Bereich Spargel- und Gemüseanbau. „Für Menschen, deren Einkommensgrundlage weggebrochen ist, bieten sich in der Landwirtschaft derzeit neue Verdienstmöglichkeiten.“ Interessierte in gutem Gesundheitszustand können sich den Angaben zufolge auf einer dafür eingerichteten Internetseite über regionale Arbeitsangebote informieren und mit den Landwirten in Kontakt treten. Verbandspräsident Henrik Wendorff forderte die Politik darüber hinaus auf, die unbürokratische Ein- und Ausreise von ausländischen Berufspendlern aus den grenznahen Regionen sicherzustellen.

Bombensuche geht in Oranienburg trotz Corona-Krise weiter

Die systematische Bombensuche in Oranienburg wird auch kommenden Woche fortgesetzt. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Auch Rathaus in Velten schließt

Auch in Velten wird das Rathaus ab kommendem Montag (23. März) für die Öffentlichkeit geschlossen. Das teilte Rathaussprecherin Susanne Zamecki am Freitagnachmittag mit.

Ein Haus für Covid-19-Patienten in Neuruppin

Die Ruppiner Kliniken in Neuruppin bereiten sich auf eine steigende Zahl schwerstkranker Patienten vor. Am Freitag waren weiterhin nur sechs Menschen aus dem Kreis mit dem Erreger infiziert.

Hohen Neuendorfs Stadtbibliothek bietet Filme übers Internet an

Die Hohen Neuendorfer Stadtbibliothek ist zwar geschlossen. Alles, was online an elektronischen Medien genutzt werden kann, ist aber verfügbar. Darunter ist auch der Streamingdienst "Filmfriend". Filme, Serien und Dokumentation sind dort gelistet. Dieser Dienst stand bisher ausschließlich bereits registrierten Nutzerinnen und Nutzern der Bibliothek kostenlos zur Verfügung.

Oder-Spree kämpft parallel zu Corona mit Grippewelle

Parallel zur Corona-Pandemie kämpft der Landkreis Oder-Spree derzeit auch mit einer Grippewelle. Das Gesundheitsamt empfiehlt dringend eine Vordiagnostik und will Labore nicht überlasten.

BR Volleys verabschieden Georg Klein mit virtuellem Spiel

Die Berlin Volleys müssen ab der neuen Saison auf Mittelblocker Georg Klein auskommen. Er beendet seine Karriere. Zum Abschied soll es trotz Corona-Pandemie noch einmal eine große Bühne geben - zumindest virtuell in den sozialen Netzwerken.

S-Bahn in Berlin nimmt weitere Züge vom Gleis

In Berlin werden im Zuge der Corona-Pandemie die S-Bahn-Linien 26, 45 und 85 ab Samstag (21. März) auf unbestimmte Zeit eingestellt. Nach Angaben des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg bedienen die Linien Teilstrecken (Teltow-Stadt - Waidmannslust, Flughafen Schönefeld - Südkreuz, Grünau - Pankow), die auch von anderen S-Bahn-Linien befahren werden. Fahrgäste könnten stattdessen die S1, die S25 und die S8 nehmen, für die S45 seien die S9 und die S46 sowie die Ringbahnlinien S41/42 geeigneter Ersatz. Bereits seit Donnerstag gibt es in den Hauptverkehrszeiten keine Verstärkerfahrten mehr auf den Linien S1, S3 und S5. Der sonstige Takt bleibt den Angaben zufolge erhalten.

GutsMuths-Rennsteiglauf wurde abgesagt

Läufer aus Brandenburg und Berlin haben längst damit gerechnet: Der 48. GutsMuths-Rennsteiglauf, der am 16. Mai stattfinden sollte, wurde abgesagt. Für den größten Landschaftslauf Europas gab es auf den verschiedenen Strecken bis hin zum Supermarathon über 73,5 Kilometer bereits tausende Meldungen. Der Veranstalter zahlt 50 Prozent der Startgebühren zurück. Die nächste Auflage des Laufs soll nun am 8. Mai 2021 stattfinden.

Haustiere übertragen das Coronavirus nicht

Das Berliner Tierheim hat Befürchtungen widersprochen, Haustiere könnten das neuartige Coroanvirus auf den Menschen übertragen. Dafür gebe es keinerlei Hinweise, sagte die Vizechefin des Berliner Tierschutzvereins, Eva Rönspieß, am Freitag.

Sonntagsöffnungszeiten wegen Corona - "Auf Hamsterkäufe verzichten"

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat an die Menschen in Brandenburg appelliert, auf Hamsterkäufe in der aktuellen Corona-Krise zu verzichten. An diesem Wochenende greifen zum ersten Mal die Ausnahmen für Sonntagsarbeit.

Schutzkleidung in Brandenburg immer noch nicht eingetroffen

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke räumte ein, dass die Schutzkleidung, die das Bundesgesundheitsministerium beschaffen wollte, in Brandenburg immer noch nicht eingetroffen ist. Hier laufen weitere Gespräche, versicherte er.

Vorerst keine Ausgangsbeschränkung in Brandenburg

Brandenburg wird in den nächsten Tagen keine Ausgangsbeschränkung erlassen. Das erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag in Potsdam. Am Sonntag werden die Regierungschefs der 16 Länder in einer weiteren Telefonschaltung mit der Bundeskanzlerin die Lage neu bewerten. Sollten weitere Schritte erforderlich sein, werde dies in enger Abstimmung mit Berlin erfolgen. Woidke wies darauf hin, dass eine Ausgangssperre wie Medikamente Nebenwirkungen haben wird. Die Frage sei, wie lange so etwas zumutbar sein wird und was das mit dem Gesamtsystem und den Menschen macht. Es sei nicht auszuschließen, das einzelne Kommunen in besonderen Situationen, besondere Maßnahmen ergreifen können.

Ministerpräsident zufrieden mit bisherigen Maßnahmen

Woidke zeigte sich zufrieden, dass die bisherigen Maßnahmen im Brandenburg gut angelaufen sind. Aber alle Restriktionen reichen nicht, erforderlich sei die Einsicht der Einzelnen, die sozialen Kontakte einzuschränken, appellierte er.

Woidke froh über Entspannung der Lage an polnischer Grenze

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke zeigte sich froh, dass sich die Lage an der Grenze zu Polen entspannt hat und dankte allen, die daran beteiligt waren. Das erlaube es, die Lieferketten stabil zu halten.

Brandenburg will um jeden Arbeitsplatz kämpfen

Woidke unterstrich, dass die Landesregierung um jedes einzelne Unternehmen und jeden Arbeitsplatz kämpfen wird. Die ersten Schritte zu Stabilisierung seien gegangen worden, weiter werden folgen. Besonders erfreulich sei die Welle der Hilfsbereitschaft, die aktuell zu erleben ist, so der Regierungschef.

Corona-Update von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke

Aktuelle Lage im Landkreis Märkisch-Oderland: Zahl der Infizierten ist gestiegen

Am Freitag gegen 10 Uhr wurden neue Zahlen zum Status des Coronavirus in MOL bekannt. Demnach ist die Anzahl der infizierten Personen von 29 auf nun 40 gestiegen. Die Zahl der Verdachtsfälle ist bis zu diesem Zeitpunkt von 150 auf 210 gestiegen. 150 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Mehr Intensivbetten schaffen - Studenten sollen helfen

Mit der Aufstockung von Intensivbetten und der Sicherung von zusätzlichem Personal bereiten sich Kliniken in Brandenburg auf mehr schwere Fälle unter den Coronavirus-Infektionen vor. Das Klinikum Brandenburg/Havel etwa habe inzwischen die Zahl der Intensivbetten von 18 auf 30 erhöht, berichtete Sprecher Björn Saeger der Deutschen Presse-Agentur. Auch beim Personal sorgt die Klinik vor: „Wir prüfen Reaktivierungsmöglichkeiten, Urlaubsrückholungen und akquirieren Helfer und Studenten.“ Andere Kliniken in Brandenburg sorgen ebenfalls vor.

Sechs Corona-Testzentren im Landkreis Oder-Spree geplant

Landrat Rolf Lindemann hat angekündigt, dass der Landkreis Oder-Spree in der kommenden Woche sechs Corona-Testzentren einrichtet. Zusätzlich sei ein mobiles Testzentrum geplant. Für die Zentren, die man gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den niedergelassenen Ärzten aufbaue, werde man Turnhallen und andere derzeit nicht genutzte Einrichtungen des Kreises verwenden. Eine direkte Anbindung an die Krankenhäuser sei im Moment nicht angedacht. Gleichzeitig erklärte der Landrat, das die Führungskräfte seines Hauses am Wochenende gemeinsam mit den Bürgermeistern die Einhaltung der Allgemeinverfügungen kontrollieren werden. Das betreffe vor allem die Umsetzung der Ladenschließungen.

Storkow erhebt im April keine Kita-Beiträge

Die Stadt Storkow (Oder-Spree) erhebt von Eltern, die ihre Kinder zurzeit zu Hause betreuen, für den Monat April keine Kita-Beiträge. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Nur, wer die Notbetreuung in Anspruch nimmt, muss weiter bezahlen. Für Grundschüler, die ganztags im Hort notbetreut werden, wird der Stundenmehrbedarf nicht in Rechnung gestellt. Die Stadt verzichtet durch diese Entscheidung auf Einnahmen in Höhe von rund 30.000 Euro.

Drei Viertel der Bezirke in Berlin sperren Spielplätze

Am Freitag gab auch das Bezirksamt in Pankow bekannt, dass die öffentlichen Spielplätze ab Montag (23. März) zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie bis auf weiteres geschlossen sein sollen. „Ich bitte Sie eindringlich, dieser Anordnung Folge zu leisten. Diese Maßnahme ist leider ein notwendiges Element zur Senkung der Infektionsrate“, begründete Bezirksstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) die Entscheidung. Pankow ist der neunte von zwölf Bezirken, der so entschieden hat. Der Senat hat noch keine Schließung angeordnet. Der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD), verteidigte diese Entscheidung am Freitagmorgen im rbb-Inforadio. Schon am Mittwoch und Donnerstag hatten jedoch etliche Bezirke mitgeteilt, ihre Spielplätze zu schließen. Dazu gehören Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf, Mitte, Lichtenberg, Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg

Rot-Rot-Grün uneins beim Thema Ausgangssperre

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ist dafür, hat sich mit ihrer Position aber in der Sondersitzung des Senats am Donnerstagabend nicht durchsetzen können. Die Vorsitzende der Linken, Katina Schubert, sprach sich gegen eine Ausgangssperre in der Coronavirus-Krise aus. „Jedes andere Mittel muss erst ausgeschöpft sein.“ Eine Ausgangssperre bedeute keine verlängerten Schulferien. „Wir sperren dann Leute ein“, sagte die Landesvorsitzende. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Freitagmorgen im rbb-Inforadio, eine Ausgangssperre sei „kein Allheilmittel“.

Erster Coronavirus-Infizierter in Berlin gestorben

Berlin verzeichnet den ersten nachgewiesenen Todesfall durch das neue Coronavirus. Ein 95 Jahre alter Mann mit schweren Grunderkrankungen sei gestorben, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag mit.

Luxushotel in Bad Saarow lässt Ärzte kostenlos übernachten

Das Hotel Villa Contessa in Bad Saarow hat sich zu einer besonderen Aktion entschlossen. Ärzte und Pflegekräfte aus dem Helios-Klinikum, die durch den Coronavirus besonders gefordert sind, könnten kostenlos in dem kleinen Luxushotel übernachten. "Wir müssen einfach Solidarität zeigen, und wir versuchen zu helfen", sagt Hotel-Inhaberin Marina Runge.

Berliner Charité hat Corona-Testapp online

Die Berliner Charité hat gemeinsam mit einer Software-Firma einen Onlinefragebogen entwickelt, um Corona-Verdachtsfälle zu identifizieren. Auf covapp.charite.de können 26 Fragen beantwortet werden. Das dauert nur wenige Minuten. Am Ende erhalten sie eine Empfehlung, was sie am besten tun sollten. Die Charité weist allerdings darauf hin, dass der Fragebogen keine Behandlung ersetzt: "Wenn Sie sich aktuell schwer krank fühlen, suchen Sie bitte umgehend medizinische Hilfe auf."

Bayern erlässt "grundlegende Ausgangsbeschränkungen"

Bayern erlässt im Kampf gegen die Corona-Pandemie "grundlegende Ausgangsbeschränkungen". Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag an. "Wir fahren das öffentliche Leben nahezu vollständig herunter", sagte der Regierungschef.

Landrat in Oberhavel trifft Eilentscheidungen

Auch in Coronazeiten müssen in der Kreisverwaltung Oberhavel wichtige Entscheidungen getroffen werden. Um das zu ermöglichen, gibt es das Instrument der Eilentscheidungen. Das bedeutet: Kann der Kreistag und oder Kreisausschuss nicht einberufen werden, wie jetzt wegen der Virusattacke, dann kann Landrat Ludger Weskamp (SPD) gemeinsam mit dem Kreistagsvorsitzenden, Wolfgang Krüger (CDU), eine Eilentscheidung treffen. Aktuell wurden drei Eilentscheidungen getroffen. Das betrifft die zusätzlichen Haushaltsmittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Höhe von einer Million Euro, den Grundstückserwerb für den Neubau der Barbara-Zürner-Oberschule in Velten und die Änderung des Vertrages mit der AWU im Zusammenhang mit der Einführung der Biotonne ab 1. Juli.

Altagsheldin an der Supermarktkasse

Mit Verkäuferinnen an Supermarktkassen möchte jetzt wohl niemand tauschen. Sie werden beschimpft, wenn Regale leer sind, sie müssen viel mehr Ware ordern und einräumen als sonst, Schichten kranker Kollegen übernehmen und trotz tausender Kundenkontakte unbedingt gesund bleiben, damit wir weiter Lebensmittel bekommen. Eine der Alltagsheldinnen ist Delia Nicolai aus Schwedt.

Ansturm auf Apotheken in Schwedt

Auf Schwedter Apotheken gibt es einen Ansturm. Lange Schlangen von Kunden und Patienten, die nie versiegende Nachfrage nach Atemmasken und Desinfektionsmitteln gehören zum Alltag. Das Rezept muss durch die Öffnung in der Glaswand gereicht werden.

Bernauer Landtagsabgeordneter in häuslicher Quarantäne

Der Politiker Péter Vida (BVB/Freie Wähler) befindet sich mit Verdacht auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne. Das teilte der Vorsitzende der Bernauer Stadtverordnetenversammlung am Freitagvormittag mit, der zudem den Barnim im Brandenburger Landtag vertritt.

Autobahn A12 bei Frankfurt wieder für Lkw frei

Die Autobahn A12 bei Frankfurt (Oder) ist wieder für Lkw frei. Es gibt keine Kontrollen mehr für Lkw-Fahrer. Auf das Fiebermessen und auf die Kontrolle der Dokumente wird verzichtet. "Die Lkw-Fahrer werden nicht mehr angehalten", sagt Joanna Konieczniak, Sprecherin der polnischen Grenzpolizei entlang der Oder. Seit Freitagmorgen gibt es vor den Grenzübergängen Swiecko, Frankfurt (Oder)/Słubice, Olszyna bei Cottbus, Jędrzychowice bei Görlitz und Kołbaskowo bei Stettin keine Staus mehr.

Vier Corona-Testzentren im Landkreis Oder-Spree

Vier Corona-Testzentren sollen im Landkreis Oder-Spree eingerichtet werden. Der Kreis plant den Aufbau von vier Testzentren. Dafür wolle man in den einzelnen Regionen des Kreises niedergelassene Ärzte als Partner gewinnen. Außerdem würden separate Räume und weiteres Personal benötigt. Umgesetzt werden sollen die Pläne "in den nächsten Tagen".

Verdi fordert Schließung von Friseurgeschäften

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat gefordert, zur Eindämmung des Coronavirus auch Friseurgeschäfte zu schließen. "Es ist schlichtweg nicht möglich, als Friseurin oder Friseur den gebotenen Abstand zu den Kunden einzuhalten", erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle am Freitag. Es gebe auch keinen ausreichenden Schutz. "Deswegen müssen Friseurgeschäfte geschlossen werden", forderte Behle. Frankfurt (Oder) hat bereits Fakten geschaffen.

Appell vom Robert-Koch-Institut

"Wir können die Epidemie nur verlangsamen, wenn wir uns an die Spielregeln halten. Wer krank ist, bleibe bitte zu Hause - und distanziert sich von Mitfamilienmitgliedern. Wir alle können die Übertragung verlangsamen oder einstellen. Das muss jeder verstehen. Jeder kann von dem Virus infiziert werden. Das Risiko steigt mit dem Alter und den Grundkrankheiten. Wenn junge Menschen nur leichte Symptome haben, können sie aber auch alte Menschen anstecken. Wir brauchen in Krankenhäusern Beatmungsbetten und Intensivbetten."

Robert-Koch-Institut hat Dashboard online

Das Robert-Koch-Institut hat auf seiner Seite ein Dashboard online gestellt, das aktuell die Fallzahlen nach Bundesland und Landkreis aufzeigt. Es ist aktuell jedoch überlastet und mitunter nicht erreichbar. Hier geht es zum Dashboard des RKI.

Corona-Lagebericht des Robert-Koch-Instituts

In Deutschland wurden knapp 14.000 Coronavirus-Infektionen gemeldet (20.3., 0 Uhr). Das sind knapp 2958 Fälle mehr als am Vortag. Bislang gibt es 31 Todesfälle. "Wir sind in in einam expotentiellen Wachstum." Inzwischen sind es 17 Fälle auf 100.000 Einwohner in Deutschland.

Kein Stau mehr auf der Autobahn A11 und A12 nach Polen

Der tagelange kilometerlange Lastwagen-Stau auf der Autobahn 11 bei Pomellen (Vorpommern-Greifswald) hat sich aufgelöst. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte, haben die polnischen Grenzschützer ihre Kontrollen deutlich gelockert. Dadurch war der zeitweise bis zu 50 Kilometer lange Rückstau an Lastwagen, der weit bis nach Brandenburg hineinreichte, am frühen Morgen abgebaut. Polen hatte die Kontrollen, zu denen auch das Fiebermessen gehörte, am Sonntag eingeführt, um die Ausbreitung des Coronavirus abzubremsen.

Reisewarnung gilt bis Ende April - auch für die Osterferien

Die Reisewarnung der Bundesregierung wegen der Corona-Krise gilt zunächst bis Ende April und betrifft damit auch die Osterferien. Das gab Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag auf Twitter bekannt.

Beerdigungen in Frankfurt nur noch in kleinem Rahmen

Zur Eindämmung des Coronavirus soll es in Frankfurt (Oder) Beerdigungen nur noch in kleinem Rahmen geben. Ab diesen Freitag werden auf den Friedhöfen bei Trauerfeiern auch Teilnehmerlisten ausliegen, die Trauergäste und Mitarbeiter der Bestattungsunternehmen ausfüllen müssen. Damit sollen Kontaktpersonen von Teilnehmern der Beisetzung, die später positiv auf Covid-19 getestet werden, möglichst schnell identifiziert werden.

Zwei neue Corona-Todesfälle in Bayern

In Bayern sind zwei weitere Menschen gestorben, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag sagte, handelt es sich dabei um einen 85-Jährigen aus dem Landkreis Tirschenreuth und einen 82-Jährigen aus dem Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Damit gibt es in Bayern derzeit insgesamt 15 Coronavirus-Todesfälle.

Deutsche Touristin von Bundesregierung aus Marokko evakuiert

Wir erreichen die 27-jährige Elena am Donnerstag im Zug von Frankfurt am Main nach Berlin. Am Vorabend war sie zusammen mit anderen Deutschen von der Bundesregierung aus Marokko evakuiert worden. Sie ist eine der vielen Touristen, die nach dem weitgehenden Zusammenbruch des Flugverkehrs nach Hause gebracht werden. Die Lage in Marokko gilt als einer der problematischsten. Hinter ihr liegen dramatische Tage.

Zahl der Corona-Infizierten in der Uckermark auf sechs verdoppelt

Mit Stand vom späten Donnerstagnachmittag hat sich die Zahl der Corona-Infizierten in der Uckermark auf nunmehr sechs verdoppelt. Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung informiert, sind drei weitere Fälle der Covid-19-Erkrankung bestätigt worden.

Zuschüsse für kleine Firmen in Brandenburg und Berlin

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach appellierte an die Unternehmer, in Zeiten der Corona-Krise nicht zum Mittel der Entlassungen zu greifen. Es werde allen Unternehmen geholfen, sagte er nach einem Treffen mit Unternehmerverbänden, Gewerkschaften und Kammern. Es mache keinen Sinn, mit öffentlichen Geldern Finanzhilfen zu gewähren, wenn trotzdem Entlassungen ausgesprochen würden. Es soll Zuschüsse für kleine Firmen geben.

______________________________________________________________________________________________________

19. März

Schutzausrüstungen für medizinisches Personal in Barnimer Arztpraxen

Kisten mit Schutzausrüstungen für Ärzte und medizinisches Personal will Landrat Daniel Kurth (SPD) ab Freitagmorgen in den Arztpraxen im Barnim verteilen lassen. Die dringend benötigten Schutzmasken sind allerdings nicht dabei, bedauerte der Verwaltungschef bei einer Krisensitzung am Donnerstagabend im Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde. Größere Lieferungen seien jedoch für die nächste Zeit angekündigt, erklärte er.

In Frankfurt (Oder) schließen ab Montag Friseure, Kosmetikstudios, Blumenläden und Physiotherapien

Oberbürgermeister René Wilke hat zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Schließung von Betrieben wie Friseuren, Kosmetikstudios, Blumenläden, Physiotherapien, Logopädien, Ergotherapeuten und weiteren Einrichtungen in Frankfurt verkündet.

Stahlhersteller ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt kündigt Kurzarbeit an

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Brandenburg drosselt ArcelorMittal seine Produktion, was für die Angestellten Kurzarbeit bedeutet.

204 Coronavirus-Fälle in Brandenburg - 33 neue Infektionen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Brandenburg ist am Donnerstag auf 204 gestiegen (Stand: 16.00 Uhr). Das teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Im Vergleich zum Vortag seien 33 bestätigte Coronavirus-Fälle hinzugekommen. Neu gemeldet wurden demnach jeweils sechs Erkrankungen aus den Landkreisen Oberhavel und Potsdam-Mittelmark, die Landkreise Ostprignitz-Ruppin und Spree-Neiße registrierten jeweils fünf neue Fälle. Im Landkreis Uckermark kamen drei Infektionen hinzu, in Märkisch-Oderland zwei. Jeweils einen neu Infizierten verzeichneten Frankfurt (Oder) sowie die Landkreise Barnim, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree und Prignitz. An der Spitze mit der Zahl der Infizierten steht aktuell der Landkreis Spree-Neiße. Dort gibt es derzeit insgesamt 26 bestätigte Coronavirus-Fälle.

Landkreis Barnim veröffentlich ab sofort täglichen Lagebericht

Aktuell sind bereits 26 Fälle von Corona im Barnim gemeldet. Der Landkreis hat daher extra eine Website ins Leben gerufen, auf welcher aktuelle Zahlen einzusehen sind.

Verbände fordern Corona-Fonds für Mieter

Wenn Mieter wegen Folgen der Corona-Pandemie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können, soll nach Wünschen des Mieterbunds und der Wohnungswirtschaft ein staatlicher Fonds einspringen.

Sozialsenatorin fordert Rettungsschirm für Obdachlose in Berlin

Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) will Obdachlosen in der Hauptstadt nach dem Auslaufen der Kältehilfe neue Unterkunftsangebote machen. "Wir brauchen auch für obdachlose Menschen einen Rettungsschirm", sagte Breitenbach am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Abiturprüfungen können sich auf Nachschreibtermin verschieben

Für die Abiturprüfungen können in diesem Jahr generell auch die Nachschreibtermine genutzt werden. Das teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag auf Anfrage mit. "Die Entscheidung treffen die jeweiligen Schulleitungen."

