Tilman Trebs

Gransee (MOZ) Die Polizei hat am Montagnachmittag in Meseberg Angler und in Gransee Schüler nach Hause geschickt, die jeweils gegen das seit Montag geltende Kontaktverbot verstoßen hatten.

Nach Meseberg war die Polizei gegen 16.30 Uhr gerufen worden, weil sich dort mehrere Autos auf dem Weg zum Großen Dölchsee befanden. Vor Ort trafen Polizei und Ordnungsamt drei Angler an, die nur unter Protest ihre Sachen zusammenpackten, wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Dienstag berichtete. Die Petrijünger, deren Personalien aufgenommen wurden, müssen nun mit Ordnungsstrafen rechnen.

Gegen 17 Uhr griffen Polizisten in der Straße am Gewerbepark in Gransee sieben Schüler auf. Sie wurden zum Infektionsschutz belehrt und mussten ihre Personalien angeben. Außerdem erhielten die Schüler Platzverweise.