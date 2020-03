Manuela Bohm

Schönwalde-Glien (MOZ) Der Seniorenbeirat und die Seniorenbeauftrage der Gemeinde Schönwalde-Glien weiten ihr Hilfsangebot für Senioren aus. Darüber informiert die Seniorenbeauftragte Brigitte Römer. Seit mehrere Jahren organisiert Römer mit Hilfe des Seniorenbeirats Hilfsangebote für seh- und gehbehinderte Schönwalder Senioren. Helfer holten sie von Zuhause ab und begleiteten sie zu Arztbesuchen, zum Friseur oder zum Einkauf.

"In diesen schwierigen Tagen soll das Angebot noch einmal ausgeweitet werden. Wer also zur Zeit Hilfe beim Einkaufen benötigt, bzw. für wen eingekauft werden soll, kann sich an mich wenden", sagt Brigitte Römer. Sie ist telefonisch unter 0176/81312771 oder per mail seniorenbeauftragte@gemeinde-schoenwalde-glien.de erreichbar. In allen sieben Ortsteilen der Gemeinde stehen Helfer bereit, um zu unterstützen.