Gallery Weekend wegen Coronavirus in den Herbst verlegt

Das für Mai geplante Gallery Weekend Berlin wird mit Blick auf die Corona-Krise komplett auf den Herbst verschoben. In Absprache mit den teilnehmenden Galerien wird die Präsentation überwiegend zeitgenössischer Kunst auf das Wochenende vom 11. bis 13. September verlegt, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Dann würden mehr internationale Gäste erwartet. Gleichzeitig wollen einige Galerien wie vorgesehen ihre Ausstellungen im Mai zeigen.

Ein Corona-Patient am Klinikum Frankfurt unter Beobachtung

Am Rhön-Klinikum Frankfurt herrscht angespannte Ruhe. Zum einen sind die Covid-19-Fallzahlen noch gering. Zum anderen gelten seit Mittwoch noch strengere Besuchsregelungen als bisher. Aktuell wird genau ein Corona-Patient im Klinikum Markendorf behandelt, berichtet Kati Brand, die Sprecherin des Klinikums. Er befinde sich unter Beobachtung in einem isolierten Bereich. Ihm gehe es gut, sein Zustand sei unkritisch.

Krankenhäuser in Dahme-Spreewald bieten Fieberambulanzen an

In den Krankenhäusern in Königs Wusterhausen, Lübben und Luckau (Dahme-Spreewald) werden jetzt Fieberambulanzen zur stationären Abklärung von Corona-Verdachtsfällen angeboten, teilt der Landkreis mit. Die Luckauer Fieberambulanz ist bereits seit Donnerstag geöffnet. Ab Freitag werden in der Spreewaldklinik Lübben und im Achenbach-Krankenhaus in Königs Wusterhausen in separierten Räumen Corona-Tests durchgeführt. Informationen bietet der Landkreis Dahme-Spreewald auch auf seiner Website.

Sparkasse schließt Geschäftsstelle in Eisenhüttenstadt wegen Corona-Verdachtsfall

Die Sparkasse Oder-Spree hat entschieden, die Geschäftsstelle „Alte Poststraße“ in Eisenhüttenstadt geschlossen zu halten. Anlass ist ein in dieser Geschäftsstelle aufgetretener berechtigter Verdachtsfall einer Corona-Infektion. Aus Vorsichtsgründen wurden alle etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Bereiches ebenfalls aus dem Dienst genommen, verbunden mit der Aufforderung, eine entsprechende Abklärung vornehmen zu lassen. Bis zur Vorlage endgültiger Untersuchungsergebnisse bleibt die Geschäftsstelle weiterhin geschlossen, heißt es in einer Mitteilung.

Meldungen von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in Oranienburg und Neuruppin

Die Eindämmungsverordnung wegen der Corona-Krise führt zu geschlossenen Betrieben und zu Arbeitslosigkeit. Genaue Zahlen für Oberhavel liegen der Agentur für Arbeit noch nicht vor, es gebe aber bereits vermehrte Meldungen zu Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit.

Potsdam schließt Liegewiesen

Die Landeshauptstadt Potsdam schließt ab Freitag, 20. März, zwei wegen ihrer Liegewiesen beliebte Parkanlagen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Das ordnete Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Donnerstag an. Dabei handelt es sich um die Freundschaftsinsel zwischen den Havelarmen in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und zum Landtag. Außerdem wird der Volkspark im Norden der Stadt gesperrt. Die bereits gesperrten Spielplätze sollen mit Flatterband zusätzlich gekennzeichnet werden. Schubert richtete den dringenden Appell an die Bürger seiner Stadt, die Situation ernst zu nehmen. In Potsdam gibt es aktuell 30 Infektionsfälle, einer davon wird stationär behandelt. 250 Menschen befinden sich als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Isolation.

Berliner Krankenhäuser und Heime suchen Personal auf schnellem Weg

Die Berliner Krankenhäuser sind wegen der hohen Patientenzahlen auf Hilfe angewiesen. Daher sind alle Bürgerinnen und Bürger mit einer medizinischen Ausbildung aufgerufen, sich an entsprechende Einrichtungen zu wenden.

125 Schüler und 26 Lehrer in Neuruppin in häuslicher Isolation

Wie Ostprignitz-Ruppins Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, haben sich sechs weitere Personen im Kreis neu mit dem Coronavirus infiziert. Vier davon gehören zu einer Familie, die an einer Geburtstagsfeier in Berlin teilgenommen und sich dort mit dem Virus angesteckt hat. Eines der Familienmitglieder ist Lehrer an der Neuruppiner Pestalozzischule. Alle 125 Schüler und 26 Lehrkräfte sind deshalb in häusliche Isolation geschickt worden.

Ostprignitz-Ruppin verbietet Veranstaltungen mit mehr als 15 Leuten

Um das Coronavirus einzudämmen, greift der Kreis Ostprignitz-Ruppin zu strengeren Verboten: Ab Freitag, 20. März, sind Veranstaltungen mit mehr als 15 Teilnehmern verboten. Wer sich nicht daran hält, dem droht ein Bußgeld.

Schwerer Lkw-Unfall auf der A12 bei Fürstenwalde

Auf der vom Corona-Stau betroffenen Autobahn A12 hat sich kurz vor Fürstenwalde West ein schwerer Lkw-Unfall ereignet. Nach ersten Informationen sind drei Lastwagen in den Unfall verwickelt, es gibt einen Toten. Die Autobahn ist jetzt für mehrere Stunden komplett gesperrt.

29 Coronavirus-Infizierte in Märkisch-Oderland

Am Donnerstag ist in Märkisch-Oderland die Zahl der bestätigten Coronaviren-Erkrankten auf 29 gestiegen. Die Zahl der Verdachtsfälle sogar von 60 auf 150. Es wird mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen zu rechnen sein, informierte Kreissprecher Thomas Berendt im täglichen Lagebericht. Mittlerweile sind auch schon unter medizinischem Personal in zwei Kliniken zwei positive Fälle bestätigt worden. Unter strengen hygienischen Vorgaben konnte bisher die sonst erforderliche Schließung von Bereichen vermieden werden.

Mixturen und Tänze in der Corona-Krise

Natürlich ist die Lage ernst. Doch der menschliche Überlebenswille treibt auch in Zeiten der Not besondere Ideen und Blüten hervor. Andrea Linne aus der Eberswalder Redaktion nähert sich dem mit einem Augenzwinkern - und schreibt ein Corona-Geflüster.

Abi-Prüfungen können sich auf Nachschreibtermin verschieben

Für die Abiturprüfungen können in diesem Jahr generell auch die Nachschreibtermine genutzt werden. Das teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag auf Anfrage mit. „Die Entscheidung treffen die jeweiligen Schulleitungen.“ Darauf hätten sich Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres und Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) verständigt.

Autobahnen in Brandenburg für Privatfahrten meiden

Trotz der sich anbahnenden Entspannung an den deutsch-polnischen Grenzübergängen sollen die Autobahnen für Privatfahrten weitgehend gemieden werden. Innen- und Infrastrukturministerium appellierten an die Autofahrer am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung. „Wir brauchen die Autobahnen für die Versorgung der Bevölkerung“, betonte Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU). „Der Rückstau auf unseren Autobahnen wird sich entspannen“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU).

Kindertierpark in Heidesee geschlossen - Tiere schon vermittelt

Mehr als 100 Tiere aus dem Kindertierpark im Kinder- und Jugenderholungszentrum Frauensee (KiEZ) haben vorübergehend ein neues Zuhause gefunden. Der Park in Heidesee (Dahme-Spreewald) muss wie zahlreiche andere Tierparks wegen der Corona-Krise bis mindestens zum 19. April schließen. Durch die Vermittlung der Tiere können Personalkosten gespart werden.

Stromableser kommen nicht

Die Berliner sollen den Stand der Stromzähler in ihren Wohnungen vorübergehend selbst ablesen. Damit sollen zum Schutz vor dem Coronavirus Kontakte zwischen Mitarbeitern und Bewohnern vermieden werden, wie die Stromnetzgesellschaft Berlin am Donnerstag mitteilte. Sie verschickt nun Karten für die jährliche Ablesung des Zählers. Die Daten können online, per Telefon oder Post übermittelt werden. Zähler in Kellern oder Gemeinschaftsräumen von Mehrfamilienhäusern werden weiter von Mitarbeitern abgelesen.

Erleichterter Grenzübertritt nach Polen für Pendler

Wegen der massiven Staus an der deutsch-polnischen Grenze hat der polnische Grenzschutz jetzt die Fromalitäten beim Grenzübertritt vereinfacht - auch in Frankfurt (Oder). Davon profitieren Berufspendler und Berufsfahrer.

Behindertenverband beliefert ältere Nauener Bürger

Der Behindertenverband Osthavelland stellt sein Angebot vorübergehend um. Die Mitarbeiter holen nun angemeldete Senioren nicht mehr zum Einkaufen ab, sondern beliefern sie mit den Einkäufen. Dieses Angebot gilt sowohl in den Ortsteilen als auch in der Kernstadt Nauen.

Covid-19-Krankenhaus auf Messegelände in Berlin soll schnell startklar sein

Das provisorische Krankenhaus für bis zu tausend Covid-19-Patienten auf dem Berliner Messegelände soll in kurzer Zeit fertig sein. Das als Ergänzung für die übrigen Kliniken gedachte Krankenhaus wird in einem Bereich der Messe - Halle 26 an der Jafféstraße - entstehen, der an das Land Berlin abgetreten wird.

Vorerst keine Präsenzprüfungen mehr an Berliner Unis

An den Berliner Hochschulen werden bis auf weiteres keine Präsenzprüfungen mehr geschrieben. "Die Prüfungen werden in alternativer Form und/oder zu einem späteren Termin durchgeführt", teilte die Senatskanzlei am Donnerstag mit. Vorgaben zu Staatsexamina würden von den jeweiligen Prüfungsämtern erlassen und mitgeteilt.

Online-Morgengebet aus der Uckermark

Der evangelische Kirchenkreis Uckermark hat ein tägliches Morgengebet ohne Teilnehmende eingerichtet, das über das Internet verbreitet wird. Tag für Tag soll der Text auf der Internetseite kirche-uckermark.de hochgeladen werden. Wer will, kann aus der Ferne dabeisein und zuhause mitbeten. Außerdem ist das Streaming einer Aufzeichnung des Morgengebets über Instagram geplant. Das Angebot soll nach der Absage aller Gottesdienste in der Region aus Anlass der Corona-Krise ein neuer uckermärkischer Vorstoß in den digitalen Raum sein, der aus der Not eine Tugend macht. „Auch wenn wir einzeln stehen, sind wir nicht allein“, erläutert Superintendent Reinhart Müller-Zetzsche.

Gubener Bürgermeister: Dauerstau belastet Stadt

Angesichts des Dauerstaus in Guben wegen der Coronavirus-Kontrollen am deutsch-polnischen Grenzübergang denkt die Stadt ernsthaft über eine Sperrung der Zufahrtsstraße nach. „Die Situation belastet die Menschen“, sagte Bürgermeister Fred Mahro (CDU) am Donnerstag auf Anfrage. Gehofft werde nun, dass sich die am Donnerstagvormittag von polnischer Seite angekündigten Lockerungen bei der Kontrolle auch auf den Stau auswirkten.

Polen lockert Auflagen für Grenzkontrollen - Staus halten an

Als Reaktion auf die langen Staus an der deutsch-polnischen Grenze hat Polen die Vorschriften für die Kontrollen von Lastwagenfahrern und Berufspendlern gelockert. Seit der Nacht zu Donnerstag müssten diese beiden Gruppen bei einem Grenzübertritt kein Formular mehr mit Daten ihrer Erreichbarkeit ausfüllen, sagte eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes der Deutschen Presse-Agentur in Warschau.

Müller ist nicht infiziert - Entwarnung für das Abgeordnetenhaus

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist negativ auf das Covid-19-Virus getestet worden. Das teilte Senatssprecherin Melanie Reinsch am Donnerstag mit. Er habe sich nicht infiziert. Auch die übrigen Berliner Abgeordneten sind nach Einschätzung des Gesundheitsamtes bei einer Veranstaltung mit dem positiv getesteten israelischen Botschafter Jeremy Issacharoff nicht mit dem Virus angesteckt worden

Spielplätze in Friedrichshain-Kreuzberg werden geschlossen

Auch im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sind die Spielplätze vorübergehend geschlossen. „Mit der Sperrung der Spielplätze des Bezirks folgen wir der Empfehlung der Bundesregierung: Soziale Kontakte sind so weit wie möglich zu reduzieren“, heißt es in einer Mitteilung. „Die für Leib und Leben drohende Gefahr durch das Virus wurde als schwerwiegender eingeschätzt als eine zeitlich beschränkte Sperrung.“ Am Mittwoch hatten bereits mehrere Berliner Bezirke die Schließung der Spielplätze angeordnet. Das gilt für Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Mitte und Reinickendorf. Diese Bezirke setzen sich damit von der Senatslinie ab, die Plätze zunächst offen zu halten. In Pankow dagegen sollen die Spielplätze offen bleiben, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Polizei geht in Oranienburg weiter gegen Corona-Partys vor

Die Polizei geht in Oberhavel weiterhin gegen Jugendliche vor, die sich trotz der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu Partys unter freiem Himmel treffen.

Frankfurter Beigeordneter hängt auf Gran Canaria fest

Die beiden Führungsstellen im Bereich Soziales der Stadtverwaltung sind seit einer Woche urlaubsbedingt nicht besetzt. Der Beigeordnete für Soziales und Gesundheit Jens-Marcel Ullrich (SPD) und seine Lebensgefährtin, die Sozialamtsleiterin Jana Pietack, befinden sich im Urlaub auf Gran Canaria. Dieser Urlaub nahm jedoch mit der Ausrufung des Ausnahmezustandes wegen des Coranavirus in ganz Spanien eine ungeplante Wendung. "Seit Sonntag dürfen wir uns nur noch im Hotel bewegen", berichtet Ullrich am Telefon.

Landtag Brandenburg empfiehlt Hilfskredit für Wirtschaft

Der Haushaltsausschuss des Landtages hat am Donnerstag einstimmig den Weg frei gemacht, 500 Millionen Euro für wirtschaftliche Hilfen an Firmen auszureichen, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Bedrängnis geraten. In der Plenumssitzung am 1. April soll demnach die finanzielle Notlage festgestellt werden. Das ist laut Verfassung die Voraussetzung, um trotz der seit Beginn des Jahres geltenden Schuldenbremse zusätzliche Kredite aufnehmen zu können. Am Nachmittag wird ein runder Tisch im Wirtschaftsministerium mit Verbänden und Kammern stattfinden, auf dem über die Form der Unterstützung beraten werden soll. Finanzministerin Katrin Lange informierte darüber, dass die Finanzämter zur Zeit keine Betriebsprüfungen durchführen und angewiesen sind, bei ausstehenden Steuern Kulanz walten zu lassen.

Zahl der Corona-Fälle in Oder-Spree steigt auf 32

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Oder-Spree liegt aktuell bei 32. Das meldet das Büro des Landrats. Betroffen sind praktisch alle Regionen des Kreises. Nur in wenigen Orten, dazu zählen Friedland und die Kreisstadt Beeskow selbst, gibt es noch keine bestätigten Fälle. Am Mittwoch, 18 Uhr, sprach der Landrat noch von 24 Erkrankten. Zu beachten ist bei den Zahlen, dass es sich um bestätigte Fälle handelt, das heißt, die Betroffenen wurden schon vor zwei oder mehr Tagen untersucht. Die tatsächliche Zahl dürfte deshalb und wegen vieler unentdeckter Fälle, höher liegen. Die Zahl der Kontaktpersonen und Rückkehrer aus Risikogebieten, die sich allesamt in Quarantäne befinden, gab Landrat Rolf Lindemann am Mittwoch mit rund 480 an.

Autobahn A12 komplett für Pkw gesperrt

Die Autobahn A12 ist jetzt Richtung Polen komplett für Pkw gesperrt. Die Lkw dürfen die Standspur nutzen.

Weiter Riesen-Staus auf Autobahnen A11 und A12

Die Öffnung weiterer Grenzübergänge nach Polen für Autos hat dem Riesen-Lkw-Stau auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) kaum Entlastung gebracht. Lastwagen und Autos standen am Donnerstag in Richtung Polen über rund 40 Kilometer von Pomellen in Vorpommern bis ans Kreuz Uckermark bei Prenzlau (Brandenburg), wie Polizeisprecher in Potsdam und Neubrandenburg erklärten. Hauptgrund seien weiterhin die langwierigen Kontrollen polnischer Sicherheitskräfte im Zusammenhang mit der Abwehr des neuartigen Coronavirus. Auf der A12, die von Berlin in Richtung Polen führt, gab es weiter 47 Kilometer Stau vor der Grenze nach Polen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Autofahrer sollten den Grenzübergang an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) nutzen.

130 Geschäfte in Berlin wegen Corona-Verordnung von Polizei geschlossen

130 Berliner Geschäfte sind von Mittwochmorgen bis zum frühen Nachmittag wegen nicht erlaubter Öffnung in der Coronavirus-Krise von der Polizei geschlossen worden. Das sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke der Deutschen Presse-Agentur. „Größtenteils lief das freiwillig ab. Wir sind sehr zufrieden, wenn sich das mit einem Gespräch regeln lässt.“ Viele dieser Geschäftsleute seien nicht informiert gewesen. Die Geschäfte hätten sich über die ganze Stadt verteilt, es habe keine bestimmten Schwerpunkte gegeben.

16 weitere Coronavirus-Fälle in Brandenburg

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle hat sich in Brandenburg weiter erhöht. Im Vergleich zum Vortag sind es 16 Corona-Infizierte mehr. Damit gibt es derzeit insgesamt 187 an Covid-19 erkrankte Menschen in Brandenburg (Stand: 19. März, 8 Uhr). Das teilt das Gesundheitsministerium mit. Die meisten Erkrankten gibt es demnach in Oder-Spree (23). Nur in der Prignitz ist bislang keine Coronavirus-Infektion bekannt. Hinweis zum Meldeweg: Erkrankungen an COVID-19 müssen von Ärzten an das zuständige kommunale Gesundheitsamt gemeldet werden. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg müssen die Zahlen an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) melden, das die Zahlen dann an das Robert Koch-Institut meldet. Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den z.B. von den Kreisen bzw. kreisfreien Städten aktuell herausgegebenen Zahlen geben.

Landessportbund sieht Olympia-Athleten „im hohen Maße beeinträchtigt“

„Alle gemeinsamen Anstrengungen sind darauf ausgerichtet, für sehr kleine Trainingsgruppen abgeschlossene Bereiche zu entwickeln, so dass Infektionen in der Gruppe und Übertragungen von Infektionen nach außen weitgehend ausgeschlossen werden“, hieß es in einem schriftlichen Statement von dem Landessportbund Berlin: „Angesichts der aktuellen Situation rücken die Belange des Leistungssports in den Hintergrund.“

Grenze bei Schwedt für Lkw dicht

Mit einer mutigen Entscheidung hat die Stadt Schwedt am Mittwochabend Fakten geschaffen, um den Megastau an der Grenzkontrolle und das dadurch entstandene Verkehrschaos in der Stadt und im gesamten Umland abzumildern. Um 18 Uhr sperrte die Stadt die Grenzzufahrt für Lkw über 7,5 Tonnen. Angesichts erster Hilferufe von Discountern, dass Lieferfahrzeuge mit Lebensmitteln im Stau stecken und nicht zu den Märkten gelangen, sah man im Rathaus keine andere Möglichkeit, als die Reißleine zu ziehen.

Rettungsanker Lieferservice - Reaktionen der Einzelhändler

Auf die Ladenschließung reagiert Nicole Arndt, Inhaberin von einem Blumenladen in Eberswalde, indem sie einen Lieferservice aufbaut. Andere Einzelhändler bitten ihre Kunden, nicht auf die Bestellung im Internet auszuweichen. In einer geschlossenen Buchhandlung in Eberswalde findet es Brigitte Puppe-Mahler "schrecklich ungerecht", dass die Buchläden in Berlin öffnen dürfen, die in Brandenburg aber nicht. Eine Frankfurter Händlerin erklärt: "Ich falle ins Bodenlose, das Konto ist leer, weil ich davon die Osterware gekauft habe. Vom Ostergeschäft hätte ich über den Sommer leben können. Auch im Barnim herrscht Unsicherheit bei den Einzelhändlern.

Virtueller Stau bei der Arbeitsagentur Strausberg

Verschlossen sind die Türen der Arbeitsagentur und des Jobcenters Strausberg. Das Schild am Eingang verweist wie eine Pressemitteilung auf regionale Rufnummern, weil die zentralen Servicenummern überlastet sind.

Tagespflegestätten werden in Seelow zusammengelegt

Gut gelaunt stehen die Senioren in der Seelower Awo-Seniorentagespflege "Storchennest" am Mittwochvormittag auf der Terrasse, genießen die warmen Sonnenstrahlen. Wenig später finden sie sich zu Brett- und Würfelspielen am Tisch im Gemeinschaftsraum mit den Betreuern zusammen. Diese versuchen das Gefühl von Normalität zu vermitteln, auch wenn in Zeiten von Corona längst einiges anders ist.

Kneipen- und Restaurantverbot wirkt - leere Straßen in Partykiezen

Das rigorose Schließen der Berliner Restaurants am Mittwochabend und zuvor schon der Bars und Kneipen wegen der Coronavirus-Pandemie hat nach Einschätzung von Beobachtern deutliche Wirkung im Nachtleben gezeigt. Auf den Straßen der Innenstadtteile wurde es am Mittwochabend von Stunde zu Stunde leerer. In den sonst von jungen Menschen und Touristen belebten größeren Straßen von Neukölln, Schöneberg, Kreuzberg und Friedrichshain waren alle Gaststätten und Restaurants geschlossen. Am frühen Abend hatten die Imbisse noch geöffnet, gegen 23.00 Uhr war auch hier fast alles dicht. U-Bahnen und Busse fuhren weitgehend leer auf ihren Strecken. Nur Spätkaufläden hatten an manchen Ecken noch geöffnet.

Berliner Sportvereine und Athleten in Coronakrise mit vielen Sorgen

Der Landessportbund Berlin wird in der Coronakrise mit einer Vielzahl von Sorgen und Nöten seiner Mitglieder konfrontiert. „In den vergangen Tagen sind über einhundert Anfragen von Vereinen sowie von einzelnen Sportlerinnen und Sportlern eingegangen“, teilte der LSB der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit: „Die Herausforderungen für Vereine und Verbände sind groß und in ihrer Dimension wie in anderen Bereichen der Gesellschaft auch noch nicht absehbar.“ Auf der Internetseite der Verbands sollen in Kürze die wichtigsten Fragen für alle zugänglich beantwortet werden.

Freie Universität Berlin schränkt Hochschulbetrieb ein

Die Freie Universität will den Betrieb an der Hochschule einschränken, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Eine maximale Anzahl von Mitarbeitern solle ab Freitag von zu Hause aus arbeiten, teilte die Universität in der Nacht zu Donnerstag mit. Studierende hätten ab Donnerstag keine Prüfungen mehr mit Anwesenheit, sondern in „alternativer Form“, oder der Termin werde verschoben. Über die Durchführung der Staatsexamina befänden die zuständigen Prüfungsämter des Landes. Abgabefristen von Abschlussarbeiten in Bachelor- oder Masterstudiengängen werden vom 12. März bis mindestens 11. Mai ausgesetzt.

Theater in Brandenburg leiden unter Schließung

In Brandenburg sorgen sich geschlossene Theater und Veranstaltungshäuser in der Corona-Krise darum, wie es mit ihnen weiter geht. Derzeit gehe es um ganz existenzielle Fragen, sagte der Sprecher des Hans Otto Theaters in Potsdam, Björn Achenbach. Wenn der Zeitraum für die Schließung ausgedehnt werde, könne das erhebliche finanzielle Einbußen zur Folge haben.

18. März

Nach Corona-Partys

Neue Details zu den bestätigten Coronafällen in der Uckermark

Am gestriegen Abend wurde bekannt, dass drei Personen aus der Uckermark erkrankt waren. Heute wurden diese Personen isoliert und es liegen neue Informationen vor.

Bundeskanzlerin Merkel richtet sich mit ernsten Worten an die Bevölkerung

In einer Ansprache an die Bevölkerung findet Angela Merkel dramatische Worte und ruft die Menschen zu Solidarität und Vernunft auf.

