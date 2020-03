Hilfsnetzwerk in Falkensee

Manuela Bohm

Falkensee (MOZ) Ein unterstützendes Netzwerk bauen die Mitglieder der SPD-Falkensee auf und organisieren nachbarschaftliche Unterstützung.

"Es ist wichtig, unterstützende Netzwerke früh aufzubauen. So können Betroffene, wenn nötig,

sicher zu Hause bleiben." Julia Haebler, Vorstandsmitglied der SPD Falkensee.

Für Menschen in Quarantäne oder aus Risikogruppen wie Personen mit Vorerkrankungen, mit Behinderungen oder einfach ältere Menschen soll das Angebot gelten. Es beinhaltet die Erledigung von Besorgungen im öffentlichen Leben, so dass potentiell Gefährdete zu Hause bleiben können. Dazu gehören der Einkauf im Supermarkt oder in der Apotheke, die Rezeptabholung beim Arzt oder Ähnliches.

"Es ist uns wichtig, sowohl die zu Unterstützenden als auch die Helfenden zu schützen. Deshalb

achten wir darauf, allen Regulierungen zur Wahrung der physischen Distanz zu entsprechen",

so Günter Wallbaum, Schatzmeister der SPD Falkensee.

Diejenigen, die Unterstützung wünschen, geben ihre Listen zur Besorgung einfach von Montag bis Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr, bis zu einem Wert von 100 Euro, unter coronahilfe@spd-falkensee.de oder 0172/80783 81 durch.

Alle Einkäufe werden vor der Tür abgestellt. "Die Bezahlung erfolgt bargeldlos. Wie das funktioniert, erklären die Helfer via Mail oder Telefon", so die SPD-Falkensee.