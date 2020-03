MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Coronavirus (SARS-CoV-2, Erkrankung: Covid-19) breitet sich in Berlin und Brandenburg aus. Moz.de berichtet in einem Newsblog.

20. März

Familie aus Altlandsberg wartet seit Tagen auf Corona-Testergebnis

Die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für die Abstriche, die für Corona-Tests notwendig ist, wird immer dringlicher. Das Beispiel einer Familie aus Altlandsberg unterstreicht dies.

48 Abstriche in Frankfurt (Oder) mit einem Fall von Corona

Die Patienten der ersten Corona-Sprechstunde in Frankfurt (Oder) wurden getestet. Unter den 48 untersuchten Menschen wurde bei einem Patienten das Coronavirus nachgewiesen.

Bäckerfilialen in Eisenhüttenstadt stellen den Café-Betrieb ein

In der Innenstadt bleiben immer mehr Geschäfte geschlossen. Andere Händler und Dienstleister reduzieren ihre Öffnungszeiten.

Therapeuten in Frankfurt (Oder) können dringende Fälle weiterbehandeln

Laut einer Verordnung müssen u. a. Physiotherapeuthen ihre Arbeit einstellen. Dies gilt jedoch nur für Fälle, die nicht dringlich sind. Patienten die dringend Hilfe ihrer Physiotherapeuten benötigen werden weiterhin behandelt.

Gemeindearbeit in Eisenhüttenstadt vorerst nur per Telefon

Gebete am Telefon werden in den kommenden Tagen die Gläubigen in und um Eisenhüttenstatt begleiten. Pfarrer Mathias Wohlfahrt organisiert seine Gemeinde nun über das Telefon.

Doch keine Corona-Party in Zepernick

Nach Verdacht auf eine Corona-Party in Zepernik haben die beschuldigten Abiturientinnen und Abiturienten den Vorwurf zurückgewiesen. Sie haben nur nach ihrem letzten Schultag zusammengesessen heißt es.

Polens Patient Null genesen und entlassen

Nach fast drei Wochen konnte der erste Fall von Corona in Polen geheilt werden. Der 66-jährige Mann hatte sich in Westdeutschland angesteckt und wurde nun aus dem Klinikum Zielona Góra entlassen.

Keine Führerscheinprüfung mehr - HU und AU weiter möglich

Die Dekra hält den Prüfbetrieb von Fahrzeugen auch zu Zeiten des Coronavirus aufrecht. Schlechter sieht es allerdings für den Erwerb von Fahrerlaubnissen aus. Diese werden bis zum 19. April vorerst ausgesetzt.

Bernau setzt Zahlung von Kita-Beiträgen aus

Seit dem 18. März sind die Kitas und Horte in der Stadt aufgrund einer Allgemeinverfügung des Landkreises Barnim in Folge des Coronavirus geschlossen. Eine Vielzahl der betroffenen Eltern muss seitdem eine private Betreuung organisieren oder verzichtet auf Arbeitsentgelt. Zum Teil können dadurch starke existenzielle Einschränkungen bei den Eltern auftreten. Darum wissend, hat die Stadt die Zahlung von Kitabeiträgen vorerst für zwei Monate ausgesetzt.

Lagebesprechung im Landkreis Dahme-Spreewald

Der Krisenstab des Landkreises Dahme-Spreewald ist am heutigen Freitag erneut zu seiner täglichen Lagebesprechung zusammengekommen, um weitere notwendige Maßnahmen in der aktuellen Corona-Krise festzulegen. Das Gesundheitsamt informierte zunächst über die derzeitige Gesundheitslage hinsichtlich der Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19. Bestätigt wurden bisher insgesamt 21 positive Fälle der neuartigen Coronavirus-Infektion im Kreisgebiet: in Königs Wusterhausen (6), Lübben (5), Mittenwalde (3), Zeuthen (3), Wildau (2), Eichwalde (1), und im Amt Schenkenländchen (1). Bislang befinden sich alle Erkrankten in häuslicher Isolation, im stabilen Zustand und werden hausärztlich betreut. Nach wie vor muss niemand stationär behandelt werden. Aktuell sind 98 Quarantänen verhängt worden, 136 Verdachtsfälle werden abgearbeitet.

Coronavirus-Infektionen in Brandenburg auf 265 gestiegen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Brandenburg hat sich am Freitag auf 265 erhöht (Stand: 15.00 Uhr). 61 bestätigte Fälle seien im Vergleich zum Vortag hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Neu gemeldet wurden demnach 13 Sars-CoV-2-Infektionen im Landkreis Oder-Spree, zwölf in Potsdam und zehn im Landkreis Dahme-Spreewald. Acht Infektionen kamen im Landkreis Barnim dazu, sieben im Landkreis Oberhavel. Neue Infektionen verzeichneten auch die Landkreise Märkisch-Oderland, Teltow-Fläming, Havelland und Elbe-Elster sowie die Städte Cottbus und Brandenburg/Havel. Die meisten Infektionen sind aktuell im Landkreis Oder-Spree registriert. Dort gibt es derzeit insgesamt 37 bestätigte Coronavirus-Fälle.

Erster Corona-Todesfall in Berlin - Neue Klinik braucht Helfer

Zum ersten Mal ist in Berlin nachweislich ein mit dem neuen Coronavirus infizierter Patient gestorben. Es handle sich um einen 95 Jahre alten Mann mit schweren Grunderkrankungen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag mit. Unterdessen soll nächste Woche der Innenausbau einer Halle auf dem Messegelände beginnen, wie Projektleiter Albrecht Broemme am Freitag sagte. Sie soll möglichst bald als Behandlungszentrum für bis zu 1000 Covid-19-Patienten bereit sein.

Berliner Bezirksbürgermeister Dassel in Quarantäne

Der Berliner Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), hat sich mit einer eindringlichen Botschaft aus der häuslichen Quarantäne gemeldet. „Akzeptieren Sie die Einschränkungen Ihrer persönlichen Freiheit, die aktuell leider notwendig sind“, wandte sich der 53-Jährige am Freitag in einem auf Twitter verbreiteten Video an die Berliner. „Auch ich bin an Corona erkrankt“, teilte er darin mit. Die Bürger von Mitte, die Unterstützung brauchen, könnten sich an das Bezirksamt wenden. „Wir sind weiterhin voll handlungsfähig“, sagte der erkrankte Grünen-Politiker.

Berliner Koalition ist uneins über die Ausgangssperre, es kursieren Fake-News

Eine gefälschte Nachricht zu einer angeblichen Ausgangssperre in Berlin hat sich am Freitag im Internet verbreitet. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) sprach von einer "Fake-News mit der Startseite des Lageso zu einer Ausgangssperre" und betonte: "Das ist falsch. Bitte nicht weiterverbreiten, bzw. verbreiten dass es sich um ein Fake handelt." In dem gefälschten Screenshot war von einer weitreichenden Beschränkung des öffentlichen Lebens ab Montag die Rede. Ob Berlin eine Ausgangssperre braucht oder sich die Hauptstädter vernünftig genug verhalten, damit das nicht nötig ist - darüber sind die Regierendeangesichts der steigenden Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus und des ersten Todesfalls in Berlin sehr unterschiedlicher Ansicht.

Brandenburger Bauern suchen Arbeitskräfte für Spargel- und Gemüseanbau

Wegen der Coronavirus-Krise sorgt sich der Bauernverband in Brandenburg um die Arbeitsfähigkeit in den landwirtschaftlichen Betrieben. Derzeit fehle es aufgrund der Grenzschließung an Arbeitskräften im Bereich Spargel- und Gemüseanbau. „Für Menschen, deren Einkommensgrundlage weggebrochen ist, bieten sich in der Landwirtschaft derzeit neue Verdienstmöglichkeiten.“ Interessierte in gutem Gesundheitszustand können sich den Angaben zufolge auf einer dafür eingerichteten Internetseite über regionale Arbeitsangebote informieren und mit den Landwirten in Kontakt treten. Verbandspräsident Henrik Wendorff forderte die Politik darüber hinaus auf, die unbürokratische Ein- und Ausreise von ausländischen Berufspendlern aus den grenznahen Regionen sicherzustellen.

Bombensuche geht in Oranienburg trotz Corona-Krise weiter

Die systematische Bombensuche in Oranienburg wird auch kommenden Woche fortgesetzt. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Auch Rathaus in Velten schließt

Auch in Velten wird das Rathaus ab kommendem Montag (23. März) für die Öffentlichkeit geschlossen. Das teilte Rathaussprecherin Susanne Zamecki am Freitagnachmittag mit.

Ein Haus für Covid-19-Patienten in Neuruppin

Die Ruppiner Kliniken in Neuruppin bereiten sich auf eine steigende Zahl schwerstkranker Patienten vor. Am Freitag waren weiterhin nur sechs Menschen aus dem Kreis mit dem Erreger infiziert.

Hohen Neuendorfs Stadtbibliothek bietet Filme übers Internet an

Die Hohen Neuendorfer Stadtbibliothek ist zwar geschlossen. Alles, was online an elektronischen Medien genutzt werden kann, ist aber verfügbar. Darunter ist auch der Streamingdienst "Filmfriend". Filme, Serien und Dokumentation sind dort gelistet. Dieser Dienst stand bisher ausschließlich bereits registrierten Nutzerinnen und Nutzern der Bibliothek kostenlos zur Verfügung.

Oder-Spree kämpft parallel zu Corona mit Grippewelle

Parallel zur Corona-Pandemie kämpft der Landkreis Oder-Spree derzeit auch mit einer Grippewelle. Das Gesundheitsamt empfiehlt dringend eine Vordiagnostik und will Labore nicht überlasten.

BR Volleys verabschieden Georg Klein mit virtuellem Spiel

Die Berlin Volleys müssen ab der neuen Saison auf Mittelblocker Georg Klein auskommen. Er beendet seine Karriere. Zum Abschied soll es trotz Corona-Pandemie noch einmal eine große Bühne geben - zumindest virtuell in den sozialen Netzwerken.

S-Bahn in Berlin nimmt weitere Züge vom Gleis

In Berlin werden im Zuge der Corona-Pandemie die S-Bahn-Linien 26, 45 und 85 ab Samstag (21. März) auf unbestimmte Zeit eingestellt. Nach Angaben des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg bedienen die Linien Teilstrecken (Teltow-Stadt - Waidmannslust, Flughafen Schönefeld - Südkreuz, Grünau - Pankow), die auch von anderen S-Bahn-Linien befahren werden. Fahrgäste könnten stattdessen die S1, die S25 und die S8 nehmen, für die S45 seien die S9 und die S46 sowie die Ringbahnlinien S41/42 geeigneter Ersatz. Bereits seit Donnerstag gibt es in den Hauptverkehrszeiten keine Verstärkerfahrten mehr auf den Linien S1, S3 und S5. Der sonstige Takt bleibt den Angaben zufolge erhalten.

GutsMuths-Rennsteiglauf wurde abgesagt

Läufer aus Brandenburg und Berlin haben längst damit gerechnet: Der 48. GutsMuths-Rennsteiglauf, der am 16. Mai stattfinden sollte, wurde abgesagt. Für den größten Landschaftslauf Europas gab es auf den verschiedenen Strecken bis hin zum Supermarathon über 73,5 Kilometer bereits tausende Meldungen. Der Veranstalter zahlt 50 Prozent der Startgebühren zurück. Die nächste Auflage des Laufs soll nun am 8. Mai 2021 stattfinden.

Haustiere übertragen das Coronavirus nicht

Das Berliner Tierheim hat Befürchtungen widersprochen, Haustiere könnten das neuartige Coroanvirus auf den Menschen übertragen. Dafür gebe es keinerlei Hinweise, sagte die Vizechefin des Berliner Tierschutzvereins, Eva Rönspieß, am Freitag.

Sonntagsöffnungszeiten wegen Corona - "Auf Hamsterkäufe verzichten"

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat an die Menschen in Brandenburg appelliert, auf Hamsterkäufe in der aktuellen Corona-Krise zu verzichten. An diesem Wochenende greifen zum ersten Mal die Ausnahmen für Sonntagsarbeit.

Schutzkleidung in Brandenburg immer noch nicht eingetroffen

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke räumte ein, dass die Schutzkleidung, die das Bundesgesundheitsministerium beschaffen wollte, in Brandenburg immer noch nicht eingetroffen ist. Hier laufen weitere Gespräche, versicherte er.

Vorerst keine Ausgangsbeschränkung in Brandenburg

Brandenburg wird in den nächsten Tagen keine Ausgangsbeschränkung erlassen. Das erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag in Potsdam. Am Sonntag werden die Regierungschefs der 16 Länder in einer weiteren Telefonschaltung mit der Bundeskanzlerin die Lage neu bewerten. Sollten weitere Schritte erforderlich sein, werde dies in enger Abstimmung mit Berlin erfolgen. Woidke wies darauf hin, dass eine Ausgangssperre wie Medikamente Nebenwirkungen haben wird. Die Frage sei, wie lange so etwas zumutbar sein wird und was das mit dem Gesamtsystem und den Menschen macht. Es sei nicht auszuschließen, das einzelne Kommunen in besonderen Situationen, besondere Maßnahmen ergreifen können.

Ministerpräsident zufrieden mit bisherigen Maßnahmen

Woidke zeigte sich zufrieden, dass die bisherigen Maßnahmen im Brandenburg gut angelaufen sind. Aber alle Restriktionen reichen nicht, erforderlich sei die Einsicht der Einzelnen, die sozialen Kontakte einzuschränken, appellierte er.

Woidke froh über Entspannung der Lage an polnischer Grenze

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke zeigte sich froh, dass sich die Lage an der Grenze zu Polen entspannt hat und dankte allen, die daran beteiligt waren. Das erlaube es, die Lieferketten stabil zu halten.

Brandenburg will um jeden Arbeitsplatz kämpfen

Woidke unterstrich, dass die Landesregierung um jedes einzelne Unternehmen und jeden Arbeitsplatz kämpfen wird. Die ersten Schritte zu Stabilisierung seien gegangen worden, weiter werden folgen. Besonders erfreulich sei die Welle der Hilfsbereitschaft, die aktuell zu erleben ist, so der Regierungschef.

Corona-Update von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke

Aktuelle Lage im Landkreis Märkisch-Oderland: Zahl der Infizierten ist gestiegen

Am Freitag gegen 10 Uhr wurden neue Zahlen zum Status des Coronavirus in MOL bekannt. Demnach ist die Anzahl der infizierten Personen von 29 auf nun 40 gestiegen. Die Zahl der Verdachtsfälle ist bis zu diesem Zeitpunkt von 150 auf 210 gestiegen. 150 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Mehr Intensivbetten schaffen - Studenten sollen helfen

Mit der Aufstockung von Intensivbetten und der Sicherung von zusätzlichem Personal bereiten sich Kliniken in Brandenburg auf mehr schwere Fälle unter den Coronavirus-Infektionen vor. Das Klinikum Brandenburg/Havel etwa habe inzwischen die Zahl der Intensivbetten von 18 auf 30 erhöht, berichtete Sprecher Björn Saeger der Deutschen Presse-Agentur. Auch beim Personal sorgt die Klinik vor: „Wir prüfen Reaktivierungsmöglichkeiten, Urlaubsrückholungen und akquirieren Helfer und Studenten.“ Andere Kliniken in Brandenburg sorgen ebenfalls vor.

Sechs Corona-Testzentren im Landkreis Oder-Spree geplant

Landrat Rolf Lindemann hat angekündigt, dass der Landkreis Oder-Spree in der kommenden Woche sechs Corona-Testzentren einrichtet. Zusätzlich sei ein mobiles Testzentrum geplant. Für die Zentren, die man gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den niedergelassenen Ärzten aufbaue, werde man Turnhallen und andere derzeit nicht genutzte Einrichtungen des Kreises verwenden. Eine direkte Anbindung an die Krankenhäuser sei im Moment nicht angedacht. Gleichzeitig erklärte der Landrat, das die Führungskräfte seines Hauses am Wochenende gemeinsam mit den Bürgermeistern die Einhaltung der Allgemeinverfügungen kontrollieren werden. Das betreffe vor allem die Umsetzung der Ladenschließungen.

Storkow erhebt im April keine Kita-Beiträge

Die Stadt Storkow (Oder-Spree) erhebt von Eltern, die ihre Kinder zurzeit zu Hause betreuen, für den Monat April keine Kita-Beiträge. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Nur, wer die Notbetreuung in Anspruch nimmt, muss weiter bezahlen. Für Grundschüler, die ganztags im Hort notbetreut werden, wird der Stundenmehrbedarf nicht in Rechnung gestellt. Die Stadt verzichtet durch diese Entscheidung auf Einnahmen in Höhe von rund 30.000 Euro.

Drei Viertel der Bezirke in Berlin sperren Spielplätze

Am Freitag gab auch das Bezirksamt in Pankow bekannt, dass die öffentlichen Spielplätze ab Montag (23. März) zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie bis auf weiteres geschlossen sein sollen. „Ich bitte Sie eindringlich, dieser Anordnung Folge zu leisten. Diese Maßnahme ist leider ein notwendiges Element zur Senkung der Infektionsrate“, begründete Bezirksstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) die Entscheidung. Pankow ist der neunte von zwölf Bezirken, der so entschieden hat. Der Senat hat noch keine Schließung angeordnet. Der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD), verteidigte diese Entscheidung am Freitagmorgen im rbb-Inforadio. Schon am Mittwoch und Donnerstag hatten jedoch etliche Bezirke mitgeteilt, ihre Spielplätze zu schließen. Dazu gehören Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf, Mitte, Lichtenberg, Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg

Rot-Rot-Grün uneins beim Thema Ausgangssperre

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ist dafür, hat sich mit ihrer Position aber in der Sondersitzung des Senats am Donnerstagabend nicht durchsetzen können. Die Vorsitzende der Linken, Katina Schubert, sprach sich gegen eine Ausgangssperre in der Coronavirus-Krise aus. „Jedes andere Mittel muss erst ausgeschöpft sein.“ Eine Ausgangssperre bedeute keine verlängerten Schulferien. „Wir sperren dann Leute ein“, sagte die Landesvorsitzende. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Freitagmorgen im rbb-Inforadio, eine Ausgangssperre sei „kein Allheilmittel“.

Erster Coronavirus-Infizierter in Berlin gestorben

Berlin verzeichnet den ersten nachgewiesenen Todesfall durch das neue Coronavirus. Ein 95 Jahre alter Mann mit schweren Grunderkrankungen sei gestorben, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag mit.

Luxushotel in Bad Saarow lässt Ärzte kostenlos übernachten

Das Hotel Villa Contessa in Bad Saarow hat sich zu einer besonderen Aktion entschlossen. Ärzte und Pflegekräfte aus dem Helios-Klinikum, die durch den Coronavirus besonders gefordert sind, könnten kostenlos in dem kleinen Luxushotel übernachten. "Wir müssen einfach Solidarität zeigen, und wir versuchen zu helfen", sagt Hotel-Inhaberin Marina Runge.

Berliner Charité hat Corona-Testapp online

Die Berliner Charité hat gemeinsam mit einer Software-Firma einen Onlinefragebogen entwickelt, um Corona-Verdachtsfälle zu identifizieren. Auf covapp.charite.de können 26 Fragen beantwortet werden. Das dauert nur wenige Minuten. Am Ende erhalten sie eine Empfehlung, was sie am besten tun sollten. Die Charité weist allerdings darauf hin, dass der Fragebogen keine Behandlung ersetzt: "Wenn Sie sich aktuell schwer krank fühlen, suchen Sie bitte umgehend medizinische Hilfe auf."

Bayern erlässt "grundlegende Ausgangsbeschränkungen"

Bayern erlässt im Kampf gegen die Corona-Pandemie "grundlegende Ausgangsbeschränkungen". Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag an. "Wir fahren das öffentliche Leben nahezu vollständig herunter", sagte der Regierungschef.

Landrat in Oberhavel trifft Eilentscheidungen

Auch in Coronazeiten müssen in der Kreisverwaltung Oberhavel wichtige Entscheidungen getroffen werden. Um das zu ermöglichen, gibt es das Instrument der Eilentscheidungen. Das bedeutet: Kann der Kreistag und oder Kreisausschuss nicht einberufen werden, wie jetzt wegen der Virusattacke, dann kann Landrat Ludger Weskamp (SPD) gemeinsam mit dem Kreistagsvorsitzenden, Wolfgang Krüger (CDU), eine Eilentscheidung treffen. Aktuell wurden drei Eilentscheidungen getroffen. Das betrifft die zusätzlichen Haushaltsmittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Höhe von einer Million Euro, den Grundstückserwerb für den Neubau der Barbara-Zürner-Oberschule in Velten und die Änderung des Vertrages mit der AWU im Zusammenhang mit der Einführung der Biotonne ab 1. Juli.

Altagsheldin an der Supermarktkasse

Mit Verkäuferinnen an Supermarktkassen möchte jetzt wohl niemand tauschen. Sie werden beschimpft, wenn Regale leer sind, sie müssen viel mehr Ware ordern und einräumen als sonst, Schichten kranker Kollegen übernehmen und trotz tausender Kundenkontakte unbedingt gesund bleiben, damit wir weiter Lebensmittel bekommen. Eine der Alltagsheldinnen ist Delia Nicolai aus Schwedt.

Ansturm auf Apotheken in Schwedt

Auf Schwedter Apotheken gibt es einen Ansturm. Lange Schlangen von Kunden und Patienten, die nie versiegende Nachfrage nach Atemmasken und Desinfektionsmitteln gehören zum Alltag. Das Rezept muss durch die Öffnung in der Glaswand gereicht werden.

Bernauer Landtagsabgeordneter in häuslicher Quarantäne

Der Politiker Péter Vida (BVB/Freie Wähler) befindet sich mit Verdacht auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne. Das teilte der Vorsitzende der Bernauer Stadtverordnetenversammlung am Freitagvormittag mit, der zudem den Barnim im Brandenburger Landtag vertritt.

Autobahn A12 bei Frankfurt wieder für Lkw frei

Die Autobahn A12 bei Frankfurt (Oder) ist wieder für Lkw frei. Es gibt keine Kontrollen mehr für Lkw-Fahrer. Auf das Fiebermessen und auf die Kontrolle der Dokumente wird verzichtet. "Die Lkw-Fahrer werden nicht mehr angehalten", sagt Joanna Konieczniak, Sprecherin der polnischen Grenzpolizei entlang der Oder. Seit Freitagmorgen gibt es vor den Grenzübergängen Swiecko, Frankfurt (Oder)/Słubice, Olszyna bei Cottbus, Jędrzychowice bei Görlitz und Kołbaskowo bei Stettin keine Staus mehr.

Vier Corona-Testzentren im Landkreis Oder-Spree

Vier Corona-Testzentren sollen im Landkreis Oder-Spree eingerichtet werden. Der Kreis plant den Aufbau von vier Testzentren. Dafür wolle man in den einzelnen Regionen des Kreises niedergelassene Ärzte als Partner gewinnen. Außerdem würden separate Räume und weiteres Personal benötigt. Umgesetzt werden sollen die Pläne "in den nächsten Tagen".

Verdi fordert Schließung von Friseurgeschäften

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat gefordert, zur Eindämmung des Coronavirus auch Friseurgeschäfte zu schließen. "Es ist schlichtweg nicht möglich, als Friseurin oder Friseur den gebotenen Abstand zu den Kunden einzuhalten", erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle am Freitag. Es gebe auch keinen ausreichenden Schutz. "Deswegen müssen Friseurgeschäfte geschlossen werden", forderte Behle. Frankfurt (Oder) hat bereits Fakten geschaffen.

Appell vom Robert-Koch-Institut

"Wir können die Epidemie nur verlangsamen, wenn wir uns an die Spielregeln halten. Wer krank ist, bleibe bitte zu Hause - und distanziert sich von Mitfamilienmitgliedern. Wir alle können die Übertragung verlangsamen oder einstellen. Das muss jeder verstehen. Jeder kann von dem Virus infiziert werden. Das Risiko steigt mit dem Alter und den Grundkrankheiten. Wenn junge Menschen nur leichte Symptome haben, können sie aber auch alte Menschen anstecken. Wir brauchen in Krankenhäusern Beatmungsbetten und Intensivbetten."

Robert-Koch-Institut hat Dashboard online

Das Robert-Koch-Institut hat auf seiner Seite ein Dashboard online gestellt, das aktuell die Fallzahlen nach Bundesland und Landkreis aufzeigt. Es ist aktuell jedoch überlastet und mitunter nicht erreichbar. Hier geht es zum Dashboard des RKI.

Corona-Lagebericht des Robert-Koch-Instituts

In Deutschland wurden knapp 14.000 Coronavirus-Infektionen gemeldet (20.3., 0 Uhr). Das sind knapp 2958 Fälle mehr als am Vortag. Bislang gibt es 31 Todesfälle. "Wir sind in in einam expotentiellen Wachstum." Inzwischen sind es 17 Fälle auf 100.000 Einwohner in Deutschland.

Kein Stau mehr auf der Autobahn A11 und A12 nach Polen

Der tagelange kilometerlange Lastwagen-Stau auf der Autobahn 11 bei Pomellen (Vorpommern-Greifswald) hat sich aufgelöst. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte, haben die polnischen Grenzschützer ihre Kontrollen deutlich gelockert. Dadurch war der zeitweise bis zu 50 Kilometer lange Rückstau an Lastwagen, der weit bis nach Brandenburg hineinreichte, am frühen Morgen abgebaut. Polen hatte die Kontrollen, zu denen auch das Fiebermessen gehörte, am Sonntag eingeführt, um die Ausbreitung des Coronavirus abzubremsen.

Reisewarnung gilt bis Ende April - auch für die Osterferien

Die Reisewarnung der Bundesregierung wegen der Corona-Krise gilt zunächst bis Ende April und betrifft damit auch die Osterferien. Das gab Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag auf Twitter bekannt.

Beerdigungen in Frankfurt nur noch in kleinem Rahmen

Zur Eindämmung des Coronavirus soll es in Frankfurt (Oder) Beerdigungen nur noch in kleinem Rahmen geben. Ab diesen Freitag werden auf den Friedhöfen bei Trauerfeiern auch Teilnehmerlisten ausliegen, die Trauergäste und Mitarbeiter der Bestattungsunternehmen ausfüllen müssen. Damit sollen Kontaktpersonen von Teilnehmern der Beisetzung, die später positiv auf Covid-19 getestet werden, möglichst schnell identifiziert werden.

Zwei neue Corona-Todesfälle in Bayern

In Bayern sind zwei weitere Menschen gestorben, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag sagte, handelt es sich dabei um einen 85-Jährigen aus dem Landkreis Tirschenreuth und einen 82-Jährigen aus dem Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Damit gibt es in Bayern derzeit insgesamt 15 Coronavirus-Todesfälle.

Deutsche Touristin von Bundesregierung aus Marokko evakuiert

Wir erreichen die 27-jährige Elena am Donnerstag im Zug von Frankfurt am Main nach Berlin. Am Vorabend war sie zusammen mit anderen Deutschen von der Bundesregierung aus Marokko evakuiert worden. Sie ist eine der vielen Touristen, die nach dem weitgehenden Zusammenbruch des Flugverkehrs nach Hause gebracht werden. Die Lage in Marokko gilt als einer der problematischsten. Hinter ihr liegen dramatische Tage.

Zahl der Corona-Infizierten in der Uckermark auf sechs verdoppelt

Mit Stand vom späten Donnerstagnachmittag hat sich die Zahl der Corona-Infizierten in der Uckermark auf nunmehr sechs verdoppelt. Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung informiert, sind drei weitere Fälle der Covid-19-Erkrankung bestätigt worden.

Zuschüsse für kleine Firmen in Brandenburg und Berlin

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach appellierte an die Unternehmer, in Zeiten der Corona-Krise nicht zum Mittel der Entlassungen zu greifen. Es werde allen Unternehmen geholfen, sagte er nach einem Treffen mit Unternehmerverbänden, Gewerkschaften und Kammern. Es mache keinen Sinn, mit öffentlichen Geldern Finanzhilfen zu gewähren, wenn trotzdem Entlassungen ausgesprochen würden. Es soll Zuschüsse für kleine Firmen geben.

19. März

Schutzausrüstungen für medizinisches Personal in Barnimer Arztpraxen

Kisten mit Schutzausrüstungen für Ärzte und medizinisches Personal will Landrat Daniel Kurth (SPD) ab Freitagmorgen in den Arztpraxen im Barnim verteilen lassen. Die dringend benötigten Schutzmasken sind allerdings nicht dabei, bedauerte der Verwaltungschef bei einer Krisensitzung am Donnerstagabend im Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde. Größere Lieferungen seien jedoch für die nächste Zeit angekündigt, erklärte er.

In Frankfurt (Oder) schließen ab Montag Friseure, Kosmetikstudios, Blumenläden und Physiotherapien

Oberbürgermeister René Wilke hat zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Schließung von Betrieben wie Friseuren, Kosmetikstudios, Blumenläden, Physiotherapien, Logopädien, Ergotherapeuten und weiteren Einrichtungen in Frankfurt verkündet.

Stahlhersteller ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt kündigt Kurzarbeit an

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Brandenburg drosselt ArcelorMittal seine Produktion, was für die Angestellten Kurzarbeit bedeutet.

204 Coronavirus-Fälle in Brandenburg - 33 neue Infektionen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Brandenburg ist am Donnerstag auf 204 gestiegen (Stand: 16.00 Uhr). Das teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Im Vergleich zum Vortag seien 33 bestätigte Coronavirus-Fälle hinzugekommen. Neu gemeldet wurden demnach jeweils sechs Erkrankungen aus den Landkreisen Oberhavel und Potsdam-Mittelmark, die Landkreise Ostprignitz-Ruppin und Spree-Neiße registrierten jeweils fünf neue Fälle. Im Landkreis Uckermark kamen drei Infektionen hinzu, in Märkisch-Oderland zwei. Jeweils einen neu Infizierten verzeichneten Frankfurt (Oder) sowie die Landkreise Barnim, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree und Prignitz. An der Spitze mit der Zahl der Infizierten steht aktuell der Landkreis Spree-Neiße. Dort gibt es derzeit insgesamt 26 bestätigte Coronavirus-Fälle.

Landkreis Barnim veröffentlich ab sofort täglichen Lagebericht

Aktuell sind bereits 26 Fälle von Corona im Barnim gemeldet. Der Landkreis hat daher extra eine Website ins Leben gerufen, auf welcher aktuelle Zahlen einzusehen sind.

Verbände fordern Corona-Fonds für Mieter

Wenn Mieter wegen Folgen der Corona-Pandemie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können, soll nach Wünschen des Mieterbunds und der Wohnungswirtschaft ein staatlicher Fonds einspringen.

Sozialsenatorin fordert Rettungsschirm für Obdachlose in Berlin

Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) will Obdachlosen in der Hauptstadt nach dem Auslaufen der Kältehilfe neue Unterkunftsangebote machen. "Wir brauchen auch für obdachlose Menschen einen Rettungsschirm", sagte Breitenbach am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Abiturprüfungen können sich auf Nachschreibtermin verschieben

Für die Abiturprüfungen können in diesem Jahr generell auch die Nachschreibtermine genutzt werden. Das teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag auf Anfrage mit. "Die Entscheidung treffen die jeweiligen Schulleitungen."

Gallery Weekend wegen Coronavirus in den Herbst verlegt

Das für Mai geplante Gallery Weekend Berlin wird mit Blick auf die Corona-Krise komplett auf den Herbst verschoben. In Absprache mit den teilnehmenden Galerien wird die Präsentation überwiegend zeitgenössischer Kunst auf das Wochenende vom 11. bis 13. September verlegt, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Dann würden mehr internationale Gäste erwartet. Gleichzeitig wollen einige Galerien wie vorgesehen ihre Ausstellungen im Mai zeigen.

Ein Corona-Patient am Klinikum Frankfurt unter Beobachtung

Am Rhön-Klinikum Frankfurt herrscht angespannte Ruhe. Zum einen sind die Covid-19-Fallzahlen noch gering. Zum anderen gelten seit Mittwoch noch strengere Besuchsregelungen als bisher. Aktuell wird genau ein Corona-Patient im Klinikum Markendorf behandelt, berichtet Kati Brand, die Sprecherin des Klinikums. Er befinde sich unter Beobachtung in einem isolierten Bereich. Ihm gehe es gut, sein Zustand sei unkritisch.

Krankenhäuser in Dahme-Spreewald bieten Fieberambulanzen an

In den Krankenhäusern in Königs Wusterhausen, Lübben und Luckau (Dahme-Spreewald) werden jetzt Fieberambulanzen zur stationären Abklärung von Corona-Verdachtsfällen angeboten, teilt der Landkreis mit. Die Luckauer Fieberambulanz ist bereits seit Donnerstag geöffnet. Ab Freitag werden in der Spreewaldklinik Lübben und im Achenbach-Krankenhaus in Königs Wusterhausen in separierten Räumen Corona-Tests durchgeführt. Informationen bietet der Landkreis Dahme-Spreewald auch auf seiner Website.

Sparkasse schließt Geschäftsstelle in Eisenhüttenstadt wegen Corona-Verdachtsfall

Die Sparkasse Oder-Spree hat entschieden, die Geschäftsstelle „Alte Poststraße“ in Eisenhüttenstadt geschlossen zu halten. Anlass ist ein in dieser Geschäftsstelle aufgetretener berechtigter Verdachtsfall einer Corona-Infektion. Aus Vorsichtsgründen wurden alle etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Bereiches ebenfalls aus dem Dienst genommen, verbunden mit der Aufforderung, eine entsprechende Abklärung vornehmen zu lassen. Bis zur Vorlage endgültiger Untersuchungsergebnisse bleibt die Geschäftsstelle weiterhin geschlossen, heißt es in einer Mitteilung.

Meldungen von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in Oranienburg und Neuruppin

Die Eindämmungsverordnung wegen der Corona-Krise führt zu geschlossenen Betrieben und zu Arbeitslosigkeit. Genaue Zahlen für Oberhavel liegen der Agentur für Arbeit noch nicht vor, es gebe aber bereits vermehrte Meldungen zu Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit.

Potsdam schließt Liegewiesen

Die Landeshauptstadt Potsdam schließt ab Freitag, 20. März, zwei wegen ihrer Liegewiesen beliebte Parkanlagen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Das ordnete Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Donnerstag an. Dabei handelt es sich um die Freundschaftsinsel zwischen den Havelarmen in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und zum Landtag. Außerdem wird der Volkspark im Norden der Stadt gesperrt. Die bereits gesperrten Spielplätze sollen mit Flatterband zusätzlich gekennzeichnet werden. Schubert richtete den dringenden Appell an die Bürger seiner Stadt, die Situation ernst zu nehmen. In Potsdam gibt es aktuell 30 Infektionsfälle, einer davon wird stationär behandelt. 250 Menschen befinden sich als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Isolation.

Berliner Krankenhäuser und Heime suchen Personal auf schnellem Weg

Die Berliner Krankenhäuser sind wegen der hohen Patientenzahlen auf Hilfe angewiesen. Daher sind alle Bürgerinnen und Bürger mit einer medizinischen Ausbildung aufgerufen, sich an entsprechende Einrichtungen zu wenden.

125 Schüler und 26 Lehrer in Neuruppin in häuslicher Isolation

Wie Ostprignitz-Ruppins Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, haben sich sechs weitere Personen im Kreis neu mit dem Coronavirus infiziert. Vier davon gehören zu einer Familie, die an einer Geburtstagsfeier in Berlin teilgenommen und sich dort mit dem Virus angesteckt hat. Eines der Familienmitglieder ist Lehrer an der Neuruppiner Pestalozzischule. Alle 125 Schüler und 26 Lehrkräfte sind deshalb in häusliche Isolation geschickt worden.

Ostprignitz-Ruppin verbietet Veranstaltungen mit mehr als 15 Leuten

Um das Coronavirus einzudämmen, greift der Kreis Ostprignitz-Ruppin zu strengeren Verboten: Ab Freitag, 20. März, sind Veranstaltungen mit mehr als 15 Teilnehmern verboten. Wer sich nicht daran hält, dem droht ein Bußgeld.

Schwerer Lkw-Unfall auf der A12 bei Fürstenwalde

Auf der vom Corona-Stau betroffenen Autobahn A12 hat sich kurz vor Fürstenwalde West ein schwerer Lkw-Unfall ereignet. Nach ersten Informationen sind drei Lastwagen in den Unfall verwickelt, es gibt einen Toten. Die Autobahn ist jetzt für mehrere Stunden komplett gesperrt.

29 Coronavirus-Infizierte in Märkisch-Oderland

Am Donnerstag ist in Märkisch-Oderland die Zahl der bestätigten Coronaviren-Erkrankten auf 29 gestiegen. Die Zahl der Verdachtsfälle sogar von 60 auf 150. Es wird mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen zu rechnen sein, informierte Kreissprecher Thomas Berendt im täglichen Lagebericht. Mittlerweile sind auch schon unter medizinischem Personal in zwei Kliniken zwei positive Fälle bestätigt worden. Unter strengen hygienischen Vorgaben konnte bisher die sonst erforderliche Schließung von Bereichen vermieden werden.

Mixturen und Tänze in der Corona-Krise

Natürlich ist die Lage ernst. Doch der menschliche Überlebenswille treibt auch in Zeiten der Not besondere Ideen und Blüten hervor. Andrea Linne aus der Eberswalder Redaktion nähert sich dem mit einem Augenzwinkern - und schreibt ein Corona-Geflüster.

Abi-Prüfungen können sich auf Nachschreibtermin verschieben

Für die Abiturprüfungen können in diesem Jahr generell auch die Nachschreibtermine genutzt werden. Das teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag auf Anfrage mit. „Die Entscheidung treffen die jeweiligen Schulleitungen.“ Darauf hätten sich Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres und Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) verständigt.

Autobahnen in Brandenburg für Privatfahrten meiden

Trotz der sich anbahnenden Entspannung an den deutsch-polnischen Grenzübergängen sollen die Autobahnen für Privatfahrten weitgehend gemieden werden. Innen- und Infrastrukturministerium appellierten an die Autofahrer am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung. „Wir brauchen die Autobahnen für die Versorgung der Bevölkerung“, betonte Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU). „Der Rückstau auf unseren Autobahnen wird sich entspannen“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU).

Kindertierpark in Heidesee geschlossen - Tiere schon vermittelt

Mehr als 100 Tiere aus dem Kindertierpark im Kinder- und Jugenderholungszentrum Frauensee (KiEZ) haben vorübergehend ein neues Zuhause gefunden. Der Park in Heidesee (Dahme-Spreewald) muss wie zahlreiche andere Tierparks wegen der Corona-Krise bis mindestens zum 19. April schließen. Durch die Vermittlung der Tiere können Personalkosten gespart werden.

Stromableser kommen nicht

Die Berliner sollen den Stand der Stromzähler in ihren Wohnungen vorübergehend selbst ablesen. Damit sollen zum Schutz vor dem Coronavirus Kontakte zwischen Mitarbeitern und Bewohnern vermieden werden, wie die Stromnetzgesellschaft Berlin am Donnerstag mitteilte. Sie verschickt nun Karten für die jährliche Ablesung des Zählers. Die Daten können online, per Telefon oder Post übermittelt werden. Zähler in Kellern oder Gemeinschaftsräumen von Mehrfamilienhäusern werden weiter von Mitarbeitern abgelesen.

Erleichterter Grenzübertritt nach Polen für Pendler

Wegen der massiven Staus an der deutsch-polnischen Grenze hat der polnische Grenzschutz jetzt die Fromalitäten beim Grenzübertritt vereinfacht - auch in Frankfurt (Oder). Davon profitieren Berufspendler und Berufsfahrer.

Behindertenverband beliefert ältere Nauener Bürger

Der Behindertenverband Osthavelland stellt sein Angebot vorübergehend um. Die Mitarbeiter holen nun angemeldete Senioren nicht mehr zum Einkaufen ab, sondern beliefern sie mit den Einkäufen. Dieses Angebot gilt sowohl in den Ortsteilen als auch in der Kernstadt Nauen.

Covid-19-Krankenhaus auf Messegelände in Berlin soll schnell startklar sein

Das provisorische Krankenhaus für bis zu tausend Covid-19-Patienten auf dem Berliner Messegelände soll in kurzer Zeit fertig sein. Das als Ergänzung für die übrigen Kliniken gedachte Krankenhaus wird in einem Bereich der Messe - Halle 26 an der Jafféstraße - entstehen, der an das Land Berlin abgetreten wird.

Vorerst keine Präsenzprüfungen mehr an Berliner Unis

An den Berliner Hochschulen werden bis auf weiteres keine Präsenzprüfungen mehr geschrieben. "Die Prüfungen werden in alternativer Form und/oder zu einem späteren Termin durchgeführt", teilte die Senatskanzlei am Donnerstag mit. Vorgaben zu Staatsexamina würden von den jeweiligen Prüfungsämtern erlassen und mitgeteilt.

Online-Morgengebet aus der Uckermark

Der evangelische Kirchenkreis Uckermark hat ein tägliches Morgengebet ohne Teilnehmende eingerichtet, das über das Internet verbreitet wird. Tag für Tag soll der Text auf der Internetseite kirche-uckermark.de hochgeladen werden. Wer will, kann aus der Ferne dabeisein und zuhause mitbeten. Außerdem ist das Streaming einer Aufzeichnung des Morgengebets über Instagram geplant. Das Angebot soll nach der Absage aller Gottesdienste in der Region aus Anlass der Corona-Krise ein neuer uckermärkischer Vorstoß in den digitalen Raum sein, der aus der Not eine Tugend macht. „Auch wenn wir einzeln stehen, sind wir nicht allein“, erläutert Superintendent Reinhart Müller-Zetzsche.

Gubener Bürgermeister: Dauerstau belastet Stadt

Angesichts des Dauerstaus in Guben wegen der Coronavirus-Kontrollen am deutsch-polnischen Grenzübergang denkt die Stadt ernsthaft über eine Sperrung der Zufahrtsstraße nach. „Die Situation belastet die Menschen“, sagte Bürgermeister Fred Mahro (CDU) am Donnerstag auf Anfrage. Gehofft werde nun, dass sich die am Donnerstagvormittag von polnischer Seite angekündigten Lockerungen bei der Kontrolle auch auf den Stau auswirkten.

Polen lockert Auflagen für Grenzkontrollen - Staus halten an

Als Reaktion auf die langen Staus an der deutsch-polnischen Grenze hat Polen die Vorschriften für die Kontrollen von Lastwagenfahrern und Berufspendlern gelockert. Seit der Nacht zu Donnerstag müssten diese beiden Gruppen bei einem Grenzübertritt kein Formular mehr mit Daten ihrer Erreichbarkeit ausfüllen, sagte eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes der Deutschen Presse-Agentur in Warschau.

Müller ist nicht infiziert - Entwarnung für das Abgeordnetenhaus

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist negativ auf das Covid-19-Virus getestet worden. Das teilte Senatssprecherin Melanie Reinsch am Donnerstag mit. Er habe sich nicht infiziert. Auch die übrigen Berliner Abgeordneten sind nach Einschätzung des Gesundheitsamtes bei einer Veranstaltung mit dem positiv getesteten israelischen Botschafter Jeremy Issacharoff nicht mit dem Virus angesteckt worden

Spielplätze in Friedrichshain-Kreuzberg werden geschlossen

Auch im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sind die Spielplätze vorübergehend geschlossen. „Mit der Sperrung der Spielplätze des Bezirks folgen wir der Empfehlung der Bundesregierung: Soziale Kontakte sind so weit wie möglich zu reduzieren“, heißt es in einer Mitteilung. „Die für Leib und Leben drohende Gefahr durch das Virus wurde als schwerwiegender eingeschätzt als eine zeitlich beschränkte Sperrung.“ Am Mittwoch hatten bereits mehrere Berliner Bezirke die Schließung der Spielplätze angeordnet. Das gilt für Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Mitte und Reinickendorf. Diese Bezirke setzen sich damit von der Senatslinie ab, die Plätze zunächst offen zu halten. In Pankow dagegen sollen die Spielplätze offen bleiben, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Polizei geht in Oranienburg weiter gegen Corona-Partys vor

Die Polizei geht in Oberhavel weiterhin gegen Jugendliche vor, die sich trotz der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu Partys unter freiem Himmel treffen.

Frankfurter Beigeordneter hängt auf Gran Canaria fest

Die beiden Führungsstellen im Bereich Soziales der Stadtverwaltung sind seit einer Woche urlaubsbedingt nicht besetzt. Der Beigeordnete für Soziales und Gesundheit Jens-Marcel Ullrich (SPD) und seine Lebensgefährtin, die Sozialamtsleiterin Jana Pietack, befinden sich im Urlaub auf Gran Canaria. Dieser Urlaub nahm jedoch mit der Ausrufung des Ausnahmezustandes wegen des Coranavirus in ganz Spanien eine ungeplante Wendung. "Seit Sonntag dürfen wir uns nur noch im Hotel bewegen", berichtet Ullrich am Telefon.

Landtag Brandenburg empfiehlt Hilfskredit für Wirtschaft

Der Haushaltsausschuss des Landtages hat am Donnerstag einstimmig den Weg frei gemacht, 500 Millionen Euro für wirtschaftliche Hilfen an Firmen auszureichen, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Bedrängnis geraten. In der Plenumssitzung am 1. April soll demnach die finanzielle Notlage festgestellt werden. Das ist laut Verfassung die Voraussetzung, um trotz der seit Beginn des Jahres geltenden Schuldenbremse zusätzliche Kredite aufnehmen zu können. Am Nachmittag wird ein runder Tisch im Wirtschaftsministerium mit Verbänden und Kammern stattfinden, auf dem über die Form der Unterstützung beraten werden soll. Finanzministerin Katrin Lange informierte darüber, dass die Finanzämter zur Zeit keine Betriebsprüfungen durchführen und angewiesen sind, bei ausstehenden Steuern Kulanz walten zu lassen.

Zahl der Corona-Fälle in Oder-Spree steigt auf 32

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Oder-Spree liegt aktuell bei 32. Das meldet das Büro des Landrats. Betroffen sind praktisch alle Regionen des Kreises. Nur in wenigen Orten, dazu zählen Friedland und die Kreisstadt Beeskow selbst, gibt es noch keine bestätigten Fälle. Am Mittwoch, 18 Uhr, sprach der Landrat noch von 24 Erkrankten. Zu beachten ist bei den Zahlen, dass es sich um bestätigte Fälle handelt, das heißt, die Betroffenen wurden schon vor zwei oder mehr Tagen untersucht. Die tatsächliche Zahl dürfte deshalb und wegen vieler unentdeckter Fälle, höher liegen. Die Zahl der Kontaktpersonen und Rückkehrer aus Risikogebieten, die sich allesamt in Quarantäne befinden, gab Landrat Rolf Lindemann am Mittwoch mit rund 480 an.

Autobahn A12 komplett für Pkw gesperrt

Die Autobahn A12 ist jetzt Richtung Polen komplett für Pkw gesperrt. Die Lkw dürfen die Standspur nutzen.

Weiter Riesen-Staus auf Autobahnen A11 und A12

Die Öffnung weiterer Grenzübergänge nach Polen für Autos hat dem Riesen-Lkw-Stau auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) kaum Entlastung gebracht. Lastwagen und Autos standen am Donnerstag in Richtung Polen über rund 40 Kilometer von Pomellen in Vorpommern bis ans Kreuz Uckermark bei Prenzlau (Brandenburg), wie Polizeisprecher in Potsdam und Neubrandenburg erklärten. Hauptgrund seien weiterhin die langwierigen Kontrollen polnischer Sicherheitskräfte im Zusammenhang mit der Abwehr des neuartigen Coronavirus. Auf der A12, die von Berlin in Richtung Polen führt, gab es weiter 47 Kilometer Stau vor der Grenze nach Polen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Autofahrer sollten den Grenzübergang an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) nutzen.

130 Geschäfte in Berlin wegen Corona-Verordnung von Polizei geschlossen

130 Berliner Geschäfte sind von Mittwochmorgen bis zum frühen Nachmittag wegen nicht erlaubter Öffnung in der Coronavirus-Krise von der Polizei geschlossen worden. Das sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke der Deutschen Presse-Agentur. „Größtenteils lief das freiwillig ab. Wir sind sehr zufrieden, wenn sich das mit einem Gespräch regeln lässt.“ Viele dieser Geschäftsleute seien nicht informiert gewesen. Die Geschäfte hätten sich über die ganze Stadt verteilt, es habe keine bestimmten Schwerpunkte gegeben.

16 weitere Coronavirus-Fälle in Brandenburg

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle hat sich in Brandenburg weiter erhöht. Im Vergleich zum Vortag sind es 16 Corona-Infizierte mehr. Damit gibt es derzeit insgesamt 187 an Covid-19 erkrankte Menschen in Brandenburg (Stand: 19. März, 8 Uhr). Das teilt das Gesundheitsministerium mit. Die meisten Erkrankten gibt es demnach in Oder-Spree (23). Nur in der Prignitz ist bislang keine Coronavirus-Infektion bekannt. Hinweis zum Meldeweg: Erkrankungen an COVID-19 müssen von Ärzten an das zuständige kommunale Gesundheitsamt gemeldet werden. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg müssen die Zahlen an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) melden, das die Zahlen dann an das Robert Koch-Institut meldet. Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den z.B. von den Kreisen bzw. kreisfreien Städten aktuell herausgegebenen Zahlen geben.

Landessportbund sieht Olympia-Athleten „im hohen Maße beeinträchtigt“

„Alle gemeinsamen Anstrengungen sind darauf ausgerichtet, für sehr kleine Trainingsgruppen abgeschlossene Bereiche zu entwickeln, so dass Infektionen in der Gruppe und Übertragungen von Infektionen nach außen weitgehend ausgeschlossen werden“, hieß es in einem schriftlichen Statement von dem Landessportbund Berlin: „Angesichts der aktuellen Situation rücken die Belange des Leistungssports in den Hintergrund.“

Grenze bei Schwedt für Lkw dicht

Mit einer mutigen Entscheidung hat die Stadt Schwedt am Mittwochabend Fakten geschaffen, um den Megastau an der Grenzkontrolle und das dadurch entstandene Verkehrschaos in der Stadt und im gesamten Umland abzumildern. Um 18 Uhr sperrte die Stadt die Grenzzufahrt für Lkw über 7,5 Tonnen. Angesichts erster Hilferufe von Discountern, dass Lieferfahrzeuge mit Lebensmitteln im Stau stecken und nicht zu den Märkten gelangen, sah man im Rathaus keine andere Möglichkeit, als die Reißleine zu ziehen.

Rettungsanker Lieferservice - Reaktionen der Einzelhändler

Auf die Ladenschließung reagiert Nicole Arndt, Inhaberin von einem Blumenladen in Eberswalde, indem sie einen Lieferservice aufbaut. Andere Einzelhändler bitten ihre Kunden, nicht auf die Bestellung im Internet auszuweichen. In einer geschlossenen Buchhandlung in Eberswalde findet es Brigitte Puppe-Mahler "schrecklich ungerecht", dass die Buchläden in Berlin öffnen dürfen, die in Brandenburg aber nicht. Eine Frankfurter Händlerin erklärt: "Ich falle ins Bodenlose, das Konto ist leer, weil ich davon die Osterware gekauft habe. Vom Ostergeschäft hätte ich über den Sommer leben können. Auch im Barnim herrscht Unsicherheit bei den Einzelhändlern.

Virtueller Stau bei der Arbeitsagentur Strausberg

Verschlossen sind die Türen der Arbeitsagentur und des Jobcenters Strausberg. Das Schild am Eingang verweist wie eine Pressemitteilung auf regionale Rufnummern, weil die zentralen Servicenummern überlastet sind.

Tagespflegestätten werden in Seelow zusammengelegt

Gut gelaunt stehen die Senioren in der Seelower Awo-Seniorentagespflege "Storchennest" am Mittwochvormittag auf der Terrasse, genießen die warmen Sonnenstrahlen. Wenig später finden sie sich zu Brett- und Würfelspielen am Tisch im Gemeinschaftsraum mit den Betreuern zusammen. Diese versuchen das Gefühl von Normalität zu vermitteln, auch wenn in Zeiten von Corona längst einiges anders ist.

Kneipen- und Restaurantverbot wirkt - leere Straßen in Partykiezen

Das rigorose Schließen der Berliner Restaurants am Mittwochabend und zuvor schon der Bars und Kneipen wegen der Coronavirus-Pandemie hat nach Einschätzung von Beobachtern deutliche Wirkung im Nachtleben gezeigt. Auf den Straßen der Innenstadtteile wurde es am Mittwochabend von Stunde zu Stunde leerer. In den sonst von jungen Menschen und Touristen belebten größeren Straßen von Neukölln, Schöneberg, Kreuzberg und Friedrichshain waren alle Gaststätten und Restaurants geschlossen. Am frühen Abend hatten die Imbisse noch geöffnet, gegen 23.00 Uhr war auch hier fast alles dicht. U-Bahnen und Busse fuhren weitgehend leer auf ihren Strecken. Nur Spätkaufläden hatten an manchen Ecken noch geöffnet.

Berliner Sportvereine und Athleten in Coronakrise mit vielen Sorgen

Der Landessportbund Berlin wird in der Coronakrise mit einer Vielzahl von Sorgen und Nöten seiner Mitglieder konfrontiert. „In den vergangen Tagen sind über einhundert Anfragen von Vereinen sowie von einzelnen Sportlerinnen und Sportlern eingegangen“, teilte der LSB der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit: „Die Herausforderungen für Vereine und Verbände sind groß und in ihrer Dimension wie in anderen Bereichen der Gesellschaft auch noch nicht absehbar.“ Auf der Internetseite der Verbands sollen in Kürze die wichtigsten Fragen für alle zugänglich beantwortet werden.

Freie Universität Berlin schränkt Hochschulbetrieb ein

Die Freie Universität will den Betrieb an der Hochschule einschränken, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Eine maximale Anzahl von Mitarbeitern solle ab Freitag von zu Hause aus arbeiten, teilte die Universität in der Nacht zu Donnerstag mit. Studierende hätten ab Donnerstag keine Prüfungen mehr mit Anwesenheit, sondern in „alternativer Form“, oder der Termin werde verschoben. Über die Durchführung der Staatsexamina befänden die zuständigen Prüfungsämter des Landes. Abgabefristen von Abschlussarbeiten in Bachelor- oder Masterstudiengängen werden vom 12. März bis mindestens 11. Mai ausgesetzt.

Theater in Brandenburg leiden unter Schließung

In Brandenburg sorgen sich geschlossene Theater und Veranstaltungshäuser in der Corona-Krise darum, wie es mit ihnen weiter geht. Derzeit gehe es um ganz existenzielle Fragen, sagte der Sprecher des Hans Otto Theaters in Potsdam, Björn Achenbach. Wenn der Zeitraum für die Schließung ausgedehnt werde, könne das erhebliche finanzielle Einbußen zur Folge haben.

18. März

Nach Corona-Partys

Neue Details zu den bestätigten Coronafällen in der Uckermark

Am gestriegen Abend wurde bekannt, dass drei Personen aus der Uckermark erkrankt waren. Heute wurden diese Personen isoliert und es liegen neue Informationen vor.

Bundeskanzlerin Merkel richtet sich mit ernsten Worten an die Bevölkerung

In einer Ansprache an die Bevölkerung findet Angela Merkel dramatische Worte und ruft die Menschen zu Solidarität und Vernunft auf.

Corona-Praxis in Frankfurt (Oder) nimmt Betrieb auf

Kurz nach der Eröffnung der Covid-19 Spezialsprechstunde kam es zu langen Warteschlangen in Frankfurt (Oder). Aus Vorsichtsmaßnahmen mussten die Wartenden drei bis vier Meter Sicherheitsabstand zueinander beachten.

Berliner Unternehmen können ab Donnerstag Finanzhilfen beantragen

Damit eventuelle Ausfälle durch die Coronakrise kompensiert werden, können Unternehmen in Berlin ab Donnerstag Anträge auf Liquiditätshilfen stellen.

Isrealischer Botschafter infiziert - Berliner Abgeordnetenhaus sagt Plenarsitzung ab

Nach einem Besuch des israelischen Botschafters Jeremy Issacharoff besteht der Verdacht auf Coronainfektionen im Berliner Abgeordnetenhaus. Issacharoff ist positiv auf das Virus getestet und war am 9. März zu einer Veranstaltung im Abgeordnetenhaus eingeladen, bei welcher auch Michael Müller (SPD), Burkhard Dregger (CDU), Silke Gebel (Grüne) und Raed Saleh (SPD) dabei waren.

Ruppiner Kliniken bieten Schnelltest als Drive-In an

An der Zufahrt zum Hauptgebäude der Ruppiner Kliniken werden Patienten im Schnelldurchlauf getestet.

Kreisausschuss Beeskow berät Corona-Lage

Mehr als 170 Coronavirus-Fälle in Brandenburg - nun lnadesweit Infektionen

Das Gesundheitsministerium meldete am Mittwoch 171 positiv getestete Menschen (Stan: 16.00 Uhr), das seien 57 mehr als am Vortag. Kurz danach meldete der bislang nicht betroffene Landkreis Prignitz seinen ersten Fall von Sars-CoV2: Die Person ist demnach symptomfrei und muss nicht im Krankenhaus behandelt werden. Seit Wochenbeginn befinde sie sich in häuslicher Quarantäne, nach der Rückkehr aus Tirol inÖsterreich. Den höchsten Anstieg innerhalb eines Tages meldete der Landkreis Barnim, die Zahl der Virus-Nachweise verdopllelte sich dort auf 20. An der Spitzemit der Zahl der Fälle steht der Landkreis Oder-Spree, wo 23 Infizierte gemeldet wurden.

Berliner Stadtreinigung lässt Recyclinghöfe montags zu

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben die Recyclinghöfe der Berliner Stadtreinigung (BSR) nur noch von Dienstag bis Samstag geöffnet. Montags bleiben die Höfe bis auf Weiteres geschlossen, wie die BSR am Mittwoch mitteilte. Öffnungszeit sei von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Die mechanischen Behandlungsanlagen in der Gradestraße sind ab Montag von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Der Sperrmüll-Abholservice nimmt keine neuen Aufträge mehr an. Die Sperrmüll-Aktionstage seien abgesagt, hieß es. Keine Einschränkungen gebe es zunächst bei der Müllabfuhr. Es könne aber zu Verschiebungen bei den Abfuhrtagen von Hausmüll-, Bioabfall- und Wertstofftonnen kommen. Aus Schutz der Mitarbeiter könnten einige Mülltouren morgens früher starten als geplant. Abfallbehälter sollten bis 5.30 Uhr rausgestellt werden. Kunden, die an Covid-19 erkrankt sind, müssen bei der Entsorgung ihres Mülls keine zusätzlichen Maßnahmen treffen.

Verbraucher in Berlin sollen Gaszähler selbst ablesen

Verbraucher in Berlin sollen ihre Gaszähler fortan selbst ablesen. „Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen“, schicke die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) zunächst keine Mitarbeiter mehr in die Wohnungen, um den Zählerstand zu notieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Verbraucher werden gebeten, Zählerstände online, telefonisch oder per Rücksendekarte selbst zu übermitteln. Ausnahme seien Häuser, in denen die Zähler im Keller angebracht seien und ein Kontakt zu den Bewohnern ausgeschlossen werden könne. Hier kämen die Mitarbeiter nach wie vor selbst.

Brandenburger Landkreise setzen auf mobile Testeinheiten gegen Coronavirus

Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus nutzen einige Brandenburger Landkreise bereits mobile Testeinheiten zur Untersuchung möglicherweise Betroffener. Andere warten noch ab. In der Prignitz soll am Donnerstag in Perleberg eine mobile Teststation die Arbeit aufnehmen, in Potsdam-Mittelmark ist noch keine Entscheidung getroffen worden.

Im Barnim werden vier Recyclinghöfe vorrübergehend geschlossen

Als Schutzmaßnahme wurden im Barnim vier Recyclinghöfe bis zum 19.April geschlossen und sind als Dienstleister nur noch per Hotline erreichbar.

Bauhaus reduziert Parkplätze in Birkenwerder

Seit Mittwoch dürfen nur noch 150 bis 160 Privatfahrzeuge gleichzeitig auf dem Parkplatz der Bauhaus-Filiale in Birkenwerder stehen. Es kam zeitweise zu Staus, die bis auf die Bundesstraße 96 zurückreichten. Mit der Zugangsregelung für motorisierte Privatkunden reagiert die Baumarktkette auf den großen Kundenandrang der Vortage. Viele Hobby-Handwerker hatten sich mit Material eindeckt, um bei einer möglichen Corona-Isolation zu Hause etwas zu tun zu haben.

Kreis MOL rechnet mit weiterem Anstieg der Corona-Fälle

Im Kreis Märkisch-Oderland wird mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Darüber informierte Kreissprecher Thomas Berendt. Die Situation wird als „sehr dynamisch“ eingeschätzt. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle ist auf 26 gestiegen, die der Verdachtsfälle auf 60. Die Personen mit Infektionsverdacht befinden sich in häuslicher Isolation, so Berendt. Zehn Personen wurden aus der häuslichen Isolation wieder entlassen.

Beeskows Bürgermeister spricht mit Händlern über Schließungen

Beeskows Bürgermeister Frank Steffen war gestern persönlich in den Geschäften der Kreisstadt unterwegs, um mit den Inhabern bzw. Geschäftsstellenleitern über notwendige Schließungen zu sprechen.

Charité-App bietet Entscheidungshilfe für Coronavirus-Test

Die Berliner Charité bietet ab sofort eine App als Entscheidungshilfe für einen Test auf das neue Coronavirus an. Wenn Nutzer online einen Fragebogen beantworten, erhalten sie Handlungsempfehlungen, teilte die Berliner Uni-Klinik am Mittwoch mit. Die "CovApp" erbringe keine diagnostischen Leistungen. Sie könne aber dabei helfen, die Notwendigkeit eines Arztbesuches oder Tests auf das Virus besser einzuschätzen.

Zahl der Intensivbetten in Berlin soll erhöht werden

Berlin will die Zahl der Betten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser im Kampf gegen die Corona-Pandemie deutlich erhöhen. Die Zahl von zur Zeit 1045 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten solle nun verdoppelt werden, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch.

Keine zentrale Sperrung von Spielplätzen in Berlin - aber in einigen Bezirken

Berlin strebt im Kampf gegen die Corona-Pandemie zunächst keine einheitliche Zugangssperre für Spiel- und Bolzplätze an. Menschen müssten in einer Millionenstadt wie Berlin die Möglichkeit haben, ins Freie zu gehen, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Müller. Die Bezirke Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Mitte und Reinickendorf untersagen ab sofort, das sich auf den Plätzen Menschen aufhalten. Damit setzen sich diese Bezirke gegen die Senatslinie ab.

Kleinstadt in Bayern verhängt Ausgangssperre

Die Stadt Mitterteich in Bayern hat eine Ausgangssperre verhängt. Die Sperre soll bis zum 2. April dauern, so lokale Behörden. Demnach gibt es in Mitterteich bereits 40 Corona-Fälle.

130 Berliner Geschäfte von Polizei geschlossen

130 Berliner Geschäfte sind von Mittwochmorgen bis zum frühen Nachmittag wegen nicht erlaubter Öffnung in der Coronavirus-Krise von der Polizei geschlossen worden. Rechtlich ist es derzeit grundsätzlich so: Wer ein Geschäft, eine Kneipe oder am Abend ein Restaurant öffnet, obwohl es verboten ist, begeht eine Straftat.

Supermärkte in Berlin dürfen sonntags öffnen

Supermärkte und Lebensmittelhändler in Berlin dürfen ab sofort auch sonntags die Regale auffüllen lassen. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales hat entsprechende Ausnahmen bei den Arbeitszeiten erlassen, wie sie am Mittwoch in einer gesetzlichen Verfügung mitteilte.

BVG schließt Servicezentren, Fund- und Kundenbüros

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ab Donnerstag die Servicezentren, das Fundbüro sowie das Kundenbüro für erhöhtes Beförderungsentgelt. Fahrkarten können an den Automaten und über die Ticket-App gekauft werden, wie die BVG am Mittwoch mitteilte.

Freizeitpark Belantis bei Leipzig verschiebt Saisonstart

Der auch bei Brandenburgern und Berlinern beliebte Freizeitpark Belantis bei Leipzig verschiebt den Saisonstart. Als vorläufig neuer Eröffnungstermin wurde der 24. April angesetzt, teilte das Unternehmen mit.

Polizei löst Corona-Party in Panketal auf

Im Schillerpark von Zepernick haben sich am Dienstagabend rund 50 Jugendliche versammelt und lautstark gefeiert. Erst durch das Eintreffen der Polizei wurde die Zusammenkunft aufgelöst. In der Gemeinde Panketal stieß die Aktion der Jugendlichen auf wenig Verständnis. Bürgermeister Maximilian Wonke bittet um die Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

Finanzminister Scholz beschließt Bundeshaushalt trotz Corona-Krise

Selbst in der dramatischen Corona-Epidemie schaltet Olaf Scholz scheinbar auf Normalbetrieb. Wie geplant beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch die Eckwerte des Bundeshaushalts 2021. Neue Schulden: Null.

Brandenburger Staatsanwälte protestieren gegen Dienstbetrieb

Brandenburgs Staatanwälte rebellieren gegen das Justizministerium. In einer Pressemitteilung vom Mittwoch protestiert der Bund der Brandenburger Staatsanwälte, dass der Dienstbetrieb nicht auf das zwingend erforderliche Maß heruntergefahren wird wie in Berlin. Laut einer Dienstanweisung der brandenburgischen Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) sollen die Beamten ihre Arbeit in ihren Arbeitsstellen fortführen. Selbst junge Kolleginnen mit Kindern oder ältere Kollegen, die zu Risikogruppen gehören, können nicht in Homeoffice wechseln, so Ralf Roggenbuck, Vorsitzender des Bundes der Staatsanwälte.

Gesunde Brandenburger verlangen von Hausärzten Krankschreibung

Brandenburger Hausärzte berichten am Mittwoch teilweise von einem regelrechten Ansturm gesunder Menschen, die eine Krankschreibung verlangen. Eigentlich gilt seit einigen Tagen bundesweit die Regelung, dass sich Patienten mit Erkältungssymptomen bei ihrem Hausarzt per Telefon für sieben Arbeitstage krankschreiben lassen können. "Aber das ist so gedacht, dass man zu seinen Hausarzt Kontakt aufnimmt und nicht wild herumtelefoniert", sagt der KV-Sprecher.

Berliner Volksbank schließt 24 Standorte - kein Engpass bei Bargeld

Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, schließt die Berliner Volksbank vorübergehend mehr als die Hälfte ihrer Privatkundenstandorte. Dennoch soll es keine Engpässe bei der Versorgung mit Bargeld geben.

Brandenburgs Regierung bittet die Bürger, Abstand zu halten

Nach der Schließung vieler Schulen, Kitas und Geschäfte in Brandenburg hat die Landesregierung an die Bürger appelliert, soziale Kontakte herunterzufahren und Abstand zu halten. Trotz vereinzelt leerer Regale in Supermärkten ist die Versorgung mit Lebensmitteln nach Angaben der Regierung nicht in Gefahr. "Es gibt keine Lebensmittelknappheit", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU).

Uckermark-Verkehr stellt auf Ferienfahrplan um

Die Busse der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft stellen ihren Fahrplan ab sofort auf Ferienplan um. Hintergrund sind die Schließung der Schulen und Kitas.

159 Coronavirus-Infizierte in Brandenburg

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen erhöhte sich in Brandenburg auf 159. Das seien 45 positiv getestete Personen mehr als am Vortag, teilte das Gesundheitsministerium (Stand: 10 Uhr) mit. Die Prignitz sei als einziger Kreis bisher verschont geblieben. Die meisten registrierten Erkrankten hat der Kreis Oder-Spree mit 23 Fällen.

Gemeinsame Pressekonferenz von Berlin und Brandenburg

Stau auf der A11 vor dem Grenzübergang nach Polen

Bis zu 16 Kilometer und länger ist der Stau auf der A11 vor dem Grenzübergang Pomellen in Richtung Stettin. Durch die Einreisekontrolle jedes Fahrers dauert es Stunden, bis die Lastwagen über die Grenze sind. Autofahrer der Uckermark sollten hinter dem Kreuz Uckermark Landesstraßen nutzen. Die Gegenrichtung (Berlin) der Autobahn ist frei befahrbar.

Berliner Bezirke schließen Spielplätze - trotz Senatslinie

Mehrere Berliner Bezirke ordnen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Schließung der Spiel- und Bolzplätze an. Die Bezirke Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Mitte und Reinickendorf untersagen ab sofort, dass sich auf den Plätzen Menschen aufhalten. Damit setzen sich diese Bezirke gegen die Senatslinie ab, die Plätze zunächst offen zu halten.

Mehr als 1000 Kinder dürfen in Oberhavel in die Notbetreuung

Mehr als 1000 Kinder werden in Oberhavel weiterhin in ihren Schulen und Kitas betreut. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, wurden bis Dienstagabend, 22.30 Uhr, exakt 1049 Anträge auf Notfallbetreuung positiv beschieden. Bis Mitternacht wurden alle weiteren Anträge bearbeitet, die bis Dienstag beim Landkreis eingereicht waren. Am Mittwochmorgen um 8 Uhr lagen rund weitere 100 Anträge vor, sagte Sprecherin Ivonne Pelz. Aktuellere Zahlen will der Landkreis am späteren Nachmittag veröffentlichen.

Acht Infizierte im Landkreis Havelland

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Landkreis Havelland auf acht gestiegen. Mit Stand 18. März, 10.00 Uhr, hat das das Gesundheitsministerium Brandenburg auf seiner Webseite veröffentlicht. Dienstagabend war dort noch von sechs Infizierten die Rede.

Spargelzeit: Trotz Corona-Krise können Erntehelfer nach Deutschland

Auch in Brandenburg beginnt bald die Spargelzeit. Erntehelfer in der Landwirtschaft sollen trotz der aktuellen Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Krise weiter problemlos einreisen nach Deutschland kommen dürfen. "Es gibt spezielle Formulare, die die Betriebe den Helfern aushändigen können, damit diese problemlos einreisen können", sagte Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) am Mittwoch in Eitting bei München.

Bundesregierung prüft Hilfen für Mieter

Wer wegen der Corona-Kriese in den kommenden Monaten kein Einkommen mehr hat, kann auch bald keine Miete mehr bezahlen. Die Bundesregierung prüft, wie geholfen werden kann. Der Mieterbund und die Wohnungswirtschaft fordern einen Hilfsfonds.

Deutschland stoppt Flüchtlingsaufnahme

Die Bundesregierung setzt vorerst die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Ausland aus. Das bestätigte das Innenministerium inzwischen mehreren Medien.

Großstadt bittet Bundeswehr um Hilfe wegen Corona-Pandemie

In Brandenburgs Nachbarland Sachsen-Anhalt bittet die Stadt Halle (Saale) die Bundeswehr um Hilfe. Zudem werde eine Hundertschaft der Polizei angefordert, teilte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand am Mittwoch mit.

Bundeskanzlerin Merkel hält Fernsehansprache zu Corona

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Bevölkerung am Abend in einer Fernsehansprache über die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Coronakrise informieren. Die aufgezeichnete Ansprache werde im ZDF nach der heute-Sendung und in der ARD nach der Tagesschau gegen 20.15 Uhr ausgestrahlt, hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen.

10.000 Corona-Fälle in Deutschland

In Deutschland sind inzwischen rund 10.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, die meisten im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Es gibt inzwischen 27 Todesfälle.

Polizei löst Partys von Jugendlichen auf

In mehreren Orten Oberhavels hat die Polizei am Dienstagabend Partys von Jugendlichen aufgelöst. Die Beamten klärten die Feiernden auch über die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus bei solchen Feten auf.

Polen öffnet Grenzübergänge wieder für Pkw

Der Corona-Krisenstab der polnischen Regierung hat am Dienstagabend vier innerstädtische Grenzübergänge an Oder und Neiße, die nur noch für Fußgänger passierbar waren, wieder für den Pkw-Verkehr freigegeben. Es betrifft die Übergänge Küstrin-Kietz/Kostrzyn, Frankfurt (Oder)/Słubice, Guben/Gubin und Görlitz/Zgorzelec. Über die Stadtbrücke nach Słubice können Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen einreisen, in Kostrzyn sind Fahrzeuge bis 7 Tonnen erlaubt.

Erster Corona-Fall in Ostprignitz-Ruppin

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat einen ersten bestätigte Coronafall: Es handelt sich um eine männliche Person Ende 30 aus Neuruppin, die sich bis Ende der letzten Woche in einer Region mit vermehrt auftretenden Covid-19-Fällen aufgehalten hat.

Kein einheitliches Vorgehen der Brandenburgischen Justiz

In der brandenburgischen Justiz macht angesichts der Corona-Epidemie jeder Bereich was er will. Der Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltschaftsrat hat sich deshalb in einem dringlichen Brief an Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) gewandt, für den gesamten Geschäftsbereich eindeutige Handlungsempfehlungen zu erlassen.

ArcelorMittal drosselt Stahlproduktion in Eisenhüttenstadt

Wie der Konzern mitteilte, verhandeln Geschäftsleitung und Betriebsrat über Kurzarbeit. ArcelorMittal reduziert die Flachstahlproduktion an seinen europäischen Standorten. In Deutschland sind die Standorte Eisenhüttenstadt, Bremen und Bottrop von den Produktionskürzungen betroffen. In Bremen wird der Hochofen 3, der erst Anfang Januar wieder in Betrieb ging, erneut stillgelegt. An allen drei Standorten haben Verhandlungen über Kurzarbeit begonnen. "Damit reagieren wir umgehend und vorbeugend auf die Situation. An allen Standorten werden außerdem weitere Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Virus einzuschränken und Auswirkungen auf die Belegschaft zu minimieren", sagt Reiner Blaschek, CEO Flachstahl Deutschland.

Drei Grenzübergänge nach Polen für PKW wieder offen

Innenminister Michael Stübgen (CDU) informierte im Landtag, dass ab Mitternacht drei zusätzliche Grenzübergänge zu Polen für PKW wieder geöffnet wurden, um den Grenzstau von LKW auf der A12 zu entlasten. Diese können jetzt wieder in Frankfurt-Stadtbrücke, Küstrin und Guben/Gubin passieren. Der Minister wies ausdrücklich darauf hin, dass nur PKW und Fußgänger die Übergänge nutzen dürfen.

Kreistag in der Uckermark wurde abgesagt

Der für heute angekündigte Kreistag der Uckermark ist überraschend abgesagt worden. Aufgrund der ersten Corona-Fälle im Landkreis hat Landrätin Karina Dörk die Sitzung verschoben. Denn selbst unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wäre es ein falsches Signal, heißt es aus der Kreisverwaltung. Wann der Kreistag stattfinden wird, steht noch nicht fest.

45 weitere Coronavirus-Fälle in Brandenburg bestätigt

Die Zahlen zu den Corona-Infizierten steigen stündlich. Unmittelbar nachdem Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) von 126 Infizierten im Landtag gesprochen hatte, veröffentliche das Gesundheitsministerium aktuellere Zahlen. Demnach (Stand Mittwoch 10.00 Uhr) waren 159 Brandenburger nachweislich mit dem neuen Virus infiziert. Hochburgen sind die Landkreise Oder-Spree mit 23 Fällen (neun mehr als am Vortag), der Barnim mit 20 (plus 10), Märkisch-Oderland mit 18 (plus 5) und Cottbus mit 17 Erkrankten (keine Veränderung zum Vortag). In der Prignitz ist kein Fall registriert, in der Uckermark einer. Insgesamt hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle von COVID-19 im Vergleich zum Vortag in Brandenburg um 45 erhöhrt.



Schwedt sperrt Grenzübergänge für LKW

Die Stadt Schwedt hat angekündigt, ab heute Abend um 18 Uhr den Grenzübergang nach Polen für Lkw über 7,5 Tonnen zu sperren. Grund ist die Gefährdung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln durch den kilometerlangen Dauerstau von Lkw an der polnischen Grenzkontrolle. Wegen des Staus kommen Lieferfahrzeuge nicht zu den Lebensmitteldiscountern. Die Polizei soll bereits am Pinnower Kreisel alle Lkw, die nicht Schwedt versorgen, wieder zurück schicken und auf den Autobahnübergang Pomellen verweisen.

Werstoffhof in Wriezen wird geschlossen

Der Wertstoffhof in Wriezen ist als Folge der Corona-Krise ab sofort bis auf Weiteres für Privatpersonen geschlossen. Dies gab die ALBA-Group als Betreiber am Mittwochmorgen bekannt. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit dem Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland und auf Anraten des Robert-Koch-Instituts getroffen worden, vermeldet die ALBA-Pressestelle. Wie lange diese Regelung gilt, könne derzeit nicht gesagt werden, man müsse sich dabei an der Entwicklung der kommenden Tage und Wochen orientieren. Die üblichen Abholtermine für Hausmüll, Papier und anderes seien von dieser Entscheidung nicht betroffen, teilt das Unternehmen mit.

Gemeinde Eichwalde schließt Spielplatz

Am Mittwoch kurz vor 11 Uhr hat ein Mitarbeiter der Gemeinde Eichwalde im Brandenburger Landkreis Dahme-Spreewald damit begonnen, einen Spielplatz abzuschließen. Auch das letzte Kind musste gehen. Der Mitarbeiter erklärte allerdings, dass im Moment noch keine offizielle Schließungsverfügung vorliege.

Fußballclub FSV Basdorf bietet Hilfe beim Einkaufen an

Immer mehr Sportvereine in Deutschland wollen in Zeiten der Corona-Krise anderen Menschen helfen. Als einer der ersten im Barnim ist nun der FSV Basdorf aktiv geworden. Das Motto lautet: "Gemeinsam gegen das Coronavirus".

Pensionierte Ärzte und Schwestern sollen reaktiviert werden

Gesundheitsministerin Nonnemacher informierte, dass die Zahl der Infizierten in Brandenburg über Nacht von 114 auf 126 angestiegen ist. Der Flaschenhals sei momentan nicht die technische Ausrüstung wie Beatmungsgeräte, sondern das Personal. Deshalb sollen pensionierte Ärzte und Schwestern reaktiviert werden oder Personen in Ausbildung zum Einsatz kommen.

Kliniken sollen auf nicht notwendige Operationen verzichten

Die Einschränkungen des sozialen Lebens müssen die kommenden zunächst zehn, zwölf Tage beobachtet werden. Darüber informierte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch in einer gemeinsamen Sondersitzung von Sozial- und Innenausschuss im Landtag. Es sei weiterhin von einer stark ansteigenden Zahlen in Brandenburg, auch im ländlichen Raum zu rechnen. In einem Brief an die Kliniken wurden diese aufgerufen, auf alle aufschiebbaren Eingriffe vorerst zu verzichten und alle Ressourcen auf die Behandlung von Corona-Fällen zu konzentrieren. Die Gesundheitsministerin wies darauf hin, dass keine Ausgangsperre herrscht und die Bürger die frische Luft nutzen sollten - allerdings die Abstandsregeln beachten.

Bernauer Teststelle zur Abklärung von Covid-19-Fällen steht

Am Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg ist eine Teststelle für Infektionen mit dem Coronavirus am in Betrieb gegangen. Das Testzelt befindet sich auf dem Krankenhausgelände unweit des Hubschrauberlandeplatzes und ist ausgeschildert.

Händler in Beeskow und Storkow in Sorge

Ladengeschäfte, die nicht zur Grundversorgung notwendig sind, müssen am Mittwoch schließen. Das teilte die Brandenburger Landesregierung am Dienstag den Landkreisen mit. Viele Einzelhändler sind verunsichert.

Kontrollen wegen Corona: Stau an polnischer Grenze wächst weiter an

Am Grenzübergang Ludwigsdorf bei Görlitz ist der Stau aufgrund der polnischen Grenzkontrollen in der Nacht zu Mittwoch weiter gewachsen. Lastwagen und Autos stauen sich auf der A4 inzwischen auf über 52 Kilometer bis kurz vor Bautzen, wie ein Sprecher der Polizei Görlitz am Mittwoch sagte.

Berliner CDU fordert Schließung der Kinderspielplätze

Brandenburg macht es vor und Berlin soll folgen: Die Berliner CDU hat die Schließung der Kinderspielplätze angesichts der Corona-Krise gefordert. Das teilte der Vorsitzende der Berliner CDU, Kai Wegner, am Mittwoch mit. Damit reagierte er auf die Ankündigung der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci, die Spielplätze angesichts der Corona-Pandemie offen zu lassen.

Frankfurt (Oder) eröffnet Corona-Praxis am Karl-Ritter-Platz

Ab dem heutigen Mittwoch bietet die Stadt zunächst werktäglich von 14–18 Uhr eine Spezialsprechstunde Covid-19 an. Die Räume befinden sich am Karl-Ritter-Platz.

Geschäfte müssen schließen - Polizei kündigt Kontrollen in Berlin an

Die Berliner Polizei will die angeordnete Schließung zahlreicher Geschäfte wegen des Coronavirus ab diesem Mittwoch freundlich, aber bestimmt durchsetzen. „Wir werden reingehen und wenn nötig die Schließung anmahnen“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ausgenommen von der Schließung sind vor allem Lebensmittelgeschäfte, Buchhandlungen, Apotheken, Drogeriemärkte, Tankstellen, Banken, Friseure, Zeitungsläden sowie Baumärkte und Fahrradgeschäfte.

Fußball-Spielbetrieb in Brandenburg ruht bis 19. April

Der Landesverband Brandenburg (FLB) setzt im Zuge der Coronavirus-Krise den kompletten Fußball-Spielbetrieb bis zum 19. April aus. Das teilte der FLB auf seiner Internetseite mit. Zuletzt ruhte der Fußball in Brandenburg bereits bis einschließlich diesen Sonntag.