Corona-Praxis in Frankfurt (Oder) nimmt Betrieb auf

Kurz nach der Eröffnung der Covid-19 Spezialsprechstunde kam es zu langen Warteschlangen in Frankfurt (Oder). Aus Vorsichtsmaßnahmen mussten die Wartenden drei bis vier Meter Sicherheitsabstand zueinander beachten.

Berliner Unternehmen können ab Donnerstag Finanzhilfen beantragen

Damit eventuelle Ausfälle durch die Coronakrise kompensiert werden, können Unternehmen in Berlin ab Donnerstag Anträge auf Liquiditätshilfen stellen.

Isrealischer Botschafter infiziert - Berliner Abgeordnetenhaus sagt Plenarsitzung ab

Nach einem Besuch des israelischen Botschafters Jeremy Issacharoff besteht der Verdacht auf Coronainfektionen im Berliner Abgeordnetenhaus. Issacharoff ist positiv auf das Virus getestet und war am 9. März zu einer Veranstaltung im Abgeordnetenhaus eingeladen, bei welcher auch Michael Müller (SPD), Burkhard Dregger (CDU), Silke Gebel (Grüne) und Raed Saleh (SPD) dabei waren.

Ruppiner Kliniken bieten Schnelltest als Drive-In an

An der Zufahrt zum Hauptgebäude der Ruppiner Kliniken werden Patienten im Schnelldurchlauf getestet.

Kreisausschuss Beeskow berät Corona-Lage

Mehr als 170 Coronavirus-Fälle in Brandenburg - nun lnadesweit Infektionen

Das Gesundheitsministerium meldete am Mittwoch 171 positiv getestete Menschen (Stan: 16.00 Uhr), das seien 57 mehr als am Vortag. Kurz danach meldete der bislang nicht betroffene Landkreis Prignitz seinen ersten Fall von Sars-CoV2: Die Person ist demnach symptomfrei und muss nicht im Krankenhaus behandelt werden. Seit Wochenbeginn befinde sie sich in häuslicher Quarantäne, nach der Rückkehr aus Tirol inÖsterreich. Den höchsten Anstieg innerhalb eines Tages meldete der Landkreis Barnim, die Zahl der Virus-Nachweise verdopllelte sich dort auf 20. An der Spitzemit der Zahl der Fälle steht der Landkreis Oder-Spree, wo 23 Infizierte gemeldet wurden.

Berliner Stadtreinigung lässt Recyclinghöfe montags zu

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben die Recyclinghöfe der Berliner Stadtreinigung (BSR) nur noch von Dienstag bis Samstag geöffnet. Montags bleiben die Höfe bis auf Weiteres geschlossen, wie die BSR am Mittwoch mitteilte. Öffnungszeit sei von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Die mechanischen Behandlungsanlagen in der Gradestraße sind ab Montag von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Der Sperrmüll-Abholservice nimmt keine neuen Aufträge mehr an. Die Sperrmüll-Aktionstage seien abgesagt, hieß es. Keine Einschränkungen gebe es zunächst bei der Müllabfuhr. Es könne aber zu Verschiebungen bei den Abfuhrtagen von Hausmüll-, Bioabfall- und Wertstofftonnen kommen. Aus Schutz der Mitarbeiter könnten einige Mülltouren morgens früher starten als geplant. Abfallbehälter sollten bis 5.30 Uhr rausgestellt werden. Kunden, die an Covid-19 erkrankt sind, müssen bei der Entsorgung ihres Mülls keine zusätzlichen Maßnahmen treffen.

Verbraucher in Berlin sollen Gaszähler selbst ablesen

Verbraucher in Berlin sollen ihre Gaszähler fortan selbst ablesen. „Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen“, schicke die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) zunächst keine Mitarbeiter mehr in die Wohnungen, um den Zählerstand zu notieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Verbraucher werden gebeten, Zählerstände online, telefonisch oder per Rücksendekarte selbst zu übermitteln. Ausnahme seien Häuser, in denen die Zähler im Keller angebracht seien und ein Kontakt zu den Bewohnern ausgeschlossen werden könne. Hier kämen die Mitarbeiter nach wie vor selbst.

Brandenburger Landkreise setzen auf mobile Testeinheiten gegen Coronavirus

Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus nutzen einige Brandenburger Landkreise bereits mobile Testeinheiten zur Untersuchung möglicherweise Betroffener. Andere warten noch ab. In der Prignitz soll am Donnerstag in Perleberg eine mobile Teststation die Arbeit aufnehmen, in Potsdam-Mittelmark ist noch keine Entscheidung getroffen worden.

Im Barnim werden vier Recyclinghöfe vorrübergehend geschlossen

Als Schutzmaßnahme wurden im Barnim vier Recyclinghöfe bis zum 19.April geschlossen und sind als Dienstleister nur noch per Hotline erreichbar.

Bauhaus reduziert Parkplätze in Birkenwerder

Seit Mittwoch dürfen nur noch 150 bis 160 Privatfahrzeuge gleichzeitig auf dem Parkplatz der Bauhaus-Filiale in Birkenwerder stehen. Es kam zeitweise zu Staus, die bis auf die Bundesstraße 96 zurückreichten. Mit der Zugangsregelung für motorisierte Privatkunden reagiert die Baumarktkette auf den großen Kundenandrang der Vortage. Viele Hobby-Handwerker hatten sich mit Material eindeckt, um bei einer möglichen Corona-Isolation zu Hause etwas zu tun zu haben.

Kreis MOL rechnet mit weiterem Anstieg der Corona-Fälle

Im Kreis Märkisch-Oderland wird mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Darüber informierte Kreissprecher Thomas Berendt. Die Situation wird als „sehr dynamisch“ eingeschätzt. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle ist auf 26 gestiegen, die der Verdachtsfälle auf 60. Die Personen mit Infektionsverdacht befinden sich in häuslicher Isolation, so Berendt. Zehn Personen wurden aus der häuslichen Isolation wieder entlassen.

Beeskows Bürgermeister spricht mit Händlern über Schließungen

Beeskows Bürgermeister Frank Steffen war gestern persönlich in den Geschäften der Kreisstadt unterwegs, um mit den Inhabern bzw. Geschäftsstellenleitern über notwendige Schließungen zu sprechen.

Charité-App bietet Entscheidungshilfe für Coronavirus-Test

Die Berliner Charité bietet ab sofort eine App als Entscheidungshilfe für einen Test auf das neue Coronavirus an. Wenn Nutzer online einen Fragebogen beantworten, erhalten sie Handlungsempfehlungen, teilte die Berliner Uni-Klinik am Mittwoch mit. Die "CovApp" erbringe keine diagnostischen Leistungen. Sie könne aber dabei helfen, die Notwendigkeit eines Arztbesuches oder Tests auf das Virus besser einzuschätzen.

Zahl der Intensivbetten in Berlin soll erhöht werden

Berlin will die Zahl der Betten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser im Kampf gegen die Corona-Pandemie deutlich erhöhen. Die Zahl von zur Zeit 1045 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten solle nun verdoppelt werden, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch.

Keine zentrale Sperrung von Spielplätzen in Berlin - aber in einigen Bezirken

Berlin strebt im Kampf gegen die Corona-Pandemie zunächst keine einheitliche Zugangssperre für Spiel- und Bolzplätze an. Menschen müssten in einer Millionenstadt wie Berlin die Möglichkeit haben, ins Freie zu gehen, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Müller. Die Bezirke Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Mitte und Reinickendorf untersagen ab sofort, das sich auf den Plätzen Menschen aufhalten. Damit setzen sich diese Bezirke gegen die Senatslinie ab.

Kleinstadt in Bayern verhängt Ausgangssperre

Die Stadt Mitterteich in Bayern hat eine Ausgangssperre verhängt. Die Sperre soll bis zum 2. April dauern, so lokale Behörden. Demnach gibt es in Mitterteich bereits 40 Corona-Fälle.

130 Berliner Geschäfte von Polizei geschlossen

130 Berliner Geschäfte sind von Mittwochmorgen bis zum frühen Nachmittag wegen nicht erlaubter Öffnung in der Coronavirus-Krise von der Polizei geschlossen worden. Rechtlich ist es derzeit grundsätzlich so: Wer ein Geschäft, eine Kneipe oder am Abend ein Restaurant öffnet, obwohl es verboten ist, begeht eine Straftat.

Supermärkte in Berlin dürfen sonntags öffnen

Supermärkte und Lebensmittelhändler in Berlin dürfen ab sofort auch sonntags die Regale auffüllen lassen. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales hat entsprechende Ausnahmen bei den Arbeitszeiten erlassen, wie sie am Mittwoch in einer gesetzlichen Verfügung mitteilte.

BVG schließt Servicezentren, Fund- und Kundenbüros

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ab Donnerstag die Servicezentren, das Fundbüro sowie das Kundenbüro für erhöhtes Beförderungsentgelt. Fahrkarten können an den Automaten und über die Ticket-App gekauft werden, wie die BVG am Mittwoch mitteilte.

Freizeitpark Belantis bei Leipzig verschiebt Saisonstart

Der auch bei Brandenburgern und Berlinern beliebte Freizeitpark Belantis bei Leipzig verschiebt den Saisonstart. Als vorläufig neuer Eröffnungstermin wurde der 24. April angesetzt, teilte das Unternehmen mit.

Polizei löst Corona-Party in Panketal auf

Im Schillerpark von Zepernick haben sich am Dienstagabend rund 50 Jugendliche versammelt und lautstark gefeiert. Erst durch das Eintreffen der Polizei wurde die Zusammenkunft aufgelöst. In der Gemeinde Panketal stieß die Aktion der Jugendlichen auf wenig Verständnis. Bürgermeister Maximilian Wonke bittet um die Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

Finanzminister Scholz beschließt Bundeshaushalt trotz Corona-Krise

Selbst in der dramatischen Corona-Epidemie schaltet Olaf Scholz scheinbar auf Normalbetrieb. Wie geplant beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch die Eckwerte des Bundeshaushalts 2021. Neue Schulden: Null.

Brandenburger Staatsanwälte protestieren gegen Dienstbetrieb

Brandenburgs Staatanwälte rebellieren gegen das Justizministerium. In einer Pressemitteilung vom Mittwoch protestiert der Bund der Brandenburger Staatsanwälte, dass der Dienstbetrieb nicht auf das zwingend erforderliche Maß heruntergefahren wird wie in Berlin. Laut einer Dienstanweisung der brandenburgischen Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) sollen die Beamten ihre Arbeit in ihren Arbeitsstellen fortführen. Selbst junge Kolleginnen mit Kindern oder ältere Kollegen, die zu Risikogruppen gehören, können nicht in Homeoffice wechseln, so Ralf Roggenbuck, Vorsitzender des Bundes der Staatsanwälte.

Gesunde Brandenburger verlangen von Hausärzten Krankschreibung

Brandenburger Hausärzte berichten am Mittwoch teilweise von einem regelrechten Ansturm gesunder Menschen, die eine Krankschreibung verlangen. Eigentlich gilt seit einigen Tagen bundesweit die Regelung, dass sich Patienten mit Erkältungssymptomen bei ihrem Hausarzt per Telefon für sieben Arbeitstage krankschreiben lassen können. "Aber das ist so gedacht, dass man zu seinen Hausarzt Kontakt aufnimmt und nicht wild herumtelefoniert", sagt der KV-Sprecher.

Berliner Volksbank schließt 24 Standorte - kein Engpass bei Bargeld

Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, schließt die Berliner Volksbank vorübergehend mehr als die Hälfte ihrer Privatkundenstandorte. Dennoch soll es keine Engpässe bei der Versorgung mit Bargeld geben.

Brandenburgs Regierung bittet die Bürger, Abstand zu halten

Nach der Schließung vieler Schulen, Kitas und Geschäfte in Brandenburg hat die Landesregierung an die Bürger appelliert, soziale Kontakte herunterzufahren und Abstand zu halten. Trotz vereinzelt leerer Regale in Supermärkten ist die Versorgung mit Lebensmitteln nach Angaben der Regierung nicht in Gefahr. "Es gibt keine Lebensmittelknappheit", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU).

Uckermark-Verkehr stellt auf Ferienfahrplan um

Die Busse der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft stellen ihren Fahrplan ab sofort auf Ferienplan um. Hintergrund sind die Schließung der Schulen und Kitas.

159 Coronavirus-Infizierte in Brandenburg

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen erhöhte sich in Brandenburg auf 159. Das seien 45 positiv getestete Personen mehr als am Vortag, teilte das Gesundheitsministerium (Stand: 10 Uhr) mit. Die Prignitz sei als einziger Kreis bisher verschont geblieben. Die meisten registrierten Erkrankten hat der Kreis Oder-Spree mit 23 Fällen.

Gemeinsame Pressekonferenz von Berlin und Brandenburg

Stau auf der A11 vor dem Grenzübergang nach Polen

Bis zu 16 Kilometer und länger ist der Stau auf der A11 vor dem Grenzübergang Pomellen in Richtung Stettin. Durch die Einreisekontrolle jedes Fahrers dauert es Stunden, bis die Lastwagen über die Grenze sind. Autofahrer der Uckermark sollten hinter dem Kreuz Uckermark Landesstraßen nutzen. Die Gegenrichtung (Berlin) der Autobahn ist frei befahrbar.

Berliner Bezirke schließen Spielplätze - trotz Senatslinie

Mehrere Berliner Bezirke ordnen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Schließung der Spiel- und Bolzplätze an. Die Bezirke Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Mitte und Reinickendorf untersagen ab sofort, dass sich auf den Plätzen Menschen aufhalten. Damit setzen sich diese Bezirke gegen die Senatslinie ab, die Plätze zunächst offen zu halten.

Mehr als 1000 Kinder dürfen in Oberhavel in die Notbetreuung

Mehr als 1000 Kinder werden in Oberhavel weiterhin in ihren Schulen und Kitas betreut. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, wurden bis Dienstagabend, 22.30 Uhr, exakt 1049 Anträge auf Notfallbetreuung positiv beschieden. Bis Mitternacht wurden alle weiteren Anträge bearbeitet, die bis Dienstag beim Landkreis eingereicht waren. Am Mittwochmorgen um 8 Uhr lagen rund weitere 100 Anträge vor, sagte Sprecherin Ivonne Pelz. Aktuellere Zahlen will der Landkreis am späteren Nachmittag veröffentlichen.

Acht Infizierte im Landkreis Havelland

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Landkreis Havelland auf acht gestiegen. Mit Stand 18. März, 10.00 Uhr, hat das das Gesundheitsministerium Brandenburg auf seiner Webseite veröffentlicht. Dienstagabend war dort noch von sechs Infizierten die Rede.

Spargelzeit: Trotz Corona-Krise können Erntehelfer nach Deutschland

Auch in Brandenburg beginnt bald die Spargelzeit. Erntehelfer in der Landwirtschaft sollen trotz der aktuellen Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Krise weiter problemlos einreisen nach Deutschland kommen dürfen. "Es gibt spezielle Formulare, die die Betriebe den Helfern aushändigen können, damit diese problemlos einreisen können", sagte Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) am Mittwoch in Eitting bei München.

Bundesregierung prüft Hilfen für Mieter

Wer wegen der Corona-Kriese in den kommenden Monaten kein Einkommen mehr hat, kann auch bald keine Miete mehr bezahlen. Die Bundesregierung prüft, wie geholfen werden kann. Der Mieterbund und die Wohnungswirtschaft fordern einen Hilfsfonds.

Deutschland stoppt Flüchtlingsaufnahme

Die Bundesregierung setzt vorerst die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Ausland aus. Das bestätigte das Innenministerium inzwischen mehreren Medien.

Großstadt bittet Bundeswehr um Hilfe wegen Corona-Pandemie

In Brandenburgs Nachbarland Sachsen-Anhalt bittet die Stadt Halle (Saale) die Bundeswehr um Hilfe. Zudem werde eine Hundertschaft der Polizei angefordert, teilte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand am Mittwoch mit.

Bundeskanzlerin Merkel hält Fernsehansprache zu Corona

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Bevölkerung am Abend in einer Fernsehansprache über die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Coronakrise informieren. Die aufgezeichnete Ansprache werde im ZDF nach der heute-Sendung und in der ARD nach der Tagesschau gegen 20.15 Uhr ausgestrahlt, hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen.

10.000 Corona-Fälle in Deutschland

In Deutschland sind inzwischen rund 10.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, die meisten im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Es gibt inzwischen 27 Todesfälle.

Polizei löst Partys von Jugendlichen auf

In mehreren Orten Oberhavels hat die Polizei am Dienstagabend Partys von Jugendlichen aufgelöst. Die Beamten klärten die Feiernden auch über die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus bei solchen Feten auf.

Polen öffnet Grenzübergänge wieder für Pkw

Der Corona-Krisenstab der polnischen Regierung hat am Dienstagabend vier innerstädtische Grenzübergänge an Oder und Neiße, die nur noch für Fußgänger passierbar waren, wieder für den Pkw-Verkehr freigegeben. Es betrifft die Übergänge Küstrin-Kietz/Kostrzyn, Frankfurt (Oder)/Słubice, Guben/Gubin und Görlitz/Zgorzelec. Über die Stadtbrücke nach Słubice können Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen einreisen, in Kostrzyn sind Fahrzeuge bis 7 Tonnen erlaubt.

Erster Corona-Fall in Ostprignitz-Ruppin

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat einen ersten bestätigte Coronafall: Es handelt sich um eine männliche Person Ende 30 aus Neuruppin, die sich bis Ende der letzten Woche in einer Region mit vermehrt auftretenden Covid-19-Fällen aufgehalten hat.

Kein einheitliches Vorgehen der Brandenburgischen Justiz

In der brandenburgischen Justiz macht angesichts der Corona-Epidemie jeder Bereich was er will. Der Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltschaftsrat hat sich deshalb in einem dringlichen Brief an Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) gewandt, für den gesamten Geschäftsbereich eindeutige Handlungsempfehlungen zu erlassen.

ArcelorMittal drosselt Stahlproduktion in Eisenhüttenstadt

Wie der Konzern mitteilte, verhandeln Geschäftsleitung und Betriebsrat über Kurzarbeit. ArcelorMittal reduziert die Flachstahlproduktion an seinen europäischen Standorten. In Deutschland sind die Standorte Eisenhüttenstadt, Bremen und Bottrop von den Produktionskürzungen betroffen. In Bremen wird der Hochofen 3, der erst Anfang Januar wieder in Betrieb ging, erneut stillgelegt. An allen drei Standorten haben Verhandlungen über Kurzarbeit begonnen. "Damit reagieren wir umgehend und vorbeugend auf die Situation. An allen Standorten werden außerdem weitere Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Virus einzuschränken und Auswirkungen auf die Belegschaft zu minimieren", sagt Reiner Blaschek, CEO Flachstahl Deutschland.

Drei Grenzübergänge nach Polen für PKW wieder offen

Innenminister Michael Stübgen (CDU) informierte im Landtag, dass ab Mitternacht drei zusätzliche Grenzübergänge zu Polen für PKW wieder geöffnet wurden, um den Grenzstau von LKW auf der A12 zu entlasten. Diese können jetzt wieder in Frankfurt-Stadtbrücke, Küstrin und Guben/Gubin passieren. Der Minister wies ausdrücklich darauf hin, dass nur PKW und Fußgänger die Übergänge nutzen dürfen.

Kreistag in der Uckermark wurde abgesagt

Der für heute angekündigte Kreistag der Uckermark ist überraschend abgesagt worden. Aufgrund der ersten Corona-Fälle im Landkreis hat Landrätin Karina Dörk die Sitzung verschoben. Denn selbst unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wäre es ein falsches Signal, heißt es aus der Kreisverwaltung. Wann der Kreistag stattfinden wird, steht noch nicht fest.

45 weitere Coronavirus-Fälle in Brandenburg bestätigt

Die Zahlen zu den Corona-Infizierten steigen stündlich. Unmittelbar nachdem Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) von 126 Infizierten im Landtag gesprochen hatte, veröffentliche das Gesundheitsministerium aktuellere Zahlen. Demnach (Stand Mittwoch 10.00 Uhr) waren 159 Brandenburger nachweislich mit dem neuen Virus infiziert. Hochburgen sind die Landkreise Oder-Spree mit 23 Fällen (neun mehr als am Vortag), der Barnim mit 20 (plus 10), Märkisch-Oderland mit 18 (plus 5) und Cottbus mit 17 Erkrankten (keine Veränderung zum Vortag). In der Prignitz ist kein Fall registriert, in der Uckermark einer. Insgesamt hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle von COVID-19 im Vergleich zum Vortag in Brandenburg um 45 erhöhrt.



Schwedt sperrt Grenzübergänge für LKW

Die Stadt Schwedt hat angekündigt, ab heute Abend um 18 Uhr den Grenzübergang nach Polen für Lkw über 7,5 Tonnen zu sperren. Grund ist die Gefährdung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln durch den kilometerlangen Dauerstau von Lkw an der polnischen Grenzkontrolle. Wegen des Staus kommen Lieferfahrzeuge nicht zu den Lebensmitteldiscountern. Die Polizei soll bereits am Pinnower Kreisel alle Lkw, die nicht Schwedt versorgen, wieder zurück schicken und auf den Autobahnübergang Pomellen verweisen.

Werstoffhof in Wriezen wird geschlossen

Der Wertstoffhof in Wriezen ist als Folge der Corona-Krise ab sofort bis auf Weiteres für Privatpersonen geschlossen. Dies gab die ALBA-Group als Betreiber am Mittwochmorgen bekannt. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit dem Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland und auf Anraten des Robert-Koch-Instituts getroffen worden, vermeldet die ALBA-Pressestelle. Wie lange diese Regelung gilt, könne derzeit nicht gesagt werden, man müsse sich dabei an der Entwicklung der kommenden Tage und Wochen orientieren. Die üblichen Abholtermine für Hausmüll, Papier und anderes seien von dieser Entscheidung nicht betroffen, teilt das Unternehmen mit.

Gemeinde Eichwalde schließt Spielplatz

Am Mittwoch kurz vor 11 Uhr hat ein Mitarbeiter der Gemeinde Eichwalde im Brandenburger Landkreis Dahme-Spreewald damit begonnen, einen Spielplatz abzuschließen. Auch das letzte Kind musste gehen. Der Mitarbeiter erklärte allerdings, dass im Moment noch keine offizielle Schließungsverfügung vorliege.

Fußballclub FSV Basdorf bietet Hilfe beim Einkaufen an

Immer mehr Sportvereine in Deutschland wollen in Zeiten der Corona-Krise anderen Menschen helfen. Als einer der ersten im Barnim ist nun der FSV Basdorf aktiv geworden. Das Motto lautet: "Gemeinsam gegen das Coronavirus".

Pensionierte Ärzte und Schwestern sollen reaktiviert werden

Gesundheitsministerin Nonnemacher informierte, dass die Zahl der Infizierten in Brandenburg über Nacht von 114 auf 126 angestiegen ist. Der Flaschenhals sei momentan nicht die technische Ausrüstung wie Beatmungsgeräte, sondern das Personal. Deshalb sollen pensionierte Ärzte und Schwestern reaktiviert werden oder Personen in Ausbildung zum Einsatz kommen.

Kliniken sollen auf nicht notwendige Operationen verzichten

Die Einschränkungen des sozialen Lebens müssen die kommenden zunächst zehn, zwölf Tage beobachtet werden. Darüber informierte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch in einer gemeinsamen Sondersitzung von Sozial- und Innenausschuss im Landtag. Es sei weiterhin von einer stark ansteigenden Zahlen in Brandenburg, auch im ländlichen Raum zu rechnen. In einem Brief an die Kliniken wurden diese aufgerufen, auf alle aufschiebbaren Eingriffe vorerst zu verzichten und alle Ressourcen auf die Behandlung von Corona-Fällen zu konzentrieren. Die Gesundheitsministerin wies darauf hin, dass keine Ausgangsperre herrscht und die Bürger die frische Luft nutzen sollten - allerdings die Abstandsregeln beachten.

Bernauer Teststelle zur Abklärung von Covid-19-Fällen steht

Am Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg ist eine Teststelle für Infektionen mit dem Coronavirus am in Betrieb gegangen. Das Testzelt befindet sich auf dem Krankenhausgelände unweit des Hubschrauberlandeplatzes und ist ausgeschildert.

Händler in Beeskow und Storkow in Sorge

Ladengeschäfte, die nicht zur Grundversorgung notwendig sind, müssen am Mittwoch schließen. Das teilte die Brandenburger Landesregierung am Dienstag den Landkreisen mit. Viele Einzelhändler sind verunsichert.

Kontrollen wegen Corona: Stau an polnischer Grenze wächst weiter an

Am Grenzübergang Ludwigsdorf bei Görlitz ist der Stau aufgrund der polnischen Grenzkontrollen in der Nacht zu Mittwoch weiter gewachsen. Lastwagen und Autos stauen sich auf der A4 inzwischen auf über 52 Kilometer bis kurz vor Bautzen, wie ein Sprecher der Polizei Görlitz am Mittwoch sagte.

Berliner CDU fordert Schließung der Kinderspielplätze

Brandenburg macht es vor und Berlin soll folgen: Die Berliner CDU hat die Schließung der Kinderspielplätze angesichts der Corona-Krise gefordert. Das teilte der Vorsitzende der Berliner CDU, Kai Wegner, am Mittwoch mit. Damit reagierte er auf die Ankündigung der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci, die Spielplätze angesichts der Corona-Pandemie offen zu lassen.

Frankfurt (Oder) eröffnet Corona-Praxis am Karl-Ritter-Platz

Ab dem heutigen Mittwoch bietet die Stadt zunächst werktäglich von 14–18 Uhr eine Spezialsprechstunde Covid-19 an. Die Räume befinden sich am Karl-Ritter-Platz.

Geschäfte müssen schließen - Polizei kündigt Kontrollen in Berlin an

Die Berliner Polizei will die angeordnete Schließung zahlreicher Geschäfte wegen des Coronavirus ab diesem Mittwoch freundlich, aber bestimmt durchsetzen. „Wir werden reingehen und wenn nötig die Schließung anmahnen“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ausgenommen von der Schließung sind vor allem Lebensmittelgeschäfte, Buchhandlungen, Apotheken, Drogeriemärkte, Tankstellen, Banken, Friseure, Zeitungsläden sowie Baumärkte und Fahrradgeschäfte.

Fußball-Spielbetrieb in Brandenburg ruht bis 19. April

Der Landesverband Brandenburg (FLB) setzt im Zuge der Coronavirus-Krise den kompletten Fußball-Spielbetrieb bis zum 19. April aus. Das teilte der FLB auf seiner Internetseite mit. Zuletzt ruhte der Fußball in Brandenburg bereits bis einschließlich diesen Sonntag.

17. März

Erste bestätigte Fälle von Corona im Landkreis Uckermark

Nach Informationen der Robert-Koch-Institutes wurden drei Personen im Landkreis Uckermark positiv auf Covid-19 getestet. Alle Personen befinden sich in Quarantäne.

EU-Staaten beschließen Einreiseverbote aus Nicht-EU-Ländern

In einem gemeinsamen Beschluss haben sich die EU-Staaten darauf geeinigt, dass zur Eindämmung der Coronavirus die Grenzen geschlossen werden.

Lkw-Rückstau legt Schwedt lahm

In Schwedt kam es aufgrund von erhöhten Grenzkontrollen zu langen Staus bis in die Stadt hinein.

Bernau: In der Bahnhofspassage haben nur noch ausgewählte Geschäfte geöffnet

Zur Eindämmung der Corona-Gefahr haben nur noch wenige Geschäfte in der Bernauer Bahnhofspassage ab Mittwoch geöffnet.

383 Menschen sind in Berlin bereits mit dem neuartigen Coronavirus infiziert

Bei 383 Menschen in Berlin ist inzwischen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Das ist ein Anstieg um 51 Fälle im Vergleich zum Vortag. (Stand: Dienstag 16:30 Uhr)

Die Uckermärkischen Bühnen in Schwedt schließen

Zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter vor dem Coronavirus stellen nun auch die Uckermärkischen Bühnen Schwedt ab sofort ihren Vorstellungsbetrieb ein. Diese Maßnahme gelte zunächst bis zum 19. April, teilte das Haus mit. Ein Großteil der abgesagten Veranstaltungen werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Nähere Informationen erfolgen demnächst auf der Webseite. Infos: www.theater-schwedt.de

UEFA verlegt die EM in den Sommer 2021

Nun ist auch die kommende Fußball Europameisterschaft von Corona betroffen. Die UEFA sagt das Turnier für dieses Jahr ab und verlegt es nach 2021.

20 weitere Coronavirus-Fälle in Brandenburg, der erste in der Uckermark

In Brandenburg sind im Vergleich zum Vortag 20 weitere Fälle des Coronavirus bestätigt. Damit gibt es insgesamt 114 Menschen, die in Brandenburg positiv auf COVID-19 getestet wurden, teilt das Gesundheitsministerium am Dienstagnachmittag mit.

Die Uckermark hat jetzt ihren ersten bestätigten Corona-Fall. Dabei handelt es sich um eine Frau aus Schwedt, die von einer Urlaubsreise aus Tirol zurückgekehrt ist. Sie hat sich sofort in häusliche Quarantäne begeben und ist isoliert. Der Test bei ihrem Mann verlief negativ.

Corona kann nicht durch Bargeld übertragen werden

Virologen halten eine Corona-Übertragung durch Bargeld für unwahrscheinlich, weil Corona wie die Influenza per Tröpcheninfektion übertragen werde, also durch Husten und Niesen, im Extremfall auch durch Sprechen, betont der Frankfurter Virologe Gottschalk.

Berliner Clubs wollen nach Schließung DJ-Sets online streamen

Mit Livestreams will die Berliner Clubszene um ihr Überleben in Zeiten des Coronavirus kämpfen. Von diesem Mittwoch an sollen täglich von 19.00 Uhr an DJ-Sets live über das Internet gestreamt werden. „Wir wollen Clubkultur zugänglich machen auch in Zeiten der Quarantäne“, sagte Lutz Leichsenring, Sprecher der Clubcommission am Dienstag in Berlin.

Kleinkind in Potsdam nach Coronavirus gesund aus der Klinik entlassen

Ein zwei Jahre altes Kind, das positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden war, ist nach Angaben des behandelnden Krankenhauses wieder gesund.

Außenminister Maaß startet Rückholaktion für gestrandete Deutsche im Ausland

Mit einer "Lustbrücke" sollen Deutsche im Ausland in die Heimat zurückgeholt werden, wenn sie aufgrund der Corona-Krise nicht zurückreisen können. Die Aktion umfasst zehntausende Deutsche.

In Berlin schließen Geschäfte, U-Bahn-Verkehr wird ausgedünnt

Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl von Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus sollen in Berlin in großem Umfang Geschäfte schließen. Das entschied der Senat bei seiner mehrstündigen Sitzung am Dienstag. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, Banken, Drogerien und Apotheken sollen allerdings offen bleiben, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci nach der Senatssitzung vor Journalisten. Die neuen Regelungen greifen bereits ab Mittwoch. Auch der Nahverkehr wird stark ausgedünnt. U-Bahnen sollen von Montag an tagsüber nur noch im Zehn-Minuten-Takt fahren statt wie bisher alle fünf Minuten.

Schüler aus Oder-Spree müssen ins Home-Office

Ab Mittwoch bis 19. April schließen sämtliche Schulen und Kindertagesstätten in Brandenburg, auch im Landkreis Oder-Spree. Schulbetrieb und Betreuung werden komplett eingestellt. "Nur eine Notbetreuung wird sichergestellt", informierte der Beeskower Bürgermeister Frank Steffen.

Bürgermeister von Slubice fordert Sperrung der Stadtbrücke

Um die polnischen Berufspendler zu schützen, fordert Bürgermeister Mariusz Olejniczak die Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und seiner Nachbarstadt zu schließen.

Brandenburger Kenia-Koalition will Rettungsschirm von halber Milliarde

Die Kenia-Koalition will für Brandenburg einen Rettungsschirm wegen der Coronavirus-Krise ermöglichen. Das kündigten die drei Fraktionen von SPD, CDU und Grünen an. "Dazu planen wir, die Regierung zu ermächtigen, 500 Millionen Euro aufzunehmen zur Bewältigung dieser Krise", sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Mittwoch in Potsdam. Der Landtag wird vorerst möglicherweise nur eingeschränkt tagen.

Berlin soll Corona-Krankenhaus mit Platz für 1.000 Patienten erhalten

Berlin plant ein eigenes Krankhaus für Menschen, welche sich mit Covid-19 infiziert haben. Insgesamt soll es 1.000 Patienten Platz bieten. Als Standort soll das Messegelände dienen. Weiterhin soll die Bundeswehr an dem Projekt beteiligt sein.

Schleusen auf den Wasserstraßen werden geschlossen

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) hat wegen der Corona-Pandemie die von Personal bedienten Schleuse an der Oberen-Havel-Wasserstraße (OHW) und an der Müritz-Wasser-Straße (MHW) geschlossen. Die Regelung soll bis zum 20. April gelten.

Corona-Verdachtsfall an Wittstocker Oberschule

Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin ordnet für den Dienstag vorsorgliche Schutzmaßnahmen zur Verhütung der Ausbreitung von Coronaviren an der Polthier-Oberschule in Wittstock an. Die Schüler, Eltern und Lehrer der Oberschule wurden am Montag, 16. März, informiert. Nach jetzigem Kenntnisstand hatte ein Lehrer der Schule Kontakt zu einer infizierten Person aus dem Landkreis Oberhavel. Es handelt sich damit um einen begründeten Verdachtsfall.

Zukunftstag für Mädchen und Jungen 2020 abgesagt

Der 18. Zukunftstag für Mädchen und Jungen 2020 im Land Brandenburg fällt aus. Darauf macht das Bildungsministerium aufmerksam. Ursprünglich sollte der Tag am 26. März stattfinden

Nach Schließungen von Geschäften und Einrichtungen - noch ist nicht alles dicht

Viele Geschäfte, Einrichtungen und Dienstleister sind von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Allerdings gibt es noch geöffnete Läden und Möglichkeiten. Hier finden Sie eine Auflistung mit allen Informationen zu Schließungen und geöffneten Einrichtungen.

Brandenburger Bildungsministerium aktualisiert täglich seine Website

Das Brandenburger Bildungsministerium will nun auch tagesaktuelle Infos rund um die Verbreitung des Coronavirus auf seiner Website anbieten. Zur Seite des Ministeriums geht es hier.

Corona-Pressekonferenz im Berliner Senat

Erste Einwohnerin aus Frankfurt mit Coronavirus infiziert

Die Stadt Frankfurt (Oder) meldet die erste mit Covid 19 infizierte Einwohnerin. Es handelt sich um eine Mitarbeiterin des Klinikums. In einer Pressemitteilung heißt es: "Heute am Dienstag, 17. März 2020, liegt der erste positive Test für eine Person vor, die ihren Wohnsitz in Frankfurt (Oder) hat. Es handelt sich um eine am Klinikum Frankfurt (Oder) tätige Krankenschwester."

Friedrich Merz positiv auf Corona getestet

Immer mehr Politiker haben mit dem Coronavirus zu kämpfen. Was passiert, wenn Parlamentarier im Bundestag fehlen können Sie hier lesen.

Kreisbehörde in der Uckermark bleibt offen

Bisher gibt es noch keinen gemeldeten Fall einer Corona-Infektion in der Uckermark. Verdachtsfälle sind nach Angaben des Gesundheitsamtes negativ gewesen. Aus diesem Grund sollen die Sprechzeiten der Kreisbehörde vorerst uneingeschränkt bestehen bleiben. Der am Mittwoch geplante Kreistag in Prenzlau findet unter besonderen Vorkehrungen statt.

21 bestätigte Corona-Fälle in Märkisch-Oderland

In Märkisch-Oderland sind bislang 21 bestätigte Fälle von an Corona Erkrankten bekannt. Darüber informierte Kreissprecher Thomas Berendt am Dienstagnachmittag. Bei den Corona-Fällen handele es sich vor allem um Rückkehrer aus den besonders betroffenen Gebieten, erklärte Landrat Gernot Schmidt am Dienstag. Der Kreis versagt den Zugang zu den Senioreneinrichtungen ganz, kündigte Landrat Gernot Schmidt am Dienstag an. Es besteht dann Betretungsverbot.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Staus an den Grenzübergängen zu Polen

Wegen der Kontrollen an den Grenzübergängen zu Polen gibt es auf der A 11 zwischen der Abfahrt Penkun und dem Übergang Pomellen (Richtung Stettin) einen mehrere Kilometer langen Rückstau von Fahrzeugen auf der rechten Fahrbahn. Es ist damit zu rechnen, dass die Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich weiter ansteigen. Man geht davon aus, dass Lastwagen aufgrund der akuten Rückstaus auf der A 12 den Umweg Richtung Norden machen und am Berliner Ring auf die A 11 auffahren.

Die Kontrollen am Grenzübergang Swiecko sorgen am Dienstag bereits für 40 Kilometer langen Rückstau auf der A12.



Resort und Fontane-Therme in Neuruppin geschlossen

Das Resort Mark Brandenburg in Neuruppin schließt ab sofort. Damit reagiert die Hotelleitung auf die Coronakrise. Auch die Fontane-Therme ist betroffen.

Brandenburger Corona-Krisenzentrum arbeitet fast rund um die Uhr

Um stets ein aktuelles Lagebild zu haben, hat die Brandenburger Landesregierung ein Corona-Krisenzentrum eingerichtet. Das Koordinationszentrum Krisenmanagement (KKM) auf dem Gelände des Innenministeriums in der Potsdamer Innenstadt wurde bereits in den vergangenen Jahren bei besonderen Waldbrand-Lagen genutzt. Nun arbeitet dort ein Stab von 20 bis 30 Experten im Mehrschichtsystem.

Arbeitsagentur Eberswalde: Arbeitslosmeldungen per Telefon

Arbeitslosmeldungen können ab sofort telefonisch erfolgen. Das hat die Arbeitsagentur Eberswalde aufgrund der Corona-Lage entschieden. Die Auszahlung von Geldleistungen für Menschen, die zurzeit arbeitslos werden, habe oberste Priorität.

Sonderzug ab Frankfurt für gestrandete Litauer

Ein Sonderzug verließ um 10.10 Uhr den Bahnhof Frankfurt (Oder) ins litauische Kaunas. Drin saßen rund hundert Litauer, die an der Grenze zu Polen gestrandet waren, wie ein Angehöriger des litauischen Konsulats auf dem Bahnsteig mitteilte.

Ikea schließt alle Märkte in Deutschland

Der Möbelhändler Ikea schließt ab Dienstag alle 53 Einrichtungshäuser in Deutschland. Man wolle damit die Ausbreitung des Coronavirus hemmen und die Mitarbeiter schützen, erklärte das Unternehmen in Hofheim bei Frankfurt. Man komme der Verantwortung als großer Einzelhändler nach, erklärte Deutschland-Geschäftsführer Dennis Balslev laut einer Mitteilung. Die Maßnahme gilt bis auf Weiteres. Der Online-Shop soll ebenso wie das Kunden-Servicecenter weiter geführt werden. Ikea ist Deutschlands größter Möbelhändler.

Corona-Fall am Gauß-Gymnasium Frankfurt (Oder)

Ein Schüler des Gauß-Gymnasiums in Frankfurt (Oder) ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der Oberbürgermeister. Es handelt sich demnach um einen Jungen aus der 12. Klasse, dessen Vater vor ein paar Tagen aus einem Skigebiet zurückgekehrt sei.

Die Corona-Pandemie setzt Brandenburgs Bauern unter Druck

Vor allen die Tierhalter fürchten Probleme, sollten Mitarbeiter erkranken oder ganze Teile der Belegschaft in Quarantäne müssen, erklärt Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes.

Brandenburgischer Strafvollzug passt Arbeit den Bedingungen der Pandemie an

So soll nach Informationen von MOZ der Haftantritt bei Ersatzfreiheitsstrafen bis auf weiteres ausgesetzt werden. Personen, die ihre Strafe antreten müssen, werden zentral in der JVA Brandenburg an der Havel aufgenommen und vierzehn Tage auf Krankheitssymptome beobachtet. Auch die Besuche von Gefangenen werden drastisch eingeschränkt. Sollten Verdachtsfälle im Vollzug auftreten, gibt es dazu gesonderte Hafträume, in denen eine Isolierung stattfinden kann. Für solche Fälle gibt es auch Schutzkleidung für das Personal.

Berliner Polizei trotz Coronavirus handlungsfähig

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sieht die Handlungsfähigkeit der Polizei in der Hauptstadt durch die Ausbreitung des Coronavirus nicht eingeschränkt. Der SPD-Politiker sagte am Dienstag im Inforadio des Rbb, die Polizei sei handlungsfähig, auch wenn derzeit etwa 300 Beamte in Quarantäne seien.

Reisebüros fürchen um ihre Existenz

Aufgrund des Coronavirus fürchten Reiseunternehmen um ihre Existenz. Für die ganze Branche ist es ein Desaster. Auch in den Oberhaveler Reisebüros ist die Sorge groß.

Viele Slubicer wollen Grenzschließung ohne Ausnahmen

Die Angst vor einer Ansteckung ist angesichts der um ein Vielfaches höheren offiziellen Zahl der Infizierten in Deutschland bei Polen ziemlich ausgeprägt. Die Ausnahmeregelung, die die polnische Regierung für Berufspendler aus der Grenzregion genehmigt hat, stieß daher auf harsche Kritik auch in lokalen Online-Diskussionsforen.

Handel rät von Hamsterkäufen ab

Der Handel rät von Panikkäufen ab. Die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln ist gesichert, trotzdem erwägt die Bundesregierung ungewöhnliche Schritte.

Gewerkschaft kritisiert Anwesenheitspflicht für Lehrer und Erzieher

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert die Anwesenheitspflicht für Lehrer und Erzieher in Schulen und Kindergärten. Laut Brandenburger Landesvorsitzendem Günther Fuchs sollten nur diejenigen Pädagogen zum Dienst erscheinen müssen, die für den ab Mittwoch geplanten Notdienst erforderlich sind. Die anderen sollten in Homeoffice gehen und sich von dort aus die Schüler über die sozialen Medien bei ihren Aufgaben unterstützen. Fuchs fordert zudem Rücksichtnahme für ältere oder gefährdete Lehrer und Erzieher.

Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus

Die Bundesregierung hat eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Das sagte Außenminister Heiko Maas am Dienstag in Berlin. Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten.

Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine Rückholaktion für tausende Deutsche gestartet, die wegen Reisebeschränkungen in der Corona-Krise im Ausland festsitzen. Er kündigte am Dienstag in Berlin an, bis zu 50 Millionen Euro dafür zur Verfügung zu stellen.

Volkswagen setzt Produktion wegen Coronavirus aus

Der VW-Konzen will die Produktion in zahlreichen Werken wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten solle am Freitag (20. März) die letzte Schicht laufen, hieß es.

Barnimer Vereine planen Partnerbörse für Helfer und Bedürftige

Im Niederbarnim können sich Hilfesuchende und Freiwillige an die Lobetaler Ehrenamtsagenturen in Bernau und Ahrensfelde wenden. "Uns ist es gelungen, eine gute Erreichbarkeit einzurichten, und es haben sich einige Ehrenamtliche für den Telefon-und E-Maildienst gemeldet" informiert jetzt Lutz Reimann, Leiter der beiden Agenturen.

16. März



Müller zur Coronavirus-Krise: „Die Stadt wird anders sein“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Menschen in der Hauptstadt zum Zusammenhalt in Zeiten der Krise angesichts des Coronavirus aufgerufen. In einer Fernsehansprache sagte er am Montagabend im Rbb: „Die Stadt wird anders sein, aber es bleibt unser Berlin.“ Die Menschen in Berlin hätten schon viele schwere Zeiten überstanden.

Einschränkungen bei Sperrmüll und Straßenreinigungen in Berlin

Bei der Sperrmüllabholung kommt es in Berlin zu Einschränkungen. Neue Aufträge würden derzeit nicht angenommen, teilte die Berliner Stadtreinigung BSR am Montag mit.

Eine halbe Stunde mit den Nextbike-Leihrädern kostenlos fahren

Wegen des Coronavirus können Berliner kürzere Strecken in der Stadt von Dienstag an kostenlos mit Rädern aus dem öffentlichen Verleihsystem zurücklegen. Die ersten 30 Minuten der Nextbike-Ausleihe seien bis 19. April kostenfrei, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Montag mit.

Tagung der Stadt Beeskow beschließt viele Ausfälle und sucht nach mehr Personal für das Gesndheitsamt

Nach einer Tagung unter der Leitung von Bürgermeister Frank Steffen schließt die Stadt Beeskow alle städtischen Einrichtungen bis zum 19. April. Zeitgleich wird die Suche nach medizinischem Fachpersonal verstärkt.

Anstehen an der polnischen Grenze

Auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) verzögert sich der Feierabend für viele Menschen aufgrund der Grenzkontrollen.

Zahl der infizierten Menschen in Märkisch-Oderland auf 13 gestiegen

In Märkisch-Oderland sind bislang 13 bestätigte Fälle von an Corona Erkrankte bekannt. Darüber informierte Rainer Schinkel, Beigeordneter des Landrates, am Montag im Finanzausschuss des Kreistages. Ein Patient wird stationär behandelt.

Coronavirus verhindert Nazi-Demo in Henningsdorf

Nazis werden am kommenden Sonnabend nicht durch Hennigsdorf marschieren. Auf Nachfrage teilte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, am Montag mit, dass der Anmelder die für die Zeit ab 13 Uhr angekündigte Versammlung zum sogenannten "Tag des politischen Gefangenen" wegen des Coronavirus abgesagt habe.

Die virtuelle Schule wird Realität

Auf völlig neue Unterrichtsformate müssen sich Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte des Marie-Curie-Gymnasiums in Hohen Neuendorf einstellen. Ab Mittwoch wird zunächst nur noch virtuell unterrichtet. Der komplette Unterricht mit allen Lehrern findet dann also statt – nur eben in verschiedenen "Klassenzimmern im Internet".

Kein Unterricht mehr an Mühlenbecker Grundschule - Rathaus geschlossen

Nach dem ersten Corona-Fall in Mühlenbeck ist an der Käthe-Kollwitz-Schule bereits am Montag der Unterricht ausgefallen. Der Schulleiter steht nach eigenen Angaben unter Quarantäne. Bürgermeister Filippo Smaldino sprach am Mittag ein Zutrittsverbot für das Rathaus der Gemeinde Mühlenbecker Land aus.

Firma in Oranienburg sagt neuartigem Coronaviurs den Kampf an

Der japanische Pharmakonzert "Takeda" forscht an Medikamenten gegen das Coronavirus und will Therapien für die Behandlung von Patienten entwickeln. Ein Werk sitzt in Oranienburg.

Brandenburg schränkt öffentliches Leben weiter ein

Das öffentliche Leben in Brandenburg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus weiter drastisch eingeschränkt. Der Betrieb von Gaststätten werde auf die Öffnung zwischen 6.00 und 18.00 Uhr begrenzt, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag in Potsdam nach einer Sondersitzung des Kabinetts. Ausdrücklich nicht geschlossen werden sollten der Lebensmitteleinzelhandel, Wochenmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Tankstellen, Drogerien, Sparkassen und der Großhandel.

Aktuelle Zahl der Corona-Infizierten in Brandenburg auf 94 gestiegen

In Brandenburg gab es am Montag zehn weitere Corona-Infizierte. Laut Statistik des Gesundheitsministeriums erhöhte sich damit die Zahl der laborbestätigten Fälle auf landesweit 94 (Stand 16 Uhr). Es wurden demnach vier Neuerkrankte in Oder-Spree, drei in Dahme-Spreewald und je einer im Barnim, in Brandenburg an der Havel und in Potsdam-Mittelmark registriert. In der Prignitz, der Uckermark, Ostprignitz-Ruppin und Frankfurt (Oder) wurden noch keine Infizierung mit dem Corona-Virus nachgewiesen.

Potsdam schränkt öffentliches Leben ähnlich wie Berlin ein

Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam fährt das öffentliche Leben zur Vorsorge vor dem Coronavirus drastisch herunter. Öffentliche und private Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern würden verboten, kündigte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Montag an.

Helios-Klinikum in Bad Saarow verbietet weitgehend Besuche

Das Helios-Klinikum in Bad Saarow erlaubt Besuche nur noch in Sonderfällen: Patienten unter 16 Jahren und Schwerstkranke dürfen einmal am Tag für eine Stunde von einer Person besucht werden – alle anderen gar nicht mehr.

Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) in Quarantäne

Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) befindet sich aktuell in häuslicher Isolation, weil er in Tirol im Urlaub war. Laut Staatskanzlei zeigt Beermann jedoch keine Symptome einer Infektion und arbeitet von zu Hause aus.

Stau durch Corona-Grenzkontrollen - Auffahrt Frankfurt-Mitte gesperrt

Die Grenzkontrollen am Grenzübergang Swiecko wegen der Corona-Pandemie sorgen für kilometerlangen Rückstau auf der A12. Um 13.10 Uhr sperrte nach Auskunft der Polizei die Autobahnmeisterei die Auffahrt Frankfurt (Oder)-Mitte in Richtung Polen, um drohenden Rückstau in die Stadt hinein zu vermeiden.

In Berlin sollen jetzt auch Tagespflegestellen schließen

In Berlin sollen nach den Kitas auch die Kindertagespflegestellen schließen. Das kündigte die Senatorin für Bildung und Familie, Sandra Scheeres (SPD), am Montag an. Angesichts der Corona-Pandemie wolle der Senat die Maßnahme bei seiner Sitzung am Dienstag beschließen.

Gerichte in Brandenburg wollen Verhandlungen absagen

Die märkische Justiz reagiert teilweise auf die steigende Zahl von Infektionen. So hat der Direktor des Cottbuser Amtsgerichtes Richterinnen und Richtern empfohlen, die Durchführung von Verhandlungen, Sitzungen und Anhörungsterminen „weitestgehend zu vermeiden, also auf das unerlässliche Maß zu beschränken“.



Beeskow sagt Feste ab und schließt Einrichtungen

In Beeskow bleiben alle städtischen Einrichtungen bis einschließlich 19. April für den Besucherverkehr geschlossen. Beliebte Großveranstaltungen müssen ausfallen: Hollefest, Walpurgisnacht, Maifest, Frühlingsmarkt mit Beeskow radelt an, Stadtfest und Altstadtlauf. Die Fahrten des Bäderbusses sind abgesagt. Ebenso entfällt der Ehrenamtstag „Beeskow packt an“.



Hotline des Landkreises Oder-Spree läuft heiß

Beim Gesundheitsamt des Landkreises Oder-Spree fand am Montagmorgen eine Strategiesitzung statt, um die internen Arbeitsprozesse zu verbessern. „Die Hotline kocht über“, so Saldaña-Handreck. Pro Stunde nehme jeder der rund ein Dutzend Hotline-Mitarbeiter 20 bis 25 Anrufe entgegen. Mit der gegenwärtigen personellen Ausstattung sei es aber oft schwierig, auf jede Anfrage eine adäquate, umfassende Auskunft zu geben. Zwei Ärzte kümmerten sich aktuell im Gesundheitsamt ausschließlich um COVID-19. Für die Hotline würden immer mehr Mitarbeiter zusätzlich geschult. „Aber das kostet Zeit und Personal“, sorgt sich der Amtsleiter. Die Gesundheitsämter seien gerade jetzt sehr wichtig. Saldaña-Handreck appelliert: „Wir brauchen mehr Fachpersonal, mehr Ärzte.“ Info-Hotline zum Coronavirus: 03366 352002

Pressekonferenz zur Corona-Lage in Oberhavel

21 Strafverfahren wegen geöffneter Kneipen in Berlin

Wegen Verstößen gegen die angeordnete Schließung von Kneipen und anderen Freizeiteinrichtungen in der Corona-Krise hat die Berliner Polizei bereits 21 Strafverfahren eingeleitet. Wenn vorsätzlich gehandelt wird, kann das im Extremfall mit zwei bis fünf Jahren Gefängnisstrafe bestraft werden, erklärte Innensenator Andreas Geisel.

Desinfektionsmittel aus Berliner Polizeirevier verschwunden

Mindestens zwei Kartons Handdesinfektionsmittel, 24 Ein-Liter-Flaschen, sind aus einem Polizeirevier in Berlin-Friedrichshain verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Diebstahl. Seit Beginn der Berichterstattung über das neue Coronavirus gab es auch immer wieder Berichte, wonach aus Berliner Kliniken Desinfektionsmittel und Schutzmasken geklaut worden sind. Die Präsidentin der Berliner Apothekenkammer betonte, dass Haushalte mit gesunden Menschen im Moment keine größeren Mengen Händedesinfektionsmittel brauchen.

Linke sagt Landesparteitag in Berlin ab

Die Linke in Berlin sagt ihren Landesparteitag ab. Er war für den 16. Mai geplant und soll voraussichtlich auf den 22. August verschoben werden. Außerdem sind alle öffentlichen Parteiveranstaltungen abgesagt worden. Auch bei der Berliner SPD scheint der Termin für den Landesparteitag, der ebenfalls für den 16. Mai geplant ist, zunehmend unrealistisch. Bereits am Donnerstag haben die Berliner Grünen ihren ursprünglich für den 28. März geplanten Parteitag abgesagt. Die Berliner FDP will nach Angaben eines Sprechers voraussichtliche kommende Woche entscheiden, ob der Parteitag wie vorgesehen am 24./25. April stattfinden soll.



Für Regionalzüge in Berlin und Brandenburg wird ein Notfallplan vorbereitet

Für die Regionalzüge in Berlin und Brandenburg wird ein Notfahrplan vorbereitet. Das teilten die Länder und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Montag mit. Wann er in Kraft gesetzt wird, ist aber noch offen. Der Verkehr laufe bis auf Weiteres wie geplant, hieß es. Nur von und nach Polen fahren keine Züge mehr. „Sollte es zu weiteren Einschränkungen kommen, werden wir zeitnah darüber informieren“, sicherte der Verbund zu. Fahrgäste sollten vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen erkundigen.

Potsdam plant drastische Einschränkungen ähnlich wie Berlin

Die Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam will das öffentliche Leben wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus drastisch einschränken."Wir erwägen eine Regelung adäquat zu Berlin", sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Montag. Geplant sei eine Schließung von Kneipen, Fitnessstudios und Innen-Spielplätzen, auch Veranstaltungen seien betroffen. Um 16.00 Uhr will Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) dazu nähere Details veröffentlichen.

Zwei weitere Coronavirus-Infizierte am Klinikum Frankfurt

Am Klinikum Frankfurt (Oder) sind zwei weitere Mitarbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um Mitarbeiter, die aus benachbarten Landkreisen nach Frankfurt zur Arbeit pendeln. Eine Beschäftigte hatte vor kurzem eines der Risikogebiete besucht. Darüber informierte Stadtsprecher Uwe Meier am frühen Montagnachmittag. Die Zahl der infizierten Beschäftigten am Klinikum steigt damit auf 4.

Schwimmhalle und Sauna im Eberswalder baff geschlossen

Ab Mittwoch sind die Schwimmhalle und die Sauna im Freizeitbad baff geschlossen. Dies teilte jetzt offiziell der Betreiber mit. Von der Sperrung sei ebenso die Sporthalle im Zentrum Westend betroffen, so die Technischen Werke Eberswalde. Die Maßnahme gelte bis auf Widerruf. In der Begründung verweist der Träger darauf, dass am Mittwoch auch der reguläre Kita- und Schulbetrieb im Land eingestellt wird und dass der Landkreis Barnim weitere Einschränkungen angekündigt hat.

Erstes Corona-Todesopfer in Hamburg

Erstmals ist in Hamburg ein Todesfall infolge einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden. Es handele sich um einen Bewohner einer Seniorenresidenz, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Montag. Der Mann sei bereits am Freitag gestorben, man habe nun bei Untersuchungen posthum das Virus festgestellt. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Notfallbetreuung für Kinder in Berlin und Brandenburg

Ab Dienstag werden in Berlin, ab Mittwoch auch in Brandenburg die Kitas und Horte geschlossen. Für Berliner Eltern, die das Angebot einer Notbetreuung ihrer Kinder in Anspruch nehmen wollen, hat die Senatsverwaltung für Bildung und Familie ein entsprechendes Formular online gestellt. Auch in Brandenburg ist eine Notbetreuung für Kinder von Eltern geplant, die in Berufen wie Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Wasserversorgung, Pflege oder Lebensmitteleinzelhandel arbeiten.

Ruppiner Kliniken in Neuruppin richten Corona-DriveIn ein

Die Ruppiner Kliniken in Neuruppin richten offenbar gerade für Schnelltests einen Corona-DriveIn ein.

Märkisch-Oderland stellt Formular für Notfallbetreuung bereit

Der Landkreis Märkisch-Oderland hat auf seiner Internetseite das Formular für die Notfallbetreuung von Kita-Kindern und Grundschülern veröffentlicht. Damit können Erziehungsberechtigte angeben, ob sie zu dem unabkömmlichen Personenkreis gehören. Dies muss vom Arbeitgeber jeweils bestätigt werden. Um 16 Uhr informiert der Landrat heute die hauptamtlichen Bürgermeister und Amtsdirektoren über die Allgemeinverfügung über das Kita-Verbot.Allerdings legt der Landrat keine Notfallkitas fest, in denen die Kinder betreut werden, deren Eltern beruflich unabkömmlich sind, so Kreissprecher Thomas Berendt. In Vorberatungen haben sich in einigen Gemeinden bereits mögliche Schwerpunktkitas kristallisiert. In Seelow wären das die DRK- und die AWO-Kita sowie der Hort. In Letschin die Kita an der Parkstraße und im Amt Lebus die Kitas in Lebus und Alt Zeschdorf. Festlegungen wurden aber noch nicht getroffen. In Golzow läuft die Vorberatung gerade.

Bildungsstätten der Handwerkskammer Cottbus ab Mittwoch geschlossen

An den Aus- und Weiterbildungsstandorten der Handwerkskammer Cottbus in Gallinchen und Großräschen wird ab Mittwoch, 18. März, bis vorerst 19. April der Lehrgangsbetrieb eingestellt. Das teilt die Handwerkskammer mit. Auch Workshops und Seminare in Cottbus fallen aus.

Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg bleibt vorerst unverändert

Der Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg läuft bis auf Weiteres wie geplant. Das teilte der Verkehrsverbund VBB am Montag mit. „Die Bahnverkehre nach Polen sind dagegen eingestellt“, hieß es weiter.

Drei Coronavirus-Fälle in Brandenburgs Hauptstadt Potsdam

In Potsdam gibt es am Montagmittag drei bestätigte Coronavirus-Infektionen. Das berichtet maz-online [maz-online.de] Am Samstag hatte sich der erste Corona-Verdacht Potsdam bestätigt.

Hunderte Polizisten in Berlin wegen Coronavirus in Quarantäne

Die Zahl der Corona-Infizierten und Betroffenen bei der Berliner Polizei und Feuerwehr ist weiter gestiegen. Bei der Polizei gebe es inzwischen 7 infizierte Beamte und weitere 95 seien in Quarantäne, sagte Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Zudem seien 202 Polizisten auf Anordnung des Amtsarztes vorsorglich in Quarantäne, außerdem gebe es 3 Rückkehrer aus Risikogebieten. Insgesamt betroffen seien also 307 Polizisten und Polizeiangestellte.

Gesundheitssystem in Berlin stabil - 283 Corona-Fälle in der Hauptstadt

Zwei Wochen nach dem ersten registrierten Corona-Fall in Berlin ist das Gesundheitssystem von einer Überlastung noch sehr weit entfernt. Derzeit lägen 16 erkrankte Menschen in Krankenhäusern, 2 davon auf Intensivstationen, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. In Berlin gebe es etwa 2000 Betten in den Intensivstationen der Krankenhäuser. Insgesamt seien 283 bestätigte Coronafälle in Berlin bekannt.

Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt für Besucher gesperrt

Patienten des Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt dürfen ab Dienstag keinen Besuch mehr empfangen. Das Asklepios Klinikum hat zum Schutz seiner Patienten und Mitarbeiter vor der Corona-Pandemie die Klinik für Besucher gesperrt. Nur noch in Härtefällen will die Klinikleitung Ausnahmen zulassen. Die Klinikleitung betonte, dass es sich um eine reine Vorsorgemaßnahme handele, nach wie vor gebe es keinen bestätigten Corona-Fall.

Bad Freienwalde hat ersten bestätigten Corona-Fall

Die Stadt Bad Freienwalde hat ihren ersten bestätigten Corona-Fall. Wie Thomas Berend, Pressesprecher des Landkreises Märkisch-Oderland, am Montag bestätigte, sei ein Patient in einer Arztpraxis positiv auf das Virus getestet worden. Obwohl sich das Personal nicht infiziert habe, sei die Praxis vorsorglich für die Zeit der Quarantäne geschlossen worden. Es sei der ersten bestätigte Fall im Nordosten des Landkreises. Bislang gebe es 13 Infizierte, vorwiegend im Berliner Raum.

Klimaaktivisten sagen Blockaden in Berlin ab

Die Klimaaktivisten von der Bewegung Extinction Rebellion haben ihre Blockaden in Berlin wegen der Corona-Krise abgesagt. „Da Massenevents ein Gesundheitsrisiko darstellen, werden wir unsere geplante Rebellionswelle in Berlin verschieben“, sagte eine Sprecherin laut einer Mitteilung am Montag.

Zwei neue Coronavirus-Fälle in Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald sind die ersten fünf betroffenen Quarantäne-Fälle erfolgreich beendet worden. Allerdings wurden auch zwei neue Coronavirus-Fälle aus Zeuthen und Königs Wusterhausen bestätigt.

Stadtwerke Oranienburg schließen Kundencenter

Die Stadtwerke Oranienburg haben ihr Kundencenter an der Klagenfurter Straße in Oranienburg wegen der Coronakrise bis auf Weiteres geschlossen. Anliegen und Beratungen rund um die Energieversorgung werden vorzugsweise per Telefon, E-Mail und das Kundenportal durchgeführt, teilte der städtische Versorger am Montag mit.

Info-Veranstaltung in Strausberg zu Kulturpark fällt aus

Die für Dienstag, 17. März, geplante Informationsveranstaltung zum Realisierungswettbewerb für den Kulturpark Strausberg findet nicht statt. Das gab Stadtverordnetenvorsitzender Steffen Schuster (UfW/Pro Strausberg) auf Nachfrage der MOZ Strausberg soeben bekannt. In der Bürgerversammlung in der Mensa der Hegermühlen-Grundschule sollten Mitarbeiter der Stadtplanung über die Aufgabenstellung des Wettbewerbs informieren und Fragen beantworten. Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu bremsen, hat Schuster jetzt die Reißleine gezogen.

Studentenwerk Frankfurt schließt Mensen und Cafeterien

Ab sofort bleiben alle Mensen und Cafeterien des Studentenwerks Frankfurt (Oder) geschlossen. Das betrifft also die Hochschulen in Eberswalde, Cottbus, Senftenberg und Frankfurt. Wie ein Sprecher am Montag mitteilte, gelten diese Maßnahmen zunächst bis zum 20. April. Die Studentenhäuser in Frankfurt und Cottbus bleiben für den Publikumsverkehr geschlossen. Kontakte sind ausschließlich über Telefon oder per E-Mail möglich. Die Mensen und Cafeterien in Potsdam, Wildau und Brandenburg/Havel sind hingegen bislang noch geöffnet, wie es auf der Internetseite des Studentenwerks Potsdam heißt. Eine Sprecherin sagte am Montag, dass derzeit darüber beraten werde, wie es weitergehe.

Das Robert-Koch-Institut äußert sich zur Corona-Lage in Deutschland

Arbeitgeber und IG Metall verschieben Tarifverhandlungen

Die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie und die IG Metall haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die für heute geplante Tarifverhandlung in Berlin und Brandenburg zu verschieben. Das geht aus einer Mitteilung hervor. "In den Betrieben sind Geschäftsführungen und Betriebsräte damit beschäftigt, die Corona-Krise zu meistern. Das öffentliche Leben in Berlin ist aufgrund der Corona-Krise fast zum Erliegen gekommen", heißt es. „Die Gesundheit steht für uns an erster Stelle“, wird darin Stefan Moschko, Verhandlungsführer des Verbands der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg (VME), zitiert. Die Verhandlungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Im Havelland ist das Formular für Notbetreuung der Kinder verfügbar

Den Bedarf für eine Notfallbetreuung können havelländische Eltern anzeigen, indem sie ein entsprechendes Formular ausfüllen. Dieses listet alle Berufsgruppen auf, welche die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen können. Das Formular und die dazugehörige Bestätigung vom Arbeitgeber sind wie die Allgemeinverfügungen selbst auf www.havelland.de/coronavirus veröffentlicht. Zudem werden sie zeitnah in Schulen und Kitas des Havellandes bereitgehalten. In den jeweiligen Einrichtungen können die ausgefüllten Formulare auch wieder abgegeben werden.

Gewerkschaft fordert mehr Schutz für Verkäuferinnen

Angesichts der auch in Brandenburg stark steigenden Zahl von Corona-Infektionen fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund mehr Schutz für Verkäuferinnen und Verkäufer insbesondere in Shoppingcentern. „In vielen Berufsgruppen werden für die Beschäftigten Schutzmaßnahmen ergriffen und umgesetzt. Das ist wichtig und auch richtig so“, betont Danny Albrecht, DGB-Vorsitzender im Kreis Dahme-Spreewald, in einer Erklärung auf Facebook.

Berlins Schulen schließen - ein Teil der Prüfungen verschiebt sich

Wegen der Schulschließungen in Berlin verschieben sich einige Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss. Das sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Montag im rbb-Inforadio. Die für den 21. April geplanten Prüfungen in Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache würden um zweieinhalb Wochen verschoben.

Nachtflugverbot am Flughafen Berlin-Tegel aufgehoben

Das Nachtflugverbot für internationale Flüge am Airport Tegel ist wegen der Corona-Krise vorübergehend aufgehoben. Damit will das Land Berlin sicherstellen, dass Urlauber schnell in ihre Heimat zurückkehren können, wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mitteilte. Die Aufhebung gelte ab sofort und vorerst bis einschließlich 22. März (Betriebsschluss).

15. März

Erster Corona-Fall in Brandenburg an der Havel



Die Stadt Brandenburg an der Havel hat jetzt auch den ersten bestätigten Corona-Fall. Laut Stadtsprecher Jan Penkawa handelt es sich um einen Mann, der am Samstag aus Tirol zurückkehrte. Ein Corona-Test verlief positiv.

Neun bestätigte Corona-Fälle im Barnim

Der Coronavirus breitet sich auch im Barnim weiter aus. Derzeit gebe es neun bestätigte Fälle einer Infektion, teilte der Landkreis am Sonntagnachmittag mit. Am Wochenende ist im Landkreis ein Verbot für Veranstaltungen von mehr als 1000 Personen in Kraft getreten. Diese Maßnahme werde im Lauf der Woche noch einmal ausgeweitet und die Zahl der Teilnehmer deutlich nach unten korrigiert, kündigte der Landkreis an. Eine entsprechende Allgemeinverfügung befinde sich bereits in Vorbereitung.

Arzt vom Forßmann-Krankenhaus Eberswalde infiziert

Ein Arzt des Werner-Forßmann-Krankenhauses in Eberswalde (Landkreis Barnim) hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Darüber hat der Landkreis Barnim am Sonntagnachmittag informiert. Mitarbeiter und Patienten, mit denen der Mediziner in den vergangenen Tagen in Kontakt war, würden derzeit ebenfalls auf das Virus getestet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lufthansa holt bis zu 4000 Urlauber zurück nach Deutschland

Mit 15 Sonderflügen will die Lufthansa bis Mittwoch etwa 3000 bis 4000 Urlauber aus der Karibik und von den Kanaren zurück nach Deutschland bringen. Das teilte ein Lufthansa-Sprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit. Es handele sich um Menschen, die wegen der Reisebeschränkungen als Folge der Coronavirus-Krise sonst nicht hätten zurückkehren können - Feriengäste von den Inseln und Kreuzfahrtpassagiere.

Keine Gottesdienste mehr in Frankfurt (Oder)

Die Kirchen in Frankfurt (Oder) schließen ihre Tore. Es gibt vorerst keine Gottesdienste mehr.

Deutschland schließt Montag seine Grenzen

Nun schließt angeblich auch Deutschland seine Grenzen - ab Montag, 8 Uhr. Das hat dpa aus Regierungskreisen erfahren. Zuerst hatte bild.de berichtet. Demnach soll Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Schließung in einer Telefonkonferenz mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) sowie weiteren Politikern vereinbart haben. Der freie Warenverkehr soll weiter gesichert bleiben. Auch Pendler dürfen weiter die Grenzen passieren, so bild.de.

Brandenburger Kindern ist Schulbesuch Montag und Dienstag freigestellt

Brandenburger Eltern von Schulkindern bleibt es überlassen, ob sie ihre Kinder am Montag und Dienstag in die Schule schicken. Es findet zwar noch regulärer Unterricht statt. Aber: Falls Eltern ihre Kinder an diesen beiden Tagen vorsorglich nicht in die Schule schicken möchten, wird darum gebeten, die Schule zu informieren. Die Kinder gelten auch als entschuldigt, wenn für die Kinder keine schriftliche Entschuldigung vorliegt, teilte das Bildungsministerium am Sonntagmittag mit. Ab Mittwoch,18. März 2020, findet kein Unterricht mehr an öffentlichen und Schulen in freier Trägerschaft statt. Für eine Notbetreuung der Kinder ab Mittwoch soll es dann ein Formular geben.

Deutsche Bahn schränkt Regionalverkehr ein

Die Deutsche Bahn wird in den kommenden Tagen ihren Regionalverkehr deutlich einschränken. Damit reagiert das Unternehmen auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronavirus-Krise, wie eine Sprecherin am Sonntag sagte. Die Zahl der Züge werde schrittweise an die sinkende Nachfrage angepasst. Ein „Notfahrplan“ sei das nicht. Außerdem kontrollieren Zugbegleiter in den Regionalzügen bis auf weiteres keine Fahrkarten mehr, zum Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitern. Die Schaffner fahren aber weiterhin mit. Was genau das für den Zugverkehr in Berlin und Brandenburg bedeutet, ist bislang nicht bekannt. Laut Fahrplanabfrage fahren beispielsweise die Züge des RE 1 zwischen Erkner und Frankfurt (Oder) am Montagmorgen noch wie gehabt im 30-Minuten-Takt (Stand: Sonntag, 14.30 Uhr)

Zehn Corona-Todesfälle in Deutschland

Bis Sonntagmittag starben in Deutschland zehn Menschen an der Krankheit. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagabend, in Deutschland gebe es 3795 Covid-19-Fälle - 733 mehr als am Vortag.

Deutsche Rentenversicherung schließt Auskunftsstelle Frankfurt

Die Auskunfts- und Beratungsstelle in Frankfurt (Oder) der Deutschen Rentenversicherung bleibt ab 16. März bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Für Fragen rund um die Themen Rente, Altersvorsorge, Prävention und Rehabilitation steht weiterhin das kostenlose Servicetelefon unter 0800 1000 480 15 zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung.

Eberswalder Kino Movie Magic stellt Spielbetrieb ein

Das Eberswalder Kino Movie Magic hat den Spielbetrieb eingestellt. Das Lichtspielhaus hatte bereits am Freitagabend nach den 20 Uhr-Vorstellungen seine Pforten geschlossen. „Leider können wir Ihnen keinen Termin nennen, wann wir wieder öffnen“, heißt es auf den gelben Infozetteln vor Ort. Gäste, die bereits im Vorverkauf bereits Karten erworben haben, werden gebeten, sich ausschließlich über die E-Mail-Adresse info@moviemagic-eberswalde.de zu melden, um die Erstattung abzuwickeln.

Gottesdienste in Eberswalde fallen aus

Die evangelische Stadtkirchengemeinde Eberswalde setzt ihre Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen bis einschließlich 5. April aus. Darüber informiert Pfarrer Hanns-Peter Giering. Eine Entscheidung zu den Gottesdiensten in der Kar- und Osterwoche werde noch getroffen und rechtzeitig bekanntgegeben, so Giering. Darüber hinaus werde auch die Andacht zum Beginn der Brandsanierung in der Maria-Magdalenen-Kirche verschoben. Ein neuer Termin werde ebenfalls noch bekanntgegeben. Ursprünglich war die Andacht für den 2. April geplant.

Virtuelle Stadion-Bratwurst bei Union Berlin

Ein Wochenende ganz ohne Fußball sollte es beim 1. FC Union Berlin dann doch nicht geben. In der Coronavirus-Krise ist der Bundesligist kreativ geworden und hat mit dem Verkauf von virtuellem Bier und Stadion-Bratwurst wohl noch das Beste aus der derzeit so angespannten Situation gemacht. Eigentlich hätten die Köpenicker am Samstagabend erstmals den FC Bayern zu einem Pflichtspiel im Stadion An der Alten Försterei empfangen, doch nach der Absage des kompletten Spieltags wurde daraus nichts. Der Club versuchte, den Schaden mit einer besonderen Fan-Aktion möglichst gering zu halten.

Potsdam meldet ersten Coronvirus-Infizierten

Die Stadt Potsdam meldete ihren ersten bestätigten Corona-Infizierten. Der 64-Jährige sei klinisch unauffällig und in häuslicher Isolation. Das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum entließ einen von zwei Corona-Patienten. Ein zweijähriges Kind sei noch in Behandlung, aber auf dem Weg der Genesung. In Brandenburg sind mindestens 61 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert - mit 13 Fällen die meisten in Cottbus.

Stau auf der Autobahn 12 Richtung Polen

Nach der Schließung der Grenzen von Polen für Ausländer wegen der Coronakrise kommt es auf deutscher Seite in Brandenburg zu Staus - aber nicht im großen Umfang. „Es gibt keine großen Stauerscheinungen“, sagte eine Sprecherin der Brandenburger Polizei am Sonntag. Der Stau betreffe allerdings auf der Autobahn 12 in Frankfurt (Oder) alle Fahrspuren Richtung Polen. In Brandenburg ist außerdem noch der Übergang an der Autobahn 15 bei Forst geöffnet, die kleineren Grenzübergänge können nicht passiert werden. Die Grenzkontrollen für Ausländer, die in der Nacht zum Sonntag begannen, sollen vorerst zehn Tage dauern.

Brandenburg verhandelt mit Polen über weitere Ausnahmen von Grenzschließung

Die Landesregierung Brandenburg verhandelt mit Polen, um weitere Ausnahmen von der geplanten Grenzschließung wegen des Coronavirus zu erreichen. "Da sind wir in enger Abstimmung mit unseren polnischen Nachbarn, dass sich die Ausnahmeregelung nicht nur auf medizinisches und Pflegepersonal bezieht, sondern auf alle im Grenzraum arbeitenden Polen und Deutschen, dass sie entsprechend ein- und ausreisen können", sagte Europaministerin Katrin Lange (SPD) in Potsdam. "Ausnahmen sind zugesagt."

Verbraucherzentrale schließt Beratungsstellen in Brandenburg

Die Verbraucherberatungsstellen bleiben ab Montag, 16. März, bis voraussichtlich 19. April geschlossen. Die Verbraucherzentrale Brandenburg bietet eine E-Mail-Beratung an. Am Sonntag, 15. März, ist Weltverbrauchertag. Hier geht es zum Interview mit Lisa Högden, Pressesprecherin der Verbraucherzentrale.

Zehntausende Eltern müssen wohl Kinderbetreuung organisieren



Zehntausende berufstätige Eltern in Brandenburg sind möglicherweise von der geplanten Schließung von Schulen und Kitas für einen Großteil der Kinder wegen der Corona-Krise betroffen. Bei rund 135.000 Kindern zwischen einem und 16 Jahren gehen beide Elternteile oder das alleinerziehende Elternteil Vollzeit arbeiten, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts von 2018 hervorgeht, die die Linke im Bundestag ausgewertet hat und die der dpa vorliegen. Bei rund 72.000 Kindern und Jugendlichen hingegen arbeitet mindestens ein Erziehungsberechtigter nicht. Die Schulen und Kitas in Brandenburg sollen ab Mittwoch bis zum Ende der Osterferien am 19. April den regulären Unterricht und die normale Betreuung einstellen. Für Kinder von Eltern in wichtigen Berufen soll es aber eine Notfallbetreuung in Kitas und Horten geben.

Inzwischen 263 Corona-Fälle in Berlin

Die Berliner Senatsgesundheitsverwaltung teilte mit, dass die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 263 gestiegen sei. Davon seien 42 auf einen Club zurückzuführen.

So erlebten Nachtschwärmer plötzlichen Shutdown in Berlin

Eben dröhnte noch "Atemlos" und "Freiheit" aus der Musicbox in der 24-Stunden-Eckkneipe "Zum Magendoktor" in Berlin-Wedding. Doch kurz vor 23.00 Uhr geht die Kellnerin von Tisch zu Tisch. "Die Polizei war gerade hier, wir müssen zu machen, ihr müsst raus", sagt sie. "Wegen Corona." Die älteren Stammgäste an der Theke verstehen kaum, worum es geht.

Polen schließt Grenzen - auch Stadtbrücke Frankfurt ist dicht

Seit Mitternacht ist die deutsch-polnische Grenze geschlossen. Zwischen Frankfurt und Słubice bauten die polnischen Behörden um kurz nach 0 Uhr unmittelbar vor dem Kreisverkehr Rondo Solidarności mobile Grenzbarrikaden auf, dazu das Schild: Durchfahrt verboten.

14. März

Inzwischen vier Corona-Infizierte in Oberhavel

Im Landkreis Oberhavel ist ein weiterer Mann positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte die Kreisverwaltung am Samstagabend mit. Am Nachmittag traf sich Landrat Ludger Weskamp mit den Bürgermeistern aus Oberhavel, um über die Situation der Eltern von Schul- und Kitakindern zu beraten.

Berliner Senat ordnet den Shutdown für die Hauptstadt an

Der Berliner Senat hat am Sonnabend beschlossen, dass in Berlin ab sofort alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen ab 50 Teilnehmern untersagt sind. Das betrifft Kneipen und Clubs sowie Unternehmen wie Kinos oder Bordelle. Nur für Gaststätten soll es Ausnahmen geben.

Zur Not-Betreuung der Kinder soll es ein Formular geben

Wie soll die Not-Betreuung der Schul- und Kita-Kinder in Brandenburg konkret organisiert werden? Fest steht: Die Schulpflicht wird noch am Wochenende aufgehoben - und es soll Formulare geben, die vom Arbeitgeber unterschrieben werden müssen.

Indoor-Spielplatz in Velten schließt auf unbestimmte Zeit

Der beliebte Veltener Indoorspielplatz Veltinchen macht jetzt wegen der Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Corona-Virus ebenfalls vorübergehend die Schotten dicht. Das teilten die Betreiber am Samstagabend mit.

Gottesdienste in Frankfurt (Oder) finden am Sonntag noch statt

Die Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt (Oder)-Lebus sollen an diesem Sonntag noch stattfinden. Am Montag berät dann der geschäftsführende Ausschuss über den weiteren Umgang mit der Corona-Krise.

Tagespflege von Corona-Einschränkungen nicht betroffen

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) stellte klar, dass die Tagespflege von den Einschränkungen in der Kinderbetreuung nicht betroffen sein wird. Auch Schulen für Kinder mit geistiger und Mehrfachbehinderung werden nicht geschlossen.

Not-Betreuung der Brandenburger Kinder wird von Fall zu Fall entschieden

Die Entscheidungen, welche Kinder von Schulen und Kitas in einer Notbesetzung weiter betreut werden, wird vor Ort von den kommunalen Verwaltungen getroffen werden. Darauf verständigte sich die Landesregierung in einer Sondersitzung mit den Landräten und Oberbürgermeistern. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verwies darauf, dass das von Fall zu Fall entschieden werden muss. So gibt es in Oberspreewald-Lausitz das Logistikzentrum einer großen Lebensmittelkette, die für die Versorgung weit über Brandenburg hinaus wichtig ist und in Betrieb gehalten werden muss.

51 Infektionsfälle von Corona in Brandenburg

In Brandenburg gab es am Samstagvormittag 51 Infektionsfälle von Corona, zwei Personen sind weiterhin in stationärer Behandlung. Darüber informierte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) auf einer Pressekonferenz in Potsdam.

Barnim-Landrat rät zur Notfall-App NINA

Angesichts der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus empfiehlt Barnim-Landrat Daniel Kurth (SPD) seinen Einwohnern, die Notfall-App NINA des Bundesamtes für Brand- und Katastrophenschutz auf dem eigenen Smartphone zu installieren. „NINA“ sei für den Landkreis ein unkomplizierter Weg, um schnell und direkt wichtige Informationen aus erster Hand an die Bevölkerung weiterzugeben. Die Warn-App „NINA“ ist kostenfrei und steht für die beiden gängigen Betriebssysteme Android und iOS zur Verfügung.

Landeselternrat sieht Schulstopp ab Mittwoch als zu spät an

Der Brandenburger Landeselternrat hält die Schließung der Schulen für den Großteil der Schüler wegen des Coronavirus für sinnvoll - zeigt sich aber auch skeptisch mit Blick auf den Beginn am Mittwoch.

Mühlenbecker Grundschüler mit Coronavirus infiziert

Ein Schüler der Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Grundschule ist positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Das teilte Amtsarzt Christian Schulze am Sonnabend mit. Die Infektion stehe im Zusammenhang mit dem zweiten COVID-19-Fall in Oberhavel. Am Freitag war bekannt geworden, das auch ein 38-jähriger Liebenwalder mit dem Coronavirus infiziert ist. Der Mühlenbecker Schüler ist der dritte Betroffene im Landkreis. Vor knapp zwei Wochen war ein 51-jähriger Hohen Neuendorfer am neuartigen Coronavirus erkrankt.

Brandenburger Landtag kommt im April in veränderter Form zusammen

Der Brandenburger Landtag wird nach Einschätzung von Präsidentin Ulrike Liedtke wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Anfang April in einer veränderten Form zusammenkommen. „Ich gehe davon aus, dass die Landtagssitzung Anfang April stattfindet“, sagte Liedtke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Vielleicht kann man sie etwas verkürzen, also keine drei Tage lang und vielleicht mit einem Meter Abstand zwischen den Abgeordneten.“ Darüber werde noch gesprochen.

Staus auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder)

Auch auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) hat sich in Richtung Polen ein Stau gebildet. Polen macht um Mitternacht die Grenze dicht.

Zahl der Coronavirus-Fälle in Berlin steigt auf 216

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle weiter gestiegen. Mit Stand Freitagnachmittag lagen die nachgewiesenen Infektionen bei 216, teilte die Gesundheitsverwaltung am Samstag mit. Das ist eine Zunahme um mehr als 50 Fälle im Vergleich zu der am Freitag gemeldeten Zahl von knapp 160. Im Krankenhaus isoliert und behandelt würden nun 13 Menschen, alle anderen seien zuhause in Quarantäne. 116 der Betroffenen seien Männer, 99 Frauen, bei einem Fall war das Geschlecht nicht angegeben, hieß es weiter. Die Kontaktpersonen der neuen Fälle würden derzeit ermittelt, kontaktiert und isoliert, so die Behörde.

Staus auf Straßen in Richtung polnischer Grenze

Die geplante Schließung der Grenzen von Polen für Ausländer wegen der Corona-Krise hat nach Angaben der Brandenburger Polizei bereits am Sonnabend Auswirkungen auf deutscher Seite. Es komme zu Staus auf den Straßen Richtung Grenze, schrieb die Polizei am Samstag bei Twitter. Auch Umgehungsstraßen sind betroffen.

BVG und Berliner Feuerwehr mit Corona-Appell

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben die Bevölkerung im Zuge der Coronakrise zu Solidarität aufgerufen. „Bitte unterstützt euch alle gegenseitig in der aktuellen Lage!“, twitterte das Unternehmen am Samstagmorgen. Auch die Berliner Feuerwehr richtete unter dem Hashtag #WirRettenBerlin_gemeinsam eine Art Mantra an die Menschen in der Hauptstadt: „Alle getroffenen Maßnahmen helfen, dass die Zahl der Neuinfektionen langsam steigt und das Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen kommt.“

1. FC Union gibt Spielern einige Tage frei

Nach der sofortigen Aussetzung der Fußball-Bundesliga stellt sich der 1. FC Union Berlin auf die neuen Bedingungen ein. Die Mannschaft bekommt nach einer Informationsrunde am Samstagvormittag zunächst für einige Tage frei, berichtete Club-Präsident Dirk Zingler.

Volleyball-Meister Berlin Volleys schickt Spieler in den Urlaub

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat aus der vorzeitigen Beendigung der Bundesliga-Saison weitere Konsequenzen gezogen und seine Spieler in den Urlaub geschickt. „Ein normaler Trainingsbetrieb macht keinen Sinn mehr“, sagte Manager Kaweh Niroomand. „Unsere Spieler sollen sich jetzt erholen.“

Handballer von Füchse Berlin pausieren

Die Füchse Berlin lassen nach der Aussetzung des Spielbetriebs in der Handball-Bundesliga und im EHF-Pokal für einige Tage auch das Training ruhen. Die Bundesliga pausiert wegen der Coronavirus-Pandemie erst einmal bis zum 22. April. Internationale Spiele wird es zunächst bis 12. April nicht geben.

Besuche in Alten- und Pflegeheimen wegen Corona vermeiden

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Brandenburg rät allen Angehörigen, Menschen in Pflege- und Alteneinrichtungen derzeit nicht zu besuchen. So soll eine mögliche Übertragung des neuartigen Coronavirus verhindert werden, wie Sprecherin Cindy Schönknecht sagte. Bei notwendigen Besuchen sollten dafür zumindest nicht die Gemeinschaftsräume genutzt werden.

Eisenhüttenstadts Awo verfügt Besucherstopp

Für die Awo-Einrichtungen in Eisenhüttenstadt gilt ab sofort Besuchsverbot. "Wir haben bis auf weiteres den Besucherverkehr unseren Einrichtungen wie etwa Seeberge, Regine Hildebrand und L.O.S." untersagt", erklärte der Geschäftsführer des Awo-Kreisverbands, Armin Busch.

Terminabsagen in Märkisch Oderland im Minutentakt

27 Veranstaltungen sollte es am Wochenende in der Region Märkisch Oderland geben. Doch um die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen, haben viele Einrichtungen nun kurzerhand ihre Angebote zurückgezogen. Das betrifft auch langfristig geplante Projekte.

Corona-Schutz im Barnim - Verwaltungen gehen auf Notbetrieb

Panketal, Wandlitz, Biesenthal und Schorfheide stellen Service und Arbeitsabläufe in den Verwaltungen um. Sonderregelungen gelten für Hochzeiten und für die Buchausleihe.

Corona-Vorkehrungen in Beeskow und Oder-Spree

Öffnen oder schließen? Die Einrichtungen in Beeskow und Oder-Spree reagieren unterschiedlich auf die Corona-Krise. Die Burg Beeskow ist geschlossen. Ins Kino kann man wohl noch gehen. "Wir öffnen in Bad Saarow und in Beeskow ganz regulär", sagt Schukurama-Betreiber Ralf Schulze.

Kinder in Eisenhüttenstadt werden mindestens bis Dienstag betreut



"Niemand braucht zu befürchten, dass sein Kind zu Wochenbeginn nicht mehr in der Kita oder der Schule betreut wird", versichert Eisenhüttenstadts Bürgermeister Frank Balzer. Seit Freitagmittag kursieren im Internet und in diversen Whatsapp-Gruppen Gerüchte, laut denen die Kitas und Schulen in der Stadt bereits ab Montag geschlossen bleiben. Frank Balzer widerspricht diesen Gerüchten und betont: "Alle Einrichtungen sind zumindest am Montag und am Dienstag ganz normal geöffnet." Wie es danach weitergehe, darüber werde im Laufe des Montag entschieden.

FDP-Bildungsexperte sieht Chancen für die Schulen durch Corona-Krise

FDP-Bildungsexperte Thomas Sattelberger sieht in der Krise auch Chancen für die Schulen. Die Politik muss aber "den Turbo anwerfen", sagt er in einem Interview.

Eberswalde benennt wegen Corona-Krise Notfallkitas

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten hat sich im Barnim bis Freitagnachmittag (Stand: 16 Uhr) auf sechs Personen erhöht. Neben drei Wandlitzern und zwei Eberswaldern wurde jetzt ein Biesenthaler positiv getestet. Ferner gibt es in der Kreisstadt zwei Verdachtsfälle. Darüber informierte Kreissprecher Oliver Köhler. Außerdem hat Eberswalde Notfall-Kitas benannt.

Frankfurt (Oder) befindet sich im Ausnahmezustand

Schulen und Kitas schließen, fast alle Veranstaltungen abgesagt, das Klinikum schränkt Besuche ein, die Grenze ab Sonntag dicht: Frankfurt (Oder) befindet sich im Ausnahmezustand.

Berliner Clubs ab diesem Wochenende geschlossen

Der Plan des Berliner Senats, angesichts der Krise durch das Coronavirus ab der kommenden Woche Kneipen und Clubs schließen zu lassen, hat schon an diesem Wochenende für den Stillstand der Tanzszene gesorgt. Fast alle bekannten Clubs öffneten schon am Freitagabend nicht mehr und wollten auch am Samstag, 14. März, und dann die nächsten fünf Wochen geschlossen bleiben. Auch viele Kneipen in den Innenstadtbezirken wurden am Freitagabend nicht mehr von so vielen Menschen besucht wie sonst am Wochenende.

Brandenburger Landesregierung berät Maßnahmen gegen Coronavirus

Die Brandenburger Landesregierung berät gemeinsam mit den Kreisen, kreisfreien Städten, Krankenhäusern und Ärzten über weitere Maßnahmen gegen eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus. Bei dem Treffen am Samstag (11 Uhr) in Potsdam geht es auch darum, wie das Aussetzen des regulären Unterrichts an den Schulen bis zum Ende der Osterferien organisiert werden soll.

Tropical Islands schließt am Sonntagnachmittag

Das Tropical Islands bei Brand im Landkreis Dahme-Spreewald bleibt ab Sonntagnachmittag geschlossen. Das teilt der Betreiber mit. Die Schließung gilt ab 15. März, 18 Uhr und gilt vorerst bis 19. April. "Wir tragen Verantwortung für unsere Mitarbeiter und Gäste. Und dieser Verantwortung können wir zurzeit nicht nachkommen", heißt es. Wer bereits Reservierungen vorgenommen hat, wird kontaktiert.

13. März

Polen schließt in Corona-Krise seine Grenzen für Ausländer

Polen schließt in der Corona-Krise seine Grenzen für Deutsche und alle anderen Ausländer. Dies teilte der Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Freitagabend auf einer Pressekonferenz in Warschau mit.

Scheeres zu Schulschließungen: Notbetreuung soll organisiert werden

Angesichts der Schulschließungen in Berlin soll es auch Angebote für eine Notbetreuung geben. Dies beziehe sich auf bestimmte Gruppen wie Polizei, Feuerwehr und Personal aus dem Gesundheitswesen, für deren Kinder eine Notbetreuung organisiert werden solle, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag. An den Schulen werde es auch pädagogisches Personal geben.

Notmütterdienst bittet Studenten und Künstler um Unterstützung

Sonntagsfahrverbot für Lkw ist aufgehoben

Das Sonntagsfahrverbot für Lkw ist aufgehoben worden, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Das wurde auf der Pressekonferenz des Berliner Senats erklärt. Eine ähnliche Regelung hat das Land Brandenburg getroffen. Das brandenburgische Verkehrsministerium lockert ab sofort das Sonntagsfahrverbot für Lkw auf den Autobahnen des Landes. Die Regelung gilt erst einmal bis zum Mai.

Bars, Kneipen und Clubs in Berlin ab Mitte nächster Woche geschlossen

Wegen der Coronavirus-Ausbreitung werden in Berlin alle Clubs, Bars und Kneipen Mitte nächster Woche geschlossen. Bei der Gastronomie wolle man aber den Bereich aufrechterhalten, der mit einem Essensangebot der Versorgung diene, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Berliner Senat live zu Coronavirus-Situation in Berlin

Öffentliches Leben und Sozialkontakte müssen in Berlin eingeschränkt werden, um Infektionsrate mindestens zu verlangsamen: Veranstaltungen verbieten, Schulbetrieb reduzieren. Es wird sich daraus eine Anpassung des Nahverkehrs ergeben. Dienstleistungsangebot für Berliner wird aber eingeschränkt beibehalten. Auch Kita-Notversorgung soll es geben. Dringend nötiger Bürgerservice wird aufrecht erhalten, so Berlins Regierender Bürgermeister Müller. "Es gilt zusammenzustehen, um die Krise zu bewältigen." Ab Montag sind Oberstufenzentren geschlossen. Abschlussprüfungen finden statt. Ab Dienstag Grund- und weiterführende Schulen geschlossen - ebenso die Kindertageseinrichtungen. In jeder Schule wird es Notfallangebot geben - für Eltern in wichtigen Berufsgruppen. Kitas in der Nähe von Krankenhäusern werden Notfallangebot für Mitarbeiter der Einrichtungen sicherstellen.

Arbeit der Brandenburger Polizei ist gesichert

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) versicherte, dass die Arbeit der Polizei gewährleistet ist. Für Polizei, Feuerwehr und medizinischem Personal werde eine verkürzte Testphase auf das Virus organisiert werden. Sonnabend 11 Uhr wird ein Krisenzentrum seine Arbeit aufnehmen, in dem alle Informationen aus den Kreisen zusammenlaufen.

Brandenburg verschiebt Beginn des Semesters an Hochschulen

In Brandenburg wird wegen des Coronavirus auch der Beginn des Sommersemesters an staatlichen Universitäten und Fachhochschulen verschoben. Die Landesregierung nannte am Freitag dabei eine Verschiebung auf den 20. April. Auch in Berlin wird das Sommersemester verschoben.

Vaganten Bühne in Berlin stellt Spielbetrieb ein

Die Vaganten Bühne in Berlin stellt den Betrieb bis einschließlich 19. April ein. Die Vaganten Bühne folgt damit einer gemeinsamen Entscheidung von Kultursenator Klaus Lederer und den Intendanten der staatlichen Theater, der sich nach Rücksprachen mit den zuständigen Gesundheitsämtern und auf Empfehlung der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa nun auch die Privattheater anschließen.

Landesumweltamt Brandenburg verschiebt Tesla-Termin

Der für den 18. März 2020 geplante Erörterungstermin für das Vorhaben der Firma Tesla zum Bau und Betrieb einer Gigafactory in Grünheide bei Berlin wird verschoben. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und im Nachgang zur außerordentlichen Kabinettsitzung am Freitagnachmittag hat das Landesamt für Umwelt (LfU) die Verschiebung des Termins angeordnet, heißt es in einer Mitteilung.

Bislang 25 begründete Corona-Verdachtsfälle in der Uckermark

In der Uckermark gibt es bislang 45 Verdachtsfälle auf Corona. 25 davon haben sich laut Gesundheitsamt als begründet erwiesen. Fünf Laborergebnisse stehen noch aus. Alle anderen sind negativ. Sämtliche öffentlichen Veranstaltung in der Uckermark mit über 1000 Personen sind untersagt worden. Alle Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern müssen beim Gesundheitsamt angezeigt werden. Städte, Dörfer, Ämter, Vereine und Institutionen sagen derzeit großflächig Versammlungen, Theateraufführungen und Konzerte ab.

Pressekonferenz in Frankfurt (Oder)

Fußball-Bundesliga stellt Spielbetrieb ab sofort ein

Die DFL hat die Fußball-Bundesliga Bundesliga nun doch gestoppt, an diesem Wochenende finden keine Spiele mehr statt. Die Pause bis zum 2. April soll aber zunächst weiter Bestand haben.

Ab Mittwoch kein Unterricht und keine Kita-Betreuung in Brandenburg

In Brandenburg ist ab Mittwoch die Schulpflicht ausgesetzt. Die Schulen sollen wohl aber offen bleiben. Das gilt erst einmal bis Ende der Osterferien. Es wird auch keine reguläre Betreuung in den Kitas mehr geben. Das erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitagnachmittag nach einer Sondersitzung des Kabinetts. Der Termin sei nach Absprache mit den Landkreisen festgelegt worden. Es gehe darum, eine Betreuung für die Kinder derjenigen zu organisieren, die für die Aufrechterhaltung der Krankenhäuser oder der Stromversorgung notwendig sind. Die Funktionsfähigkeit des Landes müssen aufrecht erhalten werden. Woidke warb angesichts der „ größten Herausforderung in der Geschichte der Bundesregeirung“ für Verständnis und appellierte an den Gemeinsinn der Brandenburger.

Pressekonferenz von Landrat Weskamp in Oranienburg live

Pressekonferenz mit Landrat Ludger Weskamp, Amtsarzt Christian Schulze, Sozialdezernentin Kerstin Niendorf und Veltens und Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner.

Schulen und Kitas in Frankfurt ab Mittwoch geschlossen

In Frankfurt (Oder) schließen nach MOZ-Informationen ab Mittwoch sämtliche Schulen und Kindertagesstätten. Zugleich sollen Betreuungsnotdienste eingerichtet werden, um die Betreuung für Kinder von Eltern sicherzustellen, die in besonders sensiblen öffentlichen Bereichen arbeiten.

Schulen in Brandenburg ab Mittwoch geschlossen

Im Land Brandenburg bleiben Schulen und Kitas ab Mittwoch geschlossen. Der Landkreis Oberhavel hat das Vorgehen in einer Pressekonferenz bestätigt. Der AfD-Landtagsabgeordnete Dennis Hohloch forderte: „Brandenburg sollte sich ein Vorbild an solchen Ländern nehmen und seine Schulen wegen der ernsthaften Bedrohung durch das Coronavirus bis mindestens zu den Osterferien schließen.“ Die Linksfraktion im Landtag hält die Schließung von Schulen, Hochschulen und Kitas für notwendig. Auch die GEW Brandenburg forderte, dass Kitas und Schulen im Land ab Montag bis zum Beginn der Osterferien dicht machen. Die FDP forderte statt einer Anwesenheitspflicht in Schulen eine Bildungspflicht für Unterricht der Schulkinder zuhause.

Brandenburger Landesregierung diskutiert Schulschließungen

In Brandenburg wird an diesem Freitag über die weitreichende Frage von Schulschließungen diskutiert. Nachdem die Ministerpräsidenten der Länder sich am Donnerstagabend nicht auf eine einheitliche Vorgehensweise verständigten, muss nun jedes einzeln für sich eine Vorgehensweise finden. Einige brandenburgische Landräte drängen auf Schulschließung und zwar vor dem Wochenende, um den Eltern zwei Tage Zeit zu geben, sich entsprechend zu orientieren.

Berliner Schulen schließen am Dienstag

Vom Dienstag (17. März 2020) an werden die allgemeinbildenden Schulen in Berlin bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Das geht aus einem Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung an die Berliner Schulleitungen vom 13. März 2020 hervor, das der dpa vorliegt. «Aus diesem Grund finden ab sofort auch keine Schülerfahrten, Exkursionen oder sonstige schulische Veranstaltungen statt», heißt es dort. Die Schulleiter werden außerdem aufgefordert, alle Prüfungen sicherzustellen. «Die Schülerinnen und Schüler erscheinen zu den Prüfungsterminen in ihrer jeweiligen Schule. Schulleitung, Lehrkräfte sowie das pädagogische Personal finden sich bis auf Weiteres auf ihren Dienststellen ein.»

Olympia-Qualifikationsturnier der Handballer in Berlin verlegt

Das ursprünglich für April geplante Olympia-Qualifikationsturnier der deutschen Handballer in Berlin ist wegen der Corona-Pandemie in den Juni verlegt worden.

Private Veranstaltungen in Frankfurt über 100 Personen meldepflichtig

Private Veranstaltungen in Frankfurt (Oder) über 100 Personen sind ab sofort meldepflichtig. Das teilte Stadtsprecher Uwe Meier mit. Die Verwaltung entscheidet dann, ob die Veranstaltung stattfinden kann.

Falkensee schließt Sport- und Kultureinrichtungen

Auch die Stadt Falkensee begrenzt das öffentliche Leben. Spätestens ab Montag bleiben Sport- und Kultureinrichtungen geschlossen.

Stadt Brandenburg schließt Theater und Museen

Die Stadt Brandenburg/Havel hat eine Allgemeinverfügung erlassen. Theater, Museen und Bibliotheken bleiben geschlossen.

Besucher-Stopp in Sana Kliniken Sommerfeld

Wie schon die Oberhavel Kliniken reagiert nun auch die Sana Klinik in Sommerfeld (Stadt Kremmen) auf das Coronovirus. Wie Direktorin Wiebke Gröper mitteilt, wird ab sofort ein Besucherstopp verhängt.

Erster Coronavirus-Fall im Amt Odervorland (Oder-Spree)

Im Amt Odervorland (Oder-Spree) gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Es handele sich um einen Einwohner von Sieversdorf, teilte der Arzt und Gemeindevertreter Dr. med. Karl-Jürn von Stünzner-Karbe am Donnerstagabend in der Gemeindevertretersitzung von Jacobsdorf mit. Einige weitere Menschen, die dort gemeinsam beraten hätten, wie sie das Dorf schöner machen könnten, seien unter Quarantäne gestellt worden.

Trinkwasserversorgung im Land Brandenburg gesichert

Die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung im Land Brandenburg ist auch in der Corona-Krise gewährleistet. Die Wasserversorger im Land liefern auch weiterhin rund um die Uhr Trinkwasser und entsorgen das Abwasser, teilt der Landeswasserverbandstag Brandenburg mit.

RBB streamt Theater

Während der Schließung von Museen, Theatern und Opernhäusern zur Eindämmung des Coronavirus will der RBB möglichst viele Kulturangebote im Fernsehen zeigen und im Internet streamen.

Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück bis Mitte Mai gechlossen

Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben die Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück ab dem 14. März bis voraussichtlich 15. Mai für Besucher vollständig geschlossen. Neben den Ausstellungen und dem Außengelände betrifft dies auch alle pädagogischen Programme sowie Bibliothek und Archiv. Ebenso entfallen bis auf weiteres alle angekündigten Veranstaltungen, teilen die Gedenkstätten mit.

Zweiter Corona-Fall in der FDP-Fraktion im Bundestag

In der FDP-Bundestagsfraktion gibt es eine zweite bestätigte Coronavirus-Infektion. Ein Abgeordneter, der auch dem Fraktionsvorstand angehört, wurde positiv auf das Virus getestet, wie ein Sprecher am Freitag bestätigte. Er befinde sich bereits zu Hause, ebenso seine Mitarbeiter. Nun werde ermittelt, mit welchen Personen der Abgeordnete direkten Kontakt gehabt habe. Zuerst hatte der „Spiegel“ über den Fall berichtet. Auch beim ersten bestätigten Corona-Fall im Bundestag handelt es sich um einen Abgeordneten der FDP.

Zweiter Coronavirus-Fall in Oberhavel

Im Landkreis Oberhavel gibt es einen zweiten Fall, bei dem ein Mensch positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde. Das bestätigte Amtsarzt Christian Schulze am Freitagmorgen. Bei dem Patienten handelt es sich um einen 38-jährigen Liebenwalder.

Erster Coronavirus-Fall in Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald ist die erste bestätigte Corona-Infektion gemeldet worden. Betroffen ist ein Mann aus der Kreisstadt Lübben, der zuvor im Urlaub in Österreich war. Der 41-Jährige wird ärztlich betreut und befindet sich in häuslicher Quarantäne, ebenso seine direkten Kontaktpersonen. Der Gesundheitszustand des Infizierten sei stabil, heißt es vom Kreis. „Wir bleiben mit dem Patienten im engen Kontakt, um wenn nötig entsprechend schnell weiter handeln zu können“, erklärte Amtsärztin Dr. Astrid Schumann. Gesundheitsdezernent Carsten Saß kommentierte: „Leider war es nur eine Frage der Zeit, dass das neuartige Virus auch in unserem Landkreis auftritt.“ Die Einschränkungen für Großveranstaltungen gelten nun auch in LDS.

Berlin plant Einschränkungen im Nahverkehr auf Mindestmaß

In Berlin wird der Nahverkehr eingeschränkt - auf ein noch nicht genau beschriebenes Mindestmaß. Details werden am Nachmittag Uhr erwartet.

Vorsicht: Enkeltrickdiebe nutzen Angst vor Coronavirus weiter aus

Es ist weiter Vorsicht geboten: Erneut haben Enkeltrickdiebe in Hohen Neuendorf (Oberhavel) versucht, die Angst vor dem Coronavirus auszunutzen. So gehen die Betrüger vor.

Kein Quappentag in Schlepzig (Dahme-Spreewald)

Der Quappentag am Samstag, 14. März 2020 (10 Uhr), im „Gasthaus zum Unterspreewald“ in Schlepzig wird nicht stattfinden. Das teilte Wolfgang Braschwitz, Leiter des Umweltamtes des Landkreises Dahme-Spreewald mit.

Bernau verbietet öffentliche Veranstaltungen

Alle Veranstaltungen in öffentlichen Räumen in Bernau sind ab sofort untersagt. Das hat Bürgermeister André Stahl (Linke) bekanntgegeben. Das Verbot gilt vorerst bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Hier geht es zur Übersicht.

Polens Bischöfe: Gottesdienstbesuch keine Pflicht bis 29. März

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf das religiöse Leben. Die polnischen Bischöfe hoben in einer Mitteilung bis zum 29. März die Katholiken vom Pflichtbesuch der sonntäglichen heiligen Messen entbunden. Auch in der Liturgie gibt es Veränderungen.

Kreissportbund Ostprignitz-Ruppin streicht Veranstaltungen

Der Kreissporttag in Ostprignitz-Ruppin am Sonnabend, 14. März, findet nicht statt. Der Kreissportbund hat die Vereins-Versammlung abgesagt. Auch weitere Sportveranstaltungen fallen aus. Zur Übersicht geht es hier.

Neuruppin sagt öffentliche Veranstaltungen ab

Auch in Neuruppin werden die öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. So fallen der Auftritt von Dr. Mark Behnecke und ein Benefizkonzert aus. Die Absagen in der Übersicht.

Mildenberger Dampfspektakel abgesagt

Der Ziegeleipark Mildenberg verschiebt seinen Saisonstart wegen des Coronavirus um sechs Wochen auf den 15. Mai. Der Landkreis Oberhavel habe am Freitagmorgen entschieden, seine Museen zu schließen, teilte Ziegeleiparkchef Roy Lepschies mit. Das Märkische Dampfspektakel findet in diesem Jahr nicht statt, so der Ziegeleiparkchef. Eine Neuansetzung des Veranstaltungstermins in diesem Jahr schloss Lepschies aus. Noch habe man nicht entscheiden, ob das Dampfspektakel im nächsten Jahren stattfinden wird oder das Feldbahnfest. Beide Veranstaltungen finden im jährlichen Wechsel statt. Auch der für April geplante Sparkassen-Cup der Schulen sei bereits abgesagt worden. Gleiches gelte für die für April geplante Biermeile.

Derby Hertha gegen Union Berlin fällt wohl aus

Die Fußball-Bundesliga und die 2. Liga werden ab Dienstag vorübergehend eingestellt. An diesem Wochenende soll noch vor leeren Rängen gespielt werden - außer in Hannover, wo sich zwei Spieler infiziert haben. Das Präsidium der DFL schlägt laut DFL eine Pause bis zum 2. April vor. Damit wird auch das Spiel Hertha gegen Union Berlin am 21. März nicht ausgetragen.

Deutsches Chorfest fällt aus

Das auch bei Berliner und Brandenburger Chören beliebte Deutsche Chorfest in Leipzig fällt aus. Es findet nicht wie geplant vom 30. April bis 3. Mai statt. Mit der Stadt Leipzig und den Förderern und Partnern sei man jetzt über einen Ausweichtermin im Jahr 2021 oder 2022 im Gespräch, teilte der Deutschen Chorverband am Freitag in Leipzig mit.

Rathenow sagt Businessfrühstück für Frauen ab

Das Businessfrühstück, das im Rahmen der 30. Brandenburger Frauenwoche in Rathenow am 18. März stattfinden sollte, wurde nun von Seiten der Stadt Rathenow abgesagt.

In Brandenburg/Havel werden Veranstaltungen abgesagt

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, gibt es auch in Brandenburg/Havel immer mehr Absagen. Hier geht es zur Übersicht.

In Berlin werden private Clubs und Tanzlokale geschlossen

Auch die privaten Clubs und Tanzlokale in Berlin sollen geschlossen werden. Darauf hat sich laut Morgenpost (morgenpost.de) der Senat auf Anraten der Amtsärzte verständigt. Im Laufe des Freitag soll das endgültige Vorgehen vereinbart werden. "Tanzen geht nicht mehr", hieß es demnach aus Senatskreisen.

Berliner Halbmarathon abgesagt

Der für den 5. April geplante Halbmarathon in Berlin ist abgesagt. Das teilte SCC Events mit.

Berliner Schulen werden geschlossen

Angesichts der steigenden Zahlen von Infizierten mit dem Coronavirus stellen Schulen und Kitas in Berlin von nächster Woche an stufenweise ihren Betrieb ein. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag mit. Die Schließung soll am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen.

Berliner Digitalkonferenz re:publica verschoben

Die für Mai in Berlin geplante Konferenz re:publica ist von den Organisatoren verschoben worden. Es werde nicht nur an einem Ersatztermin gearbeitet. Wahrscheinlich ist 10. bis 12. August. Zugleich soll es eine "re:publica im digitalen Exil" im Mai geben - also einen "digitalen Austausch".

Bayern und Saarland schließen Schulen und Kitas

Zur Eindämmung des Coronavirus schließen das Saarland und Bayern ab Montag alle Schulen und Kitas. Während im Saarland bis zum Ende der Osterferien alle Einrichtungen geschlossen bleiben, gilt die Regelung im Freistaat zunächst bis 6. April.

Mehr als 2800 Corona-Fälle in Deutschland

In Deutschland sind inzwischen mehr als 2800 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, die meisten in Nordrhein-Westfalen. Sieben Tote sind zu beklagen.

Tirol und Salzburg schließen alle Skigebiete wegen Corona

Wer aus Berlin und Brandenburg doch noch mit einem Skiurlaub geliebäugelt hat, muss jetzt endgültig umdenken: Tirol und Salzburg schließen wegen der Corona-Epidemie vorzeitig alle Skigebiete. Die Wintersaison ist vorzeitig beendet.

12. März

Zahl der Corona-Toten in Deutschland steigt auf sechs

Die Zahl der durch das Coronavirus gestorbenen Menschen in Deutschland ist auf sechs gestiegen. Eine 78-Jährige sei im Krankenhaus Heinsberg verstorben, teilte der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen am Donnerstagabend mit. Die Frau habe an einer Lungenentzündung gelitten.

Auswirkungen auf den lokalen Sport

Der Handball-Drittligist Oranienburger HC stellte den Trainings- und Wettkampfbetrieb ein.

Der Brandenburgische Volleyball Verband hat sich entschieden, den Spielbetrieb in den unteren Ligen mit sofortiger Wirkung zu beenden.

USA-Reise für Schüler am Oranienburger Runge-Gymnasium abgesagt

Eigentlich wollten am Donnerstag 18 Schüler des Oranienburger Runge-Gymnasiums im Flugzeug nach Amerika sitzen, um vier Wochen lang den Schulalltag und die USA kennenlernen. Stattdessen gab es jetzt Tränen. Denn die Schulfahrt in die Staaten wurde wegen Coronagefahr am Montagabend kurzfristig gestrichen.

Oberhavel verschärft die Regeln in der Coronakrise

Der Landkreis Oberhavel hat am Donnerstag eine Allgemeinverfügung zum Schutz der Bevölkerung erlassen. Mit den Maßnahmen soll die Ausdehnung des Coronavirus eingedämmt werden.

Berlinweit inzwischen sieben Schulen und zwei Kitas geschlossen

Die Zahl der wegen des neuartigen Coronavirus geschlossenen Schulen in Berlin ist auf sieben gestiegen. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag auf Anfrage mit. An fünf weiteren Schulen seien zumindest einzelne Klassen oder Lehrkräfte in Quarantäne. „Die Situation kann sich allerdings täglich ändern“, sagte Martin Klesmann, Sprecher der Senatsverwaltung.

Wittstock streicht sämtliche Veranstaltungen

Die Stadt Wittstock sagt alle Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter bis einschließlich 30. April vorsorglich ab.

Corona-Kontrollen an Frankfurter Stadtbrücke

Jetzt wird auch direkt an der Frankfurter Stadtbrücke auf Corona-Verdächtige kontrolliert. Auch der grenzüberschreitende Bus Frankfurt-Slubice wurde am Kreisel in Slubice gestoppt. In der Frankfurter Innenstadt sorgt das für größere Staus.

Hennigsdorf sagt alle geplanten Veranstaltungen ab

Die Stadt Hennigsdorf hat aufgrund der akuten Gefahren durch das Coronavirus entschieden, bis auf Weiteres alle geplanten Veranstaltungen in Gebäuden mit Besuchern ab 100 Personen abzusagen. Das entschied Bürgermeister Thomas Günther (SPD) am Donnerstagnachmittag.

Frankfurt erlässt behördliches Verbot für Bibi & Tina-Musical

Das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt (Oder) hat am Donnerstag aufgrund der Coronakrise behördliche Verbote für mehrere größere Veranstaltungen erlassen, die in den kommenden Tagen in der Stadt geplant waren. Betroffen davon ist unter anderem das Musical „Bibi&Tina – Das Konzert“ am Sonnabend in der Messehalle, für das rund 900 Karten verkauft waren.

Neustadt (Dosse) ist eine verlassene Stadt

Schüler fehlen im Straßenbild, Umsatzrückgange, weniger Autos am Bahnhof und Galgenhumor.

Tesla: Zeitplan für Berliner Werk aktuell nicht gefährdet

Tesla hat angesichts eines Berichts über den Abzug amerikanischer Mitarbeiter aus Deutschland angesichts der Coronavirus-Krise betont, dass der Zeitplan für den Bau des Werks bei Berlin bislang nicht gefährdet sei. Bei Tesla gebe es einen regelmäßigen Austausch globaler Teams, teilte der Elektroauto-Hersteller am Donnerstag mit.

Anlaufstellen für Unternehmen bei Problemen mit Corona

Für Brandenburger Unternehmen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus in akute betriebswirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, sind Anlaufstellen geschaffen worden. Die Regionalcenter der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) seien ab sofort Ansprechpartner, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag auf seiner Internetseite mit.

Auch bei Oberhavel-Bussen Einstieg nur noch hinten

Ab Freitag gilt für alle Busse der Oberhavel Verkehrsgesellschaft: Einstieg nur hinten. "Wir folgen damit voll der Linie der Berliner BVG", sagte Andreas Ernst, Geschäftsführer der Oberhavel-Holding.

In Eberswalde gibt es zwei bestätigte Corona-Fälle

Ein Ehepaar aus Eberswalde hat sich direkt nach der Rückkehr aus dem Urlaub in Südtirol beim Gesundheitsamt gemeldet und befindet sich jetzt in häuslicher Quarantäne.

Oranienwerk in Oranienburg sagt alle öffentlichen Termine bis Ostern ab

Im Oranienwerk wird es bis mindestens Ostern keine öffentlich zugänglichen Veranstaltungen geben. Abgesagt sind unter anderem das Konzert mit Uschi Brüning, die Party zum St. Patricks Day mit den Stout Scouts und das große Freisingen. Private Veranstaltungen wie Geburtstagspartys und Hochzeiten ohne öffentlichen Einlass dürfen weiterhin stattfinden.

Bernau untersagt Veranstaltungen im öffentlichen Raum

Die Stadt Bernau (Barnim) hat ab sofort Veranstaltungen in öffentlichen Räumen untersagt. Dies betrifft Veranstaltungen sämtlicher Art und bezieht sich auf alle öffentlichen Gebäude und Einrichtungen der Stadt. Dazu zählen auch Turnhallen, Sportplätze, Kultureinrichtungen sowie Dorfgemeinschaftshäuser.

Märkisch-Oderland sagt Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern ab

Märkisch Oderland erlässt eine Allgemeinverfügung. Es werden Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt. Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern werden dann meldepflichtig.

Halle in Brandenburgs Nachbarland Sachsen-Anhalt schließt alle Schulen

Als erste deutsche Großstadt schließt Halle in Sachsen-Anhalt von diesem Freitag an für zwei Wochen alle Schulen und Kindertagesstätten. Solche „Corona-Ferien“ seien kein Allheilmittel und müssten genau vorbereitet werden, sagt Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Von 40.000 Schulen in Deutschland seien derzeit etwa ein Prozent betroffen. Unsere direkten Nachbarländer lassen den Unterricht zum Teil landesweit ausfallen.

Berliner Polizei warnt vor Corona-Trickbetrügern

Die Polizei hat Berliner Senioren vor einer neuen Enkeltrick-Masche gewarnt. Betrüger sollen sich derzeit vermehrt am Telefon als Angehörige ausgegeben haben, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Täter fragen die Senioren nach Geld für teure Medikamente. Anschließend vereinbaren sie einen Abholtermin an der Wohnanschrift. Die Polizei rief dazu auf, niemals Geld und Wertsachen an Unbekannte zu geben und misstrauisch zu sein, wenn Anrufer sich nicht mit Namen melden.

MOZ-Talk in Frankfurt (Oder) wegen Coronavirus abgesagt

Am kommenden Mittwoch wollte die MOZ beim 29. Talk mit Musik im Frankfurter Kleist Forum den 30. Geburtstag der Märkischen Oderzeitung feiern. Die Messe und Veranstaltungs GmbH hat sich in Absprache mit der MOZ als Kooperationspartner nun entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Grund ist die zunehmende Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus. Die Märkische Oderzeitung hatte bereits den für den 17. März geplanten Tag der offenen Tür im Frankfurter Medienhaus aus dem gleichen Grund abgesagt.

Eberswalder Zoo sieht sich auf Coronavirus vorbereitet

Ob auch die Tiere im Eberswalder Zoo sich mit dem neuartigen Corona-Virus infizieren könnten? "Das weiß keiner", sagt Zoochef Bernd Hensch, der selbst Biologe ist. Aber um die Ansteckungsgefahr für die Tiere geht es natürlich auch gar nicht, wenn er vor dem Hintergrund der drohenden Corona-Krise sagt: "Der Zoo ist vorbereitet. Natürlich, wir sind eine große Einrichtung, haben hier mehr als 1000 lebende Tiere und müssen uns darauf einstellen."

Technikmuseum Berlin schließt für mehrere Wochen

Als erstes Berliner Museum schließt das Technikmuseum zur effektiven Eindämmung des Coronavirus von diesem Samstag bis voraussichtlich zum 20. April. Die Stiftung habe sich zu dieser Maßnahme entschlossen, um eine weitere Verbreitung des Virus über das Technikmuseum und sein Science Center Spectrum zu verhindern, heißt es in einer Mitteilung. Damit wolle die Stiftung Deutsches Technikmuseum einen verantwortungsvollen Beitrag zur Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Besucher leisten, teilte das Museum am Donnerstag mit.

Mehr als 120 Coronavirus-Infizierte in Berlin - Geflüchtete in Quarantäne

Bei immer mehr Menschen in der Hauptstadt wird das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl der bestätigten Fälle stieg im Vergleich zum Vortag um 37 auf inzwischen 123, wie die Gesundheitsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Im Krankenhaus behandelt werden demnach fünf Patienten. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist Charlottenburg-Wilmersdorf mit 23 Fällen momentan am stärksten betroffen.

Die große Mehrheit der Infizierten lebt bisher in Quarantäne zu Hause. Inzwischen sind auch 135 Menschen in einer Flüchtlingsunterkunft in Charlottenburg von dieser Maßnahme betroffen, wie die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales bekanntgab.

Netzstreik statt Demo - Fridays for Future sagen Freitagstermin ab

Wegen der Coronakrise haben die Fridays For Future Berlin ihren geplanten Klimastreik am Freitag abgesagt. „Das Risiko ist einfach zu groß“, sagte eine Sprecherin der Klimaschützer.

Brandenburger sollen Hotline 116117 nutzen

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) appellierte am Donnerstag bei Fragen zum Corona-Virus die bundesweite Hotline 116117 anzurufen. Es sei wichtig die Nummern 110 und 112 unbedingt für lebensbedrohliche Erkrankungen frei gehalten werden. Holger Rostock, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, erklärte, dass zurzeit 50 medizinische Mitarbeiter für die Hotline 116117 arbeiten und beraten.

Myfest und Karneval der Kulturen in Berlin fallen aus

In Berlin fallen wegen der Coronavirus-Krise das Myfest und der Karneval der Kulturen aus. Das sagte ein Sprecher des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg am Donnerstag de Deutschen Presseagentur. Zuvor hatte rbb24 berichtet. Zu Hintergründen machte der Sprecher noch keine Angaben. Der Sender nannte den hohen Aufwand der Vorbereitungen als Grund.

Öffnungszeiten der Wobra in Brandenburg/Havel entfallen

Die Öffnungszeiten der Wobra in der Hauptstraße 32 von Brandenburg/Havel und im Servicebüro in der Walther-Ausländer-Straße 4 entfallen vorerst. Das teilte der Wobra-Chef Stephan Falk mit.

Brandenburg erlässt Veranstaltungsverbot

Noch an diesem Nachmittag wird das Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen für Brandenburg erlassen. Darüber informierte Gesundheitsministerium Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstagmittag in Potsdam. Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen müssen bei den kreislichen Behörden angemeldet werden. Außerdem wurde verfügt, dass Personen, die aus Risikogebieten zurückkehren, sich zwei Wochen einer häuslicher Quarantäne unterziehen. Für sie gilt das Betretungsverbot für Kitas, Schulen und medizinische Einrichtungen, ausgenommen zur Behandlung.

Amtsarzt von Berlin-Reinickendorf: Öffentliches Leben in Berlin einstellen

Der Amtsarzt von Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid , hat vom Senat entschiedenere Schritte gegen die Corona-Ausbreitung gefordert. Larscheid sagte am Donnerstag im Inforadio vom rbb, das öffentliche Leben in der Stadt müsse zum Schutz der Bevölkerung weitestgehend eingestellt werden. „Wir wissen mittlerweile sehr genau, dass wir in der jetzigen Phase der Pandemie praktisch alle sozialen Kontakte unterbinden müssen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, die Zahl der Infizierten möglichst niedrig zu halten.“

118 bestätigte Coronavirus-Fälle in Berlin

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle hat sich in Berlin auf 118 erhöht. Das berichten verschiedene Berliner Medien. 61 Personen sind männlich, 56 weiblich. Bei einer Person gibt es keine Angaben zum Geschlecht. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden fünf Personen, alle anderen Personen sind häuslich isoliert.

CDU verschiebt Bundesparteitag in Berlin

Der für den 25. April in Berlin geplante CDU-Bundesparteitag wird wegen der Corona-Pandemie auf unbekannte Zeit verschoben. CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer teilte am Donnerstag mit, sie werde dem Bundesvorstand die Verschiebung empfehlen. Der Parteitag solle erst abgehalten werden, "sobald die epidemische Lage dies gestattet". Bei dem Treffen soll der neue CDU-Vorsitzende gewählt werden.

Trotz Coronavirus Kreuzfahrt buchen? Experten raten Senioren davon ab

Urlauber, die gerne auf Kreuzfahrt gehen, fragen sich: Kann ich jetzt noch ohne Risiko eine Seereise buchen? "Menschen über 60 und mit Vorerkrankungen ist derzeit auf jeden Fall von einer Kreuzfahrt abzuraten", sagt ein Schiffsarzt.

Flüchtlingsunterkunft in Berlin unter Quarantäne

In Berlin ist wegen eines bestätigten Coronavirus-Falls erstmals eine Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne gestellt worden.

Viadrina Frankfurt: Austausch-Studenten aus Italien dürfen womöglich nicht einreisen

Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) erwartet zum Sommersemester 17 Austauschstudenten aus dem weitgehend abgeriegelten Italien. Vier sind bereits in der Stadt, bei den anderen 13 sei im Moment völlig unklar, ob sie überhaupt aus Italien aus- beziehungsweise nach Deutschland einreisen dürften, heißt es von der Pressestelle der Hochschule.

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: 12 von 19 Corona-Tests negativ

Dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin liegen jetzt weitere Testergebnisse der 19 Personen vor, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus untersucht wurden. Demnach steht nun fest, dass sich bei 12 Personen der Verdacht nicht bestätigt hat. Ihre Testergebnisse sind jeweils negativ. Insgesamt hatten 19 Personen am 2. März in Neustadt bei einer mehrstündigen Besprechung Kontakt zu einer infizierten Frau aus Berlin. 13 von ihnen leben im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, die übrigen stammen aus anderen Landkreisen und Bundesländern.

Märkisch Oderland berät Coronavirus-Lage

Gernot Schmidt, Landrat von Märkisch-Oderland, hat für Freitag die hauptamtlichen Bürgermeister und Amtsdirektoren eingeladen, um die Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beraten. Dabei geht es um eine Verständigung zum Umgang mit öffentlichen Veranstaltungen, die Aufgaben und Zuständigkeiten des Gesundheitsamtes.

Velten (Oberhavel) sagt alle Feste ab

Das für den 15. bis 17. Mai geplante Veltener Hafenfest wird wegen der Gefahren des Coronavirus nicht stattfinden. Diese Entscheidung fiel am Donnerstag im Veltener Rathaus unter Leitung von Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Auch für das von Pro Velten ausgerichtete Maifest wird das Ordnungsamt keine Genehmigung erteilen, sagte Stadtsprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer. Diese Entscheidung sei unabhängig davon getroffen worden, dass vom Land eine Entscheidung zur Absage aller Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Besuchern noch ausstehe.

Vierter Corona-Todesfall in Deutschland

In Baden-Württemberg ist erstmals ein positiv auf das neuartige Coronavirus getesteter Mensch gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Es handle sich um einen 67 Jahre alten Mann. Es ist der bislang 4. Todesfall in Deutschland.

TU Berlin plant Online-Prüfungen

Die Technische Universität Berlin plant wegen der Coronavirus-Pandemie in den nächsten Wochen Online-Prüfungen. „Wir bauen dabei auf die Ehrlichkeit der Studierenden“, sagte TU-Präsident Christian Thomsen der Deutschen Presse-Agentur. Natürlich gebe es für die Uni keine absolute Sicherheit, dass nicht Freunde oder Eltern die Klausuren am Computer schrieben. „Aber auch bei normalen Klausuren wird geschummelt“, ergänzte Thomsen.

Hertha gegen Union Berlin für alle frei bei Sky

Das Derby Hertha gegen Union Berlin am 21. März können sich alle Fußball-Fans kostenlos bei Sky anschauen. An den nächsten beiden Wochenenden finden zahlreiche Spiele der 1. und 2. Bundesliga als Vorsichtsmaßnahme gegen das Coronavirus vor leeren Rängen statt. Aufgrund dieser Ausnahmesituation überträgt Sky an den kommenden beiden Spieltagen die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar live auf Sky Sport News HD, wie der Sender am Donnerstag in Unterföhring mitteilte.

Flohmarkt im Spreepark Beeskow abgesagt

Der Flohmarkt im Spreepark Beeskow am Samstag, 14. März, wurde abgesagt. Das teilte der Veranstalter auf Facebook mit. Die Anbieter wurden demnach bereits per Mail informiert.

Konzert von Uschi Brüning in Oranienburg wird verschoben

Das für Sonntag, 15. März, geplante Konzert von Uschi Brüning im Oranienburger Oranienwerk wird verschoben. Wann das Konzert nachgeholt werden kann, wird rechtzeitig bekannt gegeben. Gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, so Hans-Joachin Laesicke vom Veranstalter "Jazz and more" im Oranienwerk.

Tanzwoche in Eisenhüttenstadt wurde abgesagt

Die 28. Tanzwoche vom 13. bis 29. März 2020 im Friedrich-Wolf-Theater Eisenhüttenstadt wird aufgrund der Coronavirus-Verbreitung vorläufig ausgesetzt. Das teilte die Stadtverwaltung auf ihrer Facebook-Seite mit. Somit fällt die für diesen Freitag, 13. März 2020, geplante Eröffnung aus. Die Entscheidung fiel am Donnerstagmorgen im Rathaus. Ob die Tanzwoche verschoben wird oder generell ausfällt, dazu gibt es noch keine Entscheidung. Die Karten für diese Veranstaltung bleiben somit vorläufig gültig. Außerdem hat Eisenhüttenstadt für die Zeit bis zum 20. April alle Veranstaltungen mit mehr als 400 Besuchern abgesagt.

Ärzte an Uniklinik Rostock mit Coronavirus infiziert

In der Universitätsmedizin Rostock sind zwei Ärzte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, bestätigte am Donnerstag gegenüber dem Nordkurier entsprechende Informationen der Deutschen Presse-Agentur.

Potsdamer Museum Barberini ist ab sofort geschlossen

Das Potsdamer Museum Barberini ist ab sofort geschlossen. Man wolle damit einen Beitrag dazu leisten, die dynamische Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, teilte das Museum mit. Das pro Tag empfohlene Limit von höchstens 500 bis 1000 Besuchern bei Kulturveranstaltungen ließe sich nicht gewährleisten, hieß es zur Begründung. Am 17. März werde über das weitere Vorgehen entschieden.

Trotz Corona-Fällen soll Festival "Fusion 2020" stattfinden

Eines der größten Festivals in Norddeutschland - die alternative „Fusion“ in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) - soll trotz der Infektionslage beim neuartigen Coronavirus auch 2020 stattfinden. „Das ist bisher Ziel der Behörden und des Veranstalters“, sagte die Ordnungsamtsleiterin im Amt Röbel/Müritz, Marlen Siegmund, am Donnerstag. Am Mittwoch hatten beiden Seiten über Vorbereitungen des alternativen Kulturfestes mit rund 70.000 Besuchern aus vielen Ländern der Welt beraten.

Wie Schulen mit der Corona-Pandemie umgehen sollen

"Wir haben uns nie gegen Schulschließungen ausgesprochen. Da, wo die Gesundheitsämter das anordnen, richten wir uns danach, und diese Linie werden wir weiter fahren", sagt Stefanie Hubig (SPD), Chefin der Kultusministerkonferenz (KMK), im Interview. Aber eine flächendeckende Schließung sei derzeit keine Option. "Das ist eine dynamische Lage, die mit Blick auf die Ausbreitung von Corona beantwortet werden muss. Wir sind da in ständigem Austausch mit allen Verantwortlichen, insbesondere in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden", so Hubig. Die KMK trifft sich derzeit in Berlin.

Berlins Regierender Bürgermeister bringt Einschränkung des Bahnverkehrs ins Spiel

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat eine Einschränkung des Bahnverkehrs wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ins Spiel gebracht. „Wird sie (die Deutsche Bahn) nun in Zukunft in Berlin und München und in Köln genauso halten wie bisher oder schränken wir den Verkehr ein“, fragte er am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Mit dieser Frage müsste man sich auf Bundesebene beschäftigen.

Berliner Verbraucherschützer gehen gegen Wucherpreise wegen Corona vor

Wucherpreise wegen des neuartigen Coronavirus nimmt nun der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in Berlin ins Visier. „Der schlimmste Fall war die Zehnerpackung Atemschutzmasken für 999,99 Euro“, sagte vzbv-Chef Klaus Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Das ist Wucher. Da versuchen schlimme Finger, das schnelle Geld zu machen.“ Müller kündigte ein hartes Vorgehen an

Künstlerischer Leiter des Frankfurter Kleist-Forums über Umgang mit Coronavirus-Nachrichten

Florian Vogel, Künstlerischer Leiter des Frankfurter Kleist Forums, sagt zum Umgang mit Nachrichten über das Coronavirus: "Auch wenn der zu erwartende Höhepunkt der Epidemie noch längst nicht erreicht ist, hat das Virus die Welt schon infiziert – mit Ungewissheit und Hysterie. Sein virales Potential ist ungeheuerlich." Seinen kompletten Meinungsbeitrag finden Sie hier.

Ruppiner Kliniken in Neuruppin haben abgetrennten Corona-Testbereich

In den Ruppiner Kliniken in Neuruppin gibt es einen kompletten abgetrennten Bereich mit mehreren Räumen für Tests auf den Erreger Sars-CoV-2. „Es gibt vermehrt Anrufe. Wir merken, dass die Menschen besorgt sind“, sagte eine Sprecherin. Schutzkleidung für die Mitarbeiter sei ausreichend vorhanden.

Kliniken in Brandenburg auf mehr Corona-Verdachtsfälle vorbereitet

Brandenburger Kliniken sind nach eigenen Angaben auf eine Zunahme von begründeten Coronavirus-Verdachtsfällen vorbereitet. Entsprechende Anlaufstellen werden eingerichtet. Noch reicht die Schutzkleidung für Mitarbeiter.

Weiterer Coronavirus-Patient stirbt im Kreis Heinsberg

Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Patient gestorben - es ist der dritte bekannte Todesfall in Deutschland.

Nicht nur Hertha gegen Union Berlin: Alle Bundesliga-Spiele ohne Zuschauer

Nicht nur das Hauptstadt-Derby Hertha gegen Union Berlin am 21. März wird zum Geisterspiel. Bereits an diesem Wochenende wird der 26. Spieltag komplett ohne Zuschauer ausgetragen. Als letzte Partie wurde das Aufeinandertreffen von RB Leipzig und SC Freiburg als Geisterspiel bestätigt. Das teilte Leipzig mit.

Italien macht Läden und Restaurants zu

Italien hat seine Sperrmaßnahmen erneut deutlich verschärft. Seit Donnerstagmorgen bleiben die meisten Geschäfte im ganzen Land geschlossen. Es gibt nur wenige Ausnahmen, so dürfen Lebensmittelläden, Apotheken, Tankstellen und einige andere Geschäfte weiter öffnen.

USA schließen Grenzen für Reisende aus Europa

Brandenburger und Berliner müssen sich vor ihren bislang geplanten Reisen genau über die aktuellen Einreisebestimmungen informieren. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließen die USA ihre Grenzen für Ausländer aus Europa. „Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen“, sagte US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Ausgenommen seien Reisende aus Großbritannien.

11. März

Das Coronavirus hält Einzug in Märkisch Oderland

In Märkisch-Oderland gibt es nun auch die ersten bestätigten Corona-Fälle. Wie Landkreis-Sprecher Thomas Berendt bestätigte, sei Covid 19 bei zwei Personen aus der Stadt Altlandsberg nachgewiesen.

Brandenburg will Veranstaltungen mit über 1.000 Besuchern verbieten

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in Brandenburg abzubremsen, will Brandenburg Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern verbieten. Derzeit seien dazu verschiedene Ministerien und die Staatskanzlei "in der Endabstimmung", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch in der rbb-Sendung „Brandenburg Aktuell“.

Frankfurt (Oder) plant Corona-Anlaufstelle

Frankfurt (Oder) will eine Abklärungsstelle für Bürger mit möglichen Symptomen einer Coronavirus-Infektion einrichten. Sie soll die Hausärzte und die Rettungsstelle des Klinikums entlasten. Das hat der Krisenstab der Stadt am Mittwoch vereinbart, teilte Stadtsprecher Uwe Meier mit. Wo die Spezialsprechstunde angeboten werden soll, ist allerdings noch unklar.

Zwei Menschen aus Wandlitz mit Corona infiziert

Das Coronavirus hat den Barnim erreicht. Das Gesundheitsamt des Landkreises bestätigte am Mittwochabend zwei Fälle.

Der Landrat von Ostprignitz-Ruppin dankt den Corona-Betroffenen in Neustadt

Das Thema Corona lasse ihn derzeit nicht gut schlafen, berichtete Landrat Ralf Reinhard (SPD) auf der Pressekonferenz am Mittwoch. "Ich hoffe, dass ich den Schlaf ab 18. März nachholen kann." An diesem Tag könnte die Anordnung der häuslichen Isolation für über 2 000 Menschen aus Neustadt und Umgebung aufgehoben werden.

Zahl der Coronavirus-Infizierten in Brandenburg steigt auf 24

In Brandenburg haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums acht weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Zahl im Land auf 24. Infiziert habe sich eine Person aus dem Landkreis Oder-Spree, eine weitere Person komme aus dem Landkreis Spree-Neiße, eine dritte aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz, wie das Ministerium mitteilte.

Beschluss zur Straßensperrung in Glienicke wegen Coronakrise vertagt

Die Coronakrise wirbelt jetzt auch die Kommunalpolitik durcheinander. Eigentlich sollte die Bezirksparlament von Berlin-Reinickendorf am Mittwochabend über die umstrittenen Straßensperrungen nach Glienicke (Oberhavel) entscheiden. Doch die Sitzung wurde abgesagt.

Erster Coronavirus-Fall im Deutschen Bundestag

Im Deutschen Bundestag soll es den ersten offiziellen Corona-Fall geben. Das berichtet Bild.de Betroffen ist demnach ein Abgeordneter der FDP, der laut Test an Corona erkrankt ist. Darüber habe Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (77, CDU) die Fraktionsgeschäftsführer in einer geheimen Sitzung informiert, so Bild.

WHO stuft Verbreitung des Coronavirus als Pandemie ein

Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nun als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf.

Metallurgenlauf in Eisenhüttenstadt abgesagt

Die Organisatoren des 1. Radsport- und Laufvereins Eisenhüttenstadt 02 haben den für Sonnabend geplanten 41. Metallurgenlauf in Eisenhüttenstadt abgesagt. „Aufgrund der auftretenden Coronafälle in Frankfurt und Berlin werden wir, um die Gesundheit unsere Sportler zu schützen, unseren 41. Lauf der Metallurgen am 14.03.2020 absagen. Ein Ersatztermin muss erst geprüft werden.“

Berliner Volleyballer spielen vor leeren Rängen gegen Rivalen Friedrichshafen

Die Berlin Volleys müssen in der Volleyball-Bundesliga die Partie gegen den ewigen Rivalen VfB Friedrichshafen vor leeren Rängen austragen. Aufgrund des Coronavirus kann das Spiel am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle (16.30 Uhr) lediglich über Sport1 mitverfolgt werden. "Die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung steht über allem, darum haben wir als BR Volleys uns nach intensiven Gesprächen zu diesem Schritt entschieden", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand auf der Internetseite des deutschen Meisters.

Hertha gegen Union Berlin vor leeren Rängen

Hertha BSC und Union Berlin werden ihr Derby in der Fußball-Bundesliga vor leeren Rängen im Berliner Olympiastadion austragen.

Gesundheitsamt Oberhavel sucht Berliner Clubgänger

Nachtschwärmer, die Ende Februar in den Berliner Clubs The Reed oder Trompete tanzen waren, werden gebeten, sich bei der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes Oberhavel zu melden. Inzwischen ist bekannt, dass ein Großteil der in Berlin verzeichneten Infektionen auf Besuche der Clubs Trompete und The Reed zurückzuführen sind. Hier geht es zum vollständigen Artikel.

Zwei Corona-Infektionen in Wandlitz (Barnim)

In der Gemeinde Wandlitz gibt es zwei bestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus. Die betroffenen Personen werden vom Gesundheitsamt betreut und sind bereits isoliert, teilte Amtsärztin Heike Zander am Mittwoch mit. Sie hätten sich nach der Rückkehr von einer Reise in die alten Bundesländer direkt gemeldet. Einen Kontakt zu weiteren Personen gab es den Angaben zufolge nicht.

Energie Cottbus plant weiter mit Regionalliga-Spiel

Das Coronavirus macht auch vor der Sportwelt nicht Halt. Bei Energie Cottbus plant man weiter das Regionalliga-Spiel am Samstag – mit Zuschauern und speziellen Hygieneregeln. Noch! FCE-Sportchef König hofft darauf, dass der Verband den kompletten Spieltag absagt. Eine Entscheidung steht bevor, schreibt lr-online.de.

Zweijähriges Kind in Potsdam mit Coronavirus infiziert

Ein zwei Jahre altes Kind wird in Potsdam wegen einer Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus behandelt.

Keine Großveranstaltungen in Berlin bis Ende der Osterferien

Die Berliner Gesundheitsverwaltung hat größere Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien untersagt. Veranstaltungen ab 1000 Personen seien bis einschließlich 19. April untersagt, teilte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch mit.

BVG lässt in Bussen auch hinten einsteigen

Ab Donnerstag, den 12. März 2020, wird bis auf weiteres der Ein- und Ausstieg an der ersten Tür bei allen Bussen der BVG ausgesetzt. Damit soll die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung beim Fahrscheinverkauf und einem damit verbundenen Geldwechsel sowohl für die Fahrerinnen und Fahrer als auch für alle Fahrgäste minimiert werden.

Mühlenbecker Land sagt große Sommerfeste ab

Das Mühlenbecker Land (Oberhavel) sagt vier große Sommerfeste ab. Betroffen sind im Juni das gemeindeweite Rathausfest, das Mühlenbecker Pfingst-Mönchmühlenfest und der Schönfließer Sommer sowie das ZühlsdorferHeidefest im Juli.

Stiftung sagt Gedenkveranstaltungen in geplanter Form ab

Die Gedenkstättenstiftung sagt die anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung der Häftlinge der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück für Mitte April geplanten Veranstaltungen aufgrund der Corona-Epidemie ab. Insbesondere können die Einladungen an rund 60 Überlebende aus aller Welt nicht aufrechterhalten werden. Alternativ ist derzeit geplant, die zentralen Gedenkveranstaltungen am 19. April in Ravensbrück (10.00 Uhr) und in Sachsenhausen (ab 14.00 Uhr) sowie eine Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald (17. April um 14.30 Uhr) in einem würdigen, wenn auch kleinerem Rahmen und ohne internationale Beteiligung durchzuführen. Außerdem wird geprüft, ob eine Teilnahme an den Veranstaltungen für Interessierten in aller Welt über Live-Stream-Angebote möglich ist. Die Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden wird nach jetzigem Kenntnisstand wie geplant am 26. April 2020 stattfinden.

Krankenhaus Eisenhüttenstadt verschließt Notaufnahme

Im Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt können Patienten die Rettungsstelle nicht mehr ohne vorherige Befragung betreten. Hier geht es zum kompletten Artikel.

Patientenservice hilft bei Suche nach Arztpraxis

Der Patientenservice unter der Telefonnummer 116117 hilft bei der Suche nach einer Arztpraxis. Brandenburgs Gesundheitsministerin will das Callcenter am Standort der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg in Potsdam am Donnerstag besuchen.

19 Corona-Infektionen in Brandenburg

Die Zahl der Corona-Infektionen in Brandenburg hat sich auf 19 erhöht. Das teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit - Stand war 13 Uhr am 11. März. Zu den bis Dienstagabend gemeldeten 16 Fällen, unter anderem aus Neuzelle und Altlandsberg, sind drei hinzugekommen Es handelt sich jeweils um eine Person aus dem Landkreis Oder-Spree, aus Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz.

Kein Besucherverkehr im Landtag Brandenburg und Berliner Abgeordnetenhaus

Der Landtag in Potsdam bleibt bis zum 19. April für den Besucherverkehr geschlossen. "Wir nehmen die vom Coronavirus ausgehenden Risiken ernst", so Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke. Der Parlamentsbetrieb bleibt weiterhin aufrechterhalten, heißt es in einer Mitteilung. Die Besuchersperre gilt auch fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Dort bleibt auch die Kantine für externe Besucher geschlossen.

Slubice schließt Schulen und Kitas

Frankfurts polnische Nachbarstadt Nachbarstadt schließt Schulen und Kitas. Schließung gilt für zwei Wochen.

Zweiter Coronafall im Frankfurter Klinikum bestätigt

Der zweite Coronafall am Klinikum Frankfurt (Oder) ist am Mittwoch offiziell von einem Referenzlabor in Greifswald bestätigt worden. Die Mitarbeiterin war bereits am Montag in einem ersten Test durch ein Labor in Frankfurt positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Die offizielle Bestätigung stand jedoch noch aus.

(mit dpa)