Manuela Bohm

Paaren-Glien (MOZ) Zum 30. Mal sollte die BraLa im Mai 2020 eröffnet werden und eine Bühne für die Landwirtschaft sein.

Die Absage ist angesichts der guten Besucherzahlen der zurückliegenden Jahre sicher nicht überraschend. Wie der MAFZ-Erlebnispark in Paaren nun mitteilte, haben der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Axel Vogel und der Landrat des Havellandes, Roger Lewandowski die Entscheidung getroffen, die brandenburgische Landwirtschaftsausstellung BraLa für 2020 abzusagen.

"Die für dieses Jahr geplante 30. BraLa wird in der gleichen Intension und mit dem für dieses Jahr geplanten überproportionalen Know-how in das Jahr 2021 übertragen und wieder am zweiten Wochenende im Mai tausende Besucher aus dem Land Brandenburg und Berlin in das Havelland locken", versichert Ute Lagodka vom Erlebnispark.