Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Angst vor einer Corona-Infektion sorgt mitunter auch für blanke Nerven. In einem Supermarkt an der Berliner Straße in Oranienburg sind am Montag Mitarbeiter des Geschäftes und ein Paketlieferant aneinander geraten. Am Ende wurde die Polizei gerufen.

Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Dienstag berichtete, hatten sich die Beteiligten um die Abstandsregeln im Zusammenhang mit dem Schutz vor einer Corona-Infektion gestritten. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Beleidigung auf. Als Geschädigter wird der Paketlieferant geführt.