Bad Belziger Geschäfte in Not

Bärbel Kraemer

Bad Belzig "Aufgrund der aktuellen Situation bleibt das Geschäft bis auf weiteres geschlossen. Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen", heißt es auf einem Plakat in der Eingangstür eines Bad Belziger Modehauses. Es ist eines von vielen, mit denen Unternehmer hier wie dort ihrer Kundschaft die Schließung der Geschäfte aufgrund der Coronavirus-Pandemie erklären müssen.

In dieser Folge ist auch die Innenstadt der Kur- und Kreisstadt verweist, bleiben die Kassen der Geschäftsleute leer - während Ladenmieten, Lohn- und Nebenkosten weiter gezahlt werden müssen. Viele Unternehmer sind extrem besorgt und fürchten um die Existenz.

Auf die Frage, wie lange diese Situation noch ausgehalten werden kann, sagt Antje Große. "Dieser Punkt ist eigentlich schon fast erreicht", so die Spielwarenhändlerin, die in Bad Belzig in der Sandberger Straße ein Geschäft betreibt. Neben Spielwaren aller Art hat die Geschäftsfrau mit Blick auf das bevorstehende Osterfest wie in jedem Jahr viele Osterwaren geordert. Doch jetzt bleibt die Kundschaft aus. Die bestellten Waren müssen hingegen bezahlt werden. "Das Ergebnis kann man sich an fünf Fingern abzählen", so Antje Große weiter. Entlassungen will die Geschäftsfrau auf jeden Fall vermeiden. Sie sagt: "Irgendwie müssen wir das hinkriegen" und hofft auf die von Seiten des Staates angekündigten Unterstützungen.

Der Name von Anke Horn ist in Bad Belzig und Umgebung untrennbar mit den "Creativen Blumenträumen" verbunden. Vor ihrem Geschäft in der Straße der Einheit standen noch vor kurzem Primeln, Bellis, Stiefmütterchen & Co und machten Lust auf die Frühjahrsbepflanzung von Garten und Balkonkasten. Doch damit ist es zwischenzeitlich vorbei. Die Pflanzen sind von der Straße geräumt und das Geschäft ist geschlossen. Lediglich einen Lieferservice darf die Geschäftsfrau noch aufrechterhalten. Doch der kann den ausbleibenden Umsatz nicht einmal ansatzweise ausgleichen. Anke Horn bilanziert: "Die Verluste sind enorm. Dazu kommt, dass ich viele, viele, viele Blumen entsorgen muss". Auch sie hofft auf die vom Staat zugesicherten Hilfen. "Es ist so wahnsinnig traurig. Ich hoffe dass der Spuk bald ein Ende hat", sagt die Geschäftsinhaberin.

"Crazy Liebchen" hat Simone Rademacher ihr Geschäft genannt, als sie dasselbe vor dreieinhalb Jahren eröffnete. Es ist ein Paradies für Strick- und Häkelbegeisterte. Die angeordnete Schließung ihres Laden aufgrund der Coronavirus-Pandemie bedeutet für die Unternehmerin einen herben Rückschlag. Wie groß der Verlust am Ende sein wird, hängt wie sie sagt, von der Dauer der angeordneten Schließung ab. Bereits in den Tagen davor hatte sie einen deutlichen Kundenrückgang festgestellt. "Ich glaube, die Leute haben nur daran gedacht, sich mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs einzudecken", so Simone Rademacher.

Auch die Schokoladenmanufaktur von Urs Bastian Kunz ist verweist. Bis Mitte April hat der Unternehmer die Herstellung seiner süßen Verführungen auf Eis gelegt. Mit den Worten "Bleiben Sie mir treu, bleiben Sie gesund" hat sich der Geschäftsmann von seiner Kundschaft infolge der Coronavirus-Pandemie vorübergehend verabschiedet.