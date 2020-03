red

Brück Trotz Schließung des Amtes für den offenen Bürger- und Kundenverkehr sind die Mitarbeiter unter der gewohnten Nummer 033844/62-0 vonMontag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr oder per E-Mail unter info@amt-brueck.de erreichbar.Unter der oben genannten Telefonnummer werden auch die Unterstützungsanfragen von in Mobilität eingeschränkten Personen oder in Quarantäne lebenden Bürgern entgegen genommen undan das ehrenamtliche Netzwerk weiter geleitet."Nur gemeinsam werden wir diese Krise meistern.Es gibt kein Ich, sondern nur ein WIR!", so Amtsdirektor Marko Köhler.