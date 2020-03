Christina Sleziona

Schwedt (MOZ) Die Kriminalpolizei der Direktion Ost bittet um die Unterstützung aus der Bevölkerung bei der Aufklärung der Todesumstände zum Baby, das am 22. März bei Hohenfelde gefunden wurde.

Ein Spaziergänger fand am Sonntagnachmittag den leblosen Körper eines Säuglings am Ufer der Hohensaaten- Friedrichthaler Wasserstraße, in Höhe der Teerofenbrücke zwischen den Ortschaften Gatow und Friedrichsthal.

Die Kriminalpolizei hofft darauf, dass sich aufmerksame Menschen melden, die in ihrem näheren Umfeld oder im Bekanntenkreis in den letzten Wochen eine schwangere Frau bemerkt haben, deren Schwangerschaft beendet ist, aber offenbar kein Baby bei ihr lebt.

Haben Angler, Jäger, Jogger, Radfahrer, Spaziergänger oder Personen, die täglich ihre Hunde ausführen, verdächtige Beobachtungen getätigt, die der Kriminalpolizei bei der Suche nach den Angehörigen des Babys weiterhelfen können?

Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Uckermark in Prenzlau, Tel. 03984/350 entgegen.