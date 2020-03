Heike Weißapfel

Schmachtenhagen (MOZ) Bei dem Leichnam, der am Sonnabend in Schmachtenhagen gefunden wurden, handelt es sich um eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Oberhavel. Die Frau sei inzwischen zweifelsfrei identifiziert, sagte Polizeisprecher Stefan Rannefeld auf Nachfrage. Ihren Wohnort nannte er nicht. Sie stamme aber aus dem Landkreis Oberhavel.

Die Polizei hatte die Identität bereits vermutet, weil in der Nähe des Fundorts ein Auto gestanden hatte, in dem sich auch Ausweisdokumente befanden. Eine vierköpfige Familie hatte am Samstagmittag auf einem Spaziergang die tote Frau am Malzer Weg in Schmachtenhagen entdeckt, die mit dem Oberkörper in der Bäke lag. Um die genaue Todesursache festzustellen, werde der Leichnam voraussichtlich noch in dieser Woche obduziert, so Stefan Rannefeld. hw