Brandenburg an der Havel, Dom

BRAWO

Brandenburg Wiederholt trat ein 31- jähriger Brandenburger am Montagnachmittag mit einem Diebstahl strafrechtlich in der Stadt Brandenburg in Erscheinung. Dieses Mal hatte er jedoch Unterstützung von zwei weiteren Tätern, die während der Tat im Geschäft "Schmiere" standen.

Als Diebesgut hatte der polizeibekannte junge Mann einen Karton mit Spirituosen entwendet.

Die Ware konnte noch vor dem Abtransport von den Mitarbeitern wieder ins Geschäft zurückgebracht werden. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten fertigten gegen alle drei Täter eine Strafanzeige.