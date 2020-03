MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein 22-Jähriger hat am Montagabend gegen 21.45 Uhr in der Nuhnenstraße in Frankfurt vorbeifahrende Polizeibeamte durch Gesten beleidigte.

Daraufhin stoppten die Polizisten, um den Mann zu kontrollieren. Als er die Ordnungshüter auf sich zu kommen sah, lief der Mann auf die Fahrbahn und beleidigte die Polizisten daraufhin verbal.

Trotz mehrmaliger Aufforderungen die Fahrbahn zu verlassen kam er diesen nicht nach. Als die Beamten ihn dann auf den Gehweg führten, schlug er einen der beiden Beamten. Daraufhin haben sie ihn zum Polizeirevier gebracht und eine Anzeige wegen Widerstandes aufgenommen.