Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburg wird seinen geplanten Rettungsschirm auf eine Milliarde Euro verdoppeln.

Darauf verständigten sich die drei Regierungsfraktionen SPD, CDU und Grüne am Dienstag. Ursprünglich war von einem Umfang von 500 Millionen Euro ausgegangen worden. In der vergangenen Woche stellte der Haushaltsausschuss angesichts der Corona-Krise die Notlage des Landes fest. Damit können zusätzliche Kredite ungeachtet der Schuldenbremse aufgenommen werden. Die erste grobe Schätzungen werde nicht ausreichen, so die Begründung für die geplante Erhöhung des Rettungsschirmes. Beschlossen werden soll er in der Plenarsitzung am 1. April