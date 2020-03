MOZ

Seelow Ein 32- jährige Litauer stahl am Montagnachmittag in einem Verbrauchermarkt an der Diedersdorfer Straße Ware im Wert von 240 Euro. Als er durch den Kassenbereich lief, schlug ein Alarm an.

Mitarbeiter des Marktes hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf und den Mann vorläufig festnahm. Da er über Schmerzen klagte, brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung wurde er in den Gewahrsam der Polizei gebracht und ein beschleunigtes Verfahren angeregt.