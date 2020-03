Brian Kehnscherper

Wustrau (MOZ) Im Rahmen eines Schülerprojektes des Brandenburg-Preußen Museums Wustrau mit dem Evangelischen Gymnasium in Neuruppin wurde 2017 ein fast vergessenes Kapitel der Geschichte des Rhinluchs wieder ans Licht geholt: die Arbeitslager des Reichsarbeitsdienstes im Nationalsozialismus. Der ehemalige wissenschaftliche Leiter des Museums, Dr. Stephan Theilig, möchte die Arbeit an dem Thema nun vertiefen. Mittlerweile als Lehrer in Eberswalde tätig, nutzt der in Bernau lebende Familienvater seine Freizeit dazu, sich weiter seiner Forschung zu widmen.

"Mit dem Aufbau des Reichsarbeitsdienstes entstanden ab 1934 die ersten Arbeitsdienstlager im Rhinluch", erklärt Theilig. Dort sollte die im 18. und 19. Jahrhundert begonnene Urbarmachung des Luchs fortgesetzt werden, um Siedlungs- und Ackerflächen zu schaffen. So entstand in Wustrau eines der ersten Musterlager, das seinerzeit auch ausländischen Journalisten und Interessierten präsentiert wurde. Die Lager bestanden im Wesentlichen aus Holzbaracken, die nach einem Baukastensystem schnell aufgebaut werden konnten. Es entstanden weitere Lager in Zietenhorst, Wall, Wutzetz und Damm. "Bereits ab Ende August 1939 wurden sämtliche Arbeitsdienstgruppen in Richtung der polnischen Grenze abgezogen – offiziell, um ,höheren Staatsinteressen’ dienlich zu sein", so der Historiker. Die Arbeiten im Luch seien ab September 1939 mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zunächst von polnischen, dann französischen Kriegsgefangenen weitergeführt worden.

Bessere Verpflegung

Mit dem Überfall auf die Sowjetunion gerieten ab Juni 1941 Millionen Rotarmisten in deutsche Kriegsgefangenschaft. "Die Lebensumstände dort können nur als brutal umschrieben werden, denn Hunger, Krankheit, Misshandlungen und Kälte bedeuteten für mehr als die Hälfte der Gefangenen den sicheren Tod", so Theilig. Die Lager des Reichsarbeitsdienstes boten einen Ausweg. Ab Herbst 1941 rekrutierte die Führung der Wehrmacht unter den gefangenen "Nichtrussen" Freiwillige. "Die Betonung der ,Freiwilligkeit’ sollte jedoch nicht überschätzt werden. Denn für die Kriegsgefangenen war es eine existentielle Frage", ordnet der Historiker ein. Der Eintritt in eine der nun gegründeten "Ostlegionen" bedeutete schließlich bessere Verpflegung und somit eine größere Überlebenschance. Zugleich spielten die Nationalsozialisten bewusst mit dem Wunsch zahlreicher nichtrussischer, insbesondere muslimisch-turkstämmiger Sowjetvölker nach Unabhängigkeit, die ihnen im Gegenzug zur Kollaboration versprochen worden war. Im Rhinluch wurde vor allem Personal für zivile Angelegenheiten geschult: Akademiker, Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller für die Arbeit als Propagandisten, höhere Polizeibeamte oder administrative Mitarbeiter geschult. Die Lager wurden daher dem Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete unterstellt. "Das Zentrum der Lagerkomplexe war Wustrau, wo es insgesamt drei Lager für etwa 1 500 Menschen gab", sagt Theilig. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erfüllten die Lager einen anderen Zweck. Ab 1945 wurden sie Unterkunft für Tausende Flüchtende, die aus den einst besetzten Ostgebieten vor der Roten Armee flohen.

Grabungen sind geplant

Der Geschichtswissenschaftler, der auch stellvertretender Leiter des Instituts für Caucasica-, Tatarica- und Turkestan-Studien ist, forscht nun schon seit mehreren Jahren zur Geschichte der Lager. Bestand die Recherche anfangs vor allem aus Archivarbeit, gab es 2019 auch Sondierungen und erste Begehungen an den einstigen Standorten. "Alle Ergebnisse werden zusammengetragen, weiter ergänzt und sollen einem zukünftigen, eigenständigen Grabungen als Grundlage dienen", erklärt Theilg.

Doch da die so gewonnenen Erkenntnisse für Nicht-Historiker weiterhin eher trocken sind, sollen sie durch persönliche Erinnerungen ergänzt und somit lebendiger werden. Deshalb sucht Theilig nach Zeitzeugen oder deren Nachfahren, die eventuell noch Erinnerungen, Fotos, aufgeschriebene oder überlieferte Anekdoten und Geschichten oder Objekte aus jener Zeit haben. Die Angaben werden, wenn es gewünscht wird, anonym behandelt.

Wer Erinnerungen oder Zeitzeugnisse zu den Lagern hat, kann sich per Mail an stephan-theilig@web.de melden.