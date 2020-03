Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Soziale Verantwortung seines ein Thema, was der Humanistische Freidenkerbund Havelland e.V. Jugendlichen für den Lebensweg empfehle. "Angesichts der weiterhin steigenden Verbreitung des Corona-Virus‘ nehmen wir unsere Verantwortung für die Gesellschaft ernst und üben Solidarität mit den gesundheitlich angreifbareren Gruppen der Bevölkerung", schreibt nun der Bund in einem offenen Brief. Darin richtet er sich an die Jugendlichen und ihren Familien. Es wird erklärt, dass die anstehenden JugendFEIERn auf das kommende Jahr, 2021, verschoben werden. "Allen Jugendlichen und ihren Familien, die zur JugendFEIER 2020 angemeldet sind, werden wir einen Ersatztermin im Frühjahr 2021 mitteilen", sagt Dr. Volker Mueller, Vorsitzender des Hmanistischen Freidenkerbunds im Havelland.

"JugendFEIER hat jeder nur einmal im Leben und dieses ganz besondere Fest sollte möglichst unbeschwert und risikofrei für Ihre Kinder, Sie, Ihre Verwandten und Freunde sein. Als bedeutender gesellschaftlicher Akteur sehen wir Freidenker und Humanisten uns in der Pflicht, dieses Fest für alle Menschen im Umfeld der Teilnehmenden so sicher wie möglich zu gestalten."