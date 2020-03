BRAWO

Brandenburg Die Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes der Johanniter sind auch während der Corona-Krise für ihre Patienten da. Jedoch sind die Senioren deutlich verunsicherter und brauchen gerade jetzt jemanden zum Reden. In Zeiten von "Social Distancing", dem Abstandhalten zur Reduzierung der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2, eine Herausforderung. Es wird viel Verständnis, Flexibilität und Durchhaltevermögen von den Mitarbeitenden abverlangt. Das bemerken auch immer mehr Brandenburger, was an den Fenster-Aktionen deutlich wird. Einer von ihnen hinterließ anonym eine schöne Botschaft am Pkw von Pflegerin Andrea Schmidt. Während ihres Frühdienstes klemmte jemand einen Zettel mit der Nachricht "Danke für Ihren Einsatz ♥️ " an ihr Auto. Völlig überrascht schaute sie sich um, von wem der Zettel kam, aber es war niemand zu sehen. "Es ist schön zu sehen, dass unsere Arbeit eine Wertschätzung erfährt", bedankt sich Andrea Schmidt und hofft, dass es vielleicht den einen oder anderen Nachahmer gibt